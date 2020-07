Was wird bei der Commerzialbank-Affäre vertuscht?

Obwohl die plötzliche Pleite der Commerzialbank Mattersburg Parallelen zur Wirecard-Affäre aufweist, zeigen Medien Zusammenhänge nicht auf. Dies betrifft etwa den Prüfer der Commerzialbank und von Wirecard CEE in Graz, die Firma TPA, deren größter Kunde Rene Benko ist. Anlegerschützer Wilhelm Rasinger (Cobin Claims) erwähnt immerhin in einem Kommentar den Konnex zwischen Signa und TPA. In Mattersburg wird darüber geredet, dass manche Kunden offenbar vorgewarnt wurden und ihre Konten leerräumten; außerdem wird die langjährige Bilanzfälschung wohl nicht allein auf dem Mist des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Martin Pucher gewachsen sein. Ein Indiz dafür sind auch Angriffe von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der die Korruptionsstaatsanwaltschaft attackiert, weil sie keine Verhaftungen vorgenommen hat. Über den Anwalt von Karl Heinz Grasser, Norbert Wess, gibt Pucher bekannt, dass er alleinverantwortlich sei und alle Schuld auf sich nehme. Das erinnert sehr an die Strategie von Doskozil mit dem Ex-Abgeordneten Peter Pilz, seinem Konkurrenten Norbert Darabos die Alleinverantwortung für den Eurofighter-Vergleich zuzuschanzen.

Deswegen zeigte Pilz Darabos auch 2017 an, scheint sich aber jetzt damit abzufinden, dass die Justiz (um wahre Täter zu schützen) die Ermittlungen einstellt; Pilz und Doskotzil schweigen dazu, die WKStA beruft nicht dagegen. Bei den Eurofightern wird so aber die Rolle von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und seinem Freund und Geschäftspartner, Oligarchenanwalt Leo Specht verschleiert. Was bei der Commerzialbank vertuscht werden soll, kann man erahnen, wenn man Netzwerken folgt, auch wenn Pucher auf Tauchstation ist. Schon Wess als Anwalt ist vielsagend, da Grasser von Magna International kommt, einem der besonderen Förderer der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft, und Magna nicht nur in der Eurofighter-Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Magna ist personell mit anderen Freunden Russlands verwoben wie der Signa Holding, der Strabag oder der Novomatic. Auch Markus Braun und Jan Marsalek von Wirecard zählten zu den Sponsoren der ORFG; Marsalek dockte 2017 beim Verteidigungsministerium an, als dort Doskozil residierte. Im selben Jahr traf er Innenminister Wolfgang Sobotka in Moskau, der in Wien ganz gerne mit Doskozil eine rauchen ging in die Zigarrenlounge im Park Hyatt Hotel von Signa. Der Sprecher des Konzerns Robert L. war bis Dezember 2008 bei Gusenbauer; im Februar 2017 verfasste er ein Dossier für Tal Silberstein über die Kampagnefähigkeit der SPÖ, in dem er Doskozil lobte. Im Wahlkampf 2017 war unter anderem Paul Pöchhacker für Silberstein tätig, den Doskozil jetzt anheuerte.

Deutet Doskozil hier an, dass der von der FMA bestellte Kommissar es nicht mal schafft, die Schlösser zur Bank auszutauschen?

Der Vizepräsident der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft Christoph Matznetter (jetzt für die SPÖ im Ibiza-U-Ausschuss) wurde beim Platzen der Silberstein-Affäre Bundesgeschäftsführer und sollte alles möglichst zudecken. Pöchhacker wird in Medien auch als „Dirty Campaigning-Spezialist“ bezeichnet siehe Meldung vom 3. Juli 2020, den Doskozil anscheinend gut brauchen kann. Da Silberstein in Wien immer im Park Hyatt nächtigte (er war auch schon lange mit Robert L. befreundet), könnte er dort durchaus auch Doskozil diskret begegnet sein. Jedenfalls wurde 2017 ein Sicherheitswahlkampf im Burgenland mit Doskozil geführt, der ja angeblich gegen Korruption kämpfte. In Wahrheit stellte er nur unter Beweis, wie korrupt er selbst ist – nicht nur wegen Darabos und Airbus -, denn er und sein Vorgänger Hans Niessl wirkten daran mit, den „Jelzin-Clan“ in Österreich einzubürgern. Dabei spielte eine Rolle, dass ein Haus an der Durchzugsstraße in Winden am See angemietet wurde, die auf Niessls täglichem Weg von Frauenkirchen nach Eisenstadt lag; der „Jelzin-Clan“ wurde dort nie gesichtet. Ist Oligarch Oleg Deripaska der gemeinsame Nenner zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Doskozil, Benko? Sind Unterstützer der ORFG russische Frontorganisationen bzw. Agenten? Nicht von ungefähr wird spekuliert, ob Marsalek vielleicht für den Militärgeheimdienst GRU tätig ist, während ihn der FSB, dessen Chef Putin war, als ihn der 2009 eingebürgerte Walentin Jumaschew entdeckte, mehrere Jahre lang überwachte.

