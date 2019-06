Coup Teil 28: Mit Ibizagate zum SPÖ-Wahlsieg?

Warum kündigt Pamela Rendi-Wagner selbstbewusst an, dass sie Kanzlerin werden will? Und warum posten SPÖ-Funktionäre seit einigen Tagen auf Twitter, dass dieses Ziel erreichbar ist? Immerhin liegt die SPÖ in Umfragen weit hinter der ÖVP, manchmal auch knapp hinter der FPÖ. Doch als erster Schritt wurde die notwendige Bedingung vorgezogener Wahlen geschaffen, bei denen als zweiter Schritt das berühmte Ibiza-Video nochmals eine wichtige Rolle spielt. Es soll natürlich beweisen, dass mit der FPÖ kein Staat zu machen ist, die der SPÖ seit Jahren Wählerstimmen abnimmt. Und es soll mit der ÖVP in Verbindung gebracht werden, die sich an den Wahlkampf 2006 erinnert sieht. Über dessen Innensicht könnte uns Ex-SPÖ-Wahlkampfleiter Norbert Darabos einiges erzählen, stünde er nicht seit dieser Begegnung mit dem Mossad-Agenten Tal Silberstein unter Druck. Und dies so sehr, dass er auch als aus der Landesregierung verdrängter Ex-Politiker seinen Facebook-Account nicht nutzen darf, und natürlich zu allem schweigt. Sicher war die ÖVP 2006 allzu siegessicher und verkaufte Bundeskanzler Wolfgang Schüssel mit Slogans wie „Weil er’s kann“. Es war für die SPÖ dann ein sehr knapper Sieg, der jedoch damit einherging, dass die ÖVP große Verluste eingefahren hatte. Tatsächlich verlor die SPÖ 128.153 Stimmen, die ÖVP aber 460.340, was uns an das Motto von Beratern wie Silberstein (oder auch Stanley Greenberg) erinnert, dass man gewinnt, wenn die eigenen Verluste geringer sind als die des Gegners.

2017 wurde auf Tal Silberstein bei der bolivianischen Präsidentenwahl 2002 (siehe Doku und dann Spiefilm „Our Brand is Crisis„) verwiesen mit diesem O-Ton: „Wir müssen Negativkampagnen gegen ihn starten. Wir müssen ihn von einem sauberen in einen schmutzigen Kandidaten verwandeln. Das ist unsere Aufgabe. Ich hatte eine Diskussion mit Sánchez zu diesem Thema – sehr persönlich. Er hat einige Dinge über ihn. Er wird das außerhalb der Parteien machen. Ich habe ihm gesagt: Alles, was du tust, darf in keiner Weise mit uns in Verbindung gebracht werden.“ Das kommt uns natürlich bekannt vor, doch wir sollten uns auch fragen, was 2006 alles (zum Glück) nicht realisiert wurde, wenn tatsächlich Eingesetztes wie 2017 für nachhaltig böses Blut sorgte. Heute scheint es keinerlei Schranken mehr zu geben, was auch deshalb naheliegend ist, weil Pamela Rendi-Wagner fremdbestimmt und merkwürdig präsentiert wird. Sie sagt zwar, dass sie die erste gewählte Kanzlerin werden möchte, doch von ihrer Pressekonferenz am 18. Juni gibt es kein Video. Mit „Türkis-Blau wird sich noch wundern!“ zitiert sie die „Krone„, die Beiträge sonst ganz gerne mit Clips illustriert. Dafür sieht man sie neben Wahlkampfleiter Christian Deutsch, der ihr Posieren mit Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda ersetzt. Mit Ibizagate entfernte man zuerst die Spitze der FPÖ, brachte dann die Koalition zu Fall und nimmt nun Sebastian Kurz ins Visier.

