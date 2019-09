Coup Teil 85: Ein Leibwächter als Spitzel

Ein FPÖ-Bezirksrat aus Wien-Ottakring und Ex-Strache-Security wurde nach einer Hausdurchsuchung bei ihm im Ibiza-Kontext verhaftet. Mit ein paar Mausklicks kann man leicht herausfinden, um wen es sich handelt, welche Sicherheitsfirma er betreibt und sich fragen, aus welchem Bundesland er ursprünglich kommt. Auch wenn es erst wenige Tage vor der Wahl so dramatisch wird, lagen die Basics bereits Ende Mai 2019 hier relativ offen auf dem Tisch. Weil wirklich alles mit allem zusammenhöngt, unterstützt die FPÖ Ottakring (wie ÖVP und NEOS) Bürgerinitiativen gegen ungezügelte Verbauungen. Diese erfahren neue Brisanz, weil nun die Justiz gegen den Ex-Grünen Christoph Chorherr und andere ermittelt. Es wird auch auf Investor Klemens Hallmann hingewiesen, der von Rene Benko kauft und vice versa; an Chorherr-Spender Benkos Signal Holding ist auch Hans Peter Haselsteiner beteiligt. Welch eine Überraschung, dass die Kooperation von „Ibiza-Detektiv“ Julian H. nicht nur mit der Strabag, sondern auch mit den ÖBB belegt ist. 2016 war ÖBB-Chef Christian Kern Bundeskanzler geworden, Aufsichtsratsvorsitzende war Brigitte Ederer, Aufsichtsratsmitglied der Gusenbauer-Freund und -Geschäftspartner Leo Specht.

Das Angebot von H.s Firma Konsic an die ÖBB ist mit 9. September datiert. Am 4. September 2016 sprach Sebastian Kurz in einer ÖVP-Vorstandssitzung davon, dass Tal Silberstein ihn u.a. an seinem Wohnsitz in Meidling observieren lasse. Welch Zufall, dass H. in Wien ebenfalls in Meidling wohnt und Silbersteins Engagement für die SPÖ erst ab Oktober ruchbar wurde. Und auch, dass er mit Signa-Sprecher Robert L. und Zoltan Aczel von der Strabag befreundet ist. dem das Ibiza-Material 2017 angeboten wurde. Das Interesse an Kurz‘ Privatleben scheint jetzt Früchte zu tragen in der Berichterstattung des weitgehend anonymen Zoom Institute über den Gastronomen Martin Ho, in dessen Lokalen mit Drogen gedealt werden soll. Möglicherweise spielte Strache in Ibiza darauf an, als er Andeutungen über Kurz, aber auch Kern machte. Wenn Strache angeblich etwas anderes abrechnete, als er bezahlte, fragt sich, ob H.s Firma Konsic wirklich Beobachtungen über Schädigung der ÖBB machte und einen Ermittlungsauftrag wollte. Es gibt auch eine zumindest indirekte Zoom-Silberstein-Verbindung, da der einzig namentlich bekannte Mitarbeiter Florian Schweitzer einst mit Aczel und Alexander Zach beim Liberalen Forum war. Zunächst erscheint der Fall des Ex-Bodyguards undurchsichtig und widersprüchlich, weil er sich rächen wollte, aber dann sogar FPÖ-Mandatar wurde.

