Ibizagate und die Ablenkung der Medien

Unmittelbar ehe z.B. Heinz Christian Strache und Johann Gudenus im Ibiza-U-Ausschuss befragt werden, ist ein Tauziehen um der Polizei vorliegendes Videomaterial entstanden. Nicht nur den Mitgliedern des U-Ausschusses wurde es bisher vorenthalten, sondern auch der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Außerdem sprechen sich zwar alle Fraktionen dafür aus, dass ihnen das Video gezeigt wird, Strache ist aber dagegen, weil er sich vor peinlichen Passagen fürchtet. Und es haben sich drei prominente Zeugen schon entschuldigt, nämlich Heidi Horten, Gaston Glock und Johann Graf, die einiges verbindet, wie wir noch sehen werden. Ibiza ist einmal mehr auch ein Sittenbild der Verfaßtheit mancher Politiker, die alles dafür tun, um bei denen dazuzugehören, die richtig Kohle gemacht haben. Wir erleben auch einmal mehr, dass über Gert Schmidt, Richard Schmitt und Wolfgang Fellner ein Narrativ vorgegeben werden soll, offenbar in gewisser Abstimmung mit dem Bundeskriminalamt.

Man sucht nun auch gemeinsam nach der „Oligarchennichte“ und hat schon erste Hinweise, die freilich ebenfalls in die Irre führen könnten. Auch wenn sie jetzt gefunden werden sollte, dürfen wir nicht vergessen, dass sie wie „Ibiza-Detektiv“ Julian H. und „Ibiza-Anwalt“ Ramin M. nur Spielfiguren sind, mit denen jemand anderer Züge ausführt. Dazu werden dann zwangsläufig auch Ermittler und Journalisten, wenn sie sich dieser Gefahr nicht bewusst sind. Es gilt ebenso für Abgeordnete, denn bisherige U-Ausschüsse folgten stets Narrativen, sodass tatsächlichen Enthüllungen etwa durch Zeugen nicht wirklich nachgeggangen wurde. Aufgrund solcher Erfahrungswerte tut man gut daran, dem U-Ausschuss mit einiger Skepsis zu begegnen, was diesem die Latte höher legen soll. Aus Andeutungen über Videos, die über die berüchtigten Aufzeichnungen aus Ibiza hinausgehen, geht nämlich hervor, dass sie Sprengstoff beinhalten könnten. Das bedeutet natürlich, dass gewisse Kräfte alles daransetzen werden, um Skandale unter den Teppich zu kehren.

Nehammer sitzt seit Wochen auf dem Ibiza-Video und sein Mitarbeiter hält es vor der Justiz #WKStA und dem #IbizaUA geheim. Das ist rechtswidrig! Da betteln einige um einen Termin im Untersuchungsausschuss … https://t.co/hOwx53UCUp — Jan Krainer (@KrainerJan) May 29, 2020

Die SPÖ und Ibizagate

Wenn Wolfgang Fellner, Richard Schmitt und Gert Schmidt sich treffen, wird die „Nichte“ sexistisch bewertet; z.B. als „allerbeste Escort-Qualität so in Richtung Chanel-Gucci“ (Fellner). Dies und anderes muss man zumindest ein Mal ertragen, um das zu analysieren, was uns via Mainstream als „Wahrheit“ verkauft wird. Auffällig ist auch, dass die Herren immer wieder mit ihrer Nähe zum Bundeskriminalamt angeben siehe etwa „sie sprach akzentfrei russisch laut BK-Experten“ (R. Schmitt über „Aljona Makarowa“). Ungarn oder „der Balkan als Schlupfloch“ bringt hingegen G. Schmidt ein, „theoretisch auch Lettland“. Und er weist auf „Schönheitsoperationen“ hin, „mindestens drei“; da will auch W. Fellner nicht auf einen sachkundigen Kommentar verzichten. Schmidt meint, sie sei vielleicht „mit ihrem Echtnamen geflogen“, es gäbe jedenfalls „nicht viele Personen in ihrem Alter“, was sich auf gewisse Eckdaten bezieht wie einen Flug aus Riga im Mai 2019, um die „Aufdecker“ von der „Süddeutschen“ zu treffen. Ibizagate war eine Bombe, die am 17. Mai 2019 über Frederik Obermaier und Bastian Obermayer gezündet wurde, denen 2016 jenes Datenvolumen zugespielt wurde, das dann als Panama Papers bekannt wurde.

