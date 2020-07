Wirecard, Jan Marsalek und der Geheimdienstkrimi

Die Meßlatte dafür, wie der Wirecard-Skandal zu bewerten ist, geben „Spiegel“ und „Süddeutsche Zeitung“ vor, was ein wenig an Ibizagate erinnert. Auch bei Wirecard gibt es starken Österreich-Bezug, der weit über die Herkunft der involvierten Manager Markus Braun und Jan Marsalek hinausgeht. Während aber die deutschen „Kollegen“ daran interessiert sind, eine möglichst bunte und schrille Geheimdienststory um Marsalek zu erzählen, ist es weit interessanter, Verflechtungen in seinem und Brauns Umfeld nachzugehen. Wenn immer mehr über die Praktiken von Wirecard ans Licht kommt, gilt es nicht nur, fassungslos zu sein, sondern auch, sich zu fragen, ob die Firma nicht eine „Frontorganisation“ eines Geheimdienstes ist. Dann müsste man bei anderen „Fronts“ und bei Netzwerken andocken können, die ebenfalls mit Geheimdiensten verbunden sind. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die gewissermaßen als Raiffeisen-Abspaltung gegründete Commerzialbank Mattersburg vor der Pleite steht, bei der man auch lange nichts merken wollte.

In Deutschland wurde Wirecard von Ernst & Young geprüft (EY), der Österreich-Ableger Wirecard CEE in Graz hingegen von TPA, was er mit der Commerzialbank gemeinsam hat- Bezug zu EY hat auch der Aufsichtsrat der Strabag, da dessen Mitglied Ksenia Melnikova früher bei EY in Moskau tätig war und jetzt bei der Gazprom-Niederlassung in Wien arbeitet. Der stellvertretende AR-Vorsitzende Erwin Hameseder (von Raiffeisen) wurde am 18. Juli 2020 im „Kurier“ interviewt, dessen Aufsichtsrat er seit Ende 2016 vorsteht. In einer Vorankündigung wird darauf hingewiesen, dass er keinen Kommentar zum kolportierten 60 Millionen Euro-Kredit für Wirecard abgeben will; zu diesem Skandal und jenem um die Commerzialbank meint er, dass eben die Kontrollmechanismen versagt hätten. TPA wiederum gehört zu Baker Tilly International mit einem Angebot von Steuerberatung ohne Grenzen, zu dem TPA den österreichischen und mittel- und osteuropäischen Merkt beisteuert. Bei Steuerberater und TPA-Gesellschafter Roland Reisch fällt auf, dass er anscheinend auch einige Briefkastenfirmen errichtet hat; seine Gattin Ulla wurde vom Landesgericht Graz als Masserverwalterin für Wirecard CEE bestellt. Am Standort Graz teilt sich TPA die Adresse Hartenaugasse 6a mit der Anwaltskanzlei Hohenberg und Partner, deren Gründer Reinhard Hohenberg nachgesagt wird, dass er Vollmachten im Zuge von Immbiliendeals missbraucht. Bei TPA fällt auch der Name Karin Fuhrmann auf, der aus Recherchen über die Signa Holding von Rene Benko bekannt ist.

Vor wenigen Monaten leitete „Addendum“ eine Geschichte über ihre Rolle so ein: „Karin Fuhrmann, Partnerin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tpa, sitzt nicht nur im Vorstand einer Benko Privatstiftung, sondern auch im Aufsichtsrat von Galeria-Karstadt-Kaufhof, die in Deutschland in Turbulenzen geraten ist. Darüber hinaus erstellte sie ein Wertgutachten für ein Signa-Unternehmen, das nicht alle Aktionäre begeistert haben soll.“ Man muss von wegen Netzwerken hier erklären, dass Hans Peter Haselsteiner von der Strabag in die Signa investiert, bei der auch der Strabag-AR-Vorsitzende Alfred Gusenbauer an Bord ist. An der Strabag ist neben Raiffeisen auch der russische Oligarch Oleg Deripaska beteiligt; er ist auch beim deutschen Baukonzern Hochtief im Spiel, dessen Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Eichelmann diese Funktion auch bei Wirecard hat. Marsalek und Braun fungierten seit 2011 als Sponsoren der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft, die sie dafür zu „Senatoren“ ernannte, was sie u.a. mit der Strabag, Signa, der Novomatic (deren Gründer Johann Graf in die Signa investiert) oder Magna International gemeinsam haben.

