„Corona-Krise“: Es rettet euch kein höh’res Wesen

Jedes Mainstream-Medium „muss“ sich gegen „Verschwörungstheorien“ wenden, Printmagazine „müssen“ mindestens eine entsprechende Titelgeschichte abliefern. Dies soll jedwede Kritik an ihrer Coronoia abwehren, gelingt jedoch immer weniger, weil die Menschen merken, wie absurd das ist, was ihnen als „neue Normalität“, also als neue Realität verkauft wird. Es ist aber auch im Wortsinn irreführend, nicht mehr zwischen Gedankenkonstrukten und Recherche zu unterscheiden, auch weil alternative Medien attackiert werden, die Fakten liefern. Konstrukte liefern manche Personen, die dem Phänomen QAnon anhängen und sich vorstellen, dass „die Alliierten uns befreien werden“, dass es z.B. in Deutschland „wieder eine Monarchie geben soll“, dass „der Trump, der Putin und der Xi“ den „Deep State“ bekämpfen. Es wäre schon fast eine neue Verschwörungstheorie anzunehmen, dass Menschen, die sich darüber z.B. in Youtube-Videos verbreiten, dazu gezielt eingesetzt werden, um abzulenken.

Es hat eher damit zu tun, dass Menschen Hoffnung brauchen und der Text der Internationalen nun einmal Recht hat: „Es rettet euch kein höh’res Wesen…“ Man kann sich eben nicht zurücklehnen und dem Tag von der Couch aus entgegenzufiebern, an dem all das Realität wird, was man „Q“ zuschreiben will. Eigentlich wollte ich die Titelseiten der letzten Ausgaben von „profil“ und „News“ sichern und als Bilder hier einbauen, aber man zeigt nur mehr die neuen Hefte, in denen es nicht mehr gegen diese bösen und gefährlichen „Verschwörungstheoretiker“ geht. Aber diese sarkastische Abrechnung siehe unten von Ken Jebsen passt auch viel besser. Er plädiert dafür, Massenmedien „hochdosiert“ einzunehmen, sich über den Abstand zu anderen zu freuen, über Masken für Schulkinder und darüber, selbst im Homeoffice zu sein. „Unsere Politiker, denen ich vertraue, retten uns“, behauptet der gewandelte Jebsen.

Ken Jebsens neuestes Video

Dazu passt auch Helge Schneiders Lied „Forever at Home“ – schon wieder einer, der sich bisher anfällig für „Verschwörungstheorien“ gezeigt hat. Schneider und Jebsen haben doch Recht, wir müssen zum Beispiel begrüßen, dass es in Italien 60.000 Corona-Spitzel geben soll – unbedingt nachnahmen! Es ist natürlich auch richtig, in erster Linie Konzerne in finanziellen Problemen zu „retten“, wie es die USA etwa mit Boeing vormachen. Wir sollten uns nicht den alten Ken Jebsen anhören, der verkündete, dass Bill Gates Deutschland gekapert habe, sondern die Lobeshymne auf Gates im „News“ zu „Verschwörungstheorien“ lesen. Jebsen soll uns wohl auch schon auf Angela Merkel als „die Corona-Präsidentin“ einstimmen, bezogen auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt und eine „Stunde Null“ der Union sein soll. Manche wundern sich über den „Widerstand gegen den Rettungsplan von Merkel und Macron“ (den immerhin die Gewerkschaften unterstützen) und dass Sebastian Kurz mit von der Partie ist. Freilich kann man Kurz‘ Position auch nüchterner sehen, da er ja kaum einen „Rettungspaket“ auf EU-Ebene unterstützen und zugleich Österreicher vor dem Nichts stehen lassen kann.

Helge Schneider „Forever at Home“

Geld ist ein gutes Stichwort, da sich alle darüber empören oder auch amüsieren, dass Finanzminister Gernot Blümel sich mal eben um sechs Nullen irrte und ein Budget von 102.000 Euro und etwas vorlegte statt von 102 Milliarden (20 Milliarden mehr als bisher). Peinlich für die türkisgrüne Regierung, dass der Budgetbeschluss deswegen vertagt werden musste, doch er erfolgt dann eben mit Verzögerung. Man kann nicht nur wegen dieser Episode aber jene Menschen verstehen, die sich Erklärungen für überfordertes politisches Personal zusammenbasteln. Vielen reicht auch nicht, dass es vielfältige Ursachen haben kann, weil zum Beispiel nicht jeder bewusst agiert, sondern einige nur mitgetrieben werden. Immer mehr Leute sind aber fassungslos über Politiker, denen nicht auffält, wie absurd ihre Aussagen klingen, wenn man sie aus der Distanz betrachtet. Es ist fast allen Meldungen aus der Politik gemeinsam, dass Grundsätzliches nicht in Frage gestellt, sondern nur versucht wird, der Coronoia weitere Aspekte abzugewinnen. Etwa wenn die SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek bemängelt, dass es beim „Neustart-Bonus“ kein höheres Frauenbudget gibt.