Karin Fuhrmann (TPA) hat auch Funktionen bei Benko/Signa

Es gibt unterschiedliche Strategien, mit denen Geheimdienste und / oder Organisierte Kriminalität im Bereich Wirtschaft und Politik vorgehen können; es kann um Geldwäsche gehen oder darum, Unternehmen zu nutzen und zu ruinieren, bis sie billig übernommen oder liquidiert werden. Seit 2006 prüfte TPA die Commerzialbank und es kam niemals auch nur der leiseste Verdacht auf; man beteuert jetzt, getäuscht worden zu sein. TPA wurde jedoch auch bei Wirecard CEE in Graz hineingelegt und ist eng mit Signa verflochten, wo man dabei half, die Real Estate Management überzubewerten. Zufall aber auch, dass Grasser-Anwalt Norbert Wess Martin Pucher vertritt und Strache-Anwalt Johann Pauer Puchers Stellvertreterin Franziska Klikovits, denn beides hat Bezug zu Magna. In der Berichterstattung wird fragmentiert, sodass Signa nicht erwähnt wird, wenn es um TPA geht und der Commerzialbank-Skandal als „kleines Wirecard Österreichs“ bezeichnet wird, ohne auf Wirecard CEE und TPA hinzuweisen. Und doch kann man etwa aus dieser Darstellung einiges herauslesen: „‚An einen Fortbestand ist in keinster Weise zu denken. Die Bank ist zu liquidieren‘, betonte der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) laut der Webseite des österreichischen Rundfunks ORF. Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, war am Mittwoch noch nicht absehbar. Laut FMA sei die Lage ‚dramatisch‘, so Doskozil. Parallelen zu Wirecard drängen sich auf. Die Bilanzen der Bank sollen über Jahre frisiert und vom Wirtschaftsprüfer vermutlich falsch testiert worden sein.

Roland Reisch (TPA) ist mit der Masseverwalterin von Wirecard CEE verheiratet

‚Wir haben den Geschäftsleiter der Bank Martin Pucher damit konfrontiert und er hat bestätigt, dass einige Positionen nicht werthaltig seien – er hat dann festgestellt, dass er keine weiteren Aussagen dazu machen will, weil er das vorher mit seinem Anwalt besprechen muss‘, zitiert der ORF den FMA-Sprecher Klaus Grubelnik. Die TPA Wirtschaftsprüfung GmbH, die die Jahresabschlüsse der Bank in den Jahren 2006 bis 2018 geprüft hatte, sah sich laut dem Bericht als Opfer einer ‚umfangreichen und komplexen Täuschung‘ durch das Bankmanagement.“ Es fällt zunächst auf, dass Doskozil vorgibt, was nicht zu seinem Kompetenzbereich – diese Bank ist zu liquidieren, diese Manager sind zu verhaften; warum tut er das? In welcher Verbindung steht er zu denen, auf deren Mist all dies wirklich gewachsen ist? „Parallelen“ zu Wirecard sind wohl mehr als nur Zufälligkeiten; dass Pucher die Aussage verweigert, erscheint jedem, der schon mal einen Fernsehkrimi gesehen hat, zunächst wie vernünftiger Selbstschutz; was aber, wenn er in ganz anderem Interesse abgeschirmt wird? Wirecard in Deutschland wurde ähnlich lange von einem anderen Unternehmen geprüft (das ebenfalls nichts finden konnte), nämlich von Ernst & Young; im Aufsichtsrat der Strabag finden wir Ksenia Melnikova, Ex-EY-Moskau, heute bei der Gazprom in Wien tätig; wieder so ein Zufall.