„Addendum“ schreibt zu TPA und Signa: „Seit 2011 sitzt Karin Fuhrmann im Vorstand der österreichischen Familie Benko Privatstiftung, eine Art Family Office. Von dort werden zahlreiche Beteiligungen an der Signa-Gruppe verwaltet und die Ausschüttungen an die Begünstigten der Privatstiftung vorgenommen. Hier geht es um Diskretion und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Stifter und Begünstigten. Für das Steuerberatungsunternehmen tpa und Karin Fuhrmann ist das Mandat der Signa-Gruppe einer der größten Umsatzbringer. Selbst den Firmensitz hat tpa erst kürzlich in ein von Signa entwickeltes Projekt verlegt: In das ‚ICON Vienna‘ am Hauptbahnhof.“ Dabei ist Fuhrmann für Signa überaus nützlich: „Neben der steuerrechtlichen Beratung hat die Firma auch die Erstellung von Unternehmenswertgutachten im Repertoire. Auch für die Signa-Gruppe. So wurde unter Federführung der Benko-Familien-Stiftungsvorständin Karin Fuhrmann etwa eine Gesellschaft der Signa-Gruppe bewertet, um sie in weiterer Folge liquiditätsschonend als Sacheinlage in das Signa-Flaggschiff Signa Prime Selection AG einzubringen: Die Signa Real Estate Management GmbH (REM).“ (Zu „Projekten am Hauptbahnhof“ übrigens hier mehr)

2015 sollte Fuhrmann diese Gesellschaft „neutral“ bewerten, was ihr ja wohl kaum möglich ist, wenn sie im Vorstand der Signa-Privatstiftung sitzt. Man bekommt gerade angesichts von Wirecard und Commerzialbank den Eindruck, dass auch hier auf Sand gebaut worden sein könnte: „Bei der Signa REM handelte es sich um ein 2005 gegründetes Dienstleistungsunternehmen, in das nicht nur jahrelang hohe Verkaufsprovisionen geflossen sein sollen; auch René Benko soll über Vorwegvergütungen aus Signa-Projekten profitiert haben. Alle diese Zahlungsströme sollen laut Addendum-Recherchen nicht allen Aktionären mitgeteilt worden sein, denn klare Aussagen habe Benko nicht allen Investoren gegenüber getätigt.“ Es ging dabei um Mittel für eine Kapitalerhöhung, die auch mit einem weiteren Gutachten (von BDO) gerechtfertigt wurden, das den wert der REM beinahe identisch abgab, mit einer Differenz von nur 210.000 Euro. Von den errechneten 175 Millionen erreichte die REM aber bereits zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung nicht einmal die Hälfte.

Es ist sicher verlockend, über Jan Marsalek zu spekulieren, der ja auf der Flucht ist und offenbar vortäuschte, dass er sich in Südostasien aufhält, aber nach Weißrußland einreiste. Wichtiger ist jedoch zu untersuchen, ob er zu einem Netzwerk verdeckter russischer Einflussnahme passt; darauf weist nicht nur die Verbindung zur ORFG hin. Vom März 2020 stammt dieser Bericht: „A Russian oligarch, a former cabinet minister and the COO of German fintech company Wirecard invested in Telegram’s $1.7 billion initial coin offering (ICO), according to a previously unreported court document. Tycoon Roman Abramovich and former Minister of Open Government Affairs Mikhail Abyzov bought tokens, known as grams, via offshore funds, the document says. These big names’ involvement is the latest twist in the case brought against Telegram by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), which claims the messaging app provider violated securities laws by failing to register its 2018 token sale.“ Gemeint ist natürlich Jan Marsalek, dessen letztes Lebenszeichen am 21. Juni via Telegram-Chat kam und besagte, dass einer eben die Schuld auf sich nehmen müsse.