Sahra Wagenknecht ist eine linke Ausnahme

Man muss viele schlicht als Komplizen bezeichnen, ob sie es nun begreifen oder nicht, wie auch der nachgerade zynische APA-Schwerpunkt Armut zeigt. Die Caritas ist bei allem dabei, um die Hand aufzuhalten und Menschen zu benutzen und zu stigmatisieren; nun geht es darum, dass Corona-Maßnahmen, welch eine Überraschung, Armut verschärfen. Als makabren Scherz kann man es betrachten, wenn Sozial- und Gesundheitsminister Rudi Anschober davor „warnt“, dass – als Folge auch seiner Coronoia „Jobverlust, Obdachlosigkeit und Armut“ zunehmen werden, es eine „soziale Krise“ gibt. Kann man irgendjemandem verdenken, dass er oder sie wissen will, warum Politiker so sehr gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung agieren? Es gibt einen Tiefen Staat, der aus dem Hintergrund Fäden zieht, was anhand der USA recht gut im X22-Report erläutert wird. Hier werden auch Q-Postings zitiert, jedoch mit nachvollziehbaren Folgerungen, die sich sehr von dem unterscheiden, was manche hineininterpretieren.

Der X22-Report

Es geht auch um falsche „Corona-Tote“ etwa in der „New York Times“, die auch von anderen aufgegriffen werden. Man sollte Medien, die zu solchen Mitteln greifen, nichts mehr unbesehen glauben, sondern alles zu überprüfen versuchen. Weil uns aber „kein höh’res Wesen rettet“, ist die unwillkürliche Vorstellung falsch, dass eine Armada alternativer Medien mit viel Geld, schrill und bunt auftaucht, die sich Scharmützel mit den „MSM“ liefert. Alternative Medien haben immer mehr Reichweite, leben aber davon, dass sie verbreitet, empfohlen und auch unterstützt werden. Nicht von ungefähr kommen viele „Alternative“ aus der traditionellen Medienszene und haben das „Handwerk“ gelernt, oder aus der Finanzwirtschaft, manchmal auch vom Militär. „Ignorance is a choice“ zitiert Dave von X22 gerade Q; so kann man den Unterschied zwischen Propaganda und recherchierten Fakten ausdrücken. Man kann es aber auch auf Q-Follower anwenden, die sich Dinge zusammenspinnen, für die es keinen Beleg gibt. Es bringt auch wenig, überall „Satanisten“ zu sehen, wo es darum geht, okkultem Symbolismus zu folgen, was auch recht spannend sein kann.

Man sieht hier, wie öffentlich-rechtlich mal eben munter pathologisiert wird, obwohl/weil man dies auch auf die von ARD, ZDF, CDU/CSU, SPD und Co. kreierten Scheinwelten anwenden kann. Tatsächlich sind die meisten Menschen, die merken, dass ihnen etwas vorgegaukelt wird, damit erstmal schlicht überfordert und wissen auch nicht, wie sie dem auf den Grund gehen können. Als „Verschwörungstheorien“ bzw. „-theoretiker“ wird ja auch alles unterschiedslos gebrandmarkt, um so auch Recherchen unter ein Tabu zu stellen, die Vertuschtes aufdecken. Natürlich gibt es auch in der herbeigeführten „Corona-Krise“ Fakten, die beängstigend wirken und die Frage aufwerfen, was Regierungen bezwecken sollen oder wollen- Etwa, wenn Hartz IV-Empfänger Barcodes statt Bargeld erhalten, so zusätzlich stigmatisiert werden oder wenn befristete Arbeitsverträge zunehmen. Oder wenn Online-Gewinnspiele zu den Gewinnern zählen, was ja auch auf unrealistische Hoffnungen aufbaut. Und wenn sich die deutsche Mindestlohn-Debatte damit zumindest gedanklich verbinden lässt, dass die ÖVP Arbeitslose einfach in die Mindestsicherung schicken will, was Gewöhnung an „krisenbedingte“ massive Arbeitsplatzverluste impliziert. Soziale Gegensätze, die ja nichts Neues sind, werden nun erst recht zunehmen. Wenn scheinbar so solidarisch gefordert wird, dass ein allfälliger Corona-Impfstoff „Gemeingut“ werden muss, passt dies zur Agenda von Globalisten, die dazu einen Aufruf starteten.

Kein Kommentar!

