Rene Benkos Glück und Ende

Wenn Rene Benko zum „Törggelen“ ins Wiener Park Hyatt Hotel lädt, kommen die sogenannten „Spitzen der Republik“ zusammen, so zuletzt geschehen im November 2019. Es kann durchaus sein, dass bald niemand mehr dabei gewesen sein will, sodass wir festhalten müssen: Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer unterhielt sich dort angeregt mit Kanzler Sebastian Kurz, auch die damalige Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein war zugegen; SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und andere posierten vor dem Signa-Logo wie vor einer Sponsorenwand. Nun aber gerät Signa auch infolge der „Corona-Krise“ in Schwierigkeiten, auch wegen Widerstand der Gewerkschaft gegen Filialschließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof, wozu Ermittlungen in den USA kommen. Noch scheint das typische Programm von „Investoren“ in der Schweiz erfolgreich zu verlaufen, die nicht an einer Branche, sondern einzig am Gewinn interessiert sind. Doch es beginnt eine Absetzbewegung bei Signa, wenn der sonst recht treffsichere Berater Roland Berger mit Verlusten bei seinen Signa Retail-Anteilen rechnen muss.

Capital.de berichtet: „Nach Informationen von Capital ergab eine Sonderprüfung im Jahr 2017, dass etwa Karstadt-Kaufhof-Chef Stephan Fanderl und Aufsichtsratschef Wolfram Keil über Privatfirmen als stille Gesellschafter an der Signa Retail beteiligt sind. Die Doppelrolle der Manager als Mitgesellschafter könnte auch im laufenden Schutzschirmverfahren noch eine Rolle spielen. Ein Sprecher der Signa-Gruppe wollte sich auf Anfrage von Capital nicht zu den Beteiligungen äußern.“ Fanderl galt in den letzten Wochen als unauffindbar, was nicht von einer Lage kündet, die man noch im Griff hat. Capital.de drückt dies so aus: „Im Fall von Karstadt-Kaufhof-Chef Fanderl verdichten sich die Hinweise auf einen bevorstehenden Abschied. Bei einer wichtigen Signa-Handelsgesellschaft in der Schweiz wurde Fanderl bereits Ende April als Präsident des Verwaltungsrats abgelöst, wie aus einem Eintrag im Schweizer Handelsregister hervor geht.

Protest gegen Benko in Neukölln

Nach Angaben von Signa-Insidern laufen mit Fanderl derzeit bereits Verhandlungen über eine Vertragsauflösung und den Verkauf seiner stillen Beteiligung. Dabei sei klar, dass der Wert der Beteiligung durch das Schutzschirmverfahren gesunken sei, heißt es in Konzernkreisen.“ Es wirkt wie Ironie des Schicksals, wenn Roland Berger das Buch „Die Kunst des klugen Handels“ von Rolf Dobelli lobt, wie auf dessen Rückseite steht: „Muss man diese Bücher lesen? Unbedingt!“, gemeint ist auch „Die Kunst des klaren Denkens“. Was das „kluge Handeln“ anlangt, lesen wir nämlich auf Seite 178 im Kapitel „Warum Sie sich zu viel vornehmen“ über den „schwarzen Schwan„, ein eher unwahrscheinliches Geschehen. Demnach berechnete ein Casino in Las Vegas Risiken und Gewinne perfekt und hätte doch beinahe Bankrott gemacht, und das wegen dreier Ereignisse. Zum einen wurde ein Star, in einer Show von einem Tiger angegriffen, nämlich Roy von Siegfried & Roy, was über 100 Millionen Dollar Verlust bedeutete. Dann verschlampte ein Mitarbeiter Steuerformulare, sodass ein Entzug der Casinolizenz drohte, und schließlich wurde die Tochter des Besitzers entführt, der das Lösegeld aus der Casinokasse bezahlte.