Zur Orientierung seien ein paar Passagen von EU-Infothek (bereits im Mai publiziert) empfohlen: „2017 kamen mehrere glückliche Umstände für die Umsetzung dieser Geschäftsidee der vier Sicherheitsmusketiere zusammen: Ein sehr nahe an H.C. Strache arbeitender Sicherheitsmann fühlte sich genötigt, aus eigenen Stücken laufend Rechtsanwalt Ramin Mirfakhrai über die Gepflogenheiten, Äußerungen, Vorlieben, Schwächen und Kontakte seines hochrangigen politischen Chefs zu informieren. Bis ins kleineste Detail erfuhr der Anwalt, ohne dass er dafür bezahlen musste, so ziemlich alles über H.C. Strache und seine nächste Umgebung. Täglich 24 Stunden Tagesreport inklusive.“ Gert Schmidt geht davon aus, dass H., Anwalt Ramin Mirfakhrai (einst Konzipient bei Gabriel Lansky), bei dem es inzwischen (auch) eine Hausdurchsuchung gab und zwei weitere Beteiligte die Idee hatten, mit Erpressung Geschäfte zu machen (nicht zu vergessen die „Oligarchennichte“). Wenn es H.’s Herangehensweise ist, etwas (vermeintlich?) zu beobachten und dann ein Angebot zu estellen (siehe ÖBB), kann dies zunächst plausibel erscheinen. Doch ein Knackpunkt ist ein Bericht über Straches Agieren als lückenloser „Tagesreport“, denn darauf lässt sich eine Strategie aufbauen.

Wenn die StA unabhängig ist, fresse ich drei Besen. Deshalb tut sich auch nix gegen #Kurz. Ein dritte-Welt-Land sind wir punkto #Korruptionhttps://t.co/mntswYWN2x — Gerald Kitzmüller (@GKitzmueller) September 24, 2019

EU-Infothek puzzelt Faktoren zusammen, die ab Mitte September 2016 (Tod von John Gudenus) bestanden: „Der zweite ‚glücklich machende‘ Umstand war, dass Strache-Intimus und Freund Mag. Johann Gudenus (Jus-Absolvent der Moskauer Diplomaten Universität, aus adeliger Abstammung) einen Waldbesitz mit Eigenjagd im Krems Tal, ca. 20 km nördlich von Krems, erbte.“ Dazu kam dann: „Eine attraktive, serbisch stämmige Immobilienmaklerin, welche die Familie Gudenus seit Jahren persönlich kannte, sprach diesen an, ob er ihr den Auftrag zum Verkauf der Latifundien übertragen würde. EU-Infothek berichtete darüber. Beim Wiener Anwalt entstand ein Informationsknotenpunkt: 24 Stunden Report über H.C. Strache, persönlicher Kontakt zu Gudenus durch Grundstückverkauf. Der Anwalt und seine Freunde aus der Sicherheitsbranche nutzten die Informationen und Kontaktgeschäfte: Rasch war die Idee geboren, der FPÖ mit den taufrischen Informationen des H.C. Strache (damals Parteiobmann und Abgeordneter, nicht Vizekanzler) in ein allgemein verständliches Dokument / Video zu gießen.“

Auch im Zeitalter umfassender Überwachung, über das uns Christian Kern mit seinen Unit 8200-Geschäftspartnern sicher mehr sagen kann, ist „signals intelligence“ nicht alles. Wenn es um mehr geht als zu tracken, wer wann wo ist und mit wem spricht, ist „human intelligence“ gefragt – was einschließt, dass Sicherheits- und selbst Geheimdienstleute nicht unbedingt checken, wem sie wirklich dienen. Es geht um Gewohnheiten wie dass Strache im Ibiza-Urlaub immer ohne Leibwächter unterwegs war, ihn dieser nur zum Flughafen brachte. Die „Presse“ schreibt gerade: „Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Personen: Strache, seine ehemalige Büroleiterin und Buchhalterin – und seinen ehemaligen Fahrer und Sicherheitsmann. Letzterer wurde laut Informationen der ‚Presse‘ und ‚Standard‘ Montagnacht um 23.30 nach einer Hausdurchsuchung verhaftet. Er soll jahrelang von den Falschabrechnungen gewusst haben und diese mitgetragen haben. Die Staatsanwaltschaft wollte das weder bestätigen noch dementieren, es sei ‚Verschlusssache‘. Es soll sich aber um den Verdacht der Veruntreuung handeln.

