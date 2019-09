Coup Teil 79: Die Masken fallen

In den letzten Tagen des Wahlkampfes fallen die Masken: die Grünen sind mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert, die Pilze klagen alles und jeden und wollen um jeden Preis verhindern, dass Sebastian Kurz wieder Kanzler wird. NEOS rudern herum, wenn sie auf ihren Ex-„Berater“ Tal Silberstein angesprochen werden und haben mit Quereinsteiger Helmut Brandstätter eher danebengegriffen. Die ÖVP wurde offenbar wirklich gehakt mit Datendiebstahl bis zuück in die 1990er (Schüssel-) Jahre, während in der FPÖ Herbert Kickl Haider-Töne anschlägt. Was die SPÖ betrifft, finden viele Pamela Rendi-Wagner nett und sympathisch, „aber sie ist keine Politikerin!“, während es dauernd Querschüsse aus dem Burgenland gibt. Beginnen wir bei den Grünen, wo die Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen der Verbindung zwischen Flächenwidmungen und Spenden an einen Verein von Ex-Stadtrat Christoph Chorherr ermittelt. Inzwischen ist bekannt, dass man auch eine „Machbarkeitsstudie“ bei einer Firma zu erstellen hatte., an der Katharina Kothmiller-Chorherr beteiligt ist. Auch wenn es um die (Pseudo?-) Einbindung der Bürgerinnen unnd Bürger geht, mischen diese Unternehmen mit.

Die Grünen sollten eigentlich dank Klimathema zu Profiteuren von Ibizagate werden, sehen sich aber nun mit gravierenden Anschuldigungen konfrontiert. Für Chorherrs Projekte spendeten immerhin Michael Kerbler, Rene Benko, Michael Tojner, Erwin Soravia, Willi Hemetsberger und andere („Ithuba“ für Schulen in Südafrika kommt von der „Ithuba Capital„). Zumindest bei Benko, Hemetsberger und Conwert-Gründer Kerbler tun sich da Connections zum Netzwerk um Alfred Gusenbauer, Martin Schlaff, Gabriel Lansky, Leopold Specht und Hans Peter Haselsteiner auf, mit einer gewissen Silberstein-Komponente. Einige Medien halten den Ball mehr als flach; kein Wunder, dass dazu auch der ORF gehört, wo Pius Strobl tätig ist, den wir einst bei Kerbler fanden. Es gibt sogar einen Ibiza-Aspekt, weil Kerbler mit Markus Wischenbart problematisches Time-Sharing in der Dominikanischen Republik anbietet und Irena Markovic-Wischenbart die „Immobilienmaklerin“ ist, die dazu beitrug, die Ibiza-Falle anzubahnen. Auch die empörten Reaktionen der Rathaus-Opposition machen deutlich, dass die FPÖ in Ibiza allenfalls herumspintisierte, auch Grüne aber längst in der Praxis angekommen sind.

FPÖ bastelt grünes Sujet

Wo auch Blaue bereits konkret wurden, sind die Verbindungen anderer Parteien ebenfalls aausgesprochen interessant, wie hier am Beispiel Ukraine gezeigt. „Der Anstand“ wird sich auch schwertun, NEOS zu wählen, da man schon hoffnungslos naiv sein muss, wenn man Beate Meinl-Reisinger glauben will, dass Tal Silberstein sie 2015 gratis „beraten“ hat. Andreas Unterberger spekulierte einmal, dass die SPÖ dies eingefädelt habe (auch wenn er wohl weiss, was TANSTAFFL bedeutet, also dass es irgendeine Form der Gegenleistung gab). Man fragt sich am besten, wem NEOS-Positionen gefällig sind, was auch darin bestehen kann, Dinge nicht aufs Tapet zu bringen und nicht nur, etwas aktiv zu pushen. Später kam der Silberstein-Freund Zoltan Aczel (Strabag) ins Spiel, der wie Florian Schweitzer (Zoom Institute) und Alexander Zach (durch Gusenbauer von 2006 – 2008 im Parlament) beim Liberalen Forum war. Wenn Silberstein nicht durch Aczel an NEOS kam, durch wen dann? Wie war es bei der SPÖ – war Martin Schlaff der Strippenzieher, der schließlich Silbersteins Wahlkampfdebut 1999 bei Ehud Barak finanzierte? Dass Meinl-Reisinger mit einem Mossad-Agentenführer, der nicht zufällig in gewissen Wahlkämpfen in einigen Ländern eingesetzt wird, halt im Gegensatz zu anderen „g’schickt verhandelt“ habe, kann sie wem anderen erzählen.

