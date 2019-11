Casinos Austria: Der Skandal, der alle betrifft

Hausdurchsuchungen und Chatprotokolle zur Postenvergabe bei den Casinos Austria scheinen gerade die Weichen zu einem neuen U-Ausschuss zu stellen. Doch wenn wir tiefer in die Materie eindringen, merken wir, dass es beileibe nicht nur um die vergangene türkisblaue Regierung gehen muss. An der Spitze der Casinos Austria stand über Jahrzehnte der 2015 verstorbene Leo Wallner, der auch mit Martin Schlaff im Geschäft war. Seinen Nachfolger Karl Stoss finden wir jetzt bei der Signa Holding von Rene Benko, in die auch Johann Graf vom CASAG-Anteilseigner Novomatic investiert. Glücksspiel ist in Österreich eng mit dem Sport verflochten und da wiederum mit bekannten Namen, wie wir noch sehen werden. Zunächst aber ein paar Basics zur CASAG: „Die Casinos der am 3. Jänner 1934 in Laxenburg konstituierten, am 5. Jänner 1934 protokollierten Österreichischen Casino A.G. wurden 1967 von der Österreichischen Spielbanken AG (1985 umbenannt auf Casinos Austria AG) übernommen. Das Unternehmen gilt als einer der größten österreichischen Steuerzahler. Zur weltweit tätigen Casinos Austria Gruppe gehören derzeit 12 Casinos in Österreich sowie über das Tochterunternehmen Casinos Austria International (CAI) 31 Glücksspielbetriebe in 13 Ländern (24 Landcasinos, 4 Schiffcasinos und ein VLT-Standort).

Im Jahr 2017 wurden Netto-Spielerlöse von 330,14 Millionen Euro in Österreich erzielt. Der Konzern beschäftigt in Österreich 1.890 und außerhalb Österreichs 1.623 Mitarbeiter.“ Die CASAG muss mit der Zeit gehen: „Das Spielverhalten der Gäste hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Wie überall in der europäischen Glücksspielbranche nimmt die Bedeutung des Lebendspiels (also an Spieltischen mit einem Croupier) ab, wogegen die Umsätze bei Spielautomaten sowie im Internet steigen. Casinos Austria hat auf diese Entwicklung mit einer doppelten Strategie reagiert. Zum einen verstärkt die Marketingstrategie den Erlebniswert des Casinobesuchs mit Dinnermenüs und Veranstaltungsrahmen. Zum anderen bieten Casinos Austria und Österreichische Lotterien über die gemeinsame Tochterfirma win2day ebenfalls Online-Spiele im Internet an. win2day ist das einzige in Österreich konzessionierte Online-Glücksspiel-Portal und gehört mit einem Umsatz von 1,613 Milliarden Euro 2017 (1,536 Milliarden im Jahr 2016) zu den Wachstumssegmenten des Konzerns.“

Die Vögelchen in #Vösendorf sind ja besonders geschwätzig. Seit Monaten pfeifen sie von den Dächern, dass in die ehemalige mehrstöckige #kika-Filiale #Novomatic einziehen soll. Damit würde direkt vor den Toren Wiens eine riesige Spielhölle entstehen.#Sidlo #Löger #Benko #Kurz — Dennis Beck (@DennisBeck_w) November 15, 2019

Die Aktionärsstruktur 2015 beschreibt Wikipedia so: 38,29 % Medial Beteiligungs-GmbH; 33,24 % Österreichische Beteiligungs AG; 17,19 % Novomatic AG; 5,97 % Sonstige Aktionäre (u. a. MTB Privatstiftung, Privatstiftung Josef Melchart, Leo Wallner); 5,31 % Bankhaus Schelhammer & Schattera„. Dann gab es jedoch Veränderungen: „Seit dem 15. Jänner 2018 ist die tschechische Sazka-Gruppe mit insgesamt 34 Prozent der Aktien größter Aktionär der Casinos Austria AG. In einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigten die Aktionäre einen Zukauf von jenen 22,7 Prozent, die von Leipnik-Lundenburger und Uniqa stammten. Davor war die Sazka-Gruppe bereits mit elf Prozent an der CASAG beteiligt. Laut der Rechercheplattform Addendum wurden außerdem von der Sazka-Gruppe Vorverträge mit Novomatic und dem Bankhaus Schelhammer & Schattera für eine Übernahme von insgesamt rund 61 Prozent der Anteile unterschrieben. Novomatic gab allerdings an, seinen 17-Prozent-Anteil an den Casinos nicht verkaufen zu wollen.“ Man beachte, dass Ex-CASAG-Direktor Karl Stoss im Jahr 2014 Rene Benko, Beny Steinmetz und Alfred Gusenbauer beteiligen wollte: „Dem staunenden CASAG-Aufsichtsrat habe Stoss von der Existenz eines Konsortiums berichtet, das bereit sei, ein verbindliches Angebot für eine Mehrheitsbeteiligung an den Casinos zu unterbreiten.

