Ist Heinz Christian Strache Feminist geworden?

Am 23. Oktober 2019 wurde auch Philippa Strache im Parlament angelobt, allerdings als wilde Abgeordnete, die man hinter die Reihen der SPÖ setzte. Ihr Gatte Heinz Christian verteidigte sie auf Facebook (mit seinem privaten Account) leidenschaftlich gegen den Ausschluss aus der FPÖ-Fraktion. Frau Strache hatte wegen dieser Turbulenzen mehr Publicity als die meisten Mandatare/innen, die einem Klub angehören. Parteimitglied ist sie auch nicht mehr, wie aktuelle Meldungen zeigen. Hätte vor einem Jahr jemand prophezeit, dass „HC“ nicht mehr in der Politik ist und der konstitiuierenden Sitzung von daheim aus zusieht, sich (hoffentlich) um seinen jüngsten Sohn kümmert, hätte es ungläubige Reaktionen gegeben. Doch es geht noch weiter, denn Strache scheint sich auch zum Feministen gewandelt zu haben, weil er seiner Ex-Partei Frauenfeindlichkeit vorwirft.

Strache postet: „Philippa wurde gestern unter fadenscheinigen Gründen aus der Freiheitlichen Partei ausgeschlossen. Ihr einziges Vergehen: Sie ist mir eine loyale Ehefrau und bleibt sich selbst treu. Denn die Wahrheit ist doch, dass die Herren an der neuen Parteispitze lieber eine junge Frau und Mutter diskreditieren, als sich ihre eigenen Schwächen einzugestehen. Wieviel die neue Führungsriege von Frauen in der Politik hält, sieht man am aktuellen Parlamentsklub. Da kommt dann gleich: ‚Die freiheitliche Partei braucht keine Quotenfrauen‘. In Wahrheit haben gewisse Herren aber ein Problem mit Frauen und besonders mit starken Frauen. Ein trauriger Umstand.“ Er spielt damit auf diese Presseaussendung der PFÖ an.

Strache auf Facebook

Frau Strache hat jedoch – von den Troubles mit der FPÖ abgesehen – einen etwas seltsamen Lebenslauf, der plötzliche Geschäftsführerinnen-Posten beinhaltet, wie die Datenbank von „Meine Abgeordneten“ zeigt. Darauf bezieht sich jetzt auch das „profil“: „Laut ‚profil‘ war Philippa Strache von 2012 bis 2016 Geschäftsführerin und Gesellschafterin in Vermögens- und Bauträgergesellschaften im Einflussbereich des Wiener Anwalts und Fußballspielerberaters Skender Fani. Laut Fani sei Philippa Strache damals mit seinem Geschäftspartner liiert gewesen. In den Bauträgergesellschaften habe sie sich vor allem um Innenraumgestaltungen gekümmert. Über Skender Fani soll Philippa Strache auch Frank Stronach kennengelernt haben, für dessen Partei sie später als Pressesprecherin tätig war. Wie ‚profil‘ weiter berichtet, erwog Heinz-Christian Strache als FPÖ-Obmann vor einigen Jahren ernsthaft, dem früheren Teamstürmer Roland Linz ein Nationalratsmandat anzubieten.“ Philippa Beck (geboren 1987) erschien mit 19 auf der Bildfläche, als sie einen Model-Contest von Wolfgang Fellners Frauenzeitschrift „Madonna“ gewann. Sie war fünf Jahre lang beim Ex-SPÖ-Abgeordneten Josef Cap im Parlamentsklub tätig, ohne genaue Angaben, wann dies der Fall war; sie selbst sagt, dass sie zu Beginn 19 war (= 2006).

Philippa Straches Biografie

Nach einem Intermezzo beim Team Stronach (2012 und 2013) war sie wieder bei Fellner und moderierte bei oe24.tv das Wetter, aber auch die Show „Schlag den Toni“ mit dem von Skender Fani betreuten Ex-Fußballer Toni Polster. Wie wir oben sehen, fallen die Funktionen bei Bauträgern richtig auf in ihrer Vita, die allesamt mit Fani zu tun haben. Zugleich war sie zuerst bei Stronach, dann bei Fellner tätig; nur mit der Zeit im SPÖ-Parlamentsklub hat es sich nicht überschnitten. Soll frau sich als Feministin darüber freuen, dass eine Geschlechtsgenossin aus dem Nichts Geschäftsführerin wird und das gleich mehrfach? Oder geht es doch auch darum, wem sie dies verdankt und dabei auch um die Biografie Fanis? Denn sein Name ist wie der von Michael Margules (dieser Margules?) mit dem mißglückten Börsegang der Rapid AG in den 1990er Jahren verbunden: „Im Zuge des Börsengangs erwarb die Rapid AG sämtliche Transfer- und Werberechte des Sportklubs Rapid. Die VIP-Bank rechnete – bezogen auf den Ausgabekurs – mit einer Rendite von mindestens sechs Prozent. Im Fall eines ’schlechteren Geschäftsjahres‘ wurde den künftigen Aktionären zumindest ‚die Ausschüttung von Sachbezügen‘ in Aussicht gestellt. Der Vorstand der Rapid AG setzte sich aus Anwalt Skender Fani und dem Banker Michael Margules zusammen.“

