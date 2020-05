The Corona Diaries (25): 18. Mai 2020

Uns werden vielfach widersprüchliche Botschaften zugemutet unter dem Deckmantel der „Corona-Krise“, das nennt man kognitive Dissonanz. Wer diese wahrhaben will, gerät leicht in Konflikt mit einer Umgebung, in der alles verdrängt wird, das ein scheinbar harmonisches Bild stört. Dazu kommt die Verunsicherung derjenigen, die sich dem Maskenzwang nicht weitgehend entziehen können oder die Kinder darauf drillen müssen, wenn diese wieder die Schule besuchen. Wir alle haben noch die Bilder im Kopf, wie es vor ein paar Monaten war: keine freibleibenden Tische im Lokal, keine Bedienung mit Masken, keine mit Absperrband versehenen Sitzgelegenheiten z.B. beim Thalia, kein Verkaufspersonal mit Plexiglasvisier oder Mundschutz. Die „neue Normalität“ wird uns auch kontinuierlich eingetrichtert, indem wir Mundschutz tragen müssen, wenn wir ein Geschäft oder eine U-Bahn-Station betreten.

Zugleich ist „Corona“ für alles mögliche verantwortlich, für Thrombosen zum Beispiel, es geht an die Nieren und an die Eier (veränderte Spermien. für die einen ein klares Zeichen, dass man sich jetzt an alles klammert, während andere ihnen dies andächtig vorhalten, da sie Anhänger und Anhängerinnen der „Corona-Sekte“ sind. Hier wird recht genau artikuliert, was psychologisch abläuft: „Grundvoraussetzung für diese Form des Psychoterrors ist, dass sich Täter und Opfer in einem Vertrauensverhältnis befinden. Weil das Opfer dem Täter (dem Staat und den Leitmedien) vertraut, lässt das Opfer die manipulativen Aussagen durch einen Dritten nicht überprüfen. Der Bürger hat nur die Option, das Narrativ zu übernehmen oder das Vertrauen in die Herrschenden aufzukündigen. Im Fall der Unterwerfung wird innerhalb kurzer Zeit das Selbstvertrauen der Opfer zerstört. Wer seiner Außenwahrnehmung nicht mehr traut, kann sich nur noch einer Führung unterordnen.

Broder in der „Corona-Krise“

Entscheidend für die wachsenden kognitiven Dissonanzen ist das Fehlen eines Koordinatensystems. Durch die soziale Distanzierung fehlen der Austausch mit anderen Menschen und die Verankerung in einem stabilen sozialen Umfeld. Durch die Zensur in sozialen Netzwerken und Nachrichtenredaktionen fehlen Fakten. In der Vereinzelung scheinen nur noch die Botschaften der zugelassenen Medien Halt zu geben, die alleine darüber entscheiden, was wahr und was falsch ist. Die Souveränität des Individuums ist zerstört.“ Es ist noch nicht soweit, dass es wirklich keine Alternative mehr gibt, es beschweren sich aber immer mehr Menschen über Zensur im Netz, etwa auf Youtube, was manche als moderne Form der Büchverbrennung bezeichnen. Immerhin können wir zum Beispiel Henryk M. Broder ansehen, der auch kognitive Dissonanz beschreibt und davor warnt, dass wir uns mittels „Lockerungen“ einlullen lassen. Es geht darum, Absurditäten auszuhalten und sich nicht irritieren zu lassen, den eigenen Weg zu gehen. Viele Menschen sehen sich die vielen Online-Medienstatements der Regierung gar nicht mehr an; es ist jedoch lehrreich, ein paar Minuten zu opfern, um nachzuvollziehen, was vor sich geht.

