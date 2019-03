Ist Christchurch überall?

In Neuseeland erschoss der 28jährige Brenton Tarrant 50 Menschen, die sich in zwei Moscheen aufhielten; er streamte es mit einer Helmkamera samt Autofahrten und soll auch ein 74seitiges Manifest verfasst haben. Man findet nahezu alles, was man für oder gegen jemanden verwenden kann, zumal er auch seine Waffen bemalt hat mit „for Berlin“ (Anschlag am Breitscheidplatz vor Weihnachten 2016) oder mit Bezug zur Türkenbelagerung vor Wien. Tarrant hat ein Problem mit Immigration, ist aber als weißer Australier selbst Einwanderer auf Kosten von Aborigines bzw. Maori. Er nennt sich „Ökofaschist“, sieht die Volksrepublik China als Vorbild, lobt Trump für manches und habe sich durch die schwarze Rechtskonservative Candace Owens radikalisiert. Angela Merkel ist für ihn die Feindin Nr. 1 einer „weißen Rasse“, die durch Muslime ersetzt zu werden droht. Diese Liste kann noch lange weitergehen, zumal auch Reisen nach Europa u.a. auf den Balkan bekannt sind. Es besteht die Gefahr, sich darin zu verstricken, die jeweils eigenen Kontrahenten ihm zuzuordnen, weil er sowohl rechts- als auch linksextremes Gedankengut und einiges bietet, das auch Gemäßigtere von sich geben.

Fatalerweise war das Video stundenlang in sozialen Medien online und wurde von manchen auch gesichert, sodass man immer noch darüber stolpern kann. Die Presse verwendet Ausschnitte daraus aber als Screenshots oder Abschnitte, in denen nicht geschossen wird (mit Werbung versehen wie in der Kronen Zeitung). Da und dort wollen Menschen besonders kritisch sein, indem sie unterstellen, alles sei eh eine „False Flag“. Doch eine Person kann durchaus für sich ein abstruses Weltbild basteln, zumal sie ja Feedback hatte und sich so bestätigt fühlte. Das wird bereits von mehreren Seiten hemmungslos ausgenützt, die rasch Verbindungen nach Österreich, Deutschland und der Schweiz herstellen, obwohl Tarrant diese Länder gar nicht besucht haben soll. Dazu wird auf Recherchen über „braune Netzwerke“ in der Bundeswehr Bezug genommen, in denen auffällig oft vom Militärischen Abschirmdienst die Rede ist. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass man Tendenzen unter Kontrolle hat, worauf auch der merkwürdige Fall Franco A. verweist. In Österreich sind Alma Zadic (Jetzt, in Vertretung von Peter Pilz), Sabine Schatz (SPÖ) und Stephanie Krisper (NEOS) rasch mit der Vermutung zur Hand, dass FPÖ-Innenminister Herbert Kickl diesbezüglich untätig sei. Wenn es aber um Kontakte unter Soldaten geht, müssten sich die Abgeordneten an den Unterausschuss zum Landesverteidigungsausschuss wenden, da dies in die Kompetenz des Abwehramtes fällt.

DARAN sollte man sich nach dem #Christchurch Massaker erinnern – die Gesichter und die Geschichten der Opfer. Zeigt die ganze sinnlose Grausamkeit der Tat ⁦@nzherald⁩ https://t.co/hAIrpBOE7F — Andreas Rinke (@Andreas__Rinke) March 16, 2019