Wenn man nur prüft, ob ausreichend Papier vorliegt und richtig gerechnet wurde, wird es schwer, Malversationen zu aufzudecken. Damit stellt sich natürlich die Frage nach dem Sinn solcher Prüfungen.

TPA hätte überprüfen müssen, ob es Konten und Kredite gibt…

Und wenn wir schon dabei sind: Oleg Deripaska stieg nicht nur bei der Strabag ein, sondern auch beim deutschen Baukonzern Hochtief, dessen Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Eichelmann die gleiche Position auch bei Wirecard innehat. Eichelmann war einmal beim Unternehmensberater Roland Berger, wo der stv. Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Klestil vor ein paar Jahren an Bord genommen wurde, dessen Stiefmutter Margot Klestil-Löffler österreichische Botschafterin in Russland war. Um das Bild abzurunden und zu TPA zurückzukehren investierte Roland Berger in die Signa Holding, deren Beirat er auch angehört (wie der Beirat der Verschleierung dient, stellt „Addendum“ hier dar). Der Laie, der vielleicht in kleinem Rahmen selbständig oder Angestellter, fragt sich da wohl, ob all die „Kapazunder“ (laut Medien) dann doch einmal fatale Fehler machten oder all das System hat. Wenn dem so ist, dann ist ein regionaler Bankdirektor wie Martin Pucher in etwas geraten, das ihm um einige Nummern zu groß ist. Dann hat er – aber das ist Spekulation – sich an etwas beteiligt, bei dem für ihn heraussprang, dass er den Fußball im Burgenland fördern konnte, was einige Beliebtheitspunkte einbringt.

Rainer Nowak, Rene Benko, Karin Fuhrmann von TPA

Berichten zufolge leidet Pucher, der 64 Jahre alt ist, schon seit Jahren unter gesundheitlichen Problemen, die man vielleicht als körperliche Reaktion auf Handlungen verstehen kann, für die viele Menschen einfach nicht geschaffen sind. Auf der politischen Ebene fällt nicht nur Doskozils Agieren puncto Commerzialbank unangenehm auf; er lügt wieder einmal, wenn er behauptet, Pucher spaziere noch in der Bank herum. Doskozil wird auch von der Deripaska-Gusenbauer-SPÖ und den Deripaska-Haselsteiner-NEOS unterstützt, wenn wir etwa an die Eurofighter denken. Und wieder ist Benko ein Dreh- und Angelpunkt bzw. sein Park Hyatt Hotel in Wien; beim alljährlichen „Törggelen“ marschiert „tout Autriche“ auf und auch andere laden gerne dorthin ein, etwa Wolfgang Fellner von „Österreich“ – da kommt dann auch Doskozil. Man fragt sich immer wieder, wie Journalisten eigentlich recherchieren, wenn sich etwa der „Spiegel“ von Mitarbeitern der „Presse“ für seine Titelstory über Jan Marsalek briefen lässt. Denn es müsste auffallen, in welchen Kreisen Herausgeber Rainer Nowak verkehrt (siehe unten). Dazu kommt, dass er an Gesprächsrunden der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer und von dessen Präsidenten Gerald Gerstbauer teilnimmt bzw. diese auch moderiert; man trifft sich im Steirereck am Pogusch (mit dem Silberstein-Partner Peter Puller quasi ums Eck) oder im Park Hyatt, das auch Verbindungen zum Steirereck hat.

