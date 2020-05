Coronoia und die Verschwörungspraktiker

In einer vorher nicht dagewesenen Heftigkeit werden Menschen als „Corona-Leugner“ und „gefährliche Verschwörungstheoretiker“ diffamiert. ‚Coronoia“ kann dann wirksam verbreitet werden, wenn Menschen angelenkt, in Angst versetzt, vom logischen Denken abgehalten werden. Dabei hängt man es gerne an „Prominenten“ auf wie dem Sänger Xavier Naidoo oder dem veganen Koch Attila Hildmann. Es genügt, mal Zeitschriften durchzublättern, in denen „Stars“ vorkommen und man weiß, welche Rolle sie zu spielen haben; gegen Trump und fürs Klima sein gehören z.B. dazu. Gerade gaben die „Toten Hosen“ bekannt, dass sie weder heuer noch 2021 bei uns auftreten werden; dies teilt dann auch das Radio mit, das im Supermarkt läuft. Auch ohne zu „leugnen“ oder „Theorien“ anbieten zu können, landen durch Medien populäre Persönlichkeiten in der Verschwörer-Ecke. Denn um weiterhin positive Presse zu bekommen, müssten sie Narrative bedingungslos unterstützen, die sie zunächst gar nicht als solche erkennen.

Wir sehen unten Attila Hildmann im Gespräch mit Heiko Schrang, dessen Videos bei vielen beliebt sind. Jeder kann sich selbst ein Urteil bilden auch bei diversen Vloggern, deren Beiträge gerne weiterempfohlen werden. Wenn wir uns ein Video ansehen, werden wir auf andere hingewiesen, sodass wir dann zu einer „Blase“ gehören, vielleicht auch, ohne es so zu betrachten. Ich interessiere mich unter anderem für arabische Pferde und bekomme, nachdem ich ein paar Beiträge über diese angeklickt habe, immer wieder auf weitere aufmerksam gemacht, meist sogar noch eingegrenzt auf polnische Araber. Es funktioniert immer so, hat aber andere Folgen, wenn es um „Verschwörungstheorien“ geht; nicht immer ist auch sorgfältig recherchiert, was uns Alternativen aufzeigen soll. Es ist leichter bei Webseiten und Blogs zu überprüfen, weil man dann Quellen schriftlich nachgehen kann; bei den meisten Videos muss man zuhören und Stichworte notieren, da nur wenige dazu Links unter dem Clip anführen.

Heiko Schrang und Attila Hildmann

Bei der beliebten „Tageskorrektur“ mit Hans Joachim Müller werden Infos eingeblendet, denen man ebenfalls nachgehen kann. Hier ist auch positiv anzumerken, dass seine Videos aus einem Dialog bestehen und er noch die DDR erlebt hat, sodass er auf Parallelen hinweisen kann, die anderen nicht so geläufig sind. Auch Birgit Doll stammt aus dem Osten Deutschlands und erzählt manchmal sehr interessant von Zusammenhängen, die ins Bild passen; manches ist aber zu abgefahren wie etwa hier. Ich glaube weder an „Reptos“, Reptilienmenschen, noch daran, dass „die Alliierten“ Deutschland befreien werden; das bedeutet aber nicht, dass man sich über diejenigen lustig machen sollte, die als Suchende über derlei Behauptungen stolpern. Es kann ja kaum etwas absurder sein als Menschen, die durch durch entsprechende Propaganda einreden lassen, dass sie mit einem Schwimmreifen um sich einen Drink nehmen oder in auf dem Boden eingezeichneten Rechtecken auf irgendetwas warten sollen. Außerdem fällt auf, dass meist ungeheuer viel Häme über diejenigen ausgeschüttet wird, die sich abseits des Mainstream bewegen.

Video über Proteste in der Schweiz und in Deutschland

Es fällt auf, dass viele Kritiker, auf die man sich via Mainstream einschießt, einmal traditionelles journalistisches Handwerk gelernt haben. Das bringt mit sich, dass sie recherchieren wollen – gerade dort, wo gemauert wird – und dass sie auch wissen, wie man dies tut und die Ergebnisse darstellt. Weil den Lesern und Sehern dies wohl auffällt, halten sie dem Mainstream einen Spiegel hin, in dem der Vergleich meist zu Lasten der Medien ausgeht, die von den Regierungen jetzt noch extra Förderung bekommen. Boykottierte Wissenschafter haben längst jede Menge Publicity auf Youtube-Kanälen und durch User, die ihre Videos eifrig in den sozialen Medien verbreiten; manchmal wird auch schon an der öffentlich-rechtlichen Reichweite gekratzt. Via Mainstream wird den Machern vorgeworfen, dass sie eine Szene fördern würden, die demonstriert und da eben oft auch „gefährliche“ Ansichten habe. In Wahrheit wird den Menschen Rüstzeug dafür gegeben, sich selbst schlau zu machen, sich dafür zu interessieren, Zeit nicht vor dem Fernseher zu verbringen, sondern indem sie Dinge nachprüfen, ihr Wissen erweitern.