Twitter-Debatte

Schatz hätte da aber Erklärungsnotstand, weil ihr Ex-Minister Hans Peter Doskozil dem früheren FPÖ-Vizebürgermeister von Linz Detlef Wimmer eine Militärlaufbahn (bei der Miliz) ermöglichte, die ihm das Abwehramt verweigerte. Doskozil posierte übrigens mit dem verurteilten Neonazi Franz Radl am 9.11.2018 in der Fürstenfelder Diskothek Mamamia, was bei einem FPÖ-Spitzenpolitiker zu einem Aufschrei der Empörung geführt hätte. Es ist aber verständlich, dass Schatz, Krisper und Zadic geprägt durch den BVT-U-Ausschuss aufschreien, da auch dort von jenem „Tag X“ der rechtsextremen Chats die Rede war. Sie verstehen jedoch nicht, dass es U-Boote in der Antifa-Szene gibt, die zwar Gelegentlich auf Wiederbetätigung aufmerksam machen, vor allem aber gesellschaftlich spalten sollen. Über Personen mit „hidden Agenda“, die virtuell und real auftreten, werden jene Akteure ins Visier genommen, die nach allen Seiten deradikalisieren, was mit Gesprächsverweigerung nun mal nicht funktioniert. Dushan Wegner schreibt richtig: „Das Manifest der/s Christchurch-Terroristen ist eine Falle. Der Autor nennt sich ‚Ethno-Nationalist‘ und ‚Öko-Faschist‘ – zugleich. Er will zitiert werden und die Gesellschaft spalten. Zu viele springen über sein Stöckchen, ganz nach seinem Plan.“

Wie dies vor sich geht, sieht man etwa bei Democracy Now, wo es über selbstverständliche Betroffenheit hinausgeht, gerade dass nicht dazu aufgerufen wird, dass nun wir alle in der nächsten Moschee beten sollen. Kritik, die zu politischem Diskurs gehört und verhindert, dass sich Menschen von anderen abgrenzen, soll verhindert werden. Und dafür bieten sich hier viele Fragen an, wie auch Wegner meint: „Wer Debatte über bestimmte Ideen verhindern will, der wird den Anschlag eines rassistischen Anti-Demokraten und ‚ethno-nationalistischen Öko-Faschisten‘ für seine Zwecke zurechtbiegen, und dessen Motivationen wie Anti-Imperialismus, Arbeiterrechte und Umweltschutz wird man unter den Tisch fallen lassen.“ Er warnt: „Wer Stücke aus dem ‚Manifest‘ herausnimmt, um seinen politischen Gegner mit dem Terroristen gleichzusetzen, vollendet dessen Werk. Die ersten Meinungsmacher haben bereits begonnen, die Phrasen des Manifests mit der Sprache ihrer politischen Gegner zu vergleichen – sie sind zu blind, um zu sehen, wohin dieselbe Argumentation bei einem islamistischen Anschlag führt.“

People lay flowers and notes to pay their respects to the victims in #Christchurch terror attacks. At least 49 people were killed in shootings at two mosques in the New Zealand city of Christchurch on Friday pic.twitter.com/9jJxyJ3Ykk — CGTN (@CGTNOfficial) March 16, 2019

Twitter-Debatte

Für emotionalen Schock ist nicht nur durch die Tat viel Raum, sondern auch dadurch, wie sie in Szene gesetzt wurde (bis zum Abspielen des Liedes „Karadžić, führe deine Serben„). Da muss man nicht gleich an eine „False Flag“ denken, denn wenn junge Frauen mit Schminktipps Youtube-Stars werden, ist es nicht unmöglich, dass auch ein Massenmörder sich zu inszenieren weiß. Viele kommen damit nicht klar, dass es nicht schwarz und weiß gibt: in Nigeria wurden 40 Christen ermordet, ohne dass es weltweit Schlagzeilen macht. Der Krieg im Jemen hat wenig Öffentlichkeit, und die meisten Toten im Drohnenkrieg bleiben ohnehin (bei uns) namenlos. Es gibt keinen Grund, das Töten von Menschen je nach Kontext unterschiedlich zu bewerten; auch da ist eine Falle, in die Manifest und Medien leicht locken. Es gibt auch nicht quasi von Natur aus archaische Menschen aus islamischen Ländern, sondern dort gab es ein unserem vergleichbares Leben bis 1979 siehe Before Sharia spoiled everything. Paradoxer Weise passt es sowohl „Linken“ als auch „Rechten“ nicht ins Konzept, Bilder von fröhlichen Feiern, eleganten Frauen und verliebten Paaren aus dem Iran, Saudi Arabien, Ägypten, Pakistan, Afghanistan und anderen Ländern zu sehen, die wie aus einer anderen Welt wirken. Denn die einen verteidigen den Islam samt Kopftuch gegen den „Rassismus“ der anderen, die „hunderte Jahre an Rückständigkeit“ und nicht nur einen gewaltigen Backlash wahrnehmen wollen. Wir haben es hier mit kognitiver Dissonanz zu tun, die sich gewissermaßen noch steigern lässt zur Dissoziation, zu Massensuggestion und Gehirnwäsche. Unter dem Titel „Selbstbestimmung, Frauenrechte und Manipulation“ habe ich mich vor ein paar Wochen näher damit befasst; es passt auch gut hierher.