Der US-Börsenaufsicht wird wohl klar sein, wie sie Roman Abramovich einzuordnen hat, der auch in Wien schon Immobilien erworben hat. Abramovich ist befreundet mit Tatjana Borisowna Jumaschewa und deren Stieftochter Polina, die von 2001 bis 2008 mit Oleg Deripaska verheiratet war; Boris Jelzins Tochter und ihr Gatte Walentin wurden auf Betreiben von Deripaska 2009 österreichische Staatsbürger, dem dabei Sozialdemokraten zur Hand gingen. Und zwar Ex-Magna-Sicherheitschef Franz Schnabl (heute Chef der SPÖ NÖ), Günther Apfalter (Magna-Chef für Europa und Asien), Hans Niessl (Ex-Landeshauptmann des Burgenlandes mit dem Skandal um die Commerzialbank), Hans Peter Doskotil (Niessls Nachfolger und damals Büromitarbeiter) sowie Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und sein Freund und Geschäftspartner Leo Specht. Jumaschew leitete einst Boris Jelzins Präsidentschaftskanzlei und soll den ehemaligen FSB-Chef Wladimir Putin quasi entdeckt haben. Wie Jumaschew und seine Tochter Polina mit Oleg Deripaska wirtschaftlich verflochten sind, zeigt die Grafik unten.

Aus einem Artikel von John Helmer über Jumaschew

Sicher auch weil Marsalek nicht greifbar ist, wird alles jetzt als Alleingang dargestellt: „Offiziell für das operative Wirecard-Geschäft zuständiger Vorstand, hat er wohl eine Art Schattenreich mit Partnerfirmen, vor allem im asiatischen Raum, dirigiert -und verband das zusehends mit Aktivitäten, die nicht einmal mehr am Rande mit den Geschäften des Konzerns zu tun hatten.“ Es heißt, dass er regelmäßig mit Russland-Kontakten geprahlt habe: „Erste Kontakte ins ‚Schattenreich‘ knüpfte er wohl in München, als er für Wirecard, bei der er noch vor Braun andockte, bald die schmuddeligen Geschäfte mit Partnerfirmen steuerte. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2001 waren einzig die Kunden und Betreiber von Glücksspiel-und Pornoseiten an Onlinezahlungen interessiert. Maršálek wurde später auch fürs Asien-Geschäft zuständig. Wann hingegen seine Russland-Kontakte begannen und welcher Art sein Verhältnis zum russischen Geheimdienst GRU war und ist, konnte bisher nicht präzisiert werden.“ Der neue „Spiegel“ berichtet, er sei ab 2015 von einem (anderen) russischen Geheimdienst in all seinen Bewegungen genau beobachtet worden, was durchaus auf „Konkurrenten“ der GRU gemünzt sein kann. Der „trend“ gehört wie das „profil“ zum „Kurier“, bei dem auch Rene Benko eingestiegen ist; wir sollten also an die ORFG, an TPA und an das russische Netzwerk denken, wenn hier auch von Verlusten im dreistelligen Millionenbereich durch ihn die Rede ist.

Video für Anleger

Auch der „trend“ zweifelt jedoch an, dass Markus Braun wirklich nicht wusste, was seine „rechte Hand“ so alles getrieben hat: „Der spätere CEO stieß 2001, ein Jahre später als Maršálek, zu Wirecard, zunächst als KPMG-Berater. Bald galt der Jüngere dem Älteren als rechte Hand. Ungeklärt in dieser Frühgeschichte der Firma ist der angebliche Einbruch in die Geschäftsräume von Wirecard im November 2001, bei dem die Laptops von Braun und Maršálek inklusive wertvoller Daten gestohlen wurden. Kurz darauf wurde die ‚alte‘ Wirecard insolvent und konnte günstig übernommen werden. Der Gründer vermutete eine Intrige und erstattete Strafanzeige; die Staatsanwaltschaft München konnte den Fall jedoch nie lösen. Während Braun in den Folgejahren daran arbeitete, das Unternehmen aus dem Schmuddeleck zu holen und in Richtung eines europäischen Digitalchampions zu pushen, blieb Maršálek offenkundig seinen alten Kontakten treu -und entwickelte ein bizarres Eigenleben.“ Das klingt nach einer feindlichen Übernahme und passt zur Vermutung, dass Wirecard als „Front“ dienen sollte.