Kurz auf Facebook

Es scheint ein Wiederholen von Schüssel-Fehlern zu sein, dass Kurz als Marke für sich verkauft wird und man einigermaßen siegessicher scheint. Bei einer schrägen Pressekonferenz am 17. Juni nahmen Kurz und Generalsekretär Karl Nehammer zu (angeblich) gefälschten Mails Stellung, von denen man keine Screenshots zeigen wollte. Und auch keinen vollständigen Header oder wenigstens Teile eines Bodytextes bzw. Auszüge aus dem Quelltext. Es soll um Nachrichten zwischen Kurz und Gernot Blümel aus dem Jahr 2018 gehen und dabei auch um das Ibiza-Video – zumindest unter anderem, da es sich um 1000 Mails handeln soll, die bei der Plattform EU-Infothek landeten. Diese informierte die ÖVP (teilweise) und wurde in den letzten Wochen bekannt, weil sie Ibizagate-Beteiligte ermittelte und praktischer Weise im Frühjahr eine Detektei namens Omnia eröffnete, die von Thomas Benold (SPÖ Korneuburg) geleitet wird. „Beginn der Rechtsform: 2019-02-27“ lesen wir im Firmen-ABC, bei der WKO steht 27. März 2019, doch dort werden GmbHs erst nach ihrer Gründung angezeigt. In Teil 27 fragten wir uns, warum die von der ÖVP als Beweis für eine Fälschung genannte Mail vom Montag, dem 27. Februar 2018 stammen soll. Es gab einen Montag, den 27. im Jahr davor (Eurofighter!) und der 27. letztes Jahr war der Tag vor der BVT-Hausdurchsuchung. Wir wissen nicht, wer wann den Entschluss fasste, das Material von 2017 jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt einzsuetzen.

Omnia ab 27. Februar 2019

Am 27. Februar 2019 näherte sich aber auch die Amtszeit von Hans Niessl ihrem Ende (und unfreiwillig auch die von Norbert Darabos). Er scheint in die Fußstapfen von Werner Faymann und Alfred Gusenbauer treten zu wollen, indem er sich selbständig macht. Am 22. Februar 2019 wurde der „Beginn der Rechtsform“ für die Hans Niessl Consulting GmbH vermerkt, bei der Wirtschaftskammer ist von „seit 14.03.2019 für den Standort“ Neusiedl am See die Rede. Manchmal ist Zufall einfach nur Zufall, doch am selben Tag war Niessls Nachfolger Hans Peter Doskozil in den Eurofighter-U-Ausschuss geladen, putzte sich wie üblich an Darabos ab, war auch dort Komplize von Peter Pilz und sah in jeder Ecke böse Airbus-Lobbyisten. Meist hängt ja alles mit allem zusammen, denn nach dem Sturz der Regierung kommt eine Aufholjagd bei Neuwahlen, die man als SPÖ mit herkömmlichen Mitteln nicht gewinnen kann. Dessen müssen sich auch die Ex-Koalitionspartner ÖVP und FPÖ bewusst sein, die jetzt gerne gegeneinander giften statt zu realisieren, dass sie so ein leichtes Ziel abgeben. Denn es ist nicht „die“ SPÖ, wie sie einmal war und wieder sein sollte, die mit der „ersten gewählten Kanzlerin“ wieder regieren will.

Niessl (u. Darabos) per Airbus @ Champions League-Finale (1.6.2019)

Was mit ihr gemacht wurde, sieht man an bizarren Postings im Facebook-Auftritt Rendi-Wagners. Kommunikationschef der SPÖ ist Stefan Hirsch, der im Verteidigungsministerium und dann in der Parteizentrale als „Aufpasser“ für Darabos fungierte und für infantile Postings (siehe unten) verantwortlich zeichnet. Im Wahlkampf 2013 mit Spitzenkandidat Werner Faymann wurde Darabos ähnlich wie im BMLV abgeschottet, es waren auch Silberstein-Leute zugegen (man denke an Paul Pöchhacker, der wieder für die SPÖ arbeitet). Es war jedoch kein Fiasko wie 2017 mit Christian Kern, was fast den Eindruck erweckt, als sei Platz eins für die SPÖ ein Systemfehler. Nun wirkt es im ersten Moment widersprüchlich, denn dann würden Silberstein und Co. ja Sebastian Kurz nutzen, der nun aber doch im Visier steht?! Es folgt aber einer Logik, die besagt, dass man alles zu 100% in der Hand haben muss, weil sonst da und dort jemand ausschert und bei etwas nicht mitmachen will. Kern ist kein Ausbund an Mut und über diverse Firmen mit seiner Frau selbst sehr Israel-affin, doch auch er wollte manches nicht tun. Er sprang nicht mit dem „Slim Fit“-Anzug in deri Donau und er ließ sich nicht martialisch abbilden. Darin offenbarte sich der Armeeoffizier und Mossad-Mann in Silberstein, was wohl auch für die superweibliche Inszenierung von „Pämela“ gilt.