Ronnie Pecik, Rene Benko, erwähnt wird auch Dmytro Firtash

Beim „schwarzen Schwan“ Rene Benkos fallen einem auf Anhieb drei vom „Tycoon“ nicht vorhergesehene Faktoren ein: Zum einen die immer größere Arroganz mit der halben Republik vor der Signa-Sponsorwand, wie bereits erwähnt; man rechnet auch nicht mit Ibizagate-Fallout. Zum anderen die „Corona-Krise“ mit Lockdown, Kurzarbeit und Schutzschirmverfahren und dann ein Verfahren gegen Beny Steinmetz, in das auch Benko hineingezogen wird. Steinmetz ist überhaupt ein gutes Stichwort, denn da können wir bis in die Zeiten von Robert Maxwell zurückgehen, dessen Tochter Ghislaine als die „Madam“ von Jeffrey Epstein bekannt wurde: „There was the Robert Maxwell (1923–1991) scandal that he had stolen hundreds of millions of pounds from his own companies’ pension funds to save the companies from bankruptcy. However, behind the scenes, there may have been trading losses with “The Club” and again if there had been a trial concerning the missing $700 million+, then all other parties are exposed. A swim in the Atlantic would certainly prevent that from happening.“ Damals war der 1977 geborene Benko erst 14 Jahre alt; er wird es wohl kaum Maxwell nachmachen wollen, der für den KGB, den MI 6 und den Mossad tätig gewesen sein soll; man beachte aber, dass es bei Maxwell u.a. um Pensionsfonds ging und bei Benko um Betriebsrenten.

Zum Mord an Edmond Safra

Als Benko schon 22 Jahre alt war, wurde Edmond Safra, ein langjähriger Geschäftspartner von Beny Steinmetz und Bill Browder (Hermitage Capital) in seinem Haus verbrannt. Safra und Steinmetz waren keine Waisenknaben, sondern nutzten jene Zeit, in der die zerfallene Sowjetunion als Beute praktisch neu verteilt wurde: „By 1996, the party in Russia was in full swing. The oligarch class had come into full bloom, the Russian mafia was siphoning millions of dollars out of Russia, Bill Browder started his own firm, and Yeltsin was reelected the previous year. In fact, things were looking better than ever for Browder who left Salomon Brothers after almost four years to open his own firm, Hermitage Capital, with investors Edmond Safra, the banking giant behind the Republic National Bank of New York, and Israeli billionaire and diamond magnate, Beny Steinmetz. According to Browder’s book, he initially met Steinmetz during his jet-setting days at Salomon and it was only a few years later that Steinmetz reached out to Browder about investing in Russia. Shortly thereafter, Steinmetz set up a meeting between Browder and Safra, a Brazilian Jewish banker who had been deeply involved in finance well before Bill Browder came along. Here’s what I wrote about him previously, ‚According to the icij.org, he was the ‘descendant of a banking dynasty from Syria’ and a ‘colossus of the finance world who established banks across Brazil, Switzerland and the United States.’

New Yorker Facebook-Fundstück (unten gelikte Seiten)

However, according to The Guardian it was rumored that Safra was connected to ‘drug, gold and currency trafficking, money laundering and organized crime’ as far back as 1957.“ (mehr hier) ICIJ steht für eine Plattform, die nicht ganz unparteiisch über Korruption und Verbrechen recherchiert bzw. Journalisten dabei unterstützt. Der Name Steinmetz war, als dieser Artikel im November 2017 verfasst wurde, noch relativ unbekannt, weil Bill Browder nie von ihm sprach. In einem Artikel über Epstein wird Safra as „the cofounder of Microsoft“ erwähnt; auch Bill Gates verkehrte mit Epstein, und: „There are also the billionaires Ron Burkle, the onetime supermarket buyout impresario (and great friend of Bill Clinton), and Edgar Bronfman Jr., the spirits scion who took the family’s fortune and went Hollywood, with mixed success.“ Burkle begleitete Bill Clinton 2005 nach Kasachstan (Stichwort: Uranium One) und stellte ihm immer wieder seinen Privatjet zur Verfügung; freilich flog Clinton auch mit dem „Lolita Express“. Bronfman ist ein Name, die man mit Seagram (Spirituosen), aber auch dem World Jewish Congress verbindet, siehe Waldheim-Affäre.

