Coup Teil 6: Was taten rote Seilschaften?

Inzwischen wurde die halbe Expertenregierung angelobt, die teilweise SPÖ-nahe ist, was Spekulationen über die Strategie von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz erneut anheizt. Zugleich findet Recherche über die Herkunft des verhängnisvollen Ibiza-Videos statt, und zwar auch gemeinsam via Twitter, wo User/innen Puzzleteile zusammentragen. Weil das Material bereits 2017 aufgenommen, jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht eingesetzt wurde, bleibt außerdem zu untersuchen, warum man es ausgerechnet jetzt verwendete. Dabei fiel mir auf, dass Herbert Kickl am 10. April 2019 beim Pressefoyer nach dem Ministerrat den Abgeordneten Peter Pilz, der länger im Parlament ist (warum eigentlich?) enttarnte. Er gab zu vestehen, dass er ihn als Agenten fremder Mächte betrachte; am 13. April gab es dann eine Videobotschaft von Jan Böhmermann zur Romy-Verleihung in Wien. Kickls Äußerungen wurden mit Sicherheit als Kampfansage betrachtet, denn er meinte damit konzertierte Angriffe auf seine Person als Bundesminister, der seinen Job verfassungsgemäß ausüben will; Pilz bloßzustellen bedeutet auch, seine „Aufdeckereien“ etwa im Bereich Eurofighter als Desinformationen zu entlarven, was die Airbus-Anzeige von Ex-Verteidigungsminster Hans Peter Doskozil und jene gegen Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos betrifft.

Seit dem Terror von Christchurch wird die Bundesregierung durch Kriminalisieren der Identitären unter Beschuss genommen; unter den FPÖ-Spitzenpolitiker behielt da vor allem Kickl kühlen Kopf; er ist ja zwangsläufig zuständig. Bereits am 11. April erschien ein Interview mit dem damaligen Infrastrukturminister Norbert Hofer in „News“, in dem er sich allzu ausführlich von der IB distanzierte. Bei „News“ und jedem anderen Medium muss man an seine Rolle in anderen Causen denken; es war diese Zeitschrift, in der Pilz am 12. August 2016 wie mit Doskozil (und Gusenbauer/Silberstein?) abgesprochen Airbus und Darabos mitels des geheimen Eurofighter-Vergleichs attackierte. Im Rückblick wurde da praktisch schon vorweggenommen, wie ein am Nasenring geführter U-Ausschuss urteilen wird, zu dessen Verwirrung auch Medien nicht unwesentlich beitrugen. Wir können jetzt die letzten Wochen Revue passieren lassen, nach Anhaltspunkten suchen und dies mit Enthüllungen über die Entstehung des Videos verbinden und das Verhalten bestimmter Akteure beobachten. Über Böhmermann wurde signalisiert, dass es um den 24. Juli 2017 in einer Villa auf Ibiza geht und dass ein Video aufgenommen wurde; er tat so, als würde er Nazi-Österreich nicht betreten wollen, deswegen sei er nicht anwesend, doch dies diente der Tarnung.