Für Rendi-Wagner auf Facebook

Man hat den Eindruck, dass auf Twitter mit dem Intellekt (wenn auch immer noch phrasenhaft) gekleckert, aber auf Facebook für die dummen Prolls mit Herzchen, Smileys und Teddybären geklotzt wird. Nicht nur, dass manches an den Wahlkampf 2002 mit Silberstein erinnert – es ist klar, dass die Partei ihn nie wieder offiziell einbeziehen kann. Doch Rudi Fussi, bekanntgeworden durch den Kampf gegen Eurofighter (cui bono?) bezieht sich hier ab Minute 31:36 in einer Weise auf ihn, als würde er die SPÖ aktuell „beraten“. Die SPÖ Langenzerdorf (Bezirk Korneuburg) widmet ihre provokanten Postings auch dem Lob der „Meisterleistung“ Ibiza-Falle, sodass es vollkommen in Ordnung wäre, wenn es auf Silbersteins Kappe ginge. Christian Kern meinte kürzlich bei ATV, dass man so ein Material natürlich 2017 eingesetzt hätte, wenn man davon gewusst hätte, doch er ist in dieser Hinsicht nicht glaubwürdig (mehr dazu hier). Das Posting unten bereitet einigen Unbehagen, auch weil man einen Mann an der formalen Spitze der SPÖ nie so darstellen würde. Einer Userin, die es peinlich findet und die an #MeToo denken muss, wird in „Pams“ Namen geantwortet wie wenn Rendi-Wagner ein Bot wäre. Eben noch schien es, als habe Rendi-Wagner mit unverbesserlichen Machos in der SPÖ zu kämpfen. „Entscheidungen von Frauen sind zu respektieren“, sagt sie, als ob wir eben erst das Frauenwahlrecht eingeführt hätten.

Für Rendi-Wagner auf Facebook

Dss passt jedoch in ein „männlich“ kalkuliertes Setting, das Rendi-Wagner zur legitimen Nachfolgerin der Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein machen soll, was mit rechten Dingen nicht erreichbar sein wird. Bierlein ist übrigens mit Susanne Riess befreundet, die wir wie Alfred Gusenbauer im Signa-Aufsichtsrat finden. Und der Nachfolger von Heinz Fischer heisst Alexander van der Bellen, den 2016 auch die Kern-SPÖ unterstützte; von einer „Van der Bellen-Koalition“ nach der Wahl sprach Christian Kern auch auf ATV. Derzeit ist das völlig unrealistisch: „Unter den 1.089 Deklarierten sprachen sich in der Sonntagsfrage 38 Prozent für die ÖVP aus. 21 Prozent gaben an, im Fall einer Nationalratswahl am nächsten Sonntag die SPÖ zu wählen, 18 Prozent würden bei den Freiheitlichen ihr Kreuz setzen. Die Grünen kämen derzeit auf 12 Prozent, die NEOS auf 8 Prozent, für die Liste JETZT würde 1 Prozent stimmen. Die Schwankungsbreite liegt bei maximal plus/minus 3,0 Prozentpunkten.“ Mit anderen Worten erreicht man zusammen gerade mal 41 Prozent, was von der ÖVP mit 38 Prozent beinahe schon eingeholt wird. Wenn Rendi-Wagner (nicht im O-Tonn wie gesagt) einen „sparsamen sechs Wochen-Wahlkampf“ ab Mitte August ankündigt, können wir drauf wetten, dass vorher noch einiges passieren wird.