Eine Passage aus „Useful Assets„

Es war aber von Steinmetz die Rede, als er wie auch sein Geschäftspartner Tal Silberstein in Israel wegen Anschuldigungen in Rumänien verhaftet wurden. Beide sind mit Ex-Kanzler Gusenbauer verbunden; Silberstein machte damals Wahlkampf für die SPÖ, beraten auch von seinem Freund, dem Signa-Sprecher Robert L, der einst Gusenbauers Sprecher im Kanzleramt war. Dass es in den turbulenten Zeiten am Beginn des „neuen“ Russland keine „good guys“ gab, stellt F. William Engdahl hier knapp dar, denn auch Amerikaner plünderten. 2015 wurde über einen großen Bankenskandal berichtet, der die Schweizer Niederlassung der HSBC und rund 6000 Israelis betraf. Bill Browders „Red Notice“ sollte man vielleicht nicht allzu genau nehmen, aber Steinmetz und Safra kommen darin vor. Das International Consortium of Investigative Journalists sollte etwas bei uns läuten lassen, weil hier die „Panama Papers“ enthüllt wurden, was über Mitarbeiter der „Süddeutschen“ angeleiert wurde, bei denen 2019 dann das Ibiza-Video landete.

(Zum letzten Mal?) Törggelen 2019

Es folgten dann bekanntlich die „Paradise Papers“ und manch eine/r fragte sich, warum eigentlich die Verbindung zwischen Browder und der Kanzlei Mossack Fonseca in Pnama ausgespart wurde. Wenn man den Geschäften von Browder, Safra und Steinmetz folgt, wird man auf Epstein-Freunde wie Tony Blair stoßen, es scheint also alles irgendwie zusammenzugehören. Obwohl Browders Großvater bei der Kommunistischen Partei der USA aktiv war, gilt er als Putin-Feind und trat auch schon mit Donald Trump und für diesen auf. In seiner Analyse „The Killing of William Browder“ stellt Alex Krainer das Russland der 1990er Jahre dar und läßt auch auf den Seiten 87 und 88 Menschen zu Wort kommen, die wegen der „Schocktherapie“ hungern mussten. Manche nehmen Bezug auf die Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg, was die Frage aufwirft, warum wir „wegen Corona“ ebenfalls an Krieg und Wiederaufbau denken und alles erdulden sollen.

Bill Browder

Browder wurde mit der Zeit immer umstrittener, was sogar der „Spiegel“ unterstützt, der sonst ja nicht gerade kritisch ist. Das FBI war in den 1990er Jahren entsetzt über das Ausmaß an Raubgut, das es in den USA finden konnte, was das Inventar leergeräumter russischer Museen eingeschlossen hatte. Von Anfang an wollten also die einen alles an sich raffen, was sie zu fassen bekamen. während andere dank „Schocktherapie“ zu hungern und oft auch zu verhungern hatten. Man versteht nach dem Ausplündern Russlands mithilfe amerikanischer Experten, dass viele Menschen in Wladimir Putin einen Retter sahen. Lucy Komisar erklärte 2018 zu ihren Recherchen auf Twitter: „Browder partner Francis Baker said money Browder group stole in 1997-8 scam cheating Avisma (Russian titanium company) was moved by the Bank of New York (BoNY). He told me, ‚They moved it through about 20 entities. The bank was very complicit with that.’Baker told me he received ‚gigantic block diagram‘ from unidentified source. Showed how monies put in one end of the machine came out totally clean at the at the other end of the machine…not a piddling amount….When it got to our shores, there was the old Bank of New York.“