Die Liste Pilz JETZT bemüht sich redlich, Sebastian Kurz bei seinem Wahlkampf und den dabei verbreiteten Narrativen zu unterstützen. Selten patschert. https://t.co/FesWsD28ME — Ralph Janik (@RalphJanik) September 17, 2019

Zu „Gerüchteblogger“ (c „Welt“) Gerald Kitzmüller

Narrative gegen die frühere türkisblaue Regierung wurden via Gerald Kitzmüller, Ibizagate, „Falter„, Zoom Institute und Co. etabliert, und man fragt sich, ob es keine Hand im Hintergrund gibt, die Puppen tanzen lässt. Dann gab es da noch Ramin Mirfakhrai, den Ibizagate-Anwalt, bei dem die Behörden eine Hausdurchsuchung machte, nachdem sie bei Heinz-Christian Strache und Co. wegen der Postenvergabe bei den Casinos Austrria anrückte. Die Justiz ermittelt nun doch gegen Mirfakhrai, der hier 2018 bei seinem Berliner Partner Jochen Resch zu Besuch ist. Sie kümmern sich um Klagen gegen die Autoindustrie, was uns in Österreich an Peter Kolba von der Liste Jetzt/Pilz (und an den Kampf gegen Airbus) denken lässt. Resch gilt als Anlegeranwalt; was das für Berlinerinnen und Berliner bedeutet, wird hier anhand von „Aspire“ erklärt, wo jüdischen Anlegern hohe Renditen für Immobilien versprochen werden. Das Modell erinnert irgendwie an Time Sharing und damit an das Geschäft von Kerbrer und Wischenbart in der Karibik. Neben Mirfakhrai mischte „Detektiv“ Julian H. mit, über den abseits des Mainstream immer mehr ans Licht gebracht wird. Als er die „Zeit“ klagte, engagierte er (oder jemand für ihn?) Anwalt Johannes Eisenberg, der russischstämmige Juden schon erfolgreich gegen den Vorwurf verteidigte, der Russenmafia anzugehören.

Ramin Mirfakhrai bei Jochen Resch (Facebook)

Das umstrittene Zentrum für Politische Schönheit, das auch eine Rolle gespielt haben könnte, wurde von der Liste Jetzt/Pilz nach Wien gebracht zu einer Veranstaltung mit den Kandidaten Maria Stern (geboren in Berlin) und Airan Berg (geboren in Tel Aviv). Es trat einmal bei einem Termin in Berlin mit einem Vertreter des Forum Alpbach auf, wo man später Zoom Institute als Medium problemlos akkreditiert, jene Anti-Kurz-Seite. Es fällt auf, dass Christoph Chorherr, der gerade jeden Korruptionsverdacht von sich weist, Peter Pilz einst als Bundessprecher der Grünen nachfolgte. Dass es diese Funktion gab, wurde mit allen Mitteln parteiintern durchgesetzt, die zu einer verdeckten Aktion, also dem Handwerkszeug fremder Geheimdienste gehören. Wie Chorherr eine Waldorf Schule-Connection hat, gilt dies auch für Kandidaten bei Pilz: Maria Stern und Klaus Podirsky, der Jetzt-Männersprecher werden will. Er erwähnte dies bei einer schwach besuchten Diskussion am 17. September zum Thema „Das letzte Tabu – haben Männer keine Nöte?„, für die auch Stern angekündigt war, die jedoch nicht teilnahm. Es wirkte wie die Spiegelung einer „typischen“ Frauenveranstaltung mit Vereinbarkeit und Kinderbetreuung im Mittelpunkt, weil das wahre Tabu von Machtstrukturen nicht angegangen wurde. Und sind wir uns ehrlich: Kinder und Vereinbarkeit tangieren Peter Pilz überhaupt nicht, der im Bereich „Macht“ um jeden Preis mitmischen will.