„Schlag den TonI“ mit Philippa Strache

Zu Margules hieß es auch: „Doch es kam anders: Der Prokurist der Vindobona-Privatbank wurde im März 1992 in New York wegen des Verdachts auf Geldwäsche und der Verwicklung in Drogengeschäfte festgenommen. Das riss auch die Rapid-Aktie in bisher nicht gekannte Tiefen, wie es in der APA-Meldung Nummer 331 vom 10. März 1992 hieß: ‚Heute gab der Kurs des erst im vorigen Herbst zu 1.100 S emittierten Papiers auf 540 S nach, nachdem er bereits gestern von 670 auf 570 S abgesackt war. Damit sind die Rapid-Aktien (Nominale 1.000 S) erstmals weniger als die Hälfte des Ausgabekurses wert.‘ Und weiter: ‚Wie berichtet war die Rapid AG in den Geldwäscheskandal hineingerissen worden, weil ihr Vorstandsmitglied Michael Margules einen vermeintlich aus US-Drogengeldern stammenden Geldbetrag zur Bezahlung des Handgelds für den argentinischen Stürmer Czornomaz verwendet hat.‘ Der Transfer von Adrian Carlos Czornomaz war geradezu bezeichnend für die Realitätsferne, die in Hütteldorf damals regierte.“ Ein damaliger Bericht hatte den Titel „Die Geldwäscher von Wien.“ Mit der Vindobona Bank war auch der Name Mike Lielacher verbunden, ebenso mit Webfreetv, wo wir Rudi Fussi fanden, nachdem er sich gegen den geplanten Kauf von Eurofightern ins Zeug warf.

Frau Strache aktuell bei Fellner

Die Erfahrungen von Rapid mit Fani wirken noch lange nach, und zwar auch in Sportforen. Immerhin wurde Rapid im 19. Jahrhundert als „1. Wiener Arbeiter Fußballklub“ gegründet, was Nähe zur SPÖ bis heute impliziert. Das ist bereits die zweite (indirekte) Connection von Frau Strache zur Sozialdemokratie. Wie Skender Fani wurde auch Rudolf Edlinger 1940 geboren, der von 2001 bis 2013 Repid-Präsident war und zum ersten Mal im Alter von sechs Jahren mit seinem Onkel im Stadion war. Er gelangte nicht so lange nach Fendis Börsegang-Debakel an die Spitze des schwer verschuldeten Klubs. Wir erinnern uns, dass Rapid in den Jahren 2006 und 2007 auch von EADS gesponsert wurde, was sich nicht sonderlich gut erklären ließ. Der mittlerweile verstorbene FPÖ-Kommunikationschef Kurt Lukasek verfasste einmal ein Papier, in dem er als die wichtigsten vier via Rapid ansprechbaren Genossen Heinz Fischer, Alfred Gusenbauer, Josef Cap und Rudolf Edlinger nannte, Im 1. Eurofighter-U-Ausschuss ging es am 18. Jänner 2017 auch darum, ob es wie bei Skender Fani auch eine Verbindung von Lukasek zu Frank Stronach gab (sprich ob er bei Magna arbeitet).