Klenk ist mit Chorherr privat befreundet und fährt mit ihm auf Urlaub, auch wenn er das jetzt natürlich relativiert. Ganz ganz schiefe Optik, wer hätte denn Gedacht, dass das Spezln sein könnten?! 😉🤡 #chorherr #grüne #falter pic.twitter.com/BPxVWnZsDX — modernlifeisrubbish (@modernlife24) September 24, 2019

Oliver R. hätte keine Ibiza-Falle gebraucht, um ein kompromittierendes Video drehen zu können: „In einem Wiener Innenstadt-Lokal trifft er offenbar immer wieder auf den Anwalt M., der als einer der Drahtzieher des Ibiza-Videos gilt. So berichten es viele Zeugen dem KURIER. Manche sprechen gar von einer „engen Freundschaft“ der beiden. R. und M. sollen sogar im Jahr 2015 geplant haben, in Bosnien eine Firma zu gründen. Ob dieses Projekt weiterverfolgt wurde, ist derzeit unklar. Dem Vernehmen nach soll Strache nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos auch seinen Ex-Bodyguard R. in Verdacht gehabt haben, womöglich in die Causa involviert gewesen zu sein.“ Auch er schien über seine Verhältnisse zu leben: „Laut FPÖ-Insidern soll Oliver R. einem gehobenen Lebensstandard frönen. So dürfte er einen Porsche und einen Audi fahren, wird erzählt. Und er soll auch Wert auf Luxusuhren bekannter Marken und Kleidung der eher gehobenen Preisklasse legen. ‚Der mutmaßlich aufwendige Lebensstil des ehemaligen Sicherheitsmanns fiel manchen Beobachtern auf‘, sagt ein weiterer Partei-Insider. Seit November 2016 ist R. Co-Geschäftsführer einer Wiener Sicherheitsfirma, die rund 40 Mitarbeiter beschäftigt.“ Straches Nachfolger Norbert Hofer spannt nun den Bogen zum Hackerangriff auf die ÖVP, den seine Partei bislang noch eher spektisch betrachtete und der offenbar der Berichterstattung u.a. des „Falter“ nutzte.

Warum sich die FPÖ so sehr verraten fühlt, wird auch sofort klar: „Bemerkenswert: Der Mann war Strache bis zuletzt noch nahe. Aus einer Anfragebeantwortung an den heutigen Sport- und Finanzminister Eduard Müller geht hervor, dass der nunmehr verhaftete ‚Sicherheitsreferent‘ Strache und den FPÖ-EU-Kandidaten Harald Vilimsky Anfang Mai auch noch auf einer Reise zu Ungarns Ministerpräsident Victor Orban begleitet hat.“ Als Polizist brachte es R. bis zum Revierinspektor (Wien-Innere Stadt). EU-Infothek wies im Mai auf weitere interessante Details hin: „Die Produktion des Videos war für die Sicherheitsprofis relativ leicht und schnell umzusetzen: Ihre professionellen Kontakte aus der laufenden Arbeit zu Geheimdiensten in Österreich und Deutschland ermöglichten es, in Ibiza ein für derartige Lauschangriffe vorbereitetes und komplett verkabeltes, verwanztes Haus zu finden.“ Und es wird die Strabag-Verbindung aufgezeigt: „Die Firma der Sicherheitsleute hatte vor 2017 auch mehrmals für STRABAG in verschiedenen Ländern gearbeitet, so ihre eigenen Angaben. Sie wussten natürlich, dass die STRABAG besonders vom defacto Auftragsmonopol der österreichischen Republik, hier vertreten durch das Verkehrsministerium und deren 100%-ige Tochterfirmen ASFINAG und ÖBB, abhängt.“ Relativ früh verfügte Julian H. über einen Anwalt in Deutschland, den man nicht mit Namen erwähnen durfte: „Die Informanten behaupten nun glaubwürdig, dass Julian Hessenthaler diese Kanzlei ersucht hat, ihn beim Verkauf des Videos an Medien in Deutschland oder an politische Gruppierungen oder Parteien zu unterstützen.“