Kickl nach dem Ministerrat, 10.4.2019

Bevor wir Böhmermann zuviel an Eigenständigkeit unterstellen, sollten wir uns bewusst sein, dass nur wenige recherchieren, die uns als Könner im Bereich „Comedy“ oder „Satire“ verkauft werden. Lisa Fitz ist da anders und sagt auch, dass es mit viel Arbeit verbunden ist; nicht von ungefähr weicht sie genau deswegen auch vom Mainstream ab. Beöhmermann wird als Agent Provocateur eingesetzt, was auch am Schlußsatz seiner Botschaft bei der Romy-Gala zu erkennen ist: „Alle, denen Europa am Herzen liegt, wählen am 26. Mai – Und alle, die finden, dass die österreichische Bundesregierung einen guten Job macht, gehen bitte erst am 27. Mai wählen.“ Die Wahlbehörde sitzt bekanntlich im Innenministerium, das amtliche Endergebnis wird stets vom Minister verkündet, der am 26. Mai nicht mehr Kickl heißen soll (remember Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl!). Danach wurden die Identitären auch gegen Heinz Christian Strache benutzt, der jedoch einen Misstrauensantrang überstand; die Opposition wirkte noch eher bizarr als für die Regierung gefährlich. Böhmermanns Botschaft hatte in der Inszenierung auch etwas von Big Brother, der über einen großen Bildschirm Instruktionen erteilt. Dass sowohl Böhmermann als auch Zentrum für Politische Schönheit nun den Rücktritt Kickls mit einem Ultimatum bis heute abend erpressen sollten, passt zu ihrer Rolle als Geheimdiensttools. Die Einschläge kamen jedoch immer näher, etwa als die SPÖ sowohl das Mauthausen-Gedenken durch eine Wahlkampfaktion von EU-Kandidatin Julia Herr umfunktionierte als auch ihre eigene Maifeier in Graz, wo ein Eklat aus einem harmlosen Song von Andreas Gabalier gemacht wurde.

Lisa Fitz über echte und Fake-Comedy

Man sah, dass viele durch einen vermeintlichen Kampf „gegen Nazis“ getriggert werden, dies aber auch immer mehr Menschen durchschauen und nicht mehr enrst nehmen, sich gegen solche Methoden wehren. Böhmermann war Österreich doch nicht so zuwider, dass er nicht wegen einer Ausstellung (wer subventioniert derartige Propaganda?) nach Graz kam und sich vom ORF interviewen ließ. Von seinen Provokationen distanzierte sich der Sender dann, was für eine ungeheuer verlogene Debatte über Pressefreiheit sorgte, in der „Journalisten“ ihrer Geheimdienst-Rolle wieder einmal gerecht wurden. Als ich Hofers Aussagen vom 11. April zur IB las, dachte ich sofort an Angst; dieser Eindruck verstärkte sch dann, als Hofer und Kickl am 20. Mai 2019 eine Pressekonferenz gaben. Man hört als eine der ersten Aussagen, dass Hofer am 17. Mai in der Früh vom Video erfahren habe, er hatte Termine in Innsbruck, das einen der schwierigsten Flughäfen Österreichs habe; „diesen schwierigen Flug unter diesen Bedingungen vorzunehmen war doppelt belastend“. Verwendete er seine Cessna; und was meinte er mit seinen Andeutungen; auch dass er als Minister wesentliche Positionen unverändert gelassen hatte, sodass Sozialdemokraten nicht ersetzt wurden. Er nahm auch hin, dass Hans Peter Haselsteiner beim Bundespräsidentenwahlkampf heftig gegen ihn agitierte und „rächte“ sich nicht bei der Auftragsvergabe. Fast klingt Hofer auch so, als wolle er unbedingt noch nicht vorhandene Enkelkinder aufwachsen sehen und müsse dies extra herausstreichen.

Pressekonferenz Hofer und Kickl

Hier gehe ich näher auf den Ex-BND-Agenten Werner Mauss, seine Rolle in der BVT-Affäre, seine Verbindung zum Chef der SPÖ Niederösterreich Franz Schnabl ein, der 2017 wie die Bundes-SPÖ von Tal Silberstein „beraten“ wurde. Von Mauss führt(e) eine Linie zum Netzwerk Recherche mit Hans Leyendecker (Südddeutsche, die das Ibiza-Video erhielt) und er verwaltet einen in den Panama Papers unfreiwillig auch entdeckten Geheimfonds für verdeckte Aktionen. Als Uwe Barschel am 11. Oktober 1987 in Genf starb, war auch Mauss in der Stadt; welch ein Zufall, könnte man sagen, doch wenige Monate vorher überlebte Barschel als einziger den Absturz einer Cessna am 31. Mai 1987, deren Pilot möglicherweise geblendet wurde. Buchautor Wolfam Baentsch erklärt, wie Barschel auf die Abschussliste kam: „Die Politiker, die damals die Waffenlieferungen betrieben haben, hatten Barschel nicht informiert. Es gab deshalb im schleswig-holsteinischen Parlament einen heftigen Zusammenstoß zwischen Uwe Barschel und seinem Amtsvorgänger, dem damaligen Finanzminister Stoltenberg. Barschel entrüstete sich da über die Waffengeschäfte hinter seinem Rücken. Diese waren in der Regel mit tatkräftiger Mitwirkung und dem vollen Wissen der Geheimdienste, also dem BND, dem Mossad und der CIA vonstatten gegangen.“ Man beachte, dass Ex-BND-Chef Hanning, Bundestagspräsident Schäuble, Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen und Polizeigewerkschaftschef Wendt die Machart der Lockvogel-Falle für Strache als professionell bezeichneten und sich gegen solche Methoden wenden.