Werbung von Rotem Kreuz und Regierung

Wir sehen oben eine neue Variante der Werbung des Roten Kreuzes powered by Bundesregierung, mit der man Mainstreammedien noch zusätzlich füttert. Wenn wir Puzzleteile sammeln, sehen wir, dass das Rote Kreuz nicht nur jeden per App überwachen will, einen Vertrag mit der Regierung über viele Millionen Euro bekam, sondern auch international mitmischt. Dabei sei auf die stets auch ins Deutsche übersetzten Videos der Kanadierin Amazing Polly verwiesen; ergänzende Infos gibt es natürlich bei mir. Attila Hildmann sagt, er habe Team, das ja auch unter dem „Lockdown“ litt, umfassend zu Bill Gates und all den Zusammenhängen recherchieren lassen. Er sieht Gates als den Kopf der unfassbaren, gleichgeschalteten Entwicklungen mit dem Ziel, alle Menschen zu übereachen, zwangszuimpfen und dabei viele Milliarden zu verdienen. Das ist ein wenig zu simpel, da es natürlich Mitspieler braucht, aber beide Seiten personalisieren eben, was personalisiert erscheint; immerhin sind die globalen Auswirkunhen für viele tödlich.

Aktuelle Titelseiten von „News“ und „trend“

Ich befasse mich mit Netzwerken im Hintergrund und verdeckt umgesetzten Strategien, wo „Corona“ nur ein Ereignis von vielen ist; gemeint so, dass eine Viruserkrankung als willkommener Anlass für eine Art Putsch genommen wird. Man kann aufzeigen, was alles inszeniert wird, wenn man einfach nur mal die Geschichten hinter zwei Titelbildern ansieht. Vor einem Jahr starb Niki Lauda, der legendär knausrig auch zu Angestellten war; was verbindet ihn mit Sebastian Kurz, der nun nicht mehr als strahlender Sieger porträtiert wird? Lauda hatte Anteile an Rene Benkos Signa Holding, die jetzt in immer größere Schwierigkeiten gerät und zu Kräften Verbindung hat, die russisches Kapital abzogen und investierten. Auch der Bundeskanzler gehört zum Freundeskreis von Benko, auf dessen Events sich „tout Autriche“ trifft, samt aktiven oder ehemaligen Kanzlern, nicht zu vergessen dem ORF-Generaldirektor.

Kurz und Benko ohne Babyelefant (Bericht April 2020)

Die sorgsam rekonstruierten Netzwerke erklären auch, warum der „Corona-Coup“ in Österreich in der Form durchgezogen werden konnte, was anderswo ähnlich, zugleich aber etwas verschieden mit anderen Akteuren ablief. Es kann immer Indiz für ein Muster sein, wenn etwas zweimal auftaucht, einem etwas also schon bekannt vorkommt, sich Aussagen und Abläufe wiederholen. Weiter oben gab es ein Video zu Kundgebungen in der Schweiz und in Deutschland; der Clip unten demonstriert, wie gegen „rechte“, also unerwünschte Proteste per „Antifa“ vorgegangen wird. Es ist schon normal, dass sich Journalisten, die gerne in Aluhüten und „Verschwörungstheoretikern“ schwelgen, vor Freude kaum einkriegen können, wenn „Antifa“ aufkreuzt (siehe Markus Sulzbacher vom „Standard“, dessen Redaktion sich in einem von Benko verkauften Haus befindet). Wenn man überall Rechtsextreme wittert, muss man natürlich für einen Maulkorberlaß per „Corona“ sein, weil man ja sonst mit diesen in einem Boot säße.

Kundgebung und „Gegendemo“ am 20. Mai 2020

Es ist auch recht praktisch, dass niemand so recht weiß, was Rechtsextreme in modernen Bezügen eigentlich ausmacht, denn die Ablehnung von illegaler Migration kann dafür ja wohl nicht ausreichen. Man schafft Sprech- und Denkverbote, mittels derer dann jedes beliebige Anliegen befeuert werden kann; von „refugees welcome“ über „Klimarettung“ bis zu „stay at home – stay safe“. Man kann z.B. sehen, dass die „Antifaschistische Aktion“ immer wieder auftritt, die Nationalstaaten ablehnt; sie hatte einmal ein Transparent mit „Kommunismus statt Österreich“, was niemandem auffiel, der gegen „unmenschliche“ Staatsgrenzen demonstrierte. Die Lügenkresse wirft den Corona-Protesten, die man politisch nicht so recht einordnen kann, gerne vor, auch auf das „Verschwörungsgeschwurbel“ rund um QAnon hereinzufallen. Hierzu empfehle ich die auch in Übersetzung vorhandenen Videos von „Dave“ aka X22-Report, die jeden Tag außer am Smastag das aktuelle Geschehen analysieren und Q-Postings verwenden und erklären.