Pilz spielt bei verdeckten Aktionen immer noch eine Rolle, sodass er andere attackieren kann, solange z.B. der mit ihm verhaberte „Falter“ ebenfalls Bestandteil solcher Operationen ist (hier Armin Thurnher streichelweich über Christoph Chorherr). Die Rolle unter anderem des „Falter“ wird anhand dieser Veranstaltung deutlich – und auch, wenn wir uns ansehen, was er zur Ablöse Faymanns durch Kern beitrug oder wie er (cui bono? Israel?) eine Golan-Affäre inszenierte. Man muss sich vergegenwärtigen dass egal wie es Strache und andere mit Spesen hielten jemand im innersten Kreis war, der auf eigene Rechnung pder für andere arbeitete: „Der Leibwächter und Chauffeur des FPÖ-Obmanns hörte auch bei brisanten Telefonaten mit, saß bei den Treffen mit anderen Politikern, Unternehmern und Journalisten direkt am Nebentisch. ‚Er wusste damit, bei welchen Themen Strache emotional wird, auf was Strache *anspringt*‘, meint ein FPÖ-Abgeordneter im Gespräch mit ÖSTERREICH. Der ‚Sicherheitsreferent‘ schnappte so wichtige Infos für ein großes Projekt auf: die Vorbereitung für die ‚Operation Ibiza‘, die Video-Falle für Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. So besteht der Verdacht, dass Straches Leibwächter schon damals, 2015, Kontakt zum Wiener Rechtsanwalt M. hatte, der die Produktion des Ibiza-Videos bereits gestanden hat.

Und auch jetzt, im Sommer 2019, soll der inzwischen von Strache außer Dienst gestellte Bodyguard nach dem endgültigen Bruch mit dem Ex-FPÖ-Chef wieder mit M. kooperiert haben: Laut ÖSTERREICH-Informationen hätte der Anwalt die vom FPÖ-Kommunalpolitiker beim Ex-FPÖ-Chef gestohlenen und vielleicht sogar gefälschten Spesenabrechnungen an zwei Medien verteilt – erneut sollte der Ruf des Ex-Vizekanzlers kurz vor einer Wahl massiv beschädigt werden, die FPÖ an Stimmenzugewinnen gehindert werden.“ Man sagt bei der FPÖ, dass es ab 2013 Unstimmigkeiten mit R. gab: “ Ab diesem Zeitpunkt soll der blaue Polizist Material gesammelt haben, mit dem seinem Chef geschadet werden könnte – Strache hatte seinen gefährlichsten Feind also ständig um sich und stundenlang vor sich im Auto sitzen.“ Es ist nicht weit weg von SPÖ-Chefin Pamele Rendi-Wagner, die von „ihrem“ Kommunikationschef Stefan Hirsch mit Falschinfos gefüttert wird, der zuvor u.a. als (ein) Aufpasser (von mehreren) für Ex-Minister Norbert Darabos fungierte. Man beachte auch, dass R. im Jahr 2006 bei Strache anfing, als die SPÖ wieder einmal mit Tal Silberstein wahlzukämpfen hatte, dessen politisches Debut 1999 von Martin Schaff finanziert bei Ehud Barak stattfand.

PS: Bei „Weil’s um was geht“ von Haselsteiner und Lansky Anfang Juli 2017 mischten auch Brigitte Ederer und Eveline Steinberger-Kern mit. Bei Ibizagate wirkte auch eine serbischstämmige Immobilienmaklerin mit, deren Gatte Time Sharing-Geschäfte mit Günter Kerbler in der Karibik macht. An der von Kerbler gegründeten Conwert war bis 2015 Haselsteiner beteiligt und Steinberger-Kern gehörte dem Verwaltungsrat an.