Wichtig ist zu wissen, dass wir nicht mehr assoziieren, also neue Eindrücke mit unseren Erfahrungen und unserem Wissen verbinden sollen. Wenn der Verstand aber ausgeschaltet wird, schlucken wir die absurdesten Erklärungen und sind bereit, alles zu glauben, was man uns vorsetzt. Wir sollen ohnehin nur Schachfiguren sein, haben aber die Macht, uns zu weigern, andere Bauern zu schlagen. Skepsis ist auch angebracht, wenn Christchurch dafür herhalten muss, zehntausende rechtsextreme Putschbereite Soldaten in Europa zu vermuten aufgrund von Chats. Wenn es darum geht, wer zur chattenden Szene Zugang hat, fällt immer das Wort „MAD„, was auch für den in Berichten erwähnten André S. gilt, der „Elite-Soldaten“ vernetzen will und Administrator (!!!) von Chats ist. Das mit den „Elite-Soldaten“ scheint wiederum so exklusiv abzulaufen, dass dazu kaum jemand Zugang hat, vielleicht weil sich zu wenige als etwas Besonderes fühlen. Bei Franco A. erscheint schon mal seltsam, dass er wie die Brigade Franco-Allemande heisst, die in seinem Geburtsjahr 1989 aufgestellt wurde. A. soll für Albrecht stehen, was es nicht besser macht, da es sich um den Mädchennamen von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen handelt.

Sie wohnen in Calw und haben mal ein paar Unterlagen aus dem KSK gefunden? Sie waren mit #Hannibal auf der Grundschule? Waren mal versehentlich zusammen mit Franco A. und Matthias Mattusek einen Trinken? Schreiben Sie uns ein Fax oder eine verschlüsselte Mail. #Uniter https://t.co/tVQkaJiNTK — alexander nabert (@Nabertronic) March 16, 2019

Twitter-Debatte

So oder so wirkt Franco A. schattenhaft, zumal seine Geschichte auch unglaublich erscheint, denn er wollte sich ohne ein einziges Wort arabisch zu sprechen eine zweite Identität als syrischer Flüchtling verschaffen. Darin war merkwürdigerweise die Bundeswehr involviert, und seine Gefährlichkeit wurde erkannt, als man ihm am Flughafen Wien-Schwechat dabei ertappte, wie er eine für ihn in einer Toilette deponierte fast schon antike Waffe abholen wollte. Die große Verschwörung scheitert schon allein an der Logik, da ein paar unter den Augen des MAD (und von Verfassungsschutz und Abwehramt) versammelte „Elitesoldaten“ und Securities nicht die „Zehntausenden“ der Artikel sind, die uns das Fürchten lehren sollen. Natuerlich springen die gerne darauf an, für die Christchurch sowieso Wasser auf ihren Mühlen ist. Doch sie verkennen auch, dass ihnen Geheimdienste und Sicherheitsbehörden nichts über ihre Arbeitsweise verraten werden und bekannt gewordene Pannen (siehe Schweinskopf vor Moschee und das Abwehramt) zwar peinlich sind, aber nichts an nie öffentlich gemachten Erfolgen ändern. Medien wie der Standard können es gut gebrauchen: „Deutsche Ermittler fragen bei ihren Vernehmungen zu dem Fall etwa immer wieder, ob Zeugen Franco A.s Wiener Gastgeber Maurice R. kennen. Die österreichischen Behörden führen auf Bitten ihrer deutschen Kollegen eine Hausdurchsuchung in Wien durch.