Werner Kogler am 18. Mai 2020

Es fällt zunächst auf, dass Vizekanzler Werner Kogler sich darüber freut, nicht virtuell, sondern real mit Vertretern von „NGOs“ zsuammenzutreffen. Diese versprechen uns klimafreundliche und soziale Jobs, sind aber vor allem ein Instrument, um Druck auf die Regierung und auf uns auszuüben (siehe Masseneinwanderung). Nicht von ungefähr geht der Begriff Zivilgesellschaft auf den italienischen Kommunisten Antion Gramsci zurück, was auch Positionen „der“ NGOs untermauern; dies allerdings, ohne dass es auch alle verstehen, die sich engagieren. Kogler wirkt außerdem fahrig, er verhaspelt sich und spricht von einer „Krise“, die größer ist las jene nach dem Finanzmarktcrash 2008; sehr seltsam für einen studierten Volkswirt, dass er alles wie das Kaninchen vor der Schlange zugelassen hat. Koglers Auftritte (für die ihn Medien hypen) irritieren so manch eine/n, die oder der voll Vertrauen 2019 die Grünen gewählt hat. Denn es fragt sich, welche Rolle er eigentlich in dieser Regierung spielt, auch weil er die nun zurückgetretene Staatssekretärin Ulrike Lunacek nicht verteidigt hatte.

Brainwash via Titelseiten

Medien befeuerten eifrig die „Krise“, wurden jedoch von der Regierung auch noch extra für Propaganda gefördert – allen voran „Krone“, „Heute“, Österreich“ -, wozu noch sinnfreie Inserate kommen. Man kann zwar eingeschränkten Spielraum konstatieren, sollte sich aber dennoch fragen, warum Kogler offenkundig gescheitert ist. Dazu trägt sicher bei, dass sein Erfahrungshorizont auf Parteipolitik beschränkt ist und er, als er Regierungsmitglied wurde, damit verbundene Tätigkeiten möglichst delegierte. Ihm blieb im Grunde nur der Bereich Sport, wo er sich jedoch nicht profilieren konnte, weil es ja auch hier einen „Lockdown“ gab. Wie in einem falschen Film kommt man sich auch vor, wenn Verteidigungsministerin Klaudia Tanner stolz ist auf den „Corona-Einsatz“ der Miliz. Die große Stunde des Bundesheers scheint geschlagen zu haben, als in einem „systemrelevanten“ Postverteilzentrum beschäftigte Asylwerber „Corona“ haben und Soldaten einspringen. Hier fehlt die Vorgeschichte der systematischen Demontage des Bundesheers, die in einem Zusammenhang steht zur Unterminierung des politischen Systems, siehe wahre Ibizagate-Hintergründe.

Klaudia Tanner zum Milizeinsatz

Jeder kann dies selbst überprüfen, wenn er z.B. Social Media-Accounts folgt: Selbst Menschen, die langsam „Corona-kritisch“ wurden, drücken immer wieder Genugtuung aus, wenn ein „Feindbild“ Anordnungen nicht ernstnimmt. Da tritt dann rasch der Denunziant zu Tage oder zumindest die Petze: Bitte Frau Lehrerin, der da tut was Verbotenes! Dies zeigt auch, dass kognitive Dissonanz schwer auszuhalten ist, zumal es auch viele verschiedene Aspekte gibt und einige immer nur einen von ihnen bevorzugten Zugang gelten lassen, weil ein komplexeres Bild mehr schmerzt. Fast weltweit einen „Lockdown“ zu inszenieren funktioniert nur mit Tarnung und Täuschung, was zum Handwerkszeug zu Geheimdiensten gehört. Agentenführer lernen natürlich, mit kognitiver Dissonanz umzugehen, aber auch sie laufen Gefahr, zu lange in den Abgrund zu blicken. Agenten sind rekrutierte Personen, die man nicht vielfältig ausbildet, die aber auch „Machtgefühle“ damit verbinden. dass sie ihre Umgebung hintergehen, was aber ständige kognitive Dissonanz bedingt.

Differenzierter Umgang mit „Verschwörungstheorien“?!