"BSGR and Beny Steinmetz have consistently denied wrong doing in Guinea,” https://t.co/fA8oRGmNpz pic.twitter.com/QQmrXKhLas — Jay McKenzie (@JamesFourM) July 23, 2017

Auf Twitter zur HSBC und zu Steinmetz

VSMPO-Avisma ist der russische Titankonzern, der Zulieferer auch von Boeing und Airbus ist; ironischer Weise wollte sich Boeing 2006 Zugang zu indischen Titanminen in Zusammenarbeit mit Oligarch Dmytro Firtash verschaffen. Wir haben also Safra und Microsoft/Bill Gates, aber auch Bill Browder und die Boston Consulting Group, was auf Antonella Mei-Pochtler hinweist, die in Österreich gerne als „Schattenkanzlerin“ bezeichnet wird. Beim „Projekt Ballhausplatz“, das 2016 geplant wurde, um Sebastian Kurz zum Kanzler zu machen, kümmerte sie sich um potentielle Sponsoren, darunter „Sigi Wolf, Russian Machines“. Siegfried Wolf war CEO von Magna International, als man sich 2009 erfolgreich füer die Einbürgerung von Jelzin-Schwiegersohn Walentin Jumaschew stark machte, der Jelzins Rücktrittsrede schrieb und auch Putin „berät“. Wolf ist nicht nur Aufsichtsratsvorsitzender bei Oleg Deripaskas Russian Machines, sondern auch bei der Sberbank Europe, einem von Benkos Kreditgebern und eine „Front“ des Geheimdienstes (was anläßlich der Panama Papers diskutiert wurde).

Deripaska schürt Coronoia

2003 berichtete ein Schachmagazin unter dem Titel „Kasparov in London“: „In den vergangenen Tagen besuchte Gary Kasparov London und dort u.a. die erfolgreiche und kürzlich verlängerte Ausstellung ‚The Art of Chess‘ in der Gilbert Collecton des Somerset House. Diese war am 28.Juni mit einem Dinner eröffnet worden, zu dem Lord Jacob Rothschild bekannte Schachenthusiasten lud, darunter die frühere First Lady Nancy Reagan, den Ex-Außenminister Dr. Henry Kissinger, aber auch Fide-Präsident Kirsan Ilymshinov und den Sponsor der Ausstellung, Oleg Deripaska (Foto: Illyumshinov, Rothschild, Deripaska). Deripaska ist Chef des russischen Aluminium-Giganten RusAl und unterstützt außerdem die russische Schachföderation. Rotschild und Kissinger hingegen sind Vorstandsmitglieder der Open Russia Foundation, zu der auch der größte russische Oligarch Michail Chodorkowski gehört.“ Weiter unten lesen wir: „Sponsor der Schach-Ausstellung ist der russische Oligarch Oleg Deripaska (Russland). Sein Aluminium-Konzern RusAl, der zweitgrößte der Welt, unterstützt die russische Schachföderation. Das Vermögen des gerade mal 35 Jahre ‚alten‘ Firmenchefs Oleg Deripaska wurde von Forbes auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.

„Joint Venture with Signa“, US-Gericht gegen Steinmetz und Benko

Lord Rothschild und Dr. Henry Kissinger sind Vorstandskollegen der im Dezember 2001 im Somerset House, London, gegründeten Open Russia Foundation. Der US-amerikanische Zweig dieser Stiftung wurde am 18. September 2002 in Washington D.C. gegründet. Zum Vorstand der Open Russia Foundation gehört ferner der Chef des russischen Ölkonzerns Jukos, Michail Chodorkowski.“ Bei kometenhaftem Aufstieg sollte man generell skeptisch sein, zumal Deripaska im Interesse eines Foreign Direct Investment Russlands eingesetzt wird und sich dessen auch bewusst ist. Als großer Öffner der Tore des österreichischen Staates für Geschäfte aller Art gilt übrigens Signa-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, dessen Ex-Sprecher Robert L. dem Aufsichtsrat von Karstadt angehört(e). Bei der Corona-Plandemie spielte auch das WEF in der Vorbereitungsphase eine Rolle, welches Deripaska besuchte; seine Vergleiche mit dem Zweiten Weltkrieg wecken wieder Assoziationen mit den Bildern vom belagerten Leningrad, zu denen hungerend Russen in den 1990er Jahren griffen.