R. ist in Wien gut vernetzt: Der ehemalige deutsche Bundeswehrsoldat studiert Psychologie, und er treibt sich in Burschenschafter-Kreisen herum. Zu seinem Umfeld gehören auch zwei Mitarbeiter des österreichischen Verteidigungsministeriums.“ (Was Standard und Co. beim BMLV nicht interessiert, kann man bei mir nachlesen.) Es geht auch um André S., der „in Sindelfingen Besuch vom Geheimdienst der Bundeswehr“ bekommt: „Mal wieder. S. ist Soldat beim Kommando Spezialkräfte in Baden-Württemberg. Er gehört zu den am besten ausgebildeten Soldaten der Bundeswehr, ein Elitekämpfer. Der Mann, der ihn besucht, ist ein Oberstleutnant des Militärischen Abschirmdiensts. Er ist gekommen, um S. über rechtsextreme Tendenzen in seiner Kompanie zu befragen. Für S. ist das kein ungewöhnlicher Termin. Seit Längerem schon trifft er sich regelmäßig mit dem MAD. Die Aufgabe des Nachrichtendiensts der Bundeswehr ist es, extremistische Entwicklungen innerhalb der Armee zu erkennen und zu verhindern. Der MAD nennt S. eine ‚Auskunftsperson‘.“ Klingt sicher erstmal spannend für interessierte Laien: „An diesem Tag im September bekommt S. für seine Auskünfte offenbar etwas zurück: Der MAD-Mann berichtet ihm wohl von Ermittlungen des Generalbundesanwalts gegen ein geheimes Netzwerk von Männern, die geplant haben sollen, Politiker und Aktivisten aus dem linken Spektrum zu töten.

Twitter-Debatte

Die Bundesanwaltschaft sieht darin die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat… Nach einem Jahr fügt sich aus unseren Recherchen ein Bild, das keinen anderen Schluss zulässt: Überall in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz, haben sich Gruppen formiert, die daran arbeiten, einen eigenen Staat im Staate aufzubauen. Mitglieder in diesen Gruppen sind Polizisten und Soldaten, Reservisten, Beamte und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die unter konspirativen Bedingungen einen Plan hegen: Wenn sie die Zeichen sehen, wenn „Tag X“ da ist, wollen sie zu den Waffen greifen.“ S. ist „der Kopf eines bundesweiten Untergrundnetzwerkes – mit besten Verbindungen in deutsche Behörden“. Verbindung zu Behörden und Untergrundnetzwerk sollten sich eigentlich ausschließen. Offenbar war der Kontaktmann von S. etwas zu freigebig mit Infos: „Zwei Wochen später, Anfang Oktober 2017, wird der MAD-Oberstleutnant Peter W., Kontaktmann Hannibals, von der Wehrdisziplinar-Anwaltschaft befragt. Sie werfen ihm vor, Interna verraten zu haben. Peter W. fungiert beim MAD als Ansprechpartner für Generalbundesanwalt und Bundeskriminalamt. Die Staatsanwaltschaft Köln hat Anklage gegen ihn erhoben. Der Generalbundesanwalt führt Hannibal ( = Pseudonym von S.) nicht als Beschuldigten. Das KSK hat er inzwischen verlassen.“

Das nicht vorhandene Netzwerk in der Bundeswehr taugt wie das fiktive beim Bundesheer für Schlagzeilen, umso mehr, wenn Christchurch überall sein soll. Siehe Standard: „Österreichs Behörden geben sich ebenfalls bedeckt. Das Verteidigungsministerium sagt nur, dass man ‚alle Entwicklungen innerhalb und außerhalb Österreichs beobachtet, die Auswirkungen auf die Sicherheit des Bundesheers haben könnten‘. Aus dem Innenministerium heißt es, dass man zu ‚laufenden Verfahren nicht Stellung‘ nimmt. Das Schattennetzwerk und seine Mitglieder bleiben also auch hierzulande noch im Verborgenen. So ist nicht bekannt, ob die heimischen Behörden die Protokolle der geheimen Chatgruppe für Österreich erhalten haben oder wissen, wer ihre Mitglieder waren. Bekannt ist nur, dass die deutschen Mitglieder am Tag X Richtung Süden flüchten wollen – also Richtung Alpenraum.“ Weil Brenton Tarrant noch vor seinem Amoklauf Artikel der Deutschen Welle über Franco A. verlinkte und Österreich als „Bruderstaat“ bezeichnet, werden Innen- und Verteidigungsministerium mal wieder gebasht.