Fellner, Schmitt & Schmidt

Das Narrativ nach der Veröffentlichung wurde stark mitgeprägt von Gert Schmidt, einem alten Freund und Geschäftspartner von Novomatic-Gründer Johann Graf, der auch mit Johann Gudenus befreundet ist. Er sagt bei Fellner, dass die „Nichte“ zuerst im Jänner 2017 in Österreich war, als die Falle für Strache vorbereitet wurde, indem man sich an Gudenus hielt. Sie kam „mit vier Bodyguards, als Showeffekt“, wie Tajana Gudenus sich gegenüber Ermittlern erinnerte. „Und nach dem Abendessen wird dann gekokst“, stellt Schmidt fest und verweist darauf, dass Johann und Tajana Gudenus nicht recht wussten, wie sie dann nach Hause kamen. Es sei „eine perfekte Show“ veranstaltet worden, was wohl auch uns davon abhalten soll, überhaupt noch kritische Fragen zu stellen. „Wir kennen den Paßfälscher“, behauptet Schmidt; was wieder impliziert, dass er und das BK praktisch ein Herz und eine Seele sind. Das betrifft offenbar Papiere, die „Makarowa“ vorlegte, um als glaubwürdige Interessentin an einem Gudenus-Hof zu gelten; was die Einreise betrifft, kann man ja auch an Praktiken von Geheimdiensten denken (was wir jedoch nicht sollen). Der Mossad etwa verwendet Ausweise von Israelis, die auch Staatsbürger anderer Länder sieht, siehe der Mord am Hamas-Führer Mahmud Al Mabhuh in Dubai 2010, der peinlicher Weise gut dokumentiert ist.

„Aljona Makarowa“ laut Video (Bundeskriminalamt)

Nicht ganz unberechtigt verweist Schmidt auf schwarze Netzwerke im Innenministerium, ohne aber zu erklären, dass diese wie Raiffeisen mit russischen Connections verbunden sind. „Weil Herbert Kickl aufräumte, deswegen weg mit Strache“, so Schmidt, und Fellner wirft ein, „einige reden sogar vom Mossad“. Dabei blenden sie wohlweislich aus, dass 2017 die Silberstein-Affäre aufpoppte, die Bundeskanzler Christian Kern zum Nachteil gereichte. Allerdings wurde auch hier Wesentliches vertuscht, was letztendlich wieder zu russischen Netzwerken führt. Die Verbindungen der FPÖ-Spitze zur Republika Srpska (von dort stammt Tajana Gudenus) erinnern an jene der Gusenbauer-SPÖ und daran, dass Serben traditionell mit Russland und Israel auf gutem Fuß stehen. Der Geheimdienst der Republika erhielt Training vom Mossad, wie es heißt; Präsident Milorad Dodic, der bei der Gudenus-Hochzeit zu Gast war, besuchte auch SPÖ-Kongresse (was man inzwischen vergessen hat). Die Heiratszeremonie in Banja Luka passt zum Ibiza.Countdown, da sie Anfang Mai 2017 stattfand; als in Österreich Manager Siegfried Wolf die Regierung Kern/Mitterlehner „zerlegte“, weil „Jüngere“ rangelassen werden müssten.

6. Mai 2017: oe24 und die Gudenus-Hochzeit

Das aber waren schon Details, von denen man bei oe24 und eu-infothek.com nicht spricht; dort aber betont Richard Schmitt ein „Wir“ inklusive Bundeskriminalamt. Allen dreien bereitet es Vergnügen, sich in Vermutungen zu ergehen; „Strache verdächtigte Gudenus, von denen erpresst worden zu sein“, meint Fellner, also denen von der Ibiza-Falle. „Mit der Escort-Dame“, dem Detektiv und der Immobilienmaklerin wurde also vorgegeben, man wolle Gudenus-Besitz erwerben; und zwar für doppelt so viel, wie der Marktpreis wäre. Damit sind wir ca. bei Minute 14 beim oe2-Video und es wird spannender, denn die „Nichte“ wollte „300 Millionen Euro“ mit den Gudenus‘ anlegen; also alles, was sie angeblich auf der hohen Kante hatte. Schmidt erklärt, dass eine Gesellschaft gegründet werden sollte für diese „Investments“ mit Tajana Gudenus als Geschäftsführerin. Es sei um Investitionen in die Immobilienbranche gegangen, bei Rene Benko, im Bereich Glückspiel (Novomatic? Casinos Austria?), bei einer Zeitung. Das Stichwort „Geschäftsführerin“ erinnert an Philippa Beck, spätere Strache, die diese Funktion bei Bauträgern hatte. Richard Schmitt ergänzt, dass Strache ja am 23. Juli noch zu Gast war bei einem Immobilieninvestor auf dessen Jacht; dann kam tags darauf der Termin in der berühmten Finca.

