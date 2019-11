Ibizagate und die üblichen Verdächtigen

Obwohl (oder weil?) die Justiz in Sachen Ibizagate einen Verschlussakt führt, sickert immer wieder etwas durch. Deshalb spricht oe24 nun davon, dass man neun Verdächtige identifizieren konnte, was jedoch nicht heißt, dass ein Auftraggeber feststeht. Dabei fällt auf, dass immerhin vier Personen, die auf die eine oder andere Weise beteiligt waren bzw. etwas wussten, der Sektion Ohne Namen der Wiener SPÖ zuzuordnen sind. In dieser waren auch Gabriel Lanskys Sohn David und Christian Kerns Sohn Niko aktiv, der gegenwärtige Vorsitzende Thomas Stiegmaier macht PR für den Flughafen Wien (mit Lansky-Schwager Julian Jäger im Vorstand). Wenn wir die Anonymisierung von Namen fürs Erste beibehalten, wie sie oe24 praktiziert, lässt sich die Ibiza-Falle 2017 in groben Zügen so erklären: Die 30jährige Eventveranstalterin und Luxusimmobilienmaklerin M. (seit 2019 M.-W., da sie verheiratet ist) stand zuerst Johann Gudnus, dann Heinz Christian Strache sehr nahe. Sie war jedoch empört, als dieser Ende 2015 bei einem Ball mit Philippa Beck, der späteren Frau Strache aufkreuzte.

Zu M.s Freundes- und Bekanntenkreis zählt die frühere Nagelstudiobesitzerin und heutige Moderatorin W., deren Ex-Freund Anwalt M. ist, der seine Beteiligung an Ibizagate schon via Anwalt gestanden hat. M. wiederum arbeitet mit dem Detektiv ohne Lizenz in Österreich, H. zusammen, der auch Aufträge von Strabag, ÖBB und Lansky (Alijew-Affäre) erhielt. Mit M. kooperiert auch Straches ehemaliger Bodyguard R., der Maklerin M. und Moderatorin W. ebenfalls kannte. Am 18. August 2017 nahm sich ein wie Anwalt M. persischstämmiger Videokünstler das Leben, was jedoch – auch wenn er mit dem israelischen „Berater“ Tal Silberstein zusammengearbeitet haben soll – nichts mit politischen Verwicklungen zu tun hatte. Er ist ebenso der Sektion Ohne Namen zuzurechnen gewesen wie Anwalt S., der wie Anwalt M. einmal Konzipient bei Lansky war und daran mitwirkte, Peter Pilz wegen seines Verhaltens bei einem früheren Forum Alpbach zu Fall zu bringen. Bei der SON war schließlich auch einer der beiden Männer aktiv, die im Mai auf ein baldiges und datiertes Regierungsende wetten wollten (der andere war dessen Lebensgefährte).

oe24 am 18.11.2019

oe24 beruft sich auf einen „Insider“ der Ermittlungen, was plausibel klingt, wenn es um Beteiligte geht, doch wir sollten uns wohl auf seine Interpretationen verlassen. Demnach waren bestimmte Motive im Spiel, nämlich „viel Persönliches“, Rache und Geld. So könnte man alles tatsächlich erklären, wäre es nicht in einen anderen Kontext verwoben, nämlich den der politischen Entwicklungen im Jahr 2017 und den dessen, was durch die Veröffentlichung eines Videoclips 2019 ausgelöst wurde. Was es 2017 sonst noch gab, war die Gründung eines Personenkomitees gegen die FPÖ Anfang Juli 2017 mit Hans Peter Haselsteiner, Eveline Steinberger-Kern, Gabriel Lansky und anderen. Und der Silberstein-Wahlkampf wurde für die FPÖ zum Fiasko, wozu den letzten Tagen vor der Wahl auch veröffentlichte WhatsApp-Nachrichten beitrugen. In diesen drohte Rudi Fussi, der mit Silberstein, aber auch dem Sprecher der Signa Holding von Rene Benko, Robert L. zusammenarbeitete, der für Silberstein angeheuerten Übersetzerin Anna J., die er für diese Leaks verantworlich machte.

