Coup Teil 11: Beeinflussung der EU-Wahl

Ohne Ibizagate wäre die FPÖ vielleicht vor der SPÖ gelegen; diese ist aber enttäuscht, dass sie trotz des Strache-Videos nichts dazugewonnen hat. Aussagen aus ihren Reihen wirken geradzu verräterisch, da man noch auf der Suche nach den „Hintermännern“ der Lockvogelfalle ist. Auch in Deutschland wurde die Wahl beeinflusst, und zwar indem plötzlich das Video eiunes Youtubers mit blauen Haaren namens Rezo unter dem Titel „Die Zerstörung der CDU“ gehypt wurde. 90 andere Vlogger schlossen sich an und forderten zum Kampf gegen den Kimawandel auf, was indirekte Werbung für die Grünen war. Im Hintergrund steht u.a. Martin Sorrell, der Verbindungen zu George Soros hat und die weltgrößte Werbeholding WPP gegründet hat. Ironischer Weise fürchtete die EU Eingriffe in die Wahlen, und zwar von Seiten Russlands, war aber mit hybrider Kriegsführung aus einer ganz andere Ecke konfrontiert. Dies schien wie geschürte Klimapanik vor allem den Grünen zu helfen, auch auf Kosten der SPD; man kann kennt hier aber die Macher und weiß, dass sie mit „grün“ wenig am Hut haben.

Bei der EU-Wahl überholten die Grünen die SPD und sind der CDU dicht auf den Fersen; in Österreich nähern sich die Grünen ihrem Ergebnis von 2014 wieder an: ÖVP 34,5 Prozent (+7,5), SPÖ 23,5 Prozent (0,6), FPÖ 17,5 Prozent (-2,2), Grüne 13,5 Prozent ( -1,0), Neos 8 Prozent (-0,1) und 1 Europa/Jetzt mit 2 Prozent. Das ist bemerkenswert, weil die Grünen 2017 aus dem Parlament flogen, nachdem der Abgeordnete Peter Pilz mit zwei anderen aus dem Klub eine eigene Liste gründete, die bei der Wahl erfolgreich war. Pilz msuste als Pseudo-„Aufdecker“ (i.e. Agent) um jeden Preis im Nationalrat bleiben, unterlag jedoch der grünen Listenerstellung einem anderen Bewerber. Seine Liste bekam aber vom Einzug ins Parlament abgesehen nie einen Fuß auf den Boden und scheiterte bei der nächsten Wahl auaf Bundesebene gestern. So schnell konnte das EU-Ergebnis gar nicht feststehen, klopfte Pilz schon bei den Grünen an, denen er ja eine schwierige Startposition verschafft hatte. „Seinen“ Kandidaten Johannes Voggenhuber unterstützte er nicht, sondern lässt ihn nach seinem Scheitern eiskalt fallen. Dass Pilz heute dennoch auftrumpfen kann, liegt am Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz, den er formuliert hat. Ohne Ibizagate wäre dies nicht möglich gewesen bzw. hätte keine Chance auf Zustimmung.

Wir hüpfen ins Finale 🇪🇺 morgen #EUWahl19. Geht wählen! Für eine ökologische, soziale Friedensrepublik Europa. Das gibt es nur mit uns! #bilderbuch #Europawahl19 #zurueckzudenGruenen pic.twitter.com/EPfZ47gbu3 — Die Grünen (@Gruene_Austria) May 25, 2019

Die Grünen hüpfen fürs Klima

Wie kommt es, dass über einen Wiener Anwalt, der früher in der Kanzlei von Gabriel Lansky arbeitete, eine Falle für Heinz Christian Strache und Johann Gudenus aufgebaut wurde? Und er bei den ÖBB Vorträge hielt, die Bahndienstfahrzeuge von Plasser und Theurer einsetzt, einem Unternehmen, für das Ibiza-„Detektiv“ Julian H. Industriespionage betrieb? Die Kanzlei Lansky hat einen Millionen-Rahmenvertrag mit den ÖBB, deren Ex-Chef Christian Kern Bundeskanzler und von Mossad-Agentenführer Tal Silberstein „beraten“ wurde, der weltweit als Experte für Dirty Campaigning gefragt ist. Wenn das Ibiza-Video auch beim Zentrum für Politische Schönheit landete, so wird dieses gegen Kritik an seinen Methoden gerade auch von der SPD immer wieder verteidigt. Im Wahlkampffinish 2017 wurde bekannt, dass Fake Facebook-Gruppen, die Sebastian Kurz diffamieren sollten, von Silberstein in Auftrag gegeben wurden. Dies lief über Peter Puller, der heute Partner SIlbersteins bei nicht näher bezeichneten Projekten ist und seit kurzem (wieder) rege auf Twitter kommentiert. Dass seine Rolle damals öffentlich wurde, ist für ihn Dirty Campaigning der übelsten Sorte. Doch was will er uns mit dieser Anspielung auf das Ibiza.Video sagen (siehe hier bei 0:56 der Tisch aus der Nähe)? Im ersten Moment denkt man, er verfüge über gestochen scharfe Fotos, wo andere verschwommene Video-Screenhost vergrößern müssen -aber es ist wohl nur nachgestellt.

