Männliche Eitelkeiten in der SPÖ

Zum ersten Mal in der langen Geschichte der SPÖ soll eine Frau an der Spitze stehen, doch Pamela Rendi-Wagner begeht schon die ersten Fehler. So macht sie sich in der Öffentlichkeit rar und meidet TV-Diskussionen; bezeichnend ist aber auch, dass Bundesgeschäftsführer Thomas Drodza nicht das Gefühl bekommen soll, er wäre nur die Nr. 2. Oder wie sollte man sonst das Bild unten mit zwei Rednerpulten interpretieren, das nichts Vergleichbares aus der Zeit der Parteichefs und Bundesgeschäftsführer kennt? Würde es einen Mann kränken, „nur“ der Geschäftsführer zu sein, wenn der Parteichef eine Chefin ist? Oder was hat man(n) sich dabei gedacht? Es erweckt den Eindruck. als müsse Drodza symbolisch aufgewertet werden. wenn es doch ohnehin „kränkend“ ist, dass eine Frau an der Spitze steht – was sie optisch aber gar nicht mehr tut. Immerhin wollte sie die Arbeitsteilung Klubchef(in) und geschäftsführender Klubobmann nicht (was Andreas Schieder vergrätzte), sondern es alleine machen, was ein klares Signal sein sollte. Es sollte in der SPÖ doch den einen oder anderen Mann geben, der es erträgt, als Geschäftsführer einer Frau zuzuarbeiten.

Es ist natürlich etwas anderes, in einem Klub männliche und weibliche Abgeordnete zu haben und dann die Aufgaben aufzuteilen. Wenn aber eine Spitzenfunktion nur ein Mal zu vergeben ist, schließt es einen Mann aus, wenn die Wahl auf eine Frau fällt. Das nennt sich Gleichberechtigung wie auch, wenn eine Frau eine Aufgabe deshalb übernimmt, weil nur sie es in einer bestimmten Situation von ihren Voraussetzungen her kann. In der Twitter-Blase werden Parteichefs mit-gemacht und wieder fallengelassen; bei Rendi-Wagner ist der Daumen in den letzten Tagen stark nach unten gegangen. Davn muss sie sich nicht beeindrucken lassen, nimmt doch z.B. die FPÖ auch keine Rücksicht auf dortige Stimmungen; doch wer auch immer für die SPÖ spricht, will in der Regel die Bubble hinter sich haben. Es überrascht wenig, dass ihr Zores mit Männern, oder auch: männliche Eitelkeiten auf den Kopf fallen; dazu trägt Drozda bei, der stets in Erinnerung rufen muss, dass er doch ein Bobo ist. Mit seiner Kür verärgerte die Neue gleich mal die Steirer, deren Max Lercher als Bundesgeschäftsführer mehr der Kumpeltyp war.

gf. paretivorsitzende rendi-wagner und Bundesgeschäftsführer @thomasdrozda stellen die ergebnisse des parteivorstands vor @SPOE_at pic.twitter.com/LGV7FdIqIB — Gazal Sadeghi (@itsameitsashe) October 18, 2018

Rendi-Wagner und Drozda

Vom Setting bei Medienauftritten her scheint sie Pressekonferenzen zu meiden, bei denen man sitzt, Papiere vorlegt und einige Fragen beantwortet, gerne auch bei Sachthemen Experten beizieht. Freilich wird auch nach allem gefragt, was gerade darüber hinaus politisch aktuell ist; hierfür braucht man Erfahrung und Flexibilität wie bei Podiums- und TV-Diskussionen. Stehsätze im Stehen fallen in eine andere Kategorie, was manchmal okay ist, man aber nicht zur Gewohnheit werden lassen darf. Während Frauen in der SPÖ meist damit hinterm Berg halten, was politische oder Personalentscheidungen für sie bedeuten, zelebrieren Männer persönliche Kränkungen auch dann, wenn sie nicht „Prinzessin“ Christian Kern heißen. Siehe Landeshauptmann Peter Kaiser, der es nicht packt, dass seinem Sohn Luca der wählbare 6. Listenplatz bei der EU-Wahl vorenthalten wird: „Das war eine klare Demütigung der Kärntner SPÖ. So eine Demütigung habe ich noch nie erlebt. Auch andere Bundesländer haben in der Sitzung gesagt, reiht Kärnten doch zumindest auf den siebten Platz. Platz neun hat fast schon konstruiert gewirkt.“ Man beachte, dass er sich hinter der Landespartei verschanzt, um der Kritik die persönliche Komponente zu nehmen, sie zu legitimieren.

Davon profitiert übrigens eine Frau, die SJ-Vorsitzende Julia Herr, die wie Nr. 7 auf der Liste Christian Dax aus dem Burgenland kommt. Ohne Männer-Eitelkeiten und -Machtansprüche wäre die SPÖ nie in der Krise gelandet, wobei es mit dem unstillbaren Ehrgeiz des Alfred Gusenbauer begann, der feststellte, dass ein Kanzler ohne Richtlinienkompetenz nur auf EU-Ebene (mit)regieren kann (er ist auch mit Kaiser verhabert). Er wollte dafür dann eben negativ gestalten, indem er versuchte, EADS ein Geschäft (Eurofighter) zu vermasseln, was die US-Rüstungsindustrie freut. Und konnte nach der Kanzlerzeit nach Herzenslust lobbyieren, in diverse Aufsichtsräte gehen und in erlauchten Runden reden, in denen es um Geopolitik, Energie, Rohstoffe und Wirtschaft ging. Sein Nachfolger Werner Faymann warf das Handtuch, weil ihn gezieltes Mobbing aus der SPÖ selbst so sehr verletzte; Christian Kern, der Gusenbauer-Rückendeckung hatte, erwies sich dann als weit weniger belastbar und wird nächste Woche aus dem Parlament ausscheiden. Rendi-Wagner hinterließ er nicht nur Chaos, sondern auch einen Pool an männlichen Eitelkeiten, gegen den sich die Neue rasch behaupten wird müssen.