Die „Krone“ am 7.10.2017

In der „Krone“, an der sich letztlich keine fiktive „russische Oligarchennichte“ beteiligte, sondern die Signa Holding, berichtete damals noch Richard Schmitt (heute oe24). Fussi sollte Frau J. offenbar eine Falle stellen, die man gegen die ÖVP verwenden könnte, und ihr zusichern, dass sie seitens der Justiz nichts zu befürchten habe. Das erinnert uns doch an Berichte über die Rolle der Kanzlei Lansky, von der auch manche in die Staatsanwaltschaften oder auf den Richterstuhl wechseln. Der Anwalt von Anwalt M., Richard Soyer, war nicht nur selbst einmal Lansky-Konzipient, er vertritt auch Ex-BMI-Kabinettschef Michael Kloibmüller, bei dem Gefälligkeiten für Gabriel Lansky und Martin Schlaff im Raum standen. Wegen Fussis Einschüchterungsversuchen wurde dann tatsächlich ermittelt, aber ohne Hintermänner zu suchen, sodass es erwartungsgemäß mit einem Freispruch endete. Es war auch 2017, als das Ibiza-Material z.B. Zoltan Aczel bei der Strabag angeboten wurde, für den Silberstein „wie ein Bruder“ sei, der zu dieser Zeit in Israel unter Hausarrest stand. Man fragt sich auch, ob Pilz mit Vorwürfen sexueller Belästigung nach der Wahl zum Rücktritt gezwungen wurde, der seine Schuldigkeit bereits Monate zuvor im Eurofighter-U-Ausschuss getan hatte.

oe24 Anfang Oktober 2019

Ibizagate lässt sich nicht Stück für Stück zu einem Puzzle zusammenfügen, sondern wir halten immer mehr lose Enden in der Hand. Deshalb sei auch nur darauf hingewiesen, dass der Ehemann von Maklerin M. Geschäfte mit Günter Kerbler macht, was eine Connection zum rotgrünen Flächenwidmungsskandal bedingt. Straches Leibwächter als Maulwurf wiederum ist mit der roten Migranten-Community verbunden, was ja schon der Kontakt zu Anwalt M. nahelegt. Vieles formuliert man vorläufig wohl besser als Frage: spielte die Biografie von Frau Strache eine Rolle, die einst von Wolfgang Fellner entdeckt wurde und die HC bei einem Benko-Event kennengelernt haben soll? Ist es Zufall, dass bei der von Kerbler gegründeten Conwert bis 2015 Haselsteiner investierte, während Eveline Steinberger-Kern dem Verwaltungsrat angehörte (mit jemandem, der den gleichen persischen Nachnamen wie der erwähnte „Videokünstler“ hatte)? So zufällig wie Haselsteiners und Gusenbauers Investitionen in die Signa und in die Kernsche Blue Minds Group? Hat es wirklich nichts zu bedeuten, dass immer wieder der Name Lansky fällt, den wir von Lobbying mit Gusenbauer (und für ihn siehe Wahl 2006) kennen? Ist es Zufall, dass Moderatorin W. noch als Beautyshopinhaberin im Frühjahr 2017 Besuch von Gusenbauers Tarockpartner M. hatte und sie danach zur „Krone“ wechselte?

oe24 zum Ibiza-Urlaub der Straches im Mai 2019

Was die Ereignisse 2019 betrifft, macht Ibiza noch komplexer: Was meint Ex-Innenminister Herbert Kickl, wenn er vermutet, dass noch mehr Videos bzw. belastendes Material existiert, das gegen Politiker eingesetzt wird, die einen stillen Abgang vorziehen? Wann startete der Vorlauf dazu, das Video kalkuliert und punktgenau als politische Bombe vor der EU-Wahl zu zünden? Warum können sich Anwalt M. und Detektiv H. bislang problemlos hinter Anwälten verschanzen? Wer wollte einen Regierungswechsel durchaus derart, dass zunächst zum ersten Mal eine Expertenregierung eingesetzt wird? Wurde tatsächlich darauf spekuliert, eine vällig neue Regierung am Reißbrett zu entwerfen, an der die Grünen beteiligt sein müssen, die SPÖ und FPÖ das Wasser immer mehr abgraben sollen? Sollen Motive wie Rache oder ein wie untergeschoben wirkender Kokainfund bei Anwalt M. suggerieren, dass es keine Hintermänner gibt? Es fällt ja auf, dass Beteiligte teils keine Geldsorgen zu kennen scheinen, man das aber auch schwer einschätzen kann. Gabriel Lansky hat übrigens auch bei Reporter Ohne Grenzen eine Funktion wie Fritz Hausjell vom Institut für Publizistik an der Universität Wien, wo Frederik Obermaier und Bastian Obermayer von der „Süddeutschen Zeitung“ im Rahmen eines Theodor Herzl-Stipendiums zu Gast sein werden.

PS: Warum kam man auf die Idee, dem mit Dmytro Firtash verbundenen Oligarchen Igor Makarow eine Nichte anzudichten? Hatte auch das eine Botschaft oder konnte man in Kenntnis von Strache und Gudenus beruhigt sein, dass sie nicht recherchieren werden?