Benko bei „Sigi“ Wolf und Frank Stronach

Weil das „black swan“-Beispiel im von Signa-Partner Roland Berger empfehlenen Buch mit dem Glücksspiel zu tun hat, sei noch erwähnt, dass Benko, Gusenbauer, Steinmetz 2014 bei den Casinos Austria einsteigen wollten. Oben sehen wir, wie Siegfried Wolf seinen „Schützling“ Rene Benko in Reifnitz abholte, wo Wolf und Frank Stronach ein Schloß besitzen. Eine Lehre aus Ibizagate, wo die wahre „Russian collusion“ unter der Tuchent bleiben soll, ist die Ähnlichkeit des Team Strache mit dem Vorgänger Team Stronach. Zu den russischen Netzwerken wird hier noch weit mehr im Detail gesagt, was Safra betrifft, sollten wir noch den Givat-Ram-Campus an der Hebräischen Universität Jersalem erwähnen,d der nach ihm benannt wurde. Auch Ehud Barak, bei dem Tal Silberstein 1999 (sic!) sein Wahlkampfdebut hatte (de facto von Martin Schlaff bezahlt), gehörte zum Freundes- und Bekanntenkreis Jeffrey Epsteins. Bei Benko fiel u.a. auf, dass er 2010 in einem Luxusresort in Lech am Arlberg heiratete, das Deripaska gehört, und dann auch gleich ein Chalet baute.

Vereinfachte Darstellung zu „Ibizagate“ und mehr

Zu den gemeinsamen Geschäften von Gusenbauer mit Silberstein und Steinmetz gehört ebenfalls der Glücksspielbereich; außerdem glaubt kaum jemand Benkos Beteuerungen über Sprecher, dass er nichts mehr mit Steinmetz zu tun habe. Dazu gehört auch jenes New Yorker Gericht, an das sich der brasilianische Vale-Konzern wandte, der sich von Steinmetz im Zuge eines Minendeals betrogen fühlt. Eike Batista von Vale und die Safra-Familie, nach Brasilien ausgewanderte Juden aus dem Libanon, werden sich natürlich kennen. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass Edmond Safra ständig in Angst lebte und Bodyguards hatte; jene seines Bruders Joseph wurden übrigens vom Mossad ausgebildet. Es tauchen „natürlich“ auch die Namen Deripaska und Schlaff immer wieder gemeinsam auf.

Christian Kern 2017 anläßlich der Verhaftung von Silberstein (und Steinmetz)

Fazit: Sucht man nach Benko-Meldungen zu bestimmen Themen, so haben Artikel oft die gleichen Überschriften; es wurden also Texte von Agenturen einfach übernommen. Inzwischen mischen sich immer mehr kritische Berichte unter die Google News; es sieht so aus, als ob sich der Mainstream nicht recht entscheiden könnte, wie man ihn darstellen soll. Benko und andere funkionieren nach dem Prinzip der Nahrungskette, sind aber nicht ohne jemanden über bzw. hinter ihnen. Andere werden nach „Nahrungskette“ beurteilt, was z.B bei Strache negativ ausfiel, der vor dem Treffen mit der „falschen Nichte“ auf Benkos Jacht eher nur geduldet wurde. Zur „Nahrungskette“ gehört auch die Frau als Statussymbol, was für andere Frauen sicher recht erheiternd zu beobachten ist. Und es kommt der Tag, wo die Benkos, die Gusenbauers und wie sie alle heißen, in der „Nahrungeskette“ keinen Platz mehr haben…