TPA-Veranstaltung im Park Hyatt: Rainer Nowak interviewt Rene Benko

Die ATAZ steht auch für Alfred Gusenbauer, Gabriel Lansky und den Gusenbauer-Geschäftspartner Alon Shklarek; man kann auch mühelos Doskozil-Bezug herstellen. Denn das Land Burgenland ist mit dem Busunternehmen Blaguss verbunden, das wiederum Connections zur ATAZ hat, wie man an der Meldung „Neustart Donauturm: Wahrzeichen feiert offizielle Eröffnung“ vom März 2019 sehen kann. Auf dem beigefügten Foto posiert Paul Blaguss nämlich mit Kristina Sprenger, die seit ein paar Jahren mit Gerstbauer verheiratet ist. Aserbaidschan macht immer wieder negative Schlagzeilen wegen Geldwäsche, unter anderem, wenn es um Malta geht, einen Kleinstaat, mit dem auch die Gusenbauer-Netzwerke verbandelt sind. Beim „Neustart Donauturm“ waren auch Bürgermeister Michael Ludwig und Digitalisierungs- und Wirtschaftministerin Margarete Schramböck zugegen (hier sieht man sie in Kitzbühel mit Benko). Sie gehört auch der türkisgrünen Regierung an und zeigt sich u.a. bei RHI-Magnesita (Martin Schlaff) bzw. überreicht der CEO der Sberbank Europe Sonja Sarközi (auch sie ein Benko-Gast) das Große Ehrenzeichen der Republik. Die Sberbank Europe mit Aufsichtsratsvorsitzendem Siegfried Wolf (Ex-Magna-CEO) dient nebenbei auch als „Front“ für den russischen Geheimdienst. Blaguss macht auch Deals mit der Westbahn, also einem Unternehmen von Deripaskas Haselsteiner.

SV Mattersburg: Doskozil rechnet mit Lizenzverfahren

Doskozil soll Pucher zum Alleinschuldigen machen

Sie wurde von der EZB mit einer Strafe von 600.000 Euro belegt, weil sie an Nutznießer wie Wolfs Schützling Rene Benko zu hohe Großkredite vergibt. Ehe der „Neustart Donauturm“ über die Bühne ging, gab es dort eine Art inoffizielle Amtsübergabe von Hans Niessl an Hans Peter Doskozil. Zur „illustren Gästeschar“ gehörte auch Ingrid Salamon, die Bürgermeisterin von Mattersburg, die wundersamer Weise nichts durch die Commerzialbank-Pleite verloren hat, während kleinere Gemeinden ihr Geld dort anlegten. Durch Abwesenheit glänzte damals noch-Landesrat Norbert Darabos, der von den russischen Hintermännern der Doskozil-Kür abgeschottet, überwacht, bedroht wird. Man beachte jetzt, dass sofort via Doskozil das Narrativ vorgegeben wurde, dass es sich um „eine Sauerei einer Einzelperson“ handelte. Natürlich haben auch Blaguss und die Commerzialbank Berührungspunkte, etwa wenn man gemeinsam ein Fußballprojekt fördert, doch dies ist nur ein Detail am Rande ebenso wie die Mattersburger Adressen Judengasse 15 und Judengasse 11. Mit der Forderung nach U-Haft wird Doskotzil auf den ersten Blick dem für ihn aufgebauten Image von Law and Order gerecht; sie dient jedoch auch der Einschüchterung im Sinne von „Omerta“. Wahrscheinlich war bei Darabos wegen seiner früheren formalen (Regierungs-) Funktionen die Hürde doch zu hoch, ihn für die Taten anderer einsperren zu lassen; es erinnert jedoch an Pilzsche Drohungen gegen ihn. Es ist nicht sonderlich glaubwürdig, dass ein lokaler Bankdirektor und Ex-Raiffeisen-Rebell im Alleingang TPA täuscht oder dazu bringt, keine Prüfung angegebener Saldi durchzuführen, nicht zu erkennen, dass Kredite und Konten erfunden wurden. Man staunt ähnlich bei Wirecard (EY) und Wirecard CEE (TPA) und denkt daran, dass Frau Fuhrmann von TPA in ihren Benko-Funktionen ja auch übersieht, dass die Galeria Karstadt Kaufhof-Wahrenhäuser (mit ihr im Aufsichtsrat) gezielt beim Umsatz sabotiert wurden.