Kickl bei oe24

Zitieren wir nochmals Silberstein: „Wir müssen Negativkampagnen gegen ihn starten. Wir müssen ihn von einem sauberen in einen schmutzigen Kandidaten verwandeln. Das ist unsere Aufgabe. Ich hatte eine Diskussion mit Sánchez zu diesem Thema – sehr persönlich. Er hat einige Dinge über ihn. Er wird das außerhalb der Parteien machen. Ich habe ihm gesagt: Alles, was du tust, darf in keiner Weise mit uns in Verbindung gebracht werden.“ Man kann „Sanchez“ durch beliebige Namen ersetzen, aber uns werden sich bestimmt einige wenige aufdrängen. Und lassen wir mit Herbert Kickl siehe oben den letzten Monat Revue passieren, in dem zahlreiche vollendete Tatsachen geschaffen wurden. Nüchtern betrachtet wurde eine 2017 gestellte Falle nicht im selben Jahr verwertet, weil etwas dazwischen gekommen ist. Andernfalls wäre die SPÖ zumindest in der Regierung verblieben, wenn sie nicht doch noch Erste geworden wäre. Auf den Einsatz des Materials jetzt wurde daher anders als in einem „Was wäre gewesen, wenn…“-Szenario 2017 reagiert. Kickl kann sich ebenso selbst in den Hintern beißen wie Kurz, weil beide das Spiel ihrer Gegner spielten und so zeitweise Schachfiguren waren; Einsicht kommt in solchen Fällen bald, aber dennoch zu spät. Es ist daher eine komplexe Sache, Hintergründe aufzuspüren und Interessen zu identifizieren, die nicht immer mit Urheberschaft zu tun haben, weil manche einfach nur Gelegenheiten ergreifen.

Am Tag vor Ibizagate auf Rendi-Wagners FB-Seite

Wenn man von der Suche nach den wahren Verantwortlichen ablenkt, kann man neben der FPÖ auch andere belasten; genau dass scheint gerade gegen Kurz in Gang gesetzt zu werden. Es würde Sinn machen, ein Medium abseits des Mainstream heranziehen uns aufzubaeun (siehe Vlogger Rezo in Deutschland pro Grüne), um einen zweiten „Coup“ zu landen; das muss Akteuren nicht einmal bewusst sein. Deshalb sollten wir aufmerksam sein und registrieren, dass EU-Infothek plötzlich im Mittelpunkt des Interesses steht. Zuerst gab es hier Spuren zu „Halbkriminellen“, die sich gedacht haben sollen, man könne aus „Kompromaten“ ein lukratives Geschäftsmodell machen; diese Story hat jedoch eine Menge Pferdefüße. Sie eignet sich auch als „limited hangout„, d.h, zugeben, was man nicht leugnen kann, aber zugleich von den wahren Hintergründen wegführen. Wir erleben eine Steigerung/Eskalation: zuerst schien EU-Infothek Pionierarbeit zu leisten bei Material aus zweiter Hand – man sah wie alle anderen rund sieben Minuten von sieben Stunden Aufzeichnungen. Nun ist man schon bei aus erster Hand gelandet – denn die 1000 ÖVP-Mails, Fake oder echt, sind im Besitz von Gert Schmidt und seinem Team (natürlich ist der Clip in den Medien in Wahrheit aus zweiter Hand wie die Mails bei Schmidt; doch es geht darum, wem was „zugespielt“ wurde).