Strache & Strache 2018 bei Servus TV

Lukasek kommt auch hier vor puncto Korruptions-U-Ausschuss (2012) und starb 2015 in Dubai, offiziell eines natürlichen Todes. 2017 wurde zu Beginn des 2. Eurofighter-Ausschusses zu Lukasek gemeldet: „‚Profil‘ und ‚Standard‘ (Wochenend-Ausgabe) berichteten außerdem, dass aus dem Aktenmaterial hervorgeht, dass Lukasek auch maßgeblich in die Strategie zur Beeinflussung des ORF und in das EADS-Sponsoring des SK Rapid Wien involviert war. Angebliche Zahlungen an Lukasek im Zusammenhang mit dem Rapid-Sponsoring waren auch schon Thema im ersten Eurofighter-U-Ausschuss.“ Bei einem Gastbeitrag des früheren OGH-Präsidenten Hans Reszut 2016 auf der Website von Andreas Unterberger zu den Ermittlungen im Fall Kampusch postete ein User Andeutungen zu Lukasek. „Outsider“ stellte Lukasek geradezu ibizamäßig dar, weil sein behauptetes Verhalten an jenes der Fallensteller erinnert. Es ist von heimlichen Aufnahmen ebenso die Rede wie von Drogenkonsum und davon, dass Lukasek Medien vermeintliche Informationen angeboten hatte. Offenbar legte er sich mit den Falschen an, suggerierte gar, er sei für Martin Schlaff tätig.

Frau Strache frisch verheiratet

Auf jeden Fall kooperierten Fani und Stronach: „Doch wieso fungierte Philippa, das ehemalige Model ohne etwaige Qualifikationen, in einer Bauträgerfirma als Geschäftsführerin? Fani und Stronach sind seit langem enge Geschäftspartner. So stiegen sie gemeinsam 2013 beim desolaten Kärntner Regionalligaverein Austria Klagenfurt ein. Die Verbindung legt nahe, dass die aufstrebende Philippa, die eben ehemals Pressemitarbeiterin beim Team Stronach war, über die Fani-Stronach-Connection zu ihrem Posten bei der Bauträgerfirma gekommen sein könnte. Im Jahr 2016 änderte sich jedoch Philippa Leben schlagartig. Neben einer kurzen Tätigkeit bei oe24 verabschiedete sie sich Mitte des Jahres aus sämtlichen Bauträgerfirmen. Nur vier Tage, nachdem Stronach seinen Rücktritt aus der Politik ankündigte. Kurz zuvor war sie mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zusammengekommen, den sie schließlich im Oktober darauf heiratete.“ Stronach unterstützte übrigens den Rapid-Rivalen Wiener Austria; deren Ex-Star Toni Polster hatte einen von Skender Fani abgefassten Ehevertrag.

Cap eben bei Fellner (aber zur SPÖ)

Wer kein Fußballfan ist, kann wohl schwer nachvollziehen, warum die Zughörigkeit zu einem bestimmten Klub so eine Rolle spielt. Es sei aber daran erinnert, dass den Kontrahenten Hans Peter Doskozil und Michael Tojner nachgesagt wurde, es auf den Rapid-Chefsessel abgesehen zu haben. Doskozil beerbte gewissermaßen Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos im Rapid-Kuratorium, den ihm Peter Pilz (Mitglied des Kuratoriums) politisch erledigen sollte. Damit sind wir bei wesentlich interessanteren Themen der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie sowie der Geopolitik und wieder bei der Frage, wem das zeitweilige Rapid-Sponsoring von EADS (heute Airbus) wirklich galt. Liest man geleakte Mails von 2006, entsteht der Eindruck, dass SPÖ-Bundesgeschäftsführer Darabos damals eher wie ein Laufbursche eingeschätzt wurde, aber nicht der war, der eine Deal mit Rapid einfädelte. Darauf deutet auch alles hin, was man über jenen Wahlkampf mit Tal Silberstein und Chaim Sharvit weiß, zwei von Gusenbauer und seinen Freunden angeheuerten israelischen Agenten. Es war auch 2006, als der Airbus-Rivale Boeing mit dem ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtash ins Geschäft kommen wollte; Für ihn war später auch Gusenbauer tätig, indem er für die frühere ukrainische Regierung lobbyierte, als Frau Strache für Stronach arbeitete.

2017: Pilz mit Strache….