Marsalek wollte mit dem Verteidigungsministerium darüber sprechen, wie man eine Miliz für Libyen aufbauen könne; dies begann 2017, als Hans Peter Doskozil noch Minister war und lief über Gustav Gustavenau von der „Direktion für Sicherheitspolitik“ im BMLV, der im Vorstand der ORFG ist. Nebenbei bemerkt ist Erwin Hameseder auch Milizbeauftragter des Bundesheers und nimmt die Zerstörung der Fähigkeiten zur Landesverteidigung stillschweigend hin. Beim Thema Libyen kommt auch eine Zementfabrik ins Spiel: „Laut ‚Financial Times‘ rühmte sich Maršálek mehrmals, an der Libyan Cement Company (LCC) beteiligt zu sein, die im Osten des Bürgerkriegslandes drei Zementfabriken betreibt – exakt jene Firma, die bis 2015 der gestrauchelten oberösterreichischen Baustoffgruppe Asamer bzw. ihrer Sanierungsgesellschaft Quadracir gehörte. Laut Darstellung der Asamer-Nachfolgegesellschaften ist dieser Umstand aber Zufall. Bestätigt wird einzig, dass Sanierer Jörn Trierweiler, Chef der Quadracir, zu einem nicht genau bezeichneten Zeitpunkt Maršálek in München vorgestellt wurde. ‚Mehr als ein ‚Grüß Gott‘ war es aber nicht‘, beteuert ein Asamer-Sprecher.“

Asamer Baustoffe im Firmenbuch

Dieses Abenteuer kostete die Kontrollbank 20 Millionen Euro; bei Asamer Baustoffe finden wir nun übrigens auch die Strabag, was für ein Zufall. In Zement machen auch Oleg Deripaska und RHI, jener Konzern, bei dem Martin Schlaff 2006 einstieg Der Aufsichtsratsvorsitzende der Kontrollbank heisst Robert Zadrazil und ist Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria; Mitglied im Aufsichtsrat ist u.a. Eveline Steinberger-Kern. Mit der Bank Austria verbandan wir auch Gerhard Randa, der später zu Magna ging und erster CEO der Sberbank Europe wurde. Capital.de hat sich genau angesehen, nach welchem Schema man bei Wirecard vorgegangen ist: „Über Jahre war der Bezahldienstleister auf Einkaufstour und wurde immer größer. Die Zukäufe legen ein Muster offen, wie schon früh systematisch Geld über Tochterfirmen abgeflossen ist.“ Unter Bezugnahme auf eine Meldung aus dem Jahr 2008 heißt es: „Am 4. März meldete Wirecard, dass die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), auch Bilanzpolizei genannt, im Konzernabschluss 2005 Fehler gefunden hat. Davon habe das Unternehmen im Oktober 2007 erfahren, heißt es in der Ad-hoc-Mitteilung. Diese Uralt-Ad-hoc zeigt, dass Wirecard bei der Übernahme einer ‚Wire Card Technologies AG‘ den wahren Wert der übernommenen Tochterfirmen verschleiert hat. Angaben zu Vermögenswerten und Schulden etwa blieben offen. Die Aktionäre wussten nicht, wofür Wirecard da Millionen ausgegeben hat. Da das Unternehmen zudem über Kaufpreis und Verkäufer schwieg, erfuhren sie auch nicht, wohin das Geld floss.“

Dahinter konnte man System vermuten: „Die Wirecard-Verantwortlichen schleusten über solche Deals von Anfang an systematisch Geld aus dem Unternehmen, vermutlich bis ins Jahr 2015. Viele der Zukäufe führen auf die Spur illegaler Transaktionen vor allem für Internetkasinos in den USA, die Wirecard über viele Jahre abwickelte.“ Die Wire Card Technologies AG entstand aus der Fusionierung der Electronic Billing System Holding (EBS) mit dem nicht gerade erfolgreichen Callcenter Infogenie hervorgegangen: „Die EBS erhält für die Wire Card Technologies AG über eine Kapitalerhöhung mehr als 42 Millionen Aktien für 2,18 Euro. Aussagen darüber, was an der neuen Tochter so wertvoll ist, fehlen. Der Kaufpreis lässt sich nicht nachvollziehen, Angaben zu Vermögenswerten oder Schulden fehlen. Trotzdem gibt Wirecard im Geschäftsbericht 2005 an, rund 43 Mio. Euro mehr bezahlt zu haben, als das Eigenkapital der Wire Card Technologies AG wert ist“ Diese Vorgangsweise erinnert an die eingangs zitierte bei Signa mit Karin Fuhrmann von TPA, den Prüfern von Wirecard CEE und der Commerzialbank Mattersburg.