Darabos und Niessl in Madrid

Es ist eine Machtfrage, einen möglichst kurzen Weg von wahren Verantwortlichen entfernt zu sein; bei wem daher landet, was dann andere auch verwenden, scheint ihnen einen Schritt voraus zu sein. Dabei kann man jederzeit Klatsch und Trasch aufschnappen, mit dem man nichts anfangen kann, wenn er sich nicht verifizieren lässt. Es ist vielsagend, wenn EU-Infothek jetzt schreibt: „OE24 TV hat im Interview von Wolfgang Fellner mit Prof. Gert Schmidt 40 Minuten ausführlich über das Ibiza Video berichtet. EU-Infothek würde sich freuen, wenn OE24 TV in naher Zukunft, Wolfgang oder Niki Fellner, in den nächsten Tagen die wahren Hintergründe über die ÖVP Mails bringt, vielleicht in einem neuen Interview.“ Schmidt erinnert beinahe forsch an dieses Zusammenspiel, das die Frage aufwirft, welche Rolle Pilz-Freund Wolfgang Fellner eigentlich spielt. Signa inseriert oft in oe24, Fellner feiert gerne in Rene Benkos Park Hyatt-Hotel und er kann dank Vermittlung von Turner Broadcasting-Manager Gerhard Zeiler mit CNN kooperieren. Er verfügt über junge hübsche Moderatorinnen, die zu einem gewissen Prozentsatz bei Spitzenpolitikern landen – die Rede ist von Clivia Treidl (Gernot Blümel), Sandra Hrnjak (Gerald Klug) und Phlippa Strache, die übrigens am 19. Juni von Fellner interviewt wird. Fellner und Benko teilen sich manchmal die Anwaltskanzlei; Zeiler wiederum besuchte wie Rendi-Wagner (2018) Bilderberg-Treffen und war mit Christian Kern am Sturz Werner Faymanns beteiligt. Vielleicht als gezielte Falschmldeung wurde vor einigen Tagen Zeiler als potenzieller Nachfolger für Rendi-Wagner in Spiel gebracht; Fellner fragte, warum Rendi-Wagner nicht endlich aufgibt. Der Bär vom „Geschäftsmodell Erpressung“ wird uns nun nochmals aufgebunden, indem der Steuerbetrüger Werner Rydl als Käufer von derlei Material eben auch aus Ibiza fungieren soll.

Für Rend-Wagner auf Facebook

Selbst der „trend“, dem er sich anvertraute, ist jedoch skeptisch, wenn Rydl sagt, er erkläre seine „Urheberschaft“: Die Entstehungskosten gibt er in dem Papier mit 264.377 Euro an. Und Rydl hat auch noch die Chuzpe, die Urheberrechte an die österreichische Bundesfinanzverwaltung zu übertragen. Seine Begründung: „Ich bin der Republik 10,5 oder elf Millionen Euro schuldig und gebe festgestellte Guthaben gerne immer an die Finanzbehörde weiter, speziell wenn’s einen Österreich-Bezug dazu gibt.“ Wir hatte ja schon ein seltsames Geständnis des Anwalts Ramin Mirfakhrai (mit Bezug zu Benkos Goldenem Quartier und zu Gabriel Lansky), das hier der Anwalt Heinz-Dietmar Schimanko zerpflückt. Die Muster gleichen sich, denn Rydl sieht ein „Urheberrecht“ an einer illegalen Aktion in Geheimdienstmanier, während Mirfakhrai dasselbe „Produkt“ als „zivilgesellschaftliche Intervention“ bezeichnete, die auch so etwas wie Journalismus war. Nicht nur der „trend“ tut sich ein bissl schwer beim Nachrecherchieren: „Rydl behauptet, seine Kontakte seien über den Wiener Rechtsanwalt Ramin M. gelaufen, der über seinen Rechtsbeistand Richard Soyer eine Involvierung in die Ibizagate-Affäre – ‚ein zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt‘ – bereits zugab. M. ließ eine diesbezügliche Anfrage des trend unbeantwortet. Auch Richard Soyer reagierte nicht. Bei Anruf in jenem Detektivbüro, in dem der ebenfalls in die Causa verstrickte Detektiv Julian H. tätig war, hieß es, der Name Rydl sei dort nicht bekannt.“

Fellners oe24 zur causa prima

Und während es kein anderes Beispiel für Erpressungs-Business a la Ibiza gibt, können wir auch dies nicht belegen: „Er selbst stellt die Story so dar, dass er 2013 über Ramin M. mit ‚einer Gruppe‘ in Kontakt kam, der er dann regelmäßig Aktionen finanzierte. ‚Es geht um gesellschaftlich hochstehende, politisch oder wirtschaftlich relevante Persönlichkeiten, die in das Wirtschaftsgeschehen der Republik massiv involviert sind und dadurch auch in die systemische Korruption.‘ Es habe sich rasch herumgesprochen, dass er an solchem Material interessiert sei und ‚Cash zahlt‘.“ Es fällt auf, dass auch im verunglückten SPÖ-Wahlkampf 2017 Leute etwas auf sich nahmen wie der am 30.9.2017 zurückgetretene Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler. Oder dass Darabos sich nicht dagegen wehren kann, dass er für Hintermänner um Gusenbauer zum Bauernopfer gemacht wird. Und ich Schikanen ausgesetzt bin, weil ich dazu nicht schweige, sondern recherchiere. 2017 und danach sagten übrigens Stefan Sengl und Paul Pöchhacker nichts zum Thema Silberstein-Wahlkampf und die Mainstream-Medien meiden das Wort M (wie Mossad) oder die Bedeutung der Unit 8200 in dem Bereich, wo die Kerns aktiv sind. Es gibt Verbindungen zwischen Werner Rydl und Peter Hochegger, was man gar nicht besser erfinden könnte.

