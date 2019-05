Coup Teil 7: Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz

Am 27. Mai, dem Tag nach der EU-Wahl, wird im Parlament ein Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz gestellt werden. Wenn man u.a. Reaktionen in den sozialen Medien ansieht, fiebern viele diesem Tag entgegen, weil sie seine Absetzung als großen Sieg betrachten. Es ist aber genau das, worauf Alexander Van der Bellens Erfolg bei der Bundespräsidentenwahl angelegt war, was mir aufgrund von Erfahrungen und Recherchen sofort klar war. Das bedeutet, dass keine andere Mehrheit als eine im Geist der Globalisten akzeptiert wird, die Nationalstaaten abschaffen wollen, wofür sie nie eine offizielle Mehrheit bekommen würden. Ich ersuche alle, sich in Ruhe hinzusetzen und Abstand vom Geschehen zu gewinnen, denn wir werden mit erzeugten Emotionen geködert (Wut, Ärger, Freude über die Niederlage anderer, Enttäuschung über Verrat, Empörung über Korruption usw.). Nur mit Sachargumenten und Fakten kann man aber gegensteuern, wenn man gesteuert werden soll und die Mittel, einen Spin u.a. via Medien zu erzeugen, scheinbar übermächtig sind.

Derzeit wird auch versucht, was abseits des Mainstream begann, die Urheberschaft des Ibiza-Videos zu klären; dabei soll nun aber davon abgelenkt werden, dass Detektive mit Gewerberechtigung so nicht vorgehen dürfen. Medien machten flugs aus einem weiteren „Detektiv“, der demnächst wegen Industriespionage vor Gericht steht, einen „Sicherheitsberater“, um von strafbaren Handlungen abzulenken. Es ist entlarvend, dass die Justiz die mutmaßlich am Video beteiligten Personen nicht sofort festnehmen ließ, auch um so deren Hintermänner ausforschen zu können. Macht sich da am Ende wieder einmal bezahlt, dass viele Staatsanwälte vorher die Station Kanzlei Lansky durchlaufen haben wie auch der mit dem Video in Verbindung gebrachte Anwalt M.? Es wird eifrig so getan, als haben sich zwei Personen das Ganze ohne Auftrag von anderen ausgedacht, ohne Verbindung zu irgendjemanden und um 600.000 Euro zu investieren, die mit Gewinn wieder hereingeholt werden, wenn man das Video verkauft/jemenanden erpresst. Das ist ein Märchen, welches uns von der Geheimdienstspur und davon ablenken soll, dass die Regierung gestürzt wurde und nur mehr Sebastian Kurz, welche Fehler er auch immer in den letzten Tagen machte, auf der Beuteliste fehlt.

Statement von Kurz, 23.5.2019

Einer verdeckten Aktion ausgesetzt zu sein, die mit allen Mitteln auch via Medien und Politiker im Ausland sowie Provokateuren wie Böhmermann durchgeführt wird, hätte von Anfang an Schritte im Gleichklang von ÖVP und FPÖ erfordert; so aber gab es eine Kettenreaktion und ein gegeneinander Ausspielen, das nach monatelangen Versuchen jetzt endlich klappte. Wenn die FPÖ und die SPÖ dem Misstrauensantrag von Peter Pilz zustimmen, den Ex-Minister Herbert Kickl als Agenten outete (drei Tage ehe die Existenz des Videos von Böhmermann angedeutet wurde), ist Kurz am Montag Geschichte. Weil er Tal Silberstein ins Spiel brachte, den Ex(?)-Berater der SPÖ, droht diese ihm nun mit Klage. Man kann es auch so formulieren: nimm alles zurück oder wir sprechen dir das Misstrauen aus – so ist Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda zu verstehen, der 2017 als Kanzleramtsminister eng mit Silberstein kooperierte. Daniel Dragomir bringt es im Video unten perfekt auf den Punkt, indem er die politischen Dimensionen aufzeigt und auf die menschliche Ebene eingeht – er meint zu Recht, dass jemand wie Heinz Christian Strache wohl dauernd überwacht wird und man vielleicht versucht hat, ihm immer wieder Fallen zu stellen. Ein unwürdiger Zustand auch für andere in der Politik, bei denen jetzt ein wahres Kopfkino ablaufen muss, die sich fragen werden, wie man sie wohl öffentlich hinrichten würde, wenn sie irgendwo anecken.

Daniel Dragomir

Gerade die Menschen, die im Mainstream keine Stimme haben, sehen in Herbert Kickl das Hauptziel des Coups nicht nur wegen der Kompetenzen eines Innenministers auch als Wahlbehörde. Nur er hätte für Aufklärung sorgen können, während jetzt bloß wegen Aussagen auf dem illegal und mit Lockspitzel aufgenommenen Video ermittelt werden soll. Kriminelle Methoden werden schöngeredet u.a. von Journalistendarstellern, die nichts recherchieren müssen und einander als „Spitzen“ der Branche feiern. Dies zeigt Machtverhältnisse, die etwas weniger deutlich zutage traten, als noch die gesamte Regierung im Amt war. Als Faustregel gilt, dass Agenten in ihrer medialen Tarnung umso „bedrohter“ sind, je mehr sie auffliegen, weil bei der Bevölkerung der Groschen fällt. Bis Montag geht es nicht nur um Stimmen bei der EU-Wahl (es findet gerade Wahlbeeinflussung statt, wie vernünftige deutsche Politiker und Sicherheitsexperten feststellen), sondern auch um die Wahrheit über Ibizagate. Es ist keine Überraschung, dass das Video der SPÖ angeboten worden sein soll; man kann jedoch vermuten, dass auch in der ÖVP jemand zumindest vage Kenntnis davon hatte. Hier ist es auch falsch, sich emotional hinreißen zu lassen, wie auch allen anzuraten ist, wegen des Misstrauensantrags zu überlegen, was wirklich die beste Entscheidung ist (das gilt für alle, die sich dazu äußern).

Mediale Eitelkeiten

Manche sprechen von „Demokratiesimulation“, wenn wie auf einem Gepäcksband am Flughafen immer die gleichen Darsteller an uns vorbeifördert werden, in Talkshows, bei Pressekonferenzen, in Kommentaren, Interviews und Tweets. Sie erzeugen Scheinrealität mit Skandalen, gefeierten und gehetzten Politikern, wobei immer auch an tatsächlich Existentem angeknüpft werden muss, das aber meist sofort verzerrt wird. Dafür brachte ich immer wieder Beispiele, man muss sich jedoch selbst auf die Reise begeben, um es nachvollziehen zu können und dann das Muster überall zu erkennen. Wer meiner Serie über den Coup folgt und den Links nachgeht, bekommt das ungeschminkte Bild hinter der Theaterkulisse zu sehen. Aufgrund der Übermacht des Tiefes Staates ist es von Vorteil, dass ich bereits einiges über Netzwerke recherchierte, um die es jetzt geht und daher nur mehr verlinken muss. Auch wenn diese Analysen so nüchtern wie möglich sind und vor allem aufklären wollen, bin ich doch in mehrfacher Hisnicht auch persönlich betroffen, was mit der politischen Szene zusammenhängt – doch dazu mehr in den nächsten Tagen.