Commerzbank und Flatex waren Joint Bookrunner im Frequentis IPO. Lovely. Wie kann man mehr als 1/2 der IPO-Knete bei einer "Commerzialbank Mattersburg im Burgenland" halten? WTF. Man kommt nicht aus dem Staunen raus these days…

Nur eine von vielen Merkwürdigkeiten…

Wenn es um die „Freunde Russlands“ geht, die plötzlich im Focus stehen, muss man auch an das „Institut für Sicherheitspolitik“ denken, das Ex-Vorstand und Ex-FPÖ-Abgeordneter Markus Tschank gründete. Es war maximal ein besserer Blog, kein Institut, erhielt aber Förderungen vom Verteidigungsministerium, von der Novomatic und von der ILAG mit Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger im Aufsichtsrat. Spindelegger machte Sebastian Kurz (der von Siegfried Wolf gefördert wird) einst zum Integrationsstaatssekretär und war der erste Geschäftsführer der Agentur zur Modernisierung der Ukraine des Oligarchen Dmytro Firtash. Doskozil bestritt Angaben des Ex-ORFG-Vorstandes Johann Gudenus, wonach er Tschank riet, so ein Institut zu gründen, und brachte den Ex-FPÖ-Abgeordneten Johannes Hübner vom Präsidium der ORFG ins Spiel. Es ist kein Zufall, dass u.a. Gudenus mit dem eingebürgerten Russen Andrei Kotchetkov in Verbindung ist, dessen Name wegen der gescheiterten Alizee Bank (mit Johann Graf/Novomatic, Ex-Magna-Sicherheitschef Franz Schnabl, ORFG-Präsident Richard Schenz, ORF-Vorstand Hannes Jarolim, Ex-Finanzminister Andreas Staribacher usw.) in die Schlagzeilen geriet. Dann ging es um die Übernahme von Güssinger Mineralwasser durch einen bulgarischen Investor, um Verbindlichkeiten Kotchetkovs auch gegenüber der Sberbank Europe (alles nur Theater?), um Morddrohungen und um den Tod eines Wiener Beraters des Investors. Bei Meldungen, wonach Jan Marsalek mit einer Embraer eines „Wiener Bedarfsflugunternehmens“ von Klagenfurt aus nach Litauen geflohen sei, um dann nach Weißrussland und Russland weiterzureisen, dachten viele an die Avcon Jet AG mit Kotchetkov, dessen Beteiligung heute verschleiert wird.

Screenshot aus russischem Bericht

Auf russischen Seiten wird über Kotchetkov berichtet, was uns in Übersetzung leicht zugänglich und unverblümt ist. Er zog als Präsident des Verbandes der Spediteure Russlands (VRE) 2004 nach Österreich und erhielt auch die Staatsbürgerschaft. Im Juni 2019 wurde er in einer gemeinsamen Operation mehrerer EU-Staaten verhaftet, weil er verdächtigt wurde, einen Auftragsmord vorzubereiten. Dabei ging es um den Deal mit dem Bulgaren, fehlende Liquidität und die Sberbank Europe, die zuvor auch schon gegen ihn in Wien vor Gericht ging, weil er ein Darlehen nicht zurückzahlte; man nahm an, dass Kothetkov der russischen Mafia zuzurechnen ist. Kotchetkov hat nicht nur Briefkastenfirmen in Liechtenstein, der Schweiz und Großbritannien errichten lassen, es sind auch drei Jachten und vier Villen auf Ibiza (sic!?) auf ihn registriert. Mit der Firma „E & A Beteiligungs GmbH“ übernahm er 2012 die Güssinger Beverages & Mineralwater GmbH, für die sich 2017 der Bulgare interessierte, der dann aber feststellte, dass es sich wegen Kotchetkovs Verbindlichkeiten um ein Verlustgeschäft im Ausmaß von 11 Millionen Euro handelte. Man muss sich beim Schicksal von Güssinger Mineralwasser natürlich auch das Verhalten des Landes Burgenland ansehen, dem übrigens auch die Passivität gegenüber Aleksandr Antonov (auch Wladimir Aleksandrowitsch Antonov) als Pseudo-Investor in Stadtschlaining mit Strabag-Unterstützung nicht gerade schmeichelt. Welch ein Zufall, dass Diana Neumüller-Klein zu den dann eingestellten Bauarbeiten für ein „Reitdorf“ Stellung nahm, die wir auch im ORFG-Vorstand finden.