„Die Schönheit der Bundesverfassung“ (Twitter)

Als Uwe Barschel von Gran Canaria in die Schweiz flog, nachdem er aus dem Amt gekippt war, befand sich auch ein „B.Gates“ an Bord; Robert Gates, ein CIA-Agent, der in jenem Jahr wegen der Iran-Contra-Affäre noch nicht CIA-Chef werden konnte? War er jener „Robert Roloff„, der Barschel in Genf entlastendes Material übergebn sollte? „Von 2006 bis 2011 amtierte Gates als US-Verteidigungsminister. Politisches Töten ist für Gates Routine: Allein durch Drohneneinsatz wurden etwa in Pakistan tausende Menschen liquidiert. Bemerkenswert ist insoweit, dass Barschel laut seiner Witwe nach dem Telefonat mit ‚Roloff‘ sehr verängstigt gewesen sei – hätte sich ein wichtiger Informant gemeldet, so wäre eine andere Reaktion zu erwarten gewesen.“ Gates hinderte übrigens 2008 eine Partnerschaft von EADS und Northrop Grumman daran, einen Milliardenkontrakt für Luftbetankungen von Pentagon zu erhalten. Im Herbst 2010 agitierte die Kronen Zeitung für ein reines Berufsheer, CIA-Vizechef Michael Morell war zweimal in Wien, wie das Blatt meldete: die Wiener SPÖ wurde von Clinton-Berater Stanley Greenberg beraten, der Tal SIlberstein schon früher in SPÖ-Kampagnen einbrachte. Der seit dem Wahlkampf 2006 unter Druck stehende Ex-Verteidigungsminister Darabos (ein Befürworter der Wehrpflichtarmee) verwies beim Tag der Leutnante in Wiener Neustadt 2010 kryptisch auf ein Gates-Zitat zur Wehrpflicht, die in den USA nach Vietnam abgeschafft wurde. Auch mehrdeutig war es, als er 2007 den Raketenschild (System Aegis von Lockheed) ablehnte, was die NATO-Presse aufheulen ließ, denn dies verbindet die USA und Israel mit ihren Geheimdiensten mit der US-Rüstungsindustrie, den Gegnern von EDAS/Airbus, der Eurofighter und ihm selbst.