OÖC-Jahresbericht 2009/10: Abend mit Benko

Mittlerweile sickerten auch die Namen durch: Es handelt sich um den jungen Tiroler Immobilien-Tycoon René Benko, dessen Freund, den israelischen Diamantenmilliardär Benny Steinmetz und den ohnehin bereits – als außenpolitischer Berater von ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz sowie Einflüsterer der Regierungen in Kasachstan und Serbien – schon ziemlich ausgelasteten SP-Altbundeskanzler Dr. Alfred Gusenbauer. Gusenbauer sitzt zudem im ‚Board of Directors‘ des kanadischen Bergbaukonzerns ‚Gabriel Ressources‘, in dem Steinmetz Großaktionär ist. Steinmetz und Benko gründeten im Vorjahr ein Joint Venture und erwarben gemeinsam die 17 deutschen Karstadt-Kaufhäuser sowie das Berliner KaDeWe. Casino-Boss Stoss wiederum sitzt – wie auch Gusenbauer – im Beirat von Benkos ‚Signa Holding‘.“ Im oben erwähnten Jahresbericht des Österreichischen Olympischen Comités wird zunächst Leo Wallner als Vorstand genannt und die heutige CASAG-Direktorin Bettina Glatz-Kremsner als Rechnungsprüferin; Schirmherr war seit seiner Wahl 2004 Bundespräsident Heinz Fischer. Ab Dezember 2009 fungiert Karl Stoss als Präsident, während Wallner Österreich im IOC vertritt; Vizepräsident Paul Schauer nahm sich heuer das Leben, als er wegen Förderbetrug im Schwimmverband vor Gericht stehen sollte. Man konnte Wallner, Stoos und Benko auch bei Events gemeinsam antreffen, etwa 2009 bei den Bregenzer Festspielen.

Weil Heinz Christian Strache auf Ibiza behauptete „Novomatic zahlt alle!“ und es dann Hausdurchsuchungen zur Postenvergabe bei der CASAG aufgrund einer anonymen Anzeige gab, steht auch Ex-Minister Hartwig Löger in der Kritik. Es wurden Chatprotokolle an „Presse“ und „Falter“ geleakt, aus denen hervorgeht, dass er einem Deal mit der FPÖ zustimmte, durch den Peter Sidlo in den CASAG-Vorstand gelangte, der auch einmal bei der Conwert war. Wenn wir wieder in der Zeit zurückgehen, fällt eine Notiz aus dem Wahlkampffinish 2006 auf, die sich auf einen Besuch Gusenbauers beim bulgarischen Staatspräsidenten Georgi Parwanow im Jahr davor bezog: „Die SPÖ dementierte das Gerücht, dass Gusenbauer im Jet des Geschäftsmannes Martin Schlaff unterwegs gewesen sei. Gusenbauer habe die AUA benutzt, Tickets lägen vor, so die SPÖ. Schlaff ist zentrale Person im Mobiltel-Deal, den er mit der Bawag und dem Industriellen und Ex-ÖVP-Chef Josef Taus durchgezogen hatte. Es war Schlaffs Privat-Jet, mit dem Kanzler Schüssel im März 2005 auf Kosten der Bawag nach Sofia gereist war. Doch auch Gusenbauer saß in Schlaffs Jet, der auch einmal Jasser Arafat gehört hatte: Im Mai 2006 kehrte der SP-Chef mit Schlaff und Casino-General Leo Wallner vom Champions-League-Finale aus Paris zurück. Er habe, so Gusenbauer, die beiden zufällig im Hotel getroffen und sei zum Flug eingeladen worden.“

„Wir Staatskünstler“, Dietmar und Laura

Wenn es um Sport, Politik und Seilschaften geht, müssen wir unbedingt auch an Fußball denken, nicht nur beim Stichwort Eurofighter. Vor Peter Sidlo von der FPÖ gehörte Dietmar Hoscher von der SPÖ dem CASAG-Vorstand an, der auch nicht unbedingt qualifizierter war als der blaue Bewerber. Dass mit ihm die Meldung „Responsible Gaming – LGP berät Casinos Austria“ verbunden ist, war zu erwarten, bedenkt man, wo der Name Gabriel Lansky überall aufscheint. Tal Silberstein, Beny Steinmetz und Alfred Gusenbauer wollten mit der Novia mitmischen, als es um Lottery Video Terminals ging. Silberstein klagte die CASAG mit Anwalt Leo Specht, während dieser mit Lansky ein anderer Gusenbauer-Freund und Geschäftspartner zur Seite stand. Dazu muss man wissen, dass Gusenbauer und Specht für den „Sozialfighter statt Eurofighter“-Wahlkampf 2006 neben Tal Silberstein mit Chaim Sharvit auch einen anderen israelischen Ex(?) Agenten engagierten, der Belastendes über EADS (heute Airbus) herausfinden sollte. Gegen seinen Willen wurde dann der formale Wahlkampfleiter Norbert Darabos Verteidigungsminister, den man daran hinderte, sein Amt auszuüben und so bald als möglich ins Haus des Sports abschob. En passant wurde im U-Ausschuss zu Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments 2009 angesprochen, dass Darabos sich meist dort aufhielt, der selbst nur einen Tag pro Woche nicht im BMLV verbringen wollte. Wichtiger war den Grünen, das Abwehramt unter Druck zu setzen, wie man den Protokollen entnehmen kann.