Puller auf Twitter

Während die Twitterblase sich freut, dass die Grünen bei den unter 30jährigen schon vorneliegen, herrscht zugleich Fassungslosigkrit über einen Auftritt von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in der ZiB 2. Hinter ihr stehen einige Parteigranden mit todernster Mine, wobei das Fehlen von Hans Peter Doskozil auffällt, der medial aber umso mehr präsent ist: „Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sah am Sonntag nach der ersten Trendprognose zur EU-Wahl für die Sozialdemokratie ‚eine klare Wahlniederlage‘. Dies hänge damit zusammen, dass man zwei Aspekte nicht realisiert habe: Einer ersten Analyse zufolge habe man nicht mobilisieren können, ‚wenngleich die Wahlbeteiligung gestiegen ist. Die ÖVP hat hier besser mobilisiert, keine Frage.‘ ‚Ein zweiter Aspekt ist sicher jener, dass wir ganz einfach keinen Wähleraustausch zustande bringen zwischen freiheitlicher Partei und Sozialdemokratie‘, sagte Doskozil in Eisenstadt. ‚Dieses Ergebnis bundesweit ist mit Sicherheit kein Ruhmesblatt für die Sozialdemokratie. Man muss ganz klar sagen, dass eine Partei, und das ist die Volkspartei, am heutigen Tag der Wahlsieger ist. Dazu muss man auch neidlos gratulieren‘ stellte der Landeshauptmann fest.“

Sorry Anna, aber Interview habe ich gegeben, NACHDEM mein Name publiziert wurde. Und ja, ich finde es auch interessant, warum jetzt die Hintermänner so interessant sind, während das damals nicht so wichtig war, obwohl Methodik rechtlich zumindest ebenso bedenklich. — Peter Puller (@p2puller) May 25, 2019

Erinnerungen an 2017 werden wach

Vor Ibiza kam die FPÖ in Umfragen noch auf 24,5 %, was bedeutete, dass sie auch die SPÖ überholen hätte können. Dies wurde vermieden, doch zugleich haben die Roten auch so einen wenn auch nur leichten Verlust erlitten. Reaktionen nicht nur von Doskozil zeigen, dass man fix mit einem Ibiza-Effekt rechnete; dies macht unter anderem Birgit Gerstorfer von der SPÖ OÖ klar: „Über das Abschneiden der eigenen Partei zeigte sich Gerstorfer ’nicht erfreut‘. Sie bedauerte, dass das Ibiza Video für ihre Partei ‚keine Auswirkungen gehabt hat‘. ‚Die Stimmen sind eins zu eins zur ÖVP gegangen‘, meinte sie.“ Peter Kaiser aus Kärnten sieht gar positive Ibizagate-Auswirkungen für ÖVP und FPÖ: „Letztlich haben sich das FPÖ-Ibizavideo, die darin zur Schau gestellte moralische Verwahrlosung, und die von Sebastian Kurz in die Luft gesprengte Bundesregierung zwar dramatisch ausgewirkt, allerdings völlig anders als erwartet“. Kaisers Landesgeschäftsführer Andras Sucher sinniert: „Die FPÖ hat in altbekannter Manier und völlig frei von jedem Unrechtsbewusstsein mit Verschwörungstheorien davon abgelenkt, dass sie mit im Ibiza-Video in schon fast brutaler Manier deutlich gewordener Unmoral für den eigenen Vorteil und Machtstreben alle Grenzen zu überschreiten bereit sind und sogar dazu, unser heimisches Trinkwasser an Oligarchen zu verscherbeln.