Zur Veröffentlichung und Überprüfung des Videos

Wir sehen unten, dass sich „Journalisten“ empören, wenn Strache es auch nur anzudeuten wagt, dass Politiker auf die eine oder andere Art abgeschossen werden. Zugleich sprach Claus Pandi von der Krone im Talk mit Pilz beim Standard davon, dass das Video „wie ein Autounfall“ sei. Es handelt sich um jenen Redakteur, der – unterstützt von Krone-Titelgeschichten – Darabos vorschrieb, dass er Generalstabchef Edmund Entacher (einen Parteigenossen) abzuberufen habe. Tatsächlich tat es illegaler Weise der Darabos abschottende und nun bei den ÖBB untergebrachte Kabinettschef Kammerhofer, dessen Agieren eine Presseaussendung von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda zur Regierungskrise zum Witz werden lässt: „Es ist beschämend, dass Kurz die Ersatzminister offensichtlich zu Marionetten degradiert, wenn man bedenkt, dass jeder und jedem einzelnen der ErsatzministerInnen türkise Aufpasser und Sachwalter aus den türkisen Kabinetten vor die Nase gesetzt werden.“ Kommt Ex-Kanzleramtsminister Drozda diese Passage des Kurier-Artikels „Silbersteins Wort war für Kern Gebot“ bekannt vor? „Vor dem Ministerrat bekamen die Ressortchefs ‚Tipps von Tal, was sie den Journalisten sagen sollten‘.“ Was mehr oder minder subtile Drohungen betrifft, „durfte“ Pilz Darabos zweimal via Kurier bedrohen (31.5.2017 vor seiner Aussage im Eurofighter-U-Ausschuss, 27.2.2018 bei Bericht zu Eurofighter-Ermittlungen) und die Krone wollte mit dieser Fotomontage am 31. Mai 2018 zur Golan-Affäre sicher nichts Bestimmtes andeuten. Bei „Autounfall“ denkt man unweigerlich an Jörg Haider und auch daran, dass Titanic (wieder Pseudo-Satire)⁾ Kurz vor dessen zerstörtem VW Phaeton zeigte (wieder eine Montage wie bei Darabos).

Strache (auf Facebook) auf Twitter gemaßregelt

Das Ibiza-Video in voller Länge kennen Süddeustche, Spiegel und Florian Klenk vom Falter, der Pilz oft als „Aufdecker“ feierte; Hofer lobt den Falter ausdrücklich bei seiner PK am 20. Mai. Klenk schoss sich auf Herbert Kickl ein und sollte Darabos mit der Golan-Affäre zusätzliche Ermittlungen (neben Eurofighter, wo er das Bauernopfer ist) bescheren. Klenk ist wie die SZ im u.a. von den Open Society Foundations des George Soros finanzierten International Consortium of Investigative Journalists ICIJ, das u.a. durch die Panama Papers bekannt wurde. Leyendecker von der SZ fiel auch im Fall Barschel auf: „Die originellste ‚Erklärung‘ für die eigenartige Spurenlage bietet nach wie vor der vormalige SPIEGEL-Journalist Hans Leyendecker, der eine Verschwörungstheorie mit einem geheimen Sterbehelfer ausgab. Warum ein Sterbehelfer Barschel an der Stirn ein Hämatom zugefügt haben sollte, erschließt sich jedoch nicht.“ Es dürfte nicht überraschen, dass Ex-Kanzler Christian Karn Soros-Bezug hat. was auch für Ex-Bundespräsident Heinz Fischer gilt (beide gaben „keine Obergrenzen“-Statements ab). Unter diesen medialen Bedingungen ist Aufklärung nur dann zu erwarten, wenn jeder mitmacht, der etwas beitragen kann. Rudi Fussi engagierte sich seinen Angaben zufolge ohne Honorar (es gibt allerdings keine externe SPÖ-Wirtschaftsprüfung analog zur FPÖ jetzt) im Wahlkampf 2017 und „beriet“ Christian Kern. Nicht nur er lenkt jetzt den Verdacht auf die ÖVP, da der Ex-Sprecher von ÖVP-Regierungsmitgliedern wie Josef Pröll, Daniel Kapp, den ukrainischen Oligarchen Dmitri Firtash berät.