Im Sommer 2016 wurde der Darabos 2007 źugeschriebene geheime Eurofighter-Vergleich via Pilz geleakt. In der Medienberichterstattung wurde schon vorweggenommen, was weiter geschehen soll, inklusive U-Ausschuss. Für diesen brauchte Pilz (damals noch bei den Grünen) eine weitere Partei, die er dank Strache in der FPÖ fand. Nicht zufällig war der frischgebackene Ehemann stolz darauf, dass sich Martin Schlaff mit ihm traf, was ihn salonfähig zu machen schien gegenüber Israel. Schlaff griff Gusenbauer unter die Arme, als die SPÖ finanziell am sand war und bot Christian Kern 2016 einen 2 Millionen Euro-Posten als RHI-Vorstandsvorsitzender an (via Aufsichtsrat Gusenbauer?). Als Kern doch Kanzler wurde, investierte er eben in die israelische Firma FSight (damals Foresight) von Eveline Steinberger-Kern. Als vor der Wahl am 29. September 2019 Straches Ex-Bodyguard Oliver R. als Maulwurf aufflog, ging es auch um seine Verbindung etwa zu „Straches Serben“ Luka Markovic, der zur SPÖ wechselte, was ihn ins Umfeld u.a. von Peko Baxant bringt. User äußerten die Vermutung, dass Markovic mit der Ibizagate-Immobilienmaklerin Irena Wischenbart-Markovic verwandt ist, deren Gatte Geschäftspartner von Günther Kerbler ist. Von Kerbler führt dann eine Linie zum rotgrünen WIener Flächenwidmungsskandal um Christoph Chorherr, der für Erwin Soravia arbeitet, dessen Vater mit Hans Peter Haselsteiner kooperierte. Nebenbei bemerkt: während Strache wegen Ermittlungen der Koruptionsstaatsanwaltschaft im Eck ist, wird Chorherr zu Konferenzen eingeladen,

….und Pilz 2019 gegen Strache

Lukasek war für die Bundesliga tätig, als an deren Spitze Peter Westenthaler stand, bezog aber auch Honorare von Rapid. Beim Klub hatte er zwar keine Funktion, war jedoch auf der VIP-Tribüne anazutreffen und verfasste das auch in U-Ausschüssen erwähnte Papier von den „Roten Vier“. Er hatte auch einen Werkvertrag mit dem Lobbyisten Erhard Steininger, der ein Verbindungsbüro für den schwedischen Rüstungskonzern Bofors betrieb, Bofors stolperte über diverse Skandale; Lukasek wanderte von der Bundesliga zu Webfreetv, einem Partner des Fußball-Dachverbandes, blieb dort aber nicht lange. 2006 produzierte Webfreetv Videos für den SPÖ-Wahlkampf mit Rudi Fussi, der später Firmenchef wurde und den Laden in Konkurs schickte. Es ist jener Fussi, den Fellner so gerne interviewt, bei dem ja Philippa Straches Karriere einst begann. Detail am Rande: Fussi war zeitweise für Electrolux tätig, das wie Saab zum Wallenberg-Konzern gehört.

Befragung von Ex-Rapid-Steuerberater Johann Smolka (10.10.2018)

Was bleibt bei all den Zusammenhängen von der eigenständig agierenden Frau Strache noch übrig? Zum Beispiel Grant von Michael Jeannee in der „Kronen Zeitung“, der meint, HC Strache sollte seine Frau schützen statt sie Angriffen aussetzen; „Ach Herr Strache, Herr Strache, Herr Strache: Man konnte Sie für alles Mögliche halten, nur nicht für einen Waschlappen, der hinter den Rockzipfeln seiner Gattin in Deckung geht.“ Doch Frau Strache, die Medien gerne schlicht „Philippa“ nennen, beteuert in Interviews, dass sie sorgfältig überlegte, sich mit Freunden besprochen und dann entschied, ins Parlament zu gehen. Bedeutung erlangt sie nicht durch politische Arbeit, sondern weil sie die Ehefrau des über ibiza gestürzten Ex-FPÖ-Chefs ist, der die Partei in einem Deal einen sicheren Listenplatz überlassen hatte. Dafür verzichtete ihr (so ruhiggestellter) Mann darauf, ins EU-Parlament einzuziehen, was durch Vorzugsstimmen möglich gewesen wäre. Beim verhängnisvollen Urlaub auf Ibiza im Juli 2017 war sie nicht dabei, nachdem sie ihn zuvor im Mai jenes Jahres begleitet hatte. Als Verbindungsmann det FPÖ nach Moskau galt bekanntlich Johann Gudenus, der auf Ibizagate auch vernünftig mit vollständigem Rückzug reagierte und dessen Anwalt erfolgreicher scheint als jener der Straches. Bei der Novomatic-nahen EU-Infothek, wo einiges über Ibiza-Handlanger erschien, wird Gudenus‘ Vorgangsweise gelobt und jene Straches kritisiert.

PS: Detail am Rande: Rudolf Edlingers Sohn Christoph war am Wiener Flughafen tätig, wo Gabriel Lsnskys Schwager Julian Jäger im Vorstand sitzt.