Twitter-Debatte

Da macht Alma Zadic für Peter Pilz auch gerne mit: „Der FPÖ-Innenminister muss erklären, wie er dieser rechtsextremen Bedrohung begegnen möchte. Das Parlament muss vom Minister Kickl und Minister Kunasek umfassend informiert werden. Die wichtigsten Sicherheitsbehörden unseres Landes dürfen wir nicht diesen gewaltbereiten Rechtsextremisten überlassen.“ Zadic unterstellt, dass jemand Behörden Rechtsextremisten „überlassen“ wolle und geht davon aus, dass Chats unter den wachsamen Augen von MAD und Co. mit Realisierung gleichzusetzen sind. Sie hat sich bestimmt keine Sekunde mit dem Wirken von Pilz befasst, der daran beteiligt ist, mit Norbert Darabos einen der Vorgänger von Kunasek unter Druck zu setzen. Und der damit einen ungeheuer perfiden Plan mit Ex-Minister Doskozil umsetzt, der Darabos auch wegen einer schwachsinnigen Anzeige gegen Airbus als Bauernopfer braucht. Mithin wird auch hier munter abgelenkt, ohne das „Manifest“ des Attentäters zu zitieren, weil man ohnehin Narrative u.a. über Innenminister Herbert Kickl geschaffen hat. Medien sehen sich nicht nur Tarrants direkte Botschaften an, sondern auch seine Troll-Welt einer Mischung aus Internet-Boards und Computerspielen und auf wen er Bezug nimmt, ohne ihn beim Namen zu nennen.

Daraus soll die Gefahr von Nachahmungstätern, vor allem aber einer regelrechten Untergrundarmee resultieren. Es handelt sich um dieselbe Presse, die bei Anis Amri mithalf, das Ausmaß seiner Einbindung in die Jihadistenszene zu verschleiern. Inzwischen weiß man, dass die CIA seine rechtzeitige Festnahme verhinderte, um wegen seiner Vernetzung ein IS-Lager in Syrte (Libyen) zu lokalisieren, um es anzugreifen. Am Breitscheidplatz waren bis zu drei weitere IS-Kämpfer vor Ort und verfolgte den Terroranschlag live mit; Amri war eine Art „IS-Lockvogel“ für westliche Geheimdienste; in den Fall waren Barack Obama und die Bundesregierung involviert. Wir düren das bei Tarrants „for Berlin“ nicht vergessen, und auch nicht, wie im Journalismus mit zweierlei Maß gemessen wird: der deutsche Journalist Billy Six wurde nicht durch Engagement von Heiko Mass und der Mainstream-Medien, sondern durch Vermittlung von Sergej Lawrow nach monatelanger Haft in Venezuela freigelassen. Es geht nicht nur darum, Moscheen zu schützen, sondern immer gegen jede Gewalt. Deshalb zeigte Hamed Abdel-Samad auch Gemeinsamkeiten auf: „Jeder Mensch, egal aus welcher Rasse oder Religion, ist zu allem fähig, im positiven wie im negativen Sinne. Es gibt jedoch Faktoren und Denkstrukturen, die Hass und Ausgrenzung befördern, wie z.B. zu glauben, dass die eigene Gruppe auserwählt und über der Menschheit steht.

"Diese „Hannibal“-Connection, zu der auch der rechtsextreme Soldat Franco A. gehört, der sich als syrischer Flüchtling ausgeben wollte, um einen Anschlag zu begehen, ist ein großes Netzwerk aus (ehemaligen) Soldaten und Polizisten." 👇 https://t.co/37fjzfIim8 — Alex Golubowitsch (@agolubowitsch) March 16, 2019