Seinitz von der Krone über Doskozil

Die ÖVP hat in absurden Schuldzuweisungen, was die Auftraggeber des Videos betrifft, und einer mitunter schon peinlich anmutenden und völlig realitätsfernen Opferinszenierung von Sebastian Kurz von der eigenen Mitverantwortung abgelenkt.“ Nun machen sich die Innen- und Justizministerium (auch auf Wunsch von Kurz) und die Straches aber auf die Suche nach Hintergründen und Auftraggebern. Da sollte man vielleicht besser abwarten, in welche Richtung dies deutet – sowohl die Herstellung der Aufnahmen 2017 als auch ihre Veröffentlichung ausgerecht jetzt müssen untersucht werden. Zur Erinnerung für die SPÖ: 2013 war Werner Faymann Spitzenkandidat, Wahlkampfleiter war Norbert Darabos, die SPÖ verteidigte Platz 1; 2014 erzielte sie bei der EU-Wahl ohne Ibizagate und dergleichen ein besseres Resultat als heute. Faymann wurde 2016 weggeputscht, damit Christian Kern kam; Doskozil paktierte mit Pilz gegen Airbus (cui bono?), abr auch gegen Darabos, den er als lästigen Konkurrenten betrachtete. Was, wenn diesmal nicht Dirty Campaigning wie 2017 genügte, sondern zu einem noch drastischeren Mittel gegriffen wurde, das man 2017 nur deshalb nicht einsetzte, weil „Regisseur“ Silberstein in Israel festsaß?

Peter Puller auf Twitter

PS: Herbert Kickl hat wohl recht, dass auch andere Politiker schon in Fallen gelockt und erpresst wurden; das Video wurde im Wahlkampf 2017 mehreren Parteien und einem Baukonzern (Strabag?) angeboten: „Der Jurist hatte über Straches Privatleben offenbar intime Detailkenntnisse von einem seiner damaligen Bodyguards. Mit diesen Infos plante das Quartett die raffinierte Videofalle im Stil einer nachrichtendienstlichen Aktion.“ -„Zuerst wurde der Frauentyp des FPÖ-Chefs gecastet. Die Hauptrolle erhielt eine bosnische Studentin der Agrarwissenschaften. Tagesgage bis zu 7000 Euro. Sie konnte Gudenus mit Detailwissen über Jagd- und Forstwirtschaft derart ‚einkochen‘, dass es schließlich zum fatalen Treffen auf der Partyinsel Ibiza kam.“ – „Das Treffen fand in einer ohnehin verwanzten Villa statt, die schon für andere verdeckte Operationen genutzt worden sei. Neben Alkohol hätte es auch andere rauschhaltige Substanzen im hohen Reinheitsgrad, um Strache und Gudenus die Zunge zu lockern, gegeben.“ – „Spätestens als das Ibiza-Video mit den entlarvenden Strache-Aussagen im schmutzigen Nationalratswahlkampf 2017 allen Parteien und einem großen Baukonzern – freilich erfolglos – angeboten worden sein soll, dürfte der heimische Staatsschutz Bescheid gewusst haben. In diesem Zusammenhang erscheint auch die vom damaligen Innenminister Herbert Kickl initiierte erste große Operation seiner Amtsführung, die umstrittene Razzia beim polizeilichen Nachrichtendienst BVT, in einem anderen Licht.“

Kern und Gusenbauer kürzlich in Wien

Das wirft die Frage auf, warum Kickl unbedingt wegmusste, sein Nachfolger sogar Weisungen rückgängig machte, die dieser seinem Amt gemäß in den Tagen seit Bekanntwerden des Videos erteilte. Man beachte, dass Pilz den „Neuen“ gut findet und deshalb nur Kurz das Misstrauen aussprechen will (anders als SPÖ und FPÖ). Auch wenn Krone siehe Zitate und andere es so drehen, als sei Ibizagate allein auf dem Mist von ein paar Personen gewachsen, ist Silberstein nicht aus dem Schneider. Denn man kann etwas auch, um amateurhaft nicht auffallen zu wollen, zur Tarnung gegen Geld anbieten. Man wird sich mit roten Seilschaften befassen müssen, die auch der Sozoaldemokratie als Ganzes nicht guttun. Immerhin erheiterten Pamela Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda das Twitter-Publikum, weil sie auf „städtische Sprengel“ warteten. Diese gab es aber in dem Sinn nicht, als dass bei uns erst ab 23 Uhr das Ergebnis bekanntgegeben wurde, als in Österreich längst alles ausgezählt war, es vorher nur Exit Polls gab. Als Wahlkampfstratege galt übrigens Kommunikationschef Stefan Hirsch, der einer der „Aufpasser“ für den (auch mit Video etc?) unter Druck gesetzten Darabos war und bei Doskozils Krieg gegen Airbus mitmischte.