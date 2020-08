Rene Benkos Anwalt will mich klagen

Rene Benko wird unter anderem von Anwalt Peter Zöchbauer vertreten, der mir heute im Namen der Wirecard CEE-Masseverwalterin Ulla Reisch mit einer Klage drohte. Dies deshalb, weil ich wegen Ihres Gatten Roland Reisch einen Zusammenhang zu TPA herstellte, den mit Signa auch geschäftlich verbundenen Prüfern von Wirecard, der Commerzialbank und deren Anteilseignern von einer Kreditgenossenschaft. Herr Zöchbauer war gar nicht erfreut, als ich ihm Fragen nach Benko und Oligarch Oleg Derpiska, Magna und Deripaska usw. stellte und darauf hinwies, wie internationale Ermittler Deripaska einschätzen. Ich halte es für eine ausgezeichnete Idee, mich zu klagen, denn dann habe ich Gelegenheit zu erklären, warum ich derlei Recherchen überhaupt anstelle und mich für Wirecard, Commerzialbank und Hintergründe interessiere. Zöchbauer wurde schon einmal gegen mich in Gang gesetzt, nämlich als ich 2017 darüber berichtete, dass Ex-Gusenbauer- und seit Dezember 2008 Signa-Sprecher Robert Leingruber das berühmte „Dossier“ für Tal Silberstein verfasst hat, in dem Christian Kern nicht gut weggekommen ist, anders als Doskozil. Damals hielt ich mich dann daran, dass alle anderen seinen Nachnamen abkürzten; heute denke ich, es ist eine gute Gelegenheit, die mir ein Anwalt jenes Netzwerks bieten will, mit dem ich mich befasse. Zöchbauer schrieb:



Betreff: Ihr Tweet vom 9. August 2020

Sehr geehrte Frau Bader,

ich vertrete Rechtsanwältin Dr Ulla Reisch.

Sie halten seit 9. August 2020 einen Tweet abrufbar, in dem Sie meine Mandantin („Reisch´ Gattin“) in einem Kontext mit angeblichen „Eurofighter Gegengeschäften“ und der burgenländischen Commerzialbank nennen. So vermitteln Sie den Eindruck, dass meine Mandantin in diese (angeblichen) Vorgänge involviert sei oder zumindest eine Verbindung dazu aufweise. Das ist freilich tatsachenwidrig. Ihr Tweet verletzt daher nicht nur die Ehre und den wirtschaftlichen Ruf meiner Mandantin (§§ 111, 152 StGB; § 1330 ABGB), sondern auch ihr Recht auf Namensanonymität (§ 16 ABGB). Daher habe ich Sie zunächst aufzufordern, Ihren Tweet zumindest im Umfang der Nennung meiner Mandantin unverzüglich zu löschen; die gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche meiner Mandantin bleibt jedenfalls vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Zöchbauer

Rechtsanwalt

Der besagte Tweet

Sieht man sich den Tweet an, ist klar, dass es sich um Haarspalterei und einen Schuss vor den Bug handelt, denn ich zählte bloss auf, was irgendwie zusammenhängt, ohne ins Detail gehen zu können, typisch für Twitter. Heute weiss ich auch viel mehr als 2017 über diverse Seilschaften und bringe vor allem auch die Frage nach Oleg Deripaska ins Spiel – vielleicht kann er ja über Anwalt Zöchbauer erklären, wer mich seit Jahren aus dem Hinterhalt attackiert, verleumdet, existentiell vernichtet. Und wer warum Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos bedroht, der anders als Landeshauptmann Hans Niessl und sein Nachfolger Hans Peter Doskozil (und Alfred Gusenbauer) nicht mit Deripaska kooperieren wollte. Herr Zöchbauer meint wohl zivilrechtliche Ansprüche, doch weil ich wegen meiner Recherchen in Not gebracht wurde, wird da nicht viel zu holen sein. Umso mehr aber sollte es beim Handelsgericht Wien endlich die Gelegenheit geben darzulegen, warum es solche Brisanz hat, was ich herausgefunden habe, nachdem man genau dies eigentlich mit allen Mitteln verhindern wollte.