Die Gattin und die „Nichte“….

„Eingeladen“, wie Schmitt es nennt, dürfte Strache aber nicht gewesen sein, jedenfalls wenn es nach dem Benko-Freund und -Geschäftspartner Hans Peter Haselsteiner geht. Freilich finden wir Strache auch mit Philippa als Gast bei Benkos „Törggelen“; außerdem waren die Straches 2019 zur Hochzeit des Benko-Freundes und -Geschäftspartners Klemens Hallmann eingeladen, kamen aber nicht, weil der Termin nach Ibizagate war. Die „Nichte“ wollte, so Schmidt, „ein Susi Sorglos-Paket für Investitionen“ und war auch früher schon mit „Detektiv“ H. zusammen, der alles „wie besessen mitfilmte“ (was zu dem Material führte, das jetzt die Polizei sichtet). „Ich hab‘ da jetzt gerade wieder Akten gekriegt“, sagt Schmitt, und zwar vom Bundeskriminalamt; alles wurde ab 2015 vorbereitet. Da kommt auch Anwalt Ramin M. ins Spiel und Straches Bodyguard Oliver R., der 20.000 Euro im Monat erhielt, allerdings vielleicht auch inklusive eines zweiten Mitarbeiters. Schmitt habe es „aus dem BK geschildert bekommen, wie das war mit den Spesen vor der Wahl 2015“ (Wiener Gemeinderat). R. (und M.?) wollte, dass die Polizei etwas unternimmt, doch diese sagte, dass man es sich ansehen werde; die Staatsanwaltschaft ließ es aber im Sand verlaufen; man war sich nicht sicher, ob das Material echt ist oder nicht. Das farbige Ibiza-Bild wird von Schmidt weiter ausgeschmückt mit dem Detail, dass der wahre Eigentümer der Finca „ein Mafia-Clan in Italien“ sei, was „Lokalkolorit“ reinbringen soll (und die Frage nach Verbindungen der Mafia untereinander aufwirft). Fellner frohlockt wieder, denn es wurde ja quasi mit dem Freund Johann Gudenus ein „sehr, sehr hochkarätiger Köder“ gegenüber Strache benutzt. Schmitt schwärmt von einer „langen Planungsphase“, in der „ein tolles Drehbuch“ geschrieben wurde. Für Schmidt gibt es keine weiteren „Hintermänner“ und keinen involvierten Geheimdienst; daran zweifelt Schmitt ein wenig; das Motiv kann schlicht Rache an Strache gewesen sein.

Kurz und Benko als „Krisenmanager“

Schmidt bringt ja ins Spiel, dass es sich um eine Auseinandersetzung um Glücksspiel handelt, also Gegner der Novomatic das Video öffentlich machen ließen. Puncto „Rache“ wird angedeutet, dass auch „eine Dame, die mit Strache vor langer Zeit zusammen war“, mitgemischt haben könnte (warum hat Strache seine Ex-Gattin observieren lassen?). Fellner wirft ein, dass es „Verbindungen zu Geheimdiensten, insbesondere zum BVT gab, das allerdings keiner ist. Man weiß, dass Beteiligte Aufträge für Bundeskriminalamt, Landeskriminalämter, Finanzpolizei erledigt haben, also V-Leute waren; „deswegen ist das Video auch nicht allen unbekannt gewesen“ (R. Schmitt). Bereits 2017 wurde versucht, das auf Ibiza aufgenommene Material teuer zu verkaufen, an Haselsteiner-Mann (Zoltan Aczel, einen Freund Tal Silbersteins), einen Kern-Sprecher (Wahlkampfleiter Johannes Vetter) und an den ÖVP-nahen PR-Mann Daniel Kapp (der u.a. für den Oligarchen Dmytro Firtash tätig ist). Das Video sei dann doch verhökert worden, um 600.000 Euro in Goldmünzen, wobei das Zentrum für Politische Schönheit eine Rolle gespielt habe. Schmidt schreibt das Sprengen der Regierung 2019 per Video der internationalen Glücksspielbranche zu, von wegen illegalem Glücksspiel und Gesetzesnovellen; dazu stellte Stephanie Krisper von den NEOS auch eine Anfrage. Man fragt sich dann jedoch, warum dann die Novomatic, der dies doch schaden sollte, ihre Anteile an der CASAG an die tschechische Sazka Group verkauft hat, die Schmidt zwischen den Zeilen verdächtigt.