Is this woman a Psychopath? My training says yes. https://t.co/Q5NFkBJDrX — Kevin Shipp (@Kevin_Shipp) May 20, 2020

CIA-Whistleblower Kevin Shipp

Man wird vieles, was auch einige Deutsche in Q hineininterpretieren, in den „Drops“ auf einem Messageboard nicht finden. Zugleich aber gibt es zahlreiche Anregungen, sich mit der US-Politik und ihren weltweiten Auswirkungen zu befassen. Dabei fallen geradezu unheimliche Parallelen zwischen den Demokraten und Parteien anderswo auf, keineswegs nur den Sozialdemokraten. Es geht um Verrat an höchster Stelle, jedoch nicht wie uns „Russiagate“ via Demokraten und Mainstream weismachen wollte; dabei bestehen Verbindungen auch zu Österreich, das geradezu ein Brückenkopf für Russland wurde. Auch Corona ist immer wieder Thema, zumal es Orwellsche Überwachungspläne wie in Israel gibt, wo man wiederum einen guten Draht zu Sebastian Kurz hat. In der Q-Gemeinde schwärmen viele geradezu davon, wie gut „der Trump und der Putin“ hinter den Kulissen zusammenarbeiten und so die Welt vor den Globalisten retten. Auf der anderen Seite sind viele grundsätzlich und vielleicht ungerechtfertigt misstrauisch gegenüber Russland und sollten doch erkennen, dass Amerika und Großbritannien seit über 200 Jahren verfeindet sind.

Doppelseitiges Inserat am 20. Mai 2020

Außerdem beklagt sich Angela Merkel über russische Bots, die Corona-Fake News verbreiten würden; was ist denn sie? (siehe auch Acta Diurna, 19. Mai) Zugleich jubeln viele über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches „das Fernmeldegeheimnis international stärke“, während andere darin eine Schwächung des BND dort sehen, wo seine Arbeit Sinn macht (im Bereich Islamismus etwa). Auch Alternativen wie die Plattform von KenFM lassen neben interessanten Infos hier zum Berner Club noch Fragen offen, die man aus unterschiedlicher Perspektive betrachten sollte. Journalisten kokettieren vor ihren Twitter-Fans gerne damit, dass sie eh schon 5G benutzen; ohne hier eine Debatte darüber zu führen, haben ihre Vorgänger sich bestimmt sehr über Atomstrom gefreut und „Rückständige“ belächelt. Es geht immer auch um eine Bringschuld, weil Wesentliches nie berücksichtigt, sondern verschwiegen wird; von Relotius und Co. ganz abgesehen. Und da denke ich gar nicht mal an Corona oder Q, sondern an Ibizagate, Casinos Austria und Eurofighter.

„Österreich“, 20. Mai 2020

Wie zur Bestätigung des Gesagten berichtet „Österreich“ über die Flugbewegungen russischer Privatjets nach Österreich; zuerst ein Bombardier-Jet, der Rosneft-Chef Igor Setschin gehörte und in Wien-Schwechat landete. Und dann eine Gulfstream von Moskau nach Salzburg, mit der sonst „der ehemalige russische Vizepremier und nunmehrige Wneschekonombank-Chef Igor Schuwalow sowie dessen Familie“ unterwegs sind. Möglich waren Flüge ohne Passagiertransport, weil „Koffer und andere Sachen von Zweitwohnbesitzern in Österreich abgeholt“ wurden, so eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Wer sich da wegen reicher Russen irgendwie gepflanzt vorkommt, während uns Minister Rudi Anschober mit absurden Verordnungen gängelt, liegt richtig. Wer hat Österreich für Oligarchen und diverse Begleiterscheinungen ganz weit geöffnet? Es war Alfred Gusenbauer, jener SPÖ-Bundeskanzler, der später „Berater“ von Sebastian Kurz wurde.