Der Kapp berät ja Kurz und auch Herrn Firtasch. Er hat all seine Tweets gelöscht. Man rätselt warum. pic.twitter.com/S7gzY68IWh — Rudi Fußi (@rudifussi) May 20, 2019

Ex (?)-SPÖ-Berater Fussi auf Twitter

Der Kontakt zum Lockvogel wurde über einen Wiener Anwalt angebahnt, der früher in der Kanzlei Lansky arbeitete; ein Privatdetektiv, den Lansky in der Alijew-Affäre engagiert hatte, spielte den Bekannten der vermeintlichen Oligaarchennichte. Bei Gabriel Lansky muss man wie wie bei Alfred Gusenbauer an Lobbying für andere Länder denken. Das gilt auch für Gusenbauer-Freund und Silberstein-Anwalt Leo Specht, der u.a. den früheren ukrainischen Präsidenten Mykola Asarow vertritt. Für die 2014 gestürzte Regierung lobbyierte unter anderem Alfred Gusenbauer, an Bord waren auch die US-Kanzlei Skadden und die Lobbyfirma FTI Consulting; beide finden wir bei Doskozil gegen Airbus wieder. Welch ein Zufall auch, dass gerade Ermittlungen eingestellt wurden und Lansky seine Akten zurückerhält, der BVT-U-Ausschuss endet, sobald der Neuwahlbeschluss gefällt wurde. Der Ex-Abgeordnete Gerald Grosz weist von wegen „eine Detektei“ sei involviert gewesen darauf hin, dass Beamte des Bundeskriminalamts in der Alijew-Affäre bespitzelt wurden und der Auftraggeber Lansky war (er und Gusenbauer wurden wegen nachrichtendienstlicher Tätigkeit für Kasachstan angezeigt, die Ermittlungen aber eingestellt). Anwalt M.s Ex-Freundin Katia Wagner betreibt mit ihm Waxing-Studios (siehe auch Firmen-ABC), bekam Probleme mit dem Arbeitsinspektorat, beschwerte sich und erhielt Besuch von Gusenbauers Tarockpartner (Ex-) Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Sie machte zuerst ihrem Ärger auf Facebook Luft, wurde so bekannt und ab Juni 2017 Krone-Kolumnistin, später Moderatorin von Krone-TV (ihre Mitarbeiter/innen waren nicht so begeistert von ihrer Art)

Kapp und Wagner bei Pilz-Freund Fellner

Vor der Wahl 2017 diskutierte sie mit Kurz-Berater Daniel Kapp (der auch den ukrainischen Oligarchen Dmitri Firtash berät und nun alle Tweets gelöscht hat) bei Wolfgang Fellners oe24. Im Ibiza-Video vom 24. Juli 2017 schimpft Strache über Hans Peter Haselsteiner, der keine Aufträge mehr bekommen soll; am 6. Juli 2017 wurde aber eine Anti-FPÖ-Plattform vorgestellt mit Haselsteiner, Lansky, Eveline Steinberger-Kern, Brigitte Ederer (damals ÖBB-Aufsichtsratsvorsitzende; Lansky hat – immer noch – einen Millionen-Rahmenvertrag als ÖBB-Anwalt). Haselsteiner lässt nun Auftragsvergaben überprüfen, falls jemand die Frechheit hatte, andere zum Zug kommen zu lassen. Er agitierte aber auf unfaire Weise mit scheinbar nicht parteipolitischen Kampagnen gegen Mitbewerber, die darin schlicht verunglimpft wurden, was auch bei der Bundespräsidentenwahl deutlich wurde. Es gibt sicher klügere Politiker als Strache und Gudenus, doch sie befanden sich in einer Matrix, in der andere die Regeln festlegen und jedes Foul erlaubt ist, nicht aber, ein solches auch zu benennen. Bei Norbert Hofers „Unterwerfung“ siehe Krone-TV sei auch bemerkt, dass er von unabhängiger Wirtschaftsprüfung der FPÖ-Gebahrung spricht – dies erfolgte in der SPÖ nie in der Silberstein-Affäre; Anti-FPO-Plattformen, Personenkomitees usw. im Umfeld der SPÖ sind auch Vereine, die man überprüfen muss. Silberstein-Honorare fielen noch dazu in einen Zeitraum, für den es keine Wahlkampfkostenrückerstattung gibt; die SPÖ verkaufte 2018 ihr Gartenhotel Altmannsdorf.