oe24 zur Kurz-Benko-Connection

2007 kaufte Wirecard die Münchner Beteiligungsgesellschaft Trustpay, die aus der zuvor gegründeten Kapitalgesellschaft Blitz 07-210 hervorging: „Der Vorstand dieser Gesellschaft ist zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre alt und wohnt in einem kleinen Dorf an der tschechischen Grenze. Wirecard-Vorstandschef Markus Braun sagt später auf Anfrage des SdK über diesen Vorstand, der Mann habe ‚operativ keine Bedeutung‘. Dass es sich bei dem Vorstand um einen Strohmann handelt, zeigt auch das Innenleben der Trustpay.“ Diese Firma ist Wirecard 43 Millionen Euro wert und vereint unter ihrem Dach drei Tochterunternehmen, eines davon mit einer Tochter, deren Aktionäre in Kanada vorher Probleme wegen Glücksspielaktivitäten bekamen. Trustpay fügt sich in ein Schema: „Die Trustpay-Übernahme läutet ein Reigen an Zukäufen bis 2015 nach dem immer gleichen Muster ein, wie Recherchen von Capital ergeben haben: Stets im Herbst kauft Wirecard eine Beteiligungsgesellschaft, die zu Jahresbeginn gegründet wurde. Viele der Zukäufe kommen aus dem Ausland: Sie stammen aus Gibraltar, Irland, Indonesien, weiteren asiatischen Ländern wie den Philippinen, der Türkei, Südafrika, Neuseeland, Indien, Brasilien und Rumänien. In vielen der Länder ist die Steuerpolitik lax, ordentliche Handelsregister gibt es nicht.

2016: Christian Kern, Markus Braun, Rainer Nowak („Die Presse“)

Die Herkunft und Eigentümerstruktur lässt sich so vertuschen – und damit auch, wohin die immer größer werdenden Millionenbeträge für die Zukäufe fließen. Über Kaufpreisgewinne erhöht Wirecard nach und nach auch den eigenen Unternehmenswert. Aber trotz des enormen Eigenkapitals und der angeblich üppigen Gewinnmargen nimmt das Unternehmen beinahe jährlich noch Geld am Kapitalmarkt auf.“ Da Markus Braun Mitglied in Bundeskanzler Sebastian Kurz‘ Think Tank „Think Austria“ war, wollen viele nur Kurz kompromittiert sehen. Braun unterstützte seinen Wahlkampf 2017 mit 75.000 Euro, spendete aber den NEOS in den Jahren davor insgesamt 125.000 Euro. Ex-Kanzler Christian Kern ist empört, wenn man ihm vorwirft, dass er Braun beim „Innovation Club“ seiner Gattin 2016 willkommen geheißen hat und die ÖBB mit Wirecard kooperieren. Dabei hätte Hegel wohl seine helle Freude an diesem Disput und würde Putin dazu gratulieren, denn in die Firmen der Kerns investieren u.a. Haselsteiner und Gusenbauer, also Deripaska-Leute, was auch für Martin Schlaff gilt, der Kern 2016 zum Vorstandsvorsitzenden des Feuerfest-Konzerns RHI machen wollte. Kurz wird (wie sein Freund Benko) unter anderem von Siegfried Wolf gefördert, der bis 2010 CEO von Magna war und dann Aufsichtsratsvorsitzender von Deripaskas Russian Machines wurde; diese Position hat er auch bei der Sberbank Europe inne. Diese wiederum gibt u.a. Rene Benko Kredit, der diesen ja indirekt an die TPA weiterleitet, die sowohl Wirecard CEE als auch die Commerzialbank Mattersburg „prüfte“. Die EZB hat 2019 eine Strafe über die Sberbank Europe mit Sitz in Wien verhängt, weil sie zu hohe Großkredite vergibt; Benko bekommt auch Geld von der Bank of China, der russischen VTB-Bank, Raiffeisen, der Falcon Private Bank. Wirecard gab gerne an mit Hunderten von angeblichen Partnern, die jedoch Recherchen des „Wall Street Journal“ zufolge nichts mit Wirecard am Hut hatten oder nicht gefragt wurden, ob man mit ihnen werben darf.