Noch bleibt die FPÖ mit ihrer Forderung nach einem Corona-U-Ausschuss wohl allein und kann ihn daher nicht einsetzen lassen; sie weist aber zu Recht darauf hin, dass mit atemlosen Pressestatements ein wochenlanges Regieren per Verordnung verkündet wurde, unter dessen Folgen wir alle leiden. Hier hätte es einer echten Presse bedurft, statt dass sich der Mainstream darin überbietet, wer am effizientesten Propaganda macht. Auch wegen dieser Willfährigkeit dauerte es, bis immer mehr Menschen Ansagen der Regierung nur mehr lächerlich finden, etwa Hochzeiten betreffend. Zugleich aber lässt einiges einen kalten Schauer den Rücken hinunterlaufen, zum Beispiel, wenn Tech-Konzerne aktiv an Überwachung mitwirken. Wir sehen unten, was Andreas Popp wirklich sagte, der im TV in einem Beitrag über Verschwörungstheorien heruntergemacht wurde. Er differenziert und erklärt, doch das würde die Absicht zunichte machen, sodass dies nicht verwendet wurde.

Das Interview mit Andreas Popp ungekürzt

Popp hat jedenfalls Recht, dass alles gleichgeschaltet werden soll; er kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass Menschen seine Aussagen in ein eigenen Weltbild einpassen. Es gibt tatsächlich Personen, die sich vor allem aus Youtube-Videos informieren und Zeitungen nicht mal mehr mit der Kneifzange anfassen. Dies jedoch nicht, weil sie an einer Sucht leiden, sondern weil sie den Eindruck hsben, dauernd belogen zu werden. Natürlich landen sie dann in einer anderen Blase, was dadurch verstärkt wird, dass man alternative Medien oft mit Häme behandelt und sie sich umso mehr mit manchen Youtubern identifizieren. Dennoch sollte man diese Einseitigkeit skeptisch betrachten, weil es immer besser ist, Behauptungen zu überprüfen, also zu recherchieren und auch zu lesen, statt nur zuzuhören, was dem nun verbannten TV-Konsum durchaus ähnlich ist. Nicht von ungefähr bezeichnen nicht von Coronoia erfasste Menschen diese aber schon mal als „globalen IQ-Test“, wo dann halt wieder ein Q vorkommt; illustriert z.B. mit Badenden mit Mundschutz.

Raphael Bonelli

Auch der Wiener Psychiater Raphael Bonelli wurde schon zum Verschwörungstheoretiker geadelt, weil er Menschen gegen Coronoia sozusagen behandelt, indem er Videos erstellt. wer ist in einer Scheinwelt gefangen, vernünftige Leute oder diejenigen, die meinen, frau müsse mit Maske gebären? Oder derjenige, der als Wiener Magistrat von Bediensteten des Stadtgartenamts verlangt, mit Gesichtsvisier oder Mundschutz Beete neu zu bepflanzen? Die „Diagnose“ im Report-Beitrag weiter oben kann man ebenso wie die empfohlene Therapie auf alle anwenden, die eifrig in Coronoia schwelgen. Zumindest bei Politikern, Journalisten, NGO-Vertretern war es auch früher so, dass sie immer wieder Irrealem folgten. Und dass man sie keineswegs auf so leicht Überprüfbares hinweisen konnte wie U-Ausschuss-Protokolle; heute verstehen sie eben Sterbestatistiken nicht und wundern sich, dass schon bisher bei uns gestorben wurde.

"Ich bin zuversichtlich, dass Ihr das gut hingekriegt habt!"

Eine Botschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an alle Maturantinnen und Maturanten, die jetzt auf ihre #Maturanoten warten. pic.twitter.com/06pc6z0Ca1 — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 29, 2020

Van der Bellen will wieder einmal etwas „hinkriegen“

PS: Wenn jetzt gemeldet wird, dass Kurz uns mahnt, unsere „Eugenverantwortung“ wahrzunehmen und die Maskenpflicht bald fällt, ist dies kein Grund zum Jubeln. Es gibt auch diese Aussage von Vizekanzler Werner Kogler: „Für viele wird gelten Mund-Nasenschutz runter und Ärmeln raufkrempeln.“ Das ist ein Verhöhnen von Menschen, denen man mit einer eingebildeten Pandemie ihre Existenz raubte und die im Gegensatz zu Kogler auch wissen, was Arbeit ist. Nichts gegen intellektuelle Arbeit, diese kann auch körperlich anstrengen, wenn man sich wirklich dahinterklemmt; genau dafür war aber gerade er niemals bekannt. Übrigens darf man „schon“ ab dem 1. Juni mehr als zu viert an Tischen im Lokal sitzen und die Speerstunde wird von 23 Uhr auf 1 Uhr verlegt – ein Schelm, wer dabei an den Bundespräsidenten denkt…