Dieser tweet erinnert mich eher laut als leise an unser Ersuchen an #IbizaUsA-Vorsitzenden #Sobotka, mit den attestierenden Ärztinnen Kontakt aufnehmen zu lassen. Für die Diskussion, ob man Situation in UsA nicht adaptieren kann, dass #COVID19-Risikopersonen doch kommen können. https://t.co/gfx6Q8nQQd — Stephanie Krisper (@steffi_krisper) May 30, 2020

Die NEOS zaghaft zu Benkos Gast Sobotka

Es ist wohl kein Zufall, dass sich Heidi Horten, Johann Graf und Gaston Glock per Attest vor einer Aussage im U-Ausschuss drücken wollen; wir werden noch sehen, was sie miteinander verbindet, davon abgesehen, dass Strache sie erwähnte. Man kann Ausschüsse auch einfach veräppeln, wie dies etwa Martin Schlaff (mit dem Strache auf Ibiza auch angab), Gabriel Lansky, Alfred Gusenbauer oder Hans Peter Doskozil schon getan haben (wobei alles zu einem einzigen Puzzle gehört). Was „Makarowa“ betrifft, interessiert sich bislang niemand dafür, warum ausgerechnet Igor Makarow eine „Nichte“ verpasst wurde; es heißt nun aber: „Der echte Name der Frau soll internationalen Nachrichtendiensten bereits bekannt sein.“ Wie wir oben sehen, ist Frau Horten fit genug, um essen zu gehen; Gaston Glock wiederum hatte zwar 2008 einen Schlaganfall, übt jedoch laut Firmenbuch Funktionen in seinen Unternehmen aus. Als Norbert Hofer Infrastrukturminister war, berief man Kathrin Glock in den Aufsichtsrat der Austro Control (und sie gehört ihm noch an); wer das als Verbindung zu auf Ibiza Gesagtem sieht, muss sich aber mit weiteren Verflechtungen befassen. Denn als Geschäftsführerin fungiert Valerie Hackl, die in der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ernannten „Übergangsregierung“ Ministerin wurde. Im Aufsichtsrat sitzt auch Günther Ofner, den wir u.a. bei der Flughafen Wien AG finden; was ebenso z.B. für CASAG-Chefin Bettina Glatz-Kremsner oder den Schwager von Gabriel Lansky, Julian Jäger gilt.

Gespräch zum Film „Weapon of Choice“

Als der Film „Weapon of Choice“ über den Erfolg der Glock entstand, weigerte sich ihr Erfinder Gaston Glock, daran mitzuwirken (die Glock hat sogar ein eigenes Forum). Im Zuge der Hypo-Affäre wurde bekannt, dass der dann auch angeklagte Bankchef Wolfgang Kulterer drei Millionen Euro für Glock aus Liechtenstein holte. Als Kulterer Geld benötigte, kaufte ihm Glock Immobilien um zwei Millionen Euro ab; Kulterer erfreute sich guter Beziehungen zu Alfred Gusenbauer, als dieser Bundeskanzler war. 1999 ließ Glocks ehemaliger Treuhänder Charles Ewert, genannt „Panama Charly“, einen Anschlag auf Glock verüben; dadurch geriet der Waffenproduzent mehr in die Schlagzeilen, als ihm lieb ist. Hingegen ist es den Glocks sehr recht, wenn über ihre Reitsportturniere auch als Society-Events berichtet wird; ein Programm liegt z.B. Frauenzeitschriften bei. Kathrin Glock wurde von Sonja Klima „als Unterstützerin und Beraterin“ in die Spanische Hofreitschule geholt; Klimas Partner Josef Kirchberger ist im Vorstand der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft. Der Verkauf von Glock-Pistolen in die USA begann erst so richtig zu boomen, als Bill Clinton die Waffengesetze verschärfte; längst ist sind sie auch Hollywood-tauglich. Zu Gast bei Glock-Turnieren ist zum Beispiel Naomi Campbell, die man auch auf Gut Aiderbichl oder beim Life Ball im Wiener Rathaus antreffen konnte.