Hofer in Krone TV

Gab es auch eine ÖVP-Schiene zu Silberstein im Wahlkampf 2017? Es machte siehe Ausschnitt unten (von oe24) die Runde, dass Kurz einmal auf einem Flug von Silberstein angesprochen wurde, was implizieren soll, dass daraus auch Kooperation wurde. Kurz tut dies jedoch ab, ebenso wie wir seine Verbindungen zu George Soros oder Rene Benko nicht allzu ernst nehmen sollten. Die SPÖ schafft es, vollkommen auszublenden, dass ihr Alfred Gusenbauer eine nicht unwesentliche Rolle im Benko-Imperium spielt. Auch Haselsteiner und der eben verstorbene Niki Lauda (Ex-Arbeitgeber Hofers) halten Anteile an der Signa Holding; Kurz war sehr bemüht, die Kika/Leiner-Übernahme durch Signa samt Stammhaus in der Wiener Mariahilferstraße zu ermöglichen. Übrigens traf Strache Benko auf Ibiza, noch ehe das berüchtigte Video entstand; auch der damalige Kanzler Kern urlaubte dort. Bei der PK am 20. Mai lobte Hofer ausdrücklich die Zusammenarbeit mit dem Regierungskoordinator auf türkiser Seite Kanzleramtsminister Gernot Blümel; dessen Freundin Clivia Treidl war Playmate des Monats, oe24-„Society-Reporterin und ist nun Moderatorin bei Fellner (die am 22. Mai das „Video-Geheimnis“ enthüllt). Es war Blümel, der als erster von einem notwendigen Rücktritt Kickls sprach bzw. dass Kurz diesen Van der Bellen zur Entlassung vorschlagen werde (nach Artikel 70 Abs. 1 B-VG).

Kurz und Silberstein?

Fellner wetterte monatelang gegen anonyme Postings im Netz, bis Blümel ein „digitales Vermummungsverbot“ verkündete, aber nicht wirklich den Eindruck erweckte, dass er weiss, wovon er spricht. Von Fellner kommt auch Philippa Strache (hier bei ihm am 15. Mai 2019), die natürlich dort – wo sonst? – zur kolportierten „Ehekrise“ Stellung nimmt, sich jedoch nicht zeigt; Fellners Seitenblicke brachte „exklusiv“ Bilder vom zur Jahreswende geborenen kleinen Sohn. Nun werden viele sagen, dass Ibiza, Party und jemand wie Strache sowieso nichts für sie wären; also jemand, bei dem eine blonde Frau genügt und er lässt jede Vorsicht fallen. Wenn es danach geht, wird man jedoch in jeder Partei fündig, wie Andreas Unterberger richtig bemerkt. Strache und seine Frau müssen irgendetwas aneinandser gefunden haben. Doch sie kann nicht nachvollziehen, wie er sich so vorführen lassen konnte und zog zu ihren Eltern, wie es heisst. Als Gerald Klug 2013 Verteidigungsminister wurde (für den Kammerhofer „regierte“), lernte er Society-Reporterin Sandra Hrnjak von oe24 kennen, die 2014 eine Tochter bekam. Dass Klug nicht mehr unbeweibt ist, stellte News anhand von „Sweet Little Rehlein“ von Andreas Gabalier dar. Es ist spekulativ, aber vielleicht sind andere Frauentypen eher krisenfest und würden absurde Krisen durchstehen, aber man fragt sich, welche Rolle Fellner mit oe24 in der politischen Szene vom Sichtbaren (und Schrillen) abgesehen spielt (auch mit Benko-Connection siehe Feste im Park Hyatt von Fellner). In Krone TV sagte Hofer, dass er keine Ahnung von Video hatte, aber natürlich Böhmermanns Andeutungen für Gudenus und Strache Alarmglocken klingeln ließen. Doch sie vertrauten sich offenbar niemandem an, jedenfalls nicht in der FPÖ; dies ist plausibel, denn die Partei wirkte immer wie deien Familie mit Fans.