Erster Follower war @politicalbeauty (siehe ZPS-Dossier)

Eine Hochegger-Connection ist deswegen interessant, weil wir beim Ex-Lobbyisten wieder an Gusenbauer, aber auch an Stefan Hirsch denken müssen. Hirsch arbeitete bei Hochegger, als es um Martin Schlaffs Telekom-Ostgeschäfte oder um die Privatisierung der BUWOG ging: „Hochegger hatte zwar bisher stets das Gegenteil ausgesagt (etwa im U-Ausschuss 2012), aber er sei damals noch nicht mutig genug gewesen für die Wahrheit, sagte er jetzt. Inzwischen habe er eine ‚Läuterung‘ erfahren, sei ein neuer Mensch geworden und wolle ‚reinen Tisch machen‘. Als derart ‚Gewandelten‘ beschreibt ihn übrigens auch Werner Rydl – nicht minder schillernder Millionensteuerjongleur: Die beiden haben sich in ihrer neuen Wahlheimat Brasilien kennengelernt (siehe Interview). Hochegger sagte allerdings am Mittwoch vor Gericht, seine Freundschaft mit Rydl sei ‚beendet‘.“ Wir wissen, dass Christian Kern 2016 schon fast dank Schlaff Vorstandesvorsitzender von RHI (heute RHI-Magnesita) geworden wäre und Schlaff an einer Kern-Firma beteiligt ist. Stefan Hirsch spielte wie Raphael Sternfeld (heute SPÖ Wien-Kommunkationschef) bei Doskozils teurem Krieg gegen Airbus eine Rolle; meine verlorene Wohnung am Wienerberg (wo auch der Sitz von RHI ist) war übrigens in einem BUWOG-Neubau. Nicht nur die SPÖ Langenzersdorf macht Ibizagate-Andeutungen, sondern auch Silbersteins Projektpartner Peter Puller, der 2017 Facebook-Gruppen gegen Kurz einrichtete, von denen Kern und Niedermühlbichler nichts wussten. In Teil 27 bin ich auch auf eine damalige Auseinandersetzung zwischen Kurz-Sprecher Gerald Fleischmann und Puller eingegangen; man muss jedoch noch ein Detail ergänzen. Efgani Dönmez, der auf der ÖVP-Liste kandidierte, startete mit Seyran Ates eine überparteiliche EU-Bürgerinitiative gegen Extremismus, die Puller beraten sollte. Dies klappte nicht so recht, auch weil es doch nicht so einfach schien, Drittmittel aufzutreiben. An Dönmez blieb als Makel haften, dass er den Silberstein-Mann Puller gekannt habe, was aber nicht allein zu seinem späteren Ausschluss aus dem ÖVP-Klub führte.