Jetzt auf Facebook

Hoffnungsvoll postet Jetzt den obigen Clip auf Facebook mit diesem Kommentar: „Peter Pilz – Politologe Hofer in der Analyse – Laut Hofer bestimmt Peter Pilz den politischen Diskurs seit dem Sommer. ‚Er kann Parlementarismus wie keine anderer.‘ Deshalb: Wer Pilz im Parlament will muss JETZT wählen.“ Und deshalb wird Alfred Noll, der Anwalt des „Falter“, der sich 2017 um 100.000 Euro ein Jetzt-Mandat gekauft hat (was laut Pilz strafbar sein soll), morgen im Parlament auch einen sehr speziellen Antrag einbringen. Wer einmal per Misstrauensantrag abgewählt wurde, soll nie wieder in eine Regierung zurückkehren können. Selbst gescheiterte Anträge sind jedoch oftmals bewusste Eskalation und Unrecht, wie man z.B. an jenen gegen Maria Fekter (Finanzen, Inneres) und Norbert Darabos (Verteidigung) sehen konnte. Beides hängt sogar zusammen, denn Fekter erkannte, wie Darabos zugesetzt wird (auch von Pilz), als sie als Abgeordnete 2007 im ersten Eurofighter-U-Ausschuss war. Nachdem Pilz der ÖVP auch per Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwalt vorwarf, die Justiz vorsätzlich zu täuschen und zu manipulieren, wenn sie von einem Hackerangriff spricht, nimmt er sich die Justiz selbst puncto Eurofighter vor. Das ist genauso bizarr wie wenn er anderen Mandatskauf vorwirft, da er Martha Bissmann und Peter Kolba mobbte, um 2018 wieder ins Parlament einzuziehen, und Maria Stern fürs nicht für Kolba Nachrücken das Äquivalent eines Abgeordnetengehalts bekommt.

Pilz‘ politisches Tagebuch ist nicht mehr abrufbar

Ironie am Rande: Es war Sektionschef Christian Pilnacek, der dafür sorgte, dass Ermittlungen gegen Pilz wegen sexueller Belästigung eingestellt werden, nun aber von ihm angezteigt wird (wie man laut Pilz mit Sexualstraftätern umgehen soll, kaann man sich hier anhören). Tatsächlich muss gegen Pilz, aber auch Alfred Gusenbauer und Hans Peter Doskozil und andere ermittelt werden, da die Staatsanwaltschaften gerade bei den Eurofightern getäuscht wurden, indem der unter Druck gesetzte Darabos zum Bauernopfer gemacht wurde. Dass Verdunkelungsgefahr besteht, kann man daran erkennen, dass die politischen Tagebücher von Pilz nicht mehr abrufubar sind. Ich machte jedoch rechtzeitig einige Screenshots um zu belegen, dass sein Vorgehen auch 2006 und 2007 usw. mit den Gusenbauer-Netzwerken abgesprochen war, bei denen wir auch an Martin Schlaff, Leopold Specht, Tal Silberstein, Gabriel Lansky und Hans Peter Haselsteiner denken müssen. Vielfach wird vermutet, dass Doskozil nach der Wahl Pamela Rendi-Wagner an der Spitze der SPÖ nachfolgen wird; hier sieht man aber, wie ihm und Pilz jedes Mittel gegen Darabos als vermeintlichen Konkurrenten um den Landeshauptmannsessel recht war. Zwar kommt sich Doskoszil im Moment gut vor, ließ sich jedoch sowohl gegen Airbus über den Tisch ziehen als auch als nächste Melkkuh des Österreichischen Journalisten Clubs beim Claus Gatterer-Preis.

PS: Thomas Hofer publiziert ein politisches Jahrbuch mit Barbara Toth vom „Falter“, die das gesamte Ibiza-Material kennt und ein schlecht recherchiertes Buch mit Gusenbauers Tarockpartner Reinhold Mitterlehner veröffentlichte. Warum schlecht recherchiert, ist hier nachzulesen; inzwischen wirbt Mitterlehner für die SPÖ.