Titelgeschichte des neuen „Spiegel“

Doskozil lebt im Bezirk Oberwart, Detail am Rande; die Landespolitik war vom Projekt eines Geldwäschers mit Verbindung zur Meinl-Bank (wie Grasser) begeistert: „Im Oktober 2011 war das ‚Reitdorf Stadtschlaining‚ reif zur Grundsteinlegung. Aleksandr Antonov weilte der Zeremonie ebenso bei, wie der damalige burgenländische Landesrat Helmut Bieler und Peter Krammer, Vorstandsdirektor des Baukonzerns Strabag, welcher das Reitdorf bauen sollte (an der Strabag ist der russische Oligarch Oleg Deripaska mitbeteiligt). ‚Nachdem der Investor Dr. Alexander Antonov das Projekt vorgestellt hatte, unterstrichen Helmut Bieler und Bürgermeister Herbert Dienstl die Bedeutung des Projekts‘, berichtete die burgenländische BVZ am 12. Oktober 2011.“ Nachdem die Strabag, die sehr viele Aufträge von der öffentlichen Hand bekommt, ein halbes Jahr lang baute, ohne Kohle zu sehen, wurden die Arbeiten eingestellt. Bieler war lange Landesrat und förderte Doskozil; er sagte mir einmal, dass Darabos um Silverster 2006 wusste, dass er Verteidigungsminister werden sollte, es nicht wollte, aber sagte, er habe es „ihnen versprochen“ – Gusenbauers „Freunden“? Was Marsaleks Flucht betrifft, gibt es natürlich mehrere Bedarfsflugunternehmen in Wien; man findet nicht mehr ganz aktuelle Listen, die als Anhaltspunkt dienen können. Neben der Avcon Jet fällt etwa die Transair der Khuzbaris ins Auge oder Magna Air mit Geschäftsführer Günther Apfalter, der auch Magna-Chef für Europa und Asien ist und sich wie Franz Schnabl (Ex-Magna) sehr für die Einbürgerung des „Putin-Machers“ Jumaschew einsetzte.

Die ORFG in den Schlagzeilen (Fellners oe24)

Aus russischer Perspektive wird uns die allegmeine Vorgangsweise in den Artikeln über Kotchetkov so erklärt: „Obwohl die Europäische Union seit 2014 die Sanktionen gegen Russland konsequent verschärft hat, fühlen sich viele russische Geschäftsleute mit einem bestimmten Ruf in den EU-Ländern immer noch wohl und haben lange gelernt, wie man das Sanktionsregime geschickt umgeht, Währungen im Interesse der Sonderdienste des Kremls und staatseigener Unternehmen durch Scheinpersonen, zweifelhafte Nachtflugfirmen auszahlt und Schattenkorruptionsprogramme mit ungesicherten Krediten.“ Österreicher, die in solche Geschäfte verstrickt werden, haben „keine Erfahrung mit den Intrigen und Machenschaften des Kreml“. Dies „schließt die ehemaligen Finanzmanager der A-Tec Industries AG ein, die unter zweifelhaften Umständen bankrott gingen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese angesehenen Bürger vollständig verstanden haben, in welche Betrügereien, Abenteuer und Korruptionspläne sie verwickelt waren, wie zynisch sie von den Kremlkuratoren manipuliert wurden, die nach dem Prinzip ‚Nach uns die Sintflut‘ leben und handeln.“ Es heißt, Kotchetkov, der 2019 bald wieder aus der U-Haft entlassen wurde, spreche davon, dass er das österreichische Strafverfolgungssystem „gekauft“ habe: „Und die Sberbank wusste angeblich nichts davon oder gab vor, es nicht zu wissen, gab aber aus irgendeinem Grund einen ungesicherten Kredit aus. Oder vielleicht hat Andrei Kochetkov dieses Geld überhaupt nicht verwaltet, sondern die Rolle eines Frontmanns am Haken der korrupten Top-Manager der russischen Grossbank gespielt?

Das ist eine gute Frage….