Mei-Pochtler 2018 in der Steiermark

Wenn Anschobers Amtskollege Jens Spahn von „Immuitätsausweisen“ spricht, nimmt Antonella Mei-Pochtler das Wort „Immunitätszertifikate“ in den Mund. Als „Die Kurz-Flüsterin“ sehen wir sie auf dem Titel der „Östereich“-Beilage „Insider“ am 20. Mai 2020. Ihre Karriere begann bei der Boston Consulting Group, bei der sie zwischen 2007 und 2011 „sogar ins weltweite, 20köpfige Exekutivkomitee aufgenommen“ wird, wo „allein 2019 8,5 Milliarden Dollar umgesetzt wurden“. Mainstream ist für viele nur mehr schwer erträglich, aber in den Zeilen wird zwischen den Zeilen so manches durch die Art der Formulierung ausgedrückt: „Im Jahr 2011 tritt Sebastian Kurz in Mei-Pochtlers Leben“, als er Integrationsstaatssekretär geworden war. Wir wissen, dass Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger sein Mentor war, der 2015 erster Leiter der Agentur für die Modernisierung der Ukraine des nach Wien geflohenen Oligarchen Dmytro Firtash wurde.

Mei-Pochtler im „trend“, am Rande des demokratischen Modells

Illustriert wird der Jubelbericht im „insider“ mit Aufnahmen, die Mei-Pochtler mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder mit Bill Clinton zeigen. Beides passt vortrefflich ins Bild, da von der Leyen eine virtuelle „Geberkonferenz“ puncto „Corona-Impfstoff“ moderierte, bei der viele Staatschefs wie Papageien wirkten, die eingelernte Sätze nachsprachen. Bei Clinton können wir auch an Bill Gates denken und an den gemeinsamen Freund Jeffrey Epstein; es war übrigens ein Freund bei Boston Consulting, der Mei-Pochtler mit Kurz bekannt machte. Boston Consulting verbindet sie mit Bill Browder, der mit dem späteren Benko-Geschäftspartner Beny Steinmetz und dem 1999 ermordeten Banker Edmond Safra den Hermitage Capital-Fonds gründete. Wie es der „Zufall“ will, gilt Safra auch als Mitgründer von Microsoft, das ja ähnlich wie Impfungen nicht auf Bill Gates‘ Mist gewachsen ist.

Die Simpsons 2010: „Die Katzengrippe“ bricht aus

Fazit: Realistisch erscheint mir, dass wir gerade erleben, wie sorgfältige, über viele Jahre aufgebaute Subversion und Infiltration Wirkung entfaltet. Um doch noch einmal Q zu bemühen, gab es zuletzt Vergleiche mit Schachspiel, denn man beschützt den König und opfert die Bauern. Es fragt sich aber, wer wirkich der König ist und wer tatsächlich 5 D-Schach zu spielen imstande ist, wie Trump gerne nachgesagt wird. Es ist durchaus möglich, dass die systematische Unterminierung der WHO bereits das Ziel Plandemie hatte; sonst wurde eben eine Gelegenheit dank vieler U-Boote in unseren Systemen beim Schopf ergriffen. Vielleicht ist das Q-Bild von den „white hats“ und den „black hats“ doch mehr als eine Legende für „digital warriors“…

PPS: Zu Igor Schuwanow siehe erstmal Wikipedia; 2012 wurde über „das dubiose Vermögen des russischen Vize-Premiers“ berichtet. Bekannt (oder berüchtigt) sind die Reisen von Olga Schuwanowa im Privatjet zu Hundeausstellungen. Zur Weschnekonombank, dem derzeitigen „Arbeitsplatz“ von Schuwanow lesen wir u.a. „Im Dezember 2007 teilte die WTB mit, dass sie ihren Anteil von 5,02 % am europäischen Luftfahrtkonzern EADS an die Wneschekonombank verkauft habe. Nach russischen Presseberichten hält diese den Anteil für die staatliche Holding der Flugzeugbauindustrie OAK.“ Damit sind wir wieder bei der vom Mainstream vertuschten wahren Eurofighter-Affäre, denn wegen des russischen Anteils an EADS gab es einen heimlichen Deal mit Gusenbauer, damals bekanntlich Bundeskanzler. Über Igor Setschin erfahren wir wiederum: „Mithilfe zweier konstruierter Gerichtsprozesse bauten Setschin und die Silowiki einerseits den Staatskapitalismus als auch die Macht von Rosneft weiter aus, als er gegen den enteigneten privaten Eigentümer von Baschneft klagte und gleichzeitig der Wirtschaftsminister Uljukajew entlassen und verhaftet worden war, welcher die Praktiken Setschins nicht billigen wollte:“ Silowiki sind Geheimdienstler und MIlitärs, die in den Regierungen von Jelzin und Putin bedeutende Positionen erhielten; der Leiter von Jelzins Präsidentschaftskanzlei, Walentin Jumaschew, wurde 2009 mit Unterstützung des Magna-Konzerns in Österreich eingebürgert, er berät auch Putin.