Twitter-Debatte

Dieses Denken ist sowohl unter Muslimen als auch unter weißen Männern verbreitet. Die ‚white supremacists‘ unterscheiden sich nicht viel von den ‚Muslim supremacists‘. Beide sind exklusiv, glauben an eine Weltverschwörung gegen sie. Beide haben ein kolonialistisches Projekt und träumen davon, die Welt unter ihrer Kontrolle zu bringen. Beide hassen sich nach außen hin, doch in Wirklichkeit beflügeln sie sich gegenseitig und liefern einander Argumente für den Fortbestand. Die Moderne hat drei Säulen der klassischen Identitäten massiv geschwächt: Nation, Religion, Männlichkeit. Sie hat uns in die Lage versetzt, uns von diesen Identitätsankern zu distanzieren oder sie zu relativieren. Die white supremacists und muslim supremacists führen nun eine Konterrevolution gegen die Moderne und wollen diese Dreifaltigkeit zur alten Stärke zurückbringen.“ Es sind Männer, die in Menschenmengen fahren oder in einer Moschee (oder Synagoge) um sich schießen. Männer, die meinen, ihnen stünde eine privilegierte Position zu, die sie gefährdet sehen durch andere und durch gesellschaftliche Entwicklungen.

Man kann gerade die Menschen leicht instrumentalisieren, die meinen, sie seien zu kurz gekommen, die sich bitter im Untecht fühlen und die es anderen zeigen wollen. Das kann auch ohne unmittelbare Einflussnahme geschehen, indem sie Massenphänomen on Medien und Social Media ausgesetzt sind, dies jedoch nicht als solches erkennen. Vieles, was alternativ angeboten wird, ist nicht differenziert, sondern nur Gegenpol zu Mainstream und daher so fehleranfällig wie dieser. Immer aber hat Gültigkeit, was Hans Weigel 1977 schrieb: „Wenn ich Kommunist wäre, würde ich nachts heimlich an einer gut sichtbaren Stelle im Zentrum einer Großstadt ein Hakenkreuz malen. Das bringt mehr Publizität als eine mit Rotfrontparolen von oben bis unten beschmierte Universität. Außerdem könnten Rotfrontparolen dort, wo sie nicht hingehören, bei der Bevölkerung meinen Freunden schaden, Hakenkreuze aber meinen Feinden. Und ich würde das alles, was ich heimlich angezettelt habe, publizistisch aufwerten, groß herausstellen, aufblähen: als Wiedergeburt des Nationalsozialismus. Immer gerade dann, wenn die öffentliche Meinung sich über linksradikale Exzesse besonders empört, würde ich, eifrig dafür sorgen, dass rechtsradikale Aktivitäten zumindest ein Gleichgewicht herstellen, noch besser: im Presseecho dominieren.“

Attentat in Christchurch: "Ich lag auf dem Boden, und er erschoss alle" https://t.co/17jNIeORaO pic.twitter.com/PrxGEt5Hvl — WELT (@welt) March 17, 2019

Twitter-Debatte

Er scheint nicht in die Falle der CIA gegangen zu sein, obwohl er als Antikomunist bekannt war: „Als exponiert antikommunistischer Publizist und Journalist wurde Hans Weigel 1950 von Melvin Lasky zum ‚Kongress für kulturelle Freiheit‘ zur Gründungsversammlung im Juni 1950 nach Berlin eingeladen. Weigel sagte kurz vor Kongressbeginn seine Teilnahme ab, weil ihm die österreichische Delegation zu wenig ausgewogen erschien. Die Installierung einer österreichischen Dependance der aus der Veranstaltung hervorgegangenen, bis 1969 existierenden Organisation scheiterte, Friedrich Torberg wurde mit der Zeitschrift ‚Forvm‘ zu einer Art Statthalter. Die in Wien kurzzeitig existierende ‚Gesellschaft für Freiheit der Kultur‘ orientierte sich am ‚Kongress‘, der an die ‚Sozialistische Jugend‘ angeschlossene, von Milo Dor und Reinhard Federmann betriebene Verein fungierte 1952 als Herausgeber von Weigels ‚Stimmen der Gegenwart‘, war aber sonst nicht mit dem ‚Kongress‘ verbunden und erhielt, im Gegensatz zum ‚Forvm‘, daher auch keine CIA-Gelder.“ Mit Sicherheit wusste er, was eine „False Flag“ist…