Kurz 2012 bei der ORFG (siehe auch hier)

Laut „Süddeutscher Zeitung“ nahm Jan Marsalek 2017 an einem Essen mit dem damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka in Moskau teil; dies scheint bei uns aber nur die FPÖ zu interessieren (es gibt „traditionell“ einen Konnex ÖVP-BMI und Novomatic bzw. ORFG siehe Ex-Kabinettschefs Christoph Ulmer und Michael Kloibmüller). In jenem Jahr wurde auch bekannt, dass Sobotka sich mit Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil gerne in Rene Benkos Park Hyatt Hotel in der Bar traf, weil man dort rauchen durfte. Bei Benkos „Törggelen“ jeden November kann man dank Bildergalerien neben Sobotka und Kurz viele andere Politiker „bewundern“, außerdem Unternehmer, Anwälte, Medienleute usw. 2017 schoß sich der Deripaska-Mann Doskozil auf den europäischen Airbus-Konzern ein, was eine Hypothek für die jetzige Verteidigungsministerin Klaudia Tanner darstellt, deren Schwager Stefan Steiner Kurz berät. Doskozil sollte der Marktkapitalisierung von Airbus Schaden zufügen, was jedoch die Finanzmarktaufsicht nicht auf den Plan rief. Betrugs- und Täuschungsvorwürfe im Zuge der Eurofighter-Beschaffung werden nämlich zum Bumerang, wenn man sich den Hergang genau ansieht, bei dem russische Netzwerke u.a. um Magna eine wichtige Rolle spielten.

Es verwundert nicht, dass Doskozil nun die Liquidierung der Commerzialbank fordert und nichts auffangen will/soll, das dadurch gefährdet wird; die Einlagensicherung von 100.000 Euro schützt nur Private. Berichte erinnern irgendwie an den Wirecard-Skandal: „Anfang nächster Woche dürfte die dafür zuständige FMA den Insolvenzantrag für das Geldhaus einbringen. Dessen Bilanzen wurden frisiert, Einlagen bei anderen Banken quasi erfunden, Saldenbestätigungen gefälscht. Das dürfte gemäß den Darstellungen des Exchefs Martin Pucher feststehen, an die 500 Millionen Euro sollen fehlen. Aufgeflogen ist das alles nach einer Vor-Ort-Prüfung der Bankenaufseher von FMA und Nationalbank (OeNB), seit Dienstagnacht ist die Bank zugedreht, die Justiz ermittelt und es gilt die Unschuldsvermutung.“ Pucher schien den Wunsch gehabt zu haben, sich vor allem als Förderer des Fußballs beliebt zu machen; nun ist die Enttäuschung über ihn umso größer und er gibt sich via Rechtsanwalt reumütig. Auch hier versagte die Kontrolle, und das nicht nur wegen TPA: „Vor-Ort-Prüfungen gab es schon 2015 und 2017, auch da gab es bereits Beanstandungen, Eigenmittelinstrumente etwa sollen mit Krediten finanziert worden sein. Das wurde aber bereinigt, hätten Folgeprüfungen ergeben.