Naomi Campbell bei Fashion Show in Moskau

Aiderbichl wird, welch ein Zufall, von der Justiz höchst schonend behandelt; im Verein Life+, der über das Verteilen von Life Ball-Spenden entscheidet, war Eveleine Steinberger-Kern zeitweise zugleich mit Robert L. von der Signa Holding, der ihren Mann in einem Dossier als „Prinzessin mit Glaskinn“ beschrieb. Dieses Papier erregte gegen Ende des Wahlkampfes 2017 viel Aufsehen; L. verfasste es für „Berater“ Tal Silberstein, mit dem er seit dem Gusenbauer-Wahlkampf 2002 befreundet ist. Als die SPÖ die „Silberstein-Affäre“ vertuschen musste, wurde der Vizepräsident der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft, Parteikassier Christoph Matznetter, vorübergehend Bundesgeschäftsführer. Naomi Campbell lebte ein paar Jahre in der Nähe von Moskau, weil sie mit dem schwerreichen Immobilieninvestor Wladislaw Doronin liiert war. 2011 schenkte ihr dieser „boyfriend“ auch ein Haus auf der türkischen Cleopatra-Insel, das wie das Auge des Horus aussieht. Das weist uns wieder einmal auf okkulten Symbolismus hin, dem wir immer wieder begegnen und der Campbell auch mit Jeffrey Epstein verbindet; Medien entschuldigen es, dass sie in ihrer Welt der Reichen und Schönen halt diese und jene treffe.

Trailer zu „Weapon of Choice“

Man konnte Campbell aber auch mit Hillary Clinton sehen und es gab einmal Gerüchte, dass sie eine Affäre mit Bill Clinton habe. Er war 2007 erstmals auf Einladung von Gusenbauer bei einer Gala zum Life Ball und kam dann regelmäßig; er flog immer wieder mit Epsteins „Lolita Express“. Was Wladislaw Doronin betrifft, kann man ihn wie andere Oligarchen einordnen: „Not that long ago Forbes magazine wrote about the Russian London. According to the magazine, such oligarchs as Oleg Deripaska and Roman Abramovich, businessmen Vladislav Doronin and Grigory Guselnikov, as well as high-ranking Russian corporate managers own property in the centre of London. Property in the suburbs of London is owned by Russia’s wealthiest man Alisher Usmanov, ex-banker Aleksandr Lebedev.“ Deripaska ist in Österreich bestens vernetzt (nicht als einziger) und der Ex(?)-KGB-Mann Lebedew macht schon mal Party mit Boris Johnson. Damit sind wir auch bei der Frage, wo Strache offenkundig dazugehören wollte; wirklich bei russischen Oligarchen? Warum betrieb er Name Dropping mit Horten, Glock, Benko, Graf („Novomatic zahlt alle“)?

Richard Schmitt über die „schöne Russin“

Auch Horten passt durchaus ins Bild, da die Horten-Kaufhäuser Mitte der 1990er Jahre bei Kaufhof eingegliedert wurden (Helmut Horten starb 1987, profitierte aber von „Arisierungen“). Heute geht es um Galeria Karstadt Kaufhof, die Signa Holding, das deutsche Schutzschirmverfahren von wegen „Lockdown“, um Insolvenz, Entlassungen, Ansprüche der Beschäftigten. Und es geht um Rene Benkos Partner Beny Steinmetz, der einst mit Bill Browder und dem 1999 ermordeten Banker Edmond Safra in Russland tätig war. Steinmetz ist auch im Geschäft mit Silberstein und Gusenbauer; der brasilianische Minenkonzern Vale sieht sich nun von ihm betrogen bezüglich Eisenerz in Guinea und will sich auch an Benko schadlos halten. Steinmetz reagiert, indem er darauf verweist, dass er die Mossad-nahe Sicherheitsfirma Black Cube gegen Vale eingesetzt hat. Das ist vielleicht nicht die allerschlaueste Aktion, da wir Black Cube auch damit verbinden, dass Harvey Weinstein einer der Kunden war, und zwar auf Empfehlung von Ehud Barak. Dieser wiederum wurde in seinem Wahlkampf 1999 von Martin Schlaff mit 500.000 Dollar unterstützt und heuerte Stanley Greenberg und Tal Silberstein an; Letzterer hatte da sein Wahlkampfdebüt. Barak wird „natürlich“ auch mit Jeffrey Epstein in Verbindung gebracht; außerdem hat er Bezug zu jener amerikanischen Chabad Lubawitsch-Gemeinde, zu der auch der Oligarch ohne Nichte Igor Makarow Connections hat.