Philippa Strache wirbt für Harald Vilimsky

Rätselhaft scheint, was Sebastian Kurz mit dem Hereinnehmen von Experten in die Regierung anstelle der FPÖ-Minister bezweckt, wenn es dafür keine sichere parlamentarische Mehrheit gibt. Kurz weiss nicht, aber den Misstrauensantrag von Agent Pilz am Montag nach der Wahl übersteht; die FPÖ und die SPÖ müssten zustimmen. Die NEOS haben schon versichert, dass sie dafür nicht zu haben sind; doch mit diesen Stimmen und den eigenen wird sich die ÖVP nicht in der Regierung halten können. Weil Kurz Silberstein-Andeutungen wegen des Videos machte (diese Recherche hat sich inzwischen bestätigt), kündigte Drozda eine Klage gegen den Noch-Kanzler an. Gerald Grosz meint auch sarkastisch, dass Kurz nun eh mit „SPÖ-Beamten“ regiere, was auf die Bereiche Infrastruktur, Soziales und Landesverteidigung in gewisser Weise durchaus zutrifft. In der SPÖ wurde anscheinend die Parole ausgegeben, Kurz verbal zu attackieren, was man nicht nur auf Twitter beobachten kann. Während manche an eine geopolitische Dimension beim Einsatz des Videos punktgenau vor der EU-Wahl denken, spielt oe24 seine übliche Role, indem zuerst Sascha Wandl interviewt wird, der wegen Industriespionage vor Gericht steht und in eine Kronzeugenrolle wechseln will, also um gut Wetter bittet. Immerhin meint er, dass Anwalt M. ja bei Gabriel Lansky beim Richtigen gelernt habe, der eh geheimdienstnahe gilt. Gert Schmidt, der Autor dieses Artikels, spricht von Kontakten des Anwalts zu zwei linken Parteien, zu denen es noch Enthüllungen geben wird.

Gewinnspiel: Reise nach der Wahl in die Villa (oe24)

Er deutet auch eine enge Lansky-Verbindung an, was zur Bombe für die SPÖ wird, deren Mitglied der Gusenbauer-Freund ja ist. Damit ist Tal Silberstein nicht aus dem Schneider, der SPÖ-Berater war, als die Falle aufgebaut wurde; man lagert aus, um selbst jede Verbindung leugnen zu können. Z u den Vernetzungen von Lansky, Gusenbauer, Haselsteiner, Kern und Co. kann man hier und heir einiges nachlesen; inzwischen ist auch Gusenbauer Geschäftspartner der Kerns und man sah Christian Kern und Gusenbauer kürzlich in der Wiener Innenstadt. Wie ein 2017 für baldige Verwendung angefertigtes Video jetzt an die Öffentlichkeit gespielt wurde, ist eine breit angelegte verdeckte Aktion – bei der sich Geheimdienste des Materials bedienten, das sie (vielleicht) selbst outgesourced produzieren haben lassen. Es ist merkwürdig, dass im Video (im veröffentlichten Clip) von Benko, der Krone und Haselsteiner die Rede ist und Anwalt M. mit Immobiliendeals und der Bauwirtschaft zu tun und Bezug zu allen drei Faktoren hat. oe24 hat perfekt getimt Drozda eingeladen, der meint, er könne jetzt von hoher moralischer Warte abrechnen; er führt jedoch bis auf das unmögliche Benehmen von Gudenus/Strache nur Elemente der verdeckten Agriffe auf die Regierung an. Bezeichender Weise spricht Drozda davon, was Rendi-Wagner gemacht hätte, die sich jedoch seit ihrer „Übernahme“ der SPÖ in der Öffentlichkeit rar macht. Wenn Kurz seine Anspielungen auf Silberstein nicht bis Montag widerruft, wird ihm die SPÖ das Misstrauen aussprechen – die Silberstein-SPÖ? Drozda empört, das Kurz Kabinettschefs bei den Expertenministern installiert habe – ein Kammerhofer-Effekt sozusagen…