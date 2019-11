Strache vs. Gudenus: Was von Ibiza bleibt

Vor Ibizagate regierten ÖVP und FPÖ, nach dem 17. Mai 2019 gab es einen erfolgreichen Misstrauensantrag gegen die Regierung, eine Expertenregierung und Neuwahlen. Nun soll eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen gebildet werden.. Die FPÖ soll weit ab vom Schuss sein und die SPÖ es wieder nicht in die Regierung schaffen, Allein diese veränderten Verhältnisse weisen darauf hin, dass Ibiza mehr war als ein Coup Halbkrimineller, wie es manche darstellen. Auf der Suche nach Auftraggebern sind die Ermittler anscheinend noch von einem Durchbruch entfernt – oder sie versuchen es gar nicht erst bzw. dürfen es nicht ernsthaft versuchen. Immerhin bleibt das gesamte Ibiza-Material auch vor ihnen verborgen; dass Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache es kaufen wollte, weckt hingegen ambivalente Reaktionen. Gerichte haben nun Entscheidungen getroffen, ohne zu wissen, was denn nun genau auf Ibiza gesagt wurde, ohne den Kontext zu kennen. Dabei war Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus erfolgreich, als er Anwalt Ramin Mirfakhrai untersagen wollte, das Video weiter zu verbreiten.

Strache wollte in Deutschland gegen die Veröffentlichung von Ausschnitten aus dem Video vorgehen und scheiterte; ein User bringt es beim verlinkten Artikel auf den Punkt: „Juristisch agiert der Gudenus scheinbar etwas geschickter als der Strache, wobei ich noch immer nicht verstehe warum Gudenus die Veröffentlichung verhindern will und Strache scheinbar in die andere Richtung schwenkt. Welchen Vorteil könnte es Strache bringen wenn er Zugriff auf das gesamte Material hätte und warum fahren die beiden einen abweichenden Kurs?“ Warum hat Gudenus in derselben Sache mehr Glück als Strache? Ist denn für die beiden bzw, ihre Anwälte nicht zu durchschauen, was Leser/innen aufgrund von dem feststellen, was es in Medien schafft? Das ist wohl kaum denkbar, sodass es andere Gründe geben muss. Es gibt einen weiteren Unterschied zwischen den beiden, nämlich dass Gudenus und sein Anwalt damit argumentieren, dass er ja nur übersetzt habe, also anders als Strache keine Angebote machte. Doch die Staatsanwaltschaften ermitteln – per Verschlussakt – gegen beide, weil auch beide beteiligt waren.

Fellners „Österreich“ am 31.10.2019, zum Ausschneiden

Lässt man Revue passieren, was nach dem 17. Mai passierte, so fällt auf, dass es keinen gemeinsamen Auftritt von Strache und Gudenus mehr gab, daher auch keine Pressekonferenz. Während sich Gudenus volkommen zurückzog, kämpfte Strache noch um seinen Verbleib in der Politik. Dieser gelang letztlich nur indirekt, weil Philippa Strache nun als wilde Abgeordnete im Parlament sitzt, woran die Wiener Stadtwahlbehörde unter Stadtrat Jürgen Czernohorszky Anteil hat, der aus dem Burgenland stammt. Während Gudenus vor Gericht Erfolg hatte (plangemäß?), wird Strache medial hingerichtet (siehe oben), solange er und seine Frau noch einen Muckser machen. Man mag es ihnen gönnen, darf dann aber nicht übersehen, dass es ein Exempel für alle in der Politik ist und auch die treffen kann, die einem vielleicht sympathischer sind. Außerdem soll untergehen, dass rund um Ibizagate interessante Netzwerke aufpoppen, die auch mit der SPÖ zu tun haben. Nur mehr Strache war im Focus, als sich kurz vor der Wahl ein Ex-Leibwächter als Maulwurf herausstellte, wir also von wegen großzügiger Spesen „Guccigate statt Ibizagate“ hatten.

Strache zu Halloween

Von Anfang an trat die Plattform EU-Infothek mit Recherchen ihrer im Februar gegründeten Detektei in Erscheinung und kreierte damit auch ein die Ibizagate-Handlanger betreffendes Narrativ. Dabei wurde die Novomatic-Nähe dieser Bemühungen immer deutlicher, was auch Nähe zu Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und seinen Seilschaften impliziert. Man muss sich auch fragen, warum Äußerungen Straches zu Novomatic, Rene Benko, „Kronen Zeitung“ und Hans Peter Haselsteiner im Clip verwendet wurden und anderes nicht. Gudenus hatte in EU-Infothek immer einen Fürsprecher, auch als behauptet wurde, er sei vor dem „Lockvogel“ gewarnt worden. Beim gesamten Setting und der Anbahnung der Falle musste aber Gudenus getäuscht werden, was bis zum vermeintlichen Reichtum der falschen Oligarchennichte ging. Wurde Gudenus, der in Moskau studierte und russisch spricht, nicht misstrauisch, zumal der Oligarch Igor Makarov kein U bekannter ist?

Screenshot von Fellners oe24 vom Herbst 2017

In einem US-Botschaftscable von 2008, das auch eine Rolle spielt beim geplanten Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump, finden wir diese Passage: „Firtash claimed that Makarov hired a former KGB head as his security chief to direct Makarov’s gas trading empire in Central Asia. Firtash recounted that he gave Itera food commodities through High Rock Holdings, which Itera used to buy gas in-kind from Turkmenistan. Makarov then paid Firtash in cash with the proceeds of his gas sales. According to Firtash, Makarov refused to pay Firtash $50 million in 2001, which drove Firtash to explore his own gas trading business, ousting Makarov at the same time.“ Es ist auch die Rede von Firtashs angeblichen Verbindungen zur russischen Mafia; er finanzierte letztlich jenes Ukraine-Lobbying, an dem auch Gusenbauer verdiente. Vielleicht ist der obige Screenshot ein passender Kommentar, denn Daniel Kapp hat die PR für den in Wien festsitzenden Dmytro Firtash übernommen. Und Mirfakrais Ex arbeitet bei der „Kronen Zeitung“ und wird heute einen Talk zum Thema „Beherrschen Burschenschafter unser Land?“ moderieren.

Strache am 18. Mai 2019

Warum schnappte die Falle dann zu, als Strache ohne Philippa urlaubte? Warum kam sie über „Österreich“, den SPÖ-Parlamentsklub, das Team Stronach, Geschäftsführerinnenjobs bei Bauträgern und wiederum „Österreich“ zum FPÖ-Chef? Wie weit ging der Verrat an ihm, der uns ja wie gesagt nicht sympathisch sein muss – hier sei nur darauf verwiesen, dass ihn sein mit Mirfakhrai verbandelter Ex-Leibwächter hintergangen hat. Dem Asketen Herbert Kickl müssen Strache und seine Entourage löchrig wie ein Schweizer Käse vorgekommen sein. Nicht von ungefähr betonte er, dass es nie eine persönliche Freundschaft zu ihm gab; das hat sicher zum Teil damit zu tun, dass Kickl von Jörg Haider kam. Man hat auch den EIndruck, dass Gudenus noch irgendwo Rückendeckung hat, aus der Schußlinie genommen wurde und auch über die geschicktere anwaltliche Vertretung verfügt. Strache wiederum verzichtete zuerst darauf, mit Vorzugsstimmen EU-Abgeordneter zu werden, um dann zu erleben, dass die FPÖ Philippa loswerden möchte, die aus dem Parlamentsklub ausgeschlossen wurde.