Kurzum können sich nur wenige sagen, dass es halt Travestie ist, wenn sie maskierte Menschen sehen oder Schlagzeilen mit immer neuen „Corona-Regeln“ – oder Drohungen -, und sich selbst möglichst wenig beeinflussen lassen. Die Folgen der Coronoia sind für die meisten manifest, etwa wenn Skeptiker boykottiert werden, um ihnen wirtschaftlich zu schaden. Inzwischen heißt es auch, dass es durch die erfolgreiche Panikmache mehr Suizide gibt; niemanden sollte dies verwundern, der tatsächlich die Verlautbarungen von Regierungen verfolgt und Zeitungen liest. Gerne wird uns empfohlen, in der „neuen Normalität“ doch auch Stille, Langsamkeit und Achtsamkeit zu entdecken. Dies kann auch nichts anderes sein als gute Mine zum bösen Spiel, wie es viele Menschen bereits gewohnt waren, ehe Plandemie „gespielt“ wurde. Im Video unten gibt es dazu einige Begriffsklärungen, weil uns zwanghaftes „positives Denken“ von uns selbst wegführt.

Ist positives Denken angebracht?

Viele Menschen „erwachen“ jetzt (erst), was niemanden abwerten soll, weil es immer ein Schlüsselerlebnis braucht; sie wünschen sich, dass es eine widerspruchsfreie Erklärung für alles gibt. So entstehen auch Mythen rund um QAnon, basierend auf Behauptungen, die nie über Q-Postings verbreitet wurden und die Sehnsüchte offenbaren. Zum Beispiel, dass es Kräfte gibt, die uns befreien, während wir uns bloß entspannt zurücklehnen und abwarten können. Wir haben es mit vorgegebenen Narrativen zu tun, die „Wirklichkeit“ simulierenn und mit einem stets gleichen Personenkreis forciert werden. Sobald genug Menschen durchschauen, dass dies eine Farce ist, verliert diese die Macht über sie. Die Alternative ist nicht, ein „gutes“ Narrativ mit einer Gruppe an „Vorbildern“ zu schaffen, sondern dass sich die Leute selbst schlau machen, ihre eigenen Schlüsse ziehen und auch Widersprüche aushalten lernen.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es unser Innerstes berührt und verletzt (wenn wir dies zulassen!), wenn wir zu anderen „Abstand halten“ sollen, (mit Absicht) nie exakt definiert wird, was denn nun erlaubt und verboten sein soll. Das ist ohnehin pervers genug, führte aber auch zu zahlreichen Strafmandaten. die selbst die Infektionszahlen übersteigen. In der Wiener Mariahilferstraße, die ähnlich voll ist wie „vor Corona“ (was nichts über Umsätze aussagt) sah ich in einem Bücherstapel vor einem Geschäft „Alice im Wunderland„. Darauf nehmen „Anons“ gerne Bezug, doch andere warnen, dass dieses Werk aus dem 19. Jahrhundert auch für Mind Control verwendet wird. Es beginnt ja mit kognitiver Dissonanz, weil Alice einem sprechenden Kaninchen begegnet und das ganz normal findet und ihm folgt; Alice war Einzelgängerin. „Follow the White Rabbit“ ist also zwiespältig, wenn man nicht versucht, sich vollkommen anders zu informieren, als man bisher passiver Mainstream-Konsument war.

Der Mainstream und die Coronoia

Es geht darum, die „rote Pille“ zu nehmen, während die blaue die übliche Propaganda ist; das ist aber leichter gesagt als getan. Nicht so sehr, weil es einjen Mangel an interessanten Alternativen gäbe; vielmehr deshaölb, weil echte News meist sehr ernüchternd sind. Man kann aber nur so erkennen, wie oft alles vollkommen auf den Kopf gestellt wird, etwa mit dem Pharmalobbyisten Jens Spahn als Gesundheitsminister oder wenn Angelika Barbe bei einer Demo verhaftet wird, die anders als Angela Merkel Bürgerrechtlerin in der DDR war. Und wenn Campact nicht für, sondern gegen Widerstand mobilisiert (was an die Verbindunbg zu George Soros denken lässt) und sich die deutsche Regierung hinter Bill Gates stellt. Wie es in den USA viele tun, sollten wir uns ansehen, wer eh mit Vorsicht zu genießende „Lockerungen“ anprangert, zum Beispiel die Trotzkisten. Je mehr man Zusammenhänge erkennt und aufzeigt, desto eher kann man auch etwa über unfreiwillige Ironie wie hier lachen.