Ein anderer Tweet

Dazu gehört auch darzulegen, wie mich andere Bereiche der Justiz verfolgen, um mich mundtot zu machen und wie sie die Machenschaften etwa derjenigen decken, auf deren Kappe der Eurofighter-Deal und dann auch der Vergleich geht. Stets wurde zugedeckt, was es bedeutet, wenn ein Minister und dann Landesrat sein Amt nicht gemäß Verfassung ausüben „darf“, sondern es an Unbefugte delegieren muss (unter Einsatz von Nötigung?). Landesrat Helmut Bieler, über dessen Schreibtisch die Beauftragung der Prüfung der Kreditgenossenschaft durch TPA bis 2017 abgewickelt wurde (danach war es jener Doskozils), wollte mir einmal weismachen, dass das normal sei. Er verstand nicht, wieso ich meinte, es sei Amtsmissbrauch, dem doch niemand freiwillig zustimmen könne; am allerwenigsten Darabos, dem ein Minister spielender Kabinettschef oktroyiert wurde, der in jeder Hinsicht eine absolute Null war, aber der gerne andere schikanierte und fremde Befehle ausführte. In meiner damaligen Mail unter dem Eindruck des von Doskozil, Gusenbauer und Peter Pilz manipulierten Eurofighter-Ausschusses meine ich, mir wie im falschen Film vorgekommen zu sein.

Zusammenfassung des Bieler-Gesprächs, 4. Juni 2017

Inzwischen kenne ich viele weitere Puzzleteile, unter anderem, dass Helmut Bieler 2011 beim Spatenstich eines „Reitdorfs“ bei Stadtschlaining mit der Strabag und dem russischen Geldwäscher Valentin (Alexander) Antonov dabei sein musste. Es wurde dann zwar mit dem Bau begonnen, es sah jedoch niemand jemals einen Cent; ein beteiligter Architekt blitzte 2012 mit Ansprüchen beim Landesgericht Graz ab (jenes, das Zöchbauers Mandantin zur Wirecard-Masseverwalterin machte). Damals wurde Doskozil burgenländischer Polizeichef; offenbar fand er derlei Machenschaften ganz okay, deckte er doch wie Niessl zuvor die Scheinanmeldung des Jelzin-Clans in Winden am See auf Wunsch von Deripaska. Es ist übrigens interessant, dass Anwalt Zöchbauer den Tweet unten nicht beanstandet, der zu einem Artikel verlinkt, in dem ich dann näher auf Puzzleteile eingehe und auch nicht behaupte, Frau Reisch hätte etwas mit Eurofighter zu tun – sehr wohl aber Herr Reisch, was auch gut dokumentiert ist. Es geht um sehr viel, weil mit aller Gewalt versucht wird, Doskozil zu höheren Weihen zu puschen; deswegen braucht er auch eine weiße Weste puncto Commerzialbank, die er schon allein wegen des Umgangs mit Darabos längst nicht mehr hat.

Am 9. August geposteter Artikel

Es muss spannend sein, vor Gericht darzulegen, warum ich in der Twitter-typischen Stichwortform auch Frau Reisch aufzählte und zu welchem Gesamtzusammenhang sie gehört; wissend, dass Ehepaare ihre jeweiligen beruflichen Sphären natürlich trennen sollten. Dass das nicht immer gelingt, kann gerade auch ein Beispiel aus der Justiz belegen, da die Gattin von Sektionschef Christian Pilnacek das Grazer Straflandesgericht leitet und manche da durchaus auch seinen Einfluss vermuten. Es ist übrigens Pilnacek, der heikle Verfahren „daschlogt“ und daher auch daran mitwirkt, dass bei Eurofighter vertuscht wird. Ich werde natürlich eure Unterstützung benötigen, nicht nur wegen des von Zöchbauer (für Hintermänner, dessen muss man sich klar sein) angestrengten Verfahrens gegen mich. Sondern auch, um weiter recherchieren und Inputs auswerten zu können, weil die Kräfte, die Österreich in weiten Teilen unter ihrer Kontrolle haben, mich am liebsten gebrochen sehen würden. Dieses komplexe Puzzle, das diese Kreise langsam beunruhigt, habe nur ich in der Form zusammengesetzt – wenn es stimmt, dass sie auf Doskozil bauen (und Kurz vielleicht bald passé ist, vielleicht mit einer Art Ibiza), dann geht es auch darum, wer Kanzler wird und wer nicht. Ich bedanke mich bei euch daher schon im Voraus für eure Hilfe und Solidarität!