Aus dem Ausschussbericht der Grünen 2009

Übrigens gilt Dietmar Hoscher als Langzeitkandidat für die Funktion des Rapid-Präsidenten; 2018 wurde Darabos aus dem Kuratorium des Fußballklubs entfernt. Was die tschechische Sazka betrifft, so dementiert sie gerade Behauptungen Peter Sidlos, wonach er auf WhatApp nur gemeint habe, diese Gruppe wollte ihre Anteile an der CASAG verkaufen. Als Sazka bei den Casinos einsteigen wollte, war zunächst auch Investor Peter Goldscheider mit von der Partie. Mit seinem Fonds EPIC wandelte er in gewisser Weise auf den Spuren Martin Schalffs, als einer einen ukrainischen Telekomanbieter übernahm. Dabei mischte auch Paul Manafort mit, für den später Alfred Gusenbauer lobbyierte (der dann andere Lobbyingpartner in den „Krieg“ von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil gegen Airbus einbrachte). In der Gegenwart interessiert sich die Justiz auch für die Novomatic, für deren Eigentümer Johann Graf und deren Chef Harald Neumann. Alfred Gusenbauer gilt als Berater des Konzerns und saß einmal im Aufsichtsrat der deutschen Tochter Löwen Entertainment, wo ihm jetzt Eva Glawischnig (Ex-Grüne) gefolgt ist.

„Ich habe dann nur [👍, Anm.] zurückgeschickt, nach dem Motto: 'Gib eine Ruh!' […] Ich kann nicht ausschließen, ob es einen Deal zwischen Novomatic und FPÖ im Zusammenhang mit Lizenzen gegeben hat oder nicht." – Hartwig Löger #imzentrum zur Causa Casinos. pic.twitter.com/WeU1rq6Dew — IM ZENTRUM (@ORFImZentrum) November 18, 2019

Hartwig Löger im ORF

In der aktuellen Situation sollten wir bedenken, dass es früher kurze Telefonate gab, wo heute per WhatsApp gechattet wird, was natürlich mehr Spuren hinterlässt. Daher sich bitte vorzustellen, wie z.B. das Casino Jericho-Abenteuer von Martin Schlaff, Casinos Austria und BAWAG eingefädelt wurde. Als es im August 2019 Hausdurchsuchungen gab, wurde übrigens auch deutlich, dass Novomatic-Gründer Johann Graf in kurzen Abständen die Handynummern wechselt, immer unterdrückt anruft und nicht einmal sein Direktor Harald Neumann seine Nummer kennt. Wenn Renate Graber im „Standard“ mit diesen Details aufwartet, so passt dies ins Muster, da sie im „Konvolut“, das die BVT-Affäre auslöste, neben z.B. Florian Klenk („Falter“) und Michael Nikbaksh („profil“) als eine jener Personen genant wurd, denen routinemäßig etwas zugespielt wird. Was die letzten Leaks betrifft, ist ein Streit darüber entbrannt, wer bei als Verschlussakt geführten Ermittlungen Einsicht bekommt, denn die Korruptionsstaatsanwaltschaft weist von sich, dass sie eine undichte Stelle habe. Andererseits wird der ehemalige Richter Wolfgang Rauter, der mit einer Bürgerliste im burgenländischen Landtag sitzt, schon wissen, warum er Anzeige erstattet hat.

Novomatic-Inserat in Reaktion auf Ibizagate

Tatsächlich beschweren sich immer wieder Personen, gegen die ermittelt wird, dass ausgewählte Journalisten mehr erfahren als sie selbst. Was ein auch die burgenländische Politik betreffendes Verfahren angeht, mit dem ich mich befasst habe und wo ich die LBL auch auf meine Recherchen hinwies, wird jedenfalls mit der Strafprozessordnung eher locker umgeagngen. Denn es wird keineswegs Verdachtusmpmenten gegen andere Personen nachgangen, also nicht nach Entlastdendem für Betroffene gesucht. Es geht um die Eurofighter, wo bekanntlich der heutige Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Airbus anzeigte, was auch mit eienr Anzeige seines Verbündeten Peter Pilz gegen Ex-Minister Darabos verbunden ware. Dabei befasste sich die Justiz bislang nicht mit Aussagen, wonach Darabos abgeschottet wurde oder damit, dass Gusenbauers Netzwerke eine entscheidende Rolle spielten und diese auch geheimdienstaffin sind. Beim Stichwort CASAG, Wallner, Stoss und Schlaff findet man auch Aussendungen, in denen Verbindungen nach Weißrussland Thema sind. Welch ein Zufall aber auch, dass gerade Bundespräsident Alexander Van der Bellen Präsident Alexander Lukaschenko in Wien empfangen hat.