Kein Regisseur selbst, sondern ein Schauspieler in einer inszenierten Show mit vorsätzlicher Insolvenz, eine Marionette des Puppentheaters des Kremls.“ Es wird eindringlich davor gewarnt, Scheinkonflikten auf der medialen Bühne auf den Leim zu gehen, denn es geht um eine existenzielle Bedrohung für die westliche Demokratie und Zivilisation, die euro-atlantische Solidarität und kollektive Sicherheit, europäische Werte und auf gegenseitigem Vertrauen beruhende Gentleman-Geschäftsprinzipien“. Wollen wir nur mal nicht übertreiben, da auch im Westen mit harten Bandagen gekämpft wird; gegen die östliche Vorgangsweise scheinen aber viele nicht immun, weil sie sich vieles nicht vorstellen können oder wollen, wozu auch schrittweise Unterwanderung gehört. Es ist keine Überraschung, dass bei der Commerzialbank Mattersburg auf Vorwissen bei Doskozil und Umfeld spekuliert wird; immerhin kam alles wegen eines Whistleblowers allmählich ins Rollen. Zu Jan Marsalek, der über die ORFG-Geschäftsführer Florian Stermann und Vorstandsmitglied Gustav Gustavenau ins BMLV kam, sei noch darauf verwiesen, dass ihn zivile russische Geheimdienste überwachten. Diese registrierten auch all seine Flugbewegungen, wobei auffiel, dass er immer wieder nur für einen Tag nach Russland kam; einmal wird Kazan erwähnt, das zu den Destinationen von Avcon zählt; es gibt auch mit Avcon verbundene andere „Bedarfsflugunternehmen“.

Passt sehr gut ins Bild, das mit Niessl…

PS: Berichte darüber, wie genau Marsalek von Geheimdiensten beobachtet wurde, machen es auch verständlich, dass Politiker, die mafiösen Machenschaften nicht dienen wollen, überwacht und unter Druck gesetzt werden, und „gekaufte“ c. Kotchetkov Strafverfolgungsbehörden wegsehen. Wenn es um den immer noch bedrohten Darabos geht, sind genau jene Institutionen Komplizen der Täter, die jetzt bei der Commerzialbank ermitteln sollen, wie ich aus Erfahrung weiß.

PPS: Einer Doskozil-Lüge zufolge hat das Land nichts mit der Commerzialbank-Pleite zu tun und ist auch nicht betroffen; man sehe sich aber den Aufsichtsrat der Fußballakademie Mattersburg Errichtungs GmbH an oder jenen der Fußballakademie Burgenland GmbH und folge auch Beteiligungen des Landes und folge der Landesholding Burgenland GmbH von der man u.a, zu den Burgenland Tours mit Paul Blaguss gelangt. Die Energie Burgenland hatte rund fünf Millionen Euro bei der Commerzialbank deponiert; sie gehört der Landesholding (u.a. Doskozil im Aufsichtsrat) und der Burgenland Holding. Mehr zu einem auch durch Firmenverflechtungen sichtbaren Sumpf hier; als Detail am Rande stammt der Leiter der Wiener Stadtwahlbehörde Jürgen Czernohorszky (geb. Wutzlhofer) aus dem Burgenland. Er entschied, dass nicht Markus Tschank 2019 ein FPÖ-Nationalratsmandat bekommt, sondern Philippa Strache (ehemals Mitarbeiterin von Josef Cap im SPÖ-Klub, Sprecherin des Team Stronach = Magna und dann bei Fellner).

Marsalek fungiert laut der tagesaktuellen Datenbank der russischen Steuerbehörden seit April 2019 und bis zum heutigen Tag als ausführender Direktor der im September 2018 gegründeten OOO Wajerkard in Moskau, die ihrerseits eine Tochterfirma der Wirecard Sales International Holding GmbH und der Wirecard AG ist.

Keine Bestätigung

Gegenüber der APA wollte man gestern bei OOO Wajerkard trotz dieser offiziellen Angaben eine aufrechte Tätigkeit des flüchtigen Ex-Managers nicht bestätigen. „Wir haben keine Beziehung zu Jan Marsalek, er ist nicht Mitarbeiter der Firma“, sagte die laut Steuerbehördendatenbank als Generaldirektorin agierende Polina Dobrijan in einem Telefonat.

Bevor Dobrijan die Verbindung unterbrach, empfahl sie, bei der Zentrale in Deutschland nachzufragen. „Die Wirecard AG gibt derzeit keine weiteren Stellungnahmen ab“, hieß es anschließend in Aschheim auf APA-Nachfrage. Nach Angaben der Geschäftsdatenbank Dun & Bradstreet Firmenprofile wies diese Moskauer Firma 2018 einen Jahresumsatz von 550000 Euro und Verluste in der Höhe von knapp 42.000 Euro auf.

https://orf.at/stories/3174319/