Peter Puller auf Twitter

Im Oktober 2017 wurde erklärt: „Offenbar wurde die PR-Agentur von Puller (= p2strategy) engagiert, um die Kampagne zu betreuen und operativ umzusetzen. Ein entsprechender Vertrag wurde mit der Österreichischen Gesellschaft für Politikanalyse, vertreten durch Ingo F., aufgesetzt. Der Vertrag ist gut dotiert. Dönmez erklärt im Gespräch mit dem STANDARD, mit Puller zusammengearbeitet zu haben, dieser habe aber von ihm selbst keinen Cent bekommen. Er sei aber nicht für die Finanzen verantwortlich, das liege im Verantwortungsbereich von F. Die Zusammenarbeit sei mittlerweile aber wieder beendet. Von Pullers Kontakten zu Silberstein habe er nichts gewusst, sagt Dönmez, jetzt sei ihm aber klar, warum bei seiner Kampagne für die Plattform ‚Stop Extremism‘ nichts weitergegangen sei. Puller habe mit Silberstein offenbar eine andere Baustelle gehabt.“ Die ÖGP wehrte sich paradoxer Weise mit dem Anwalt Michael Rami gegen Behauptungen der SPÖ – zu ihm ging damals auch Alfred Gusenbauer: „Weder Gusenbauer noch sein Büro waren direkt oder indirekt an der Erstellung des zitierten Strategiepapiers beteiligt“, erklärt Gusenbauer-Anwalt Michael Rami.“ Damit ist das Dossier vom 9. Februar 2017 von Signa-Sprecher Robert L. (bis 2008 Gusenbauer-Sprecher) für seinen Freund Tal Silberstein mit Rudi Fussi im CC gemeint. Der „Standard“ schrieb auch: „Puller, Dönmez und F. arbeiteten jedenfalls über Monate zusammen, wie auch ein Auszug aus internen Kommunikationsflüssen, die dem Standard vorliegen, belegt.“ Dönmez wurde auch vorgeworfen, dass er die Saudis schone d.h. für sie lobbyierte, was er jedoch zurückwies. Ingo F. lehrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten; nahost- und geopolitisch kooperieren die Saudis und die VAE; dabei geht es auch um den Iran: „Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verstehen sich wie Saudi-Arabien als Speerspitze der konservativen sunnitischen Kräfte in der Region und enger Verbündeter der USA.“ Das bedeutet, dass man auch mit Israel zusammenarbeitet, was ebenso für den Nachbarn des Iran Aserbaidschan gilt (womit wir wieder bei Gusenbauer, Lansky und dem Goldenen Quartier sind). Ramin Mirfakhrai Ex Katia Wagner, die beim Goldenen Quartier ein Nagelstudio betrieb, moderierte gerade bei der „Krone“ einen Talk über die Zukunft der FPÖ.

Gewinnspiel bei oe24

Wir erinnern uns, dass Türkisblau zuerst zermürbt wurde mit Vorwürfen im Zuge des BVT-U-Ausshusses, aber auch wegen der Identitären. Der Christchurch-Attentäter Brentoin Tarrant spendete Sellner im Jahr 2018 1500 Euro; seit ein paar Monaten gibt es entsprechende Berichterstattung und nun wieder eine Razzia bei Martin Sellner. Neu ist, dass auch gegen Sellners Verlobte Brittany Pettibone ermittelt wird, doch vielleicht hat es mit einem mutmaßlichen „Verrat“ ihrer Mit-Youtuberin Lauren Southern zu tun. Sie reiste u.a. nach Griechenland für die Doku „Borderless“, die nun zensiert wird, doch sie hatte Maulwürfe als Mitarbeiter, wie sich dann herausstellte. Denn diese haben „enge Kontakte zu der britischen Antifa-Organisation ‚Hope Not Hate‘, der sie intime Informationen über quasi die gesamte anglo-rechte Szene zuspielten, während sie diese gleichzeitig massiv erpressten und abzockten. Dabei ging es offenbar vorrangig um Geld und Geltungssucht. Die Opfer ihrer Machenschaften lesen sich wie das Who-is-Who der alternativen Medienszene: Unter anderem Tommy Robinson, Gavin McInnes, Ezra Levant oder Milo selbst. Southern hatte schon während der Dreharbeiten nachweislich Kenntnis von diesen Kontakten und Aktivitäten. Bis zu welchem Grad, ist unklar, aber es stehen schwere Vorwürfe gegen sie im Raum. Da sie zu den beliebtesten und respektiertesten Protagonisten der Szene zählt, bekamen Robertson und Llewelyn-John einen erheblichen Vertrauensbonus, der ihnen Zugang zu nahezu sämtlichen ‚Stars‘ des rechten Spektrums verschaffte.“ Das passt auch deswegen zu Ibizagate, weil Sellner offenbar mit Erfolg empfahl, Heinz Christian Strache bei der EU-Wahl eien Vorzugsstimme zu geben.