Black Cube im Wahlkampf, „Krone“-Screenshot

Oben sehen wir, wie die „Kronen Zeitung“ – bei der damals noch Richard Schmitt beschäftigt war – einen Artikel rasch änderte, der den Einsatz von Black Cube im Wahlkampf 2017 betrifft. „profil“ und „Presse“ berichteten, dass Silberstein verdeckt Dirty Campaigning-Seiten auf Facebook eingerichtet hatte; Silberstein soll dann eben Black Cube mit der Observation von Journalisten beauftragt haben. Außerdem griff er auf die Sicherheitsfirma zurück, als die rumänische Antikorruptionsbehörde DNA u.a. gegen ihn und Steinmetz ermittelte. Wenn wir wieder zu Frau Horten zurückkehren, passt etwa diese Passage in ihrem Wikipedia-Eintrag gut ins Bild: „Danach hatte sie eine Liaison mit einem britischen Exbanker, der als Finanzberater des Medientycoons Robert Maxwell vermögend geworden war.“ Das Wort „danach“ bezieht sich auf die gescheiterte Ehe mit einem französischen Blumengroßhändler; Maxwell ertrank 1991 und galt als Agent von KGB, Mossad und MI 6; in seine Fußstapfen trat seine Tochter Ghislaine, die „Madam“ Jeffrey Epsteins. Bei Horten darf man auch nicht vergessen, dass sie Sebastian Kurz‘ großzügigste Spenderin ist und dieser wie Rene Benko von Siegfried Wolf gefördert wurde. Genau ein Jahr und zwei Wochen nach Ibizagate wird nun also gesabbert, weil die „schoafe Russin“ wohl endlich aufgespürt wird

Titel von „Österreich“, 31. Mai 2020

Darüber hinaus mehren sich weitere Vorwürfe gegen Strache, der ja immerhin der FPÖ u.a. in Wien schaden will (soll?) und mit einem „Team Strache“ nicht zufällig Anleihe beim Team Stronach nimmt. Gewisse Parallelen gibt es auch zwischen Strache, Horten und Glock, was die Tatsache betrifft, dass deutlich jüngere Frauen antiquierten Männertypen nun mal sehr schmeicheln. Es war jedoch auch das Einfallstor für das Ibiza-Kompromat, das offensichtlich mit Gudenus vorbereitet wurde. Gerade wird u.a. in „Österreich“ (31. Mai 2020) so getan, als gäbe es Konflikte in der Koalition eben auch um den U-Ausschuss und die Justiz. Es war schon vor ein paar Tagen fälschlich davon die Rede, dass Justizministerin Alma Zadic Sektionschef Christian Pilnacek „entmachtet“ hätte. Der Pilz-geschädigte Ex-Abgeordnete Peter Kolba stellt zu Recht auf Facebook fest, dass uns Pilnacek leider weiter erhalten bleiben wird. Wenn Pilnacek Josef Pröll und Walter Rothensteiner (beide Raiffeisen) wegen Ibiza-Ermittlungen puncto Casinos Austria traf und die Leiterin der Korruptionsstaatsanwaltschaft Ilse Vrabl-Sanda den Anwalt des Ex-Lobbyisten Peter Hochegger, so ist alles wie aus einem Guß. Für Hochegger galt einmal, dass er siehe Novomatic „alle“ zahle; und er ist mit der Telekom, mit den Geschäften des Martin Schlaff, mit der Novomatic, mit Lansky und Jäger, und natürlich auch mit Gusenbauer verbunden. Fellner frohlockte eben, dass Peter Pilz „ein Comeback“ im Ibiza-U-Ausschuss feiere; diesmal als Berichterstatter. Bisher sollte er Ausschüsse beeinflussen und steuern, was auch für jenen zum BVT galt, wo zeitweise Zadic als Pilz-Abgeordnete befragen „durfte“.