Und wie kann es sein, dass mehrere hundert Millionen Euro fehlen (verschwinden kann man gar nicht sagen, weil es das Geld offenbar nie gab), ohne dass das der Bankenaufsicht oder dem Wirtschaftsprüfer (in dem Fall der TPA) auffällt? Die FMA, die die Prüfungen bei der OeNB in Auftrag gibt und auf Basis von deren Prüfberichten dann etwaige Maßnahmen setzt, war nicht bereit, dazu etwas zu sagen.“ Die Commerzialbank gab vor, höhere Beträge bei anderen Banken liegen zu haben; was existierte, war aber eine einzige unbedeutende Einlage. TPA mit dem größten Kunden Signa verzichtete darauf, wie vorgesehen Saldenbestätigungen einzuholen, also sich von der Echtheit der angeblichen Summen bei anderen Banken zu überzeugen. Präsident des Generalrates der Nationalbank ist übrigens Harald Mahrer, unter anderem Präsident der Wirtschaftskammer und aktiv in der ORFG. Anders als kleinere Gemeinden verlor die 7500 Einwohner-Stadt Mattersburg nichts bei der Commerzialbank-Pleite, aber ein Projekt erwies sich als Luftschloss: „Es klang zu schön, um wahr zu sein: „Die Anlage ist weitläufig angelegt und erinnert an Städte in der Toskana‘. So schwärmte der Architekt über ein Großprojekt mitten in Mattersburg, das die Stadt mit der Commerzialbank von langer Hand vorbereitet hatte und das Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ) und Bank-Chef Martin Pucher im Dezember 2019 der Öffentlichkeit präsentierten.“ Es sollte ein neues Rathaus, eine Filiale der Commerzialbank, Büros und Wohnungen kombinieren; nun werden andere Investoren gesucht.

„Am Freitag wurde bekannt, dass die Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Heimstätte Gesellschaft m.b.H (EGW), eine Tochter der Sozialbau und der Wiener Städtischen, 30 Millionen Euro in der Mattersburger Bank veranlagt hat. Sozialbau-General ist der ehemalige SPÖ-Minister Josef Ostermayer, der aus dem Bezirk Mattersburg stammt“, was die Sache wiederum interessant macht auch wegen der Verbindung zu Ex-Bundeskanzler Werner Faymann, als dessen Vertrauter Ostermayer ja immer galt. Als der Bundeskanzler noch Faymann hieß und Ostermayer Minister war, fungierte Sonja Steßl als Staatssekretärin im Bundeskanzleramt, die heute Vorstandsdirektorin bei der Wiener Städtischen ist. Man kann via Firmenbuch sozialdemokratischen Wohnbau-Verflechtungen folgen; die Partei besaß einmal mehr, wenn man an das nach dem Wahlkampf 2017 verkaufte Gartenhotel Altmannsdorf denkt. Die OeNB kam erfundenen Geschäften und frisierten Bilanzen der Commerzialbank erst auf die Spur, als sie von der FMA mit einer vor Ort-Prüfung beauftragt wurde. Man sehe sich doch einmal an, welche Namen wir mit der OeNB verbinden können, und denke sich etwa angesichts von Harald Mahrer, Barbara Kolm, Erwin Hameseder, Susanne Riess (Beirat der Signa Holding) oder Peter Sidlo (bekannt von den Casinos Austria) und Bettina Glatz-Kremsner (detto) seinen Teil. Weitere Puzzleteile, die zu Wirecard, Commerzialbank, dem russischen Netzwerk passen, entdeckt man in der Verbindung von „Wer Österreichs Wirtschaft lenkt“ (aus dem „trend“ 2009) mit dieser Geschichte über „White Collar Crime“ und Banken.

Bei Wirecard gibt es übrigens mit Stefan Klestil eine weitere Österreich-Komponente, dessen Stiefmutter Margot Klestil-Löffler österreichische Botschafterin in Moskau war. Unternehmensberater Roland Berger, der wie Kurz‘ Beraterin und Think Tank-Leiterin Antonella Mei-Pochtler von der Boston Consulting Group kommt, hat Klestil bei sich an Bord genommen; bei Berger war auch Eichelmann (Hochtief/Deripaska) einmal und Berger investierte bei Benko. Was geht daher wirklich vor sich und warum wird Jan Marsalek derart schillernd beschrieben? Es wirkt fast so, als habe er Personen und Connections getestet, indem er bei der ORFG andockte, deren erster Präsident und heutige Generalsekretär Florian Stermann sich seiner annahm. Oder indem er Wolfgang Sobotka in Moskau traf, sich ins Doskozil-Verteidigungsministerium begab, im Dezember 2017 mit Johann Gudenus (damals im ORFG-Vorstand) zum neuen Vizekanzler Heinz-Christian Strache ging und 2018 einen Termin wegen Asyl im Innenministerium hatte, ohne aber Ressortchef Herbert Kickl zu begegnen. Kann es wirklich sein, dass damit die GRU, bei der nicht alle Fans Organisierter Kriminalität und der Oligarchen um Putin sind, so FSB und SWR ein Schnippchen schlägt?