Black Lives Matter, Antifa und „American Spring“

„Antifa“ ist längst ein Triggerwort, das Schnappatmung auslöst; viele sind generell kaum mehr in der Lage, ein wenig zuzuhören oder gar eine Analyse zu lesen. Dennoch muss man Dinge erklären, gerade weil „Antifa“ nicht gleich Antifaschismus ist, „Black Lives Matter“ auch nicht gleich gerechtfertigter Widerstand gegen Diskriminierung. „Trump spielt Diktator“ behauptet der „Spiegel“ zu provozierten Unruhen in den USA. Zum besseren Verständnis auch des Unverständnisses mancher Zeitgenossen hilft diese Einschätzung einer Vorbereitung via Mainstream-Medien auf genau so einen Augenblick. „Antifa“ ist für viele jetzt mal ein Hashtag auf Twitter, weil sie ja weit weg sind von Städten in den USA, sich aber irgendwie „solidarisch“ zeigen wollen. Es geht jedoch auch um eine akademische „Antifa“, deren „Vordenker“ die Menschen über die Jahre dazu hinführten, mit konditionierten Reflexen zu reagieren. Aus einem Begriff, der in den 1930er Jahren entstand und sich gegen den immer stärkeren Faschismus wandte, ist etwas geworden, das nahezu alles stigmatistiert.

Ob man nun tatsächlich Sehnsucht nach dem Faschismus entwickelt hat oder der Ehe zwischen Homosexuellen kritisch gegenübersteht – egal, alles „Nazi“. In Wirklichkeit steht „Antifa“ nicht bloß dafür, dass man eben individuell meint, Antifaschismus sei auch heute sehr wichtig, sondern für die Antifaschistische Aktion (in den USA „Antifascist Action“), die auch dann auffällt, wenn für „offene Grenzen“ demonstriert wird. In der angeblich so politischen und so kritischen Szene machte sich bemerkenswerte Naivität breit, etwa wenn deutsche Gruppen mit dem Logo der „Antifaschistischen Aktion“ bei Kundgebungen in Wien dabei sind mit einem Transparent, das „Kommunismus statt Österreich“ fordert. So wurde eine Demo am 20, März 2016 in Wien sogar per Lautsprecherwagen angeführt; viele Ahnungslose liefen brav hinterher, nicht ahnend, wozu sie sich damit bekennen. Es gibt natülich in einer immer mehr instrumentalisierten Szene, die sich gerne „die Zivilgesellschaft“ nennt, auch Personen, die nichts anderes als „Schläfer“ sind, denen also klar war, wofür sie da demonstrierten.

Ernüchterter Black Lives Matter-Aktivist

„Refugees Welcome“ war nichts anderes als Destabilisierung, wobei Kritiker dann auch recherchierten, wie viele Organisationen von George Soros unterstützt werden, was auch für die USA gilt, wo es sich z.B. um Black Lives Matter handelt. Wir sehen oben einen BLM-Aktivisten sich von dem distanzieren, was gerade inszeniert wird; offenbar haben Farbige ihre Schuldigkeit bereits getan und es