„Österreich“ am 31. Mai 2020

In Print interviewt „Österreich“ Zadic am 31. Mai und fragt auch nach dem Ibiza-Ausschuss: „Ich bin ein großer Freund, die U-Ausschüsse zu unterstützen. Aber mir war es auch als Abgeordnete wichtig, die Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden.“ Real wich sie jedoch auch hinsichtlich des BVT keinen Millimeter ab vom Pilzschen Narrativ. Das scheint daher für diese Geschichte zu sprechen, die uns das Blatt unter Berufung auf einen „ÖVP-Insider“ serviert („Türkis-grüner Krach um Pilnacek-Ablöse“): „Die türkis-grüne Koalition hat ihren ersten Mega-Krach hinter den Kulissen. Die ÖVP ist mehr als sauer auf Justizministerin Alma Zadic, die den ÖVP-nahen Justiz-Zampano Christian Pilnacek als Chef der allmächtigen ‚Strafsektion‘ einfach vom Amt enthoben hat, ohne den Kanzler oder sonst ein ÖVP-Mitglied der Regierung im Vorhinein zu informieren. Kanzler Kurz, aber auch alle anderen ÖVP-Granden – von Nehammer bis Mikl-Leitner – sind schwer verärgert. “ Wir wir wissen, treibt er ungehindert sein Unwesen; die ÖVP behauptet aber angeblich: „Zadic ist in Wahrheit eine Befehlsempfängerin von Peter Pilz. Sie telefoniert mit ihrem besten Freund Pilz mehrmals täglich. In Wahrheit regiert Pilz das Justiz-Ressort – er steckt hinter der Pilnacek-Ablöse.“ Sie könnte die erst ab Herbst neue Geschäftseinteilung dazu nutzen, Pilnaceks „Erzfeindin“ Vrabl-Sanda ins Ministerium zu holen, für die Pilz „kämpfe“.

Gusenbauer und Kurz bei Benko (2019), Bildergalerie Andreas Tischlers

„Österreich“ erweckt den Anschein, dass hier wirklich Krach bevorsteht: „Wenn Zadic tatsächlich die Pilz-Kandidatin Vrabl-Sanda zur Chefin der Justiz-Sektion macht, dann ist Krieg in der Koalition angesagt. Der ÖVP-Insider: ‚Dann kann sich die Dame warm anziehen – denn dann wird’s für sie ungemütlich'“ Die Seifenblase zerplatzt, wenn wir an die Eurofighter-Verfahren denken, wo plötzlich alle an einem Strang ziehen: Pilz, Zadic, die ÖVP, Pilnacek, Vrabl-Sanda, nämlich wenn es darum geht, Ex-Minister Norbert Darabos zum Bauernopfer für Gusenbauer und die russischen Netzwerke zu machen. Man muss jetzt den Anschein erwecken, als sollte der Ibiza-Ausschuss wirklich aufklären, statt genau diese Seilschaften einmal mehr zu schützen und ihnen einen Freibrief zu erteilen, während alle Freiwild sind, die der Unterminierung Österreichs irgendwie in die Quere kommen. Es ist natürlich auch Ablenkung, die Rolle von Handlangern beim kompromat überzubewerten, was auch für die „schöne Oligarchin“ gilt. PS: Man kann vielleicht auch auf der „Pferdeschiene“ Verbindungen herstellen, da die Glocks dem klassischen Reitsport zugetan sind. Das gilt auch für Elisabeth Max-Theurer, bei der wir an Plasser & Theurer denken sollten, wo es wiederum einen Ibiza-Konnex gibt. Außerdem gehört der Präsident der Wiener Anwaltskammer Michael Enzinger seit Herbst 2017 dem Aufsichtsrat an. Auch Frank Stronach ist mit Pferden verbunden, siehe Magna Racino, aber auch Rennsport in Nordamerika, wo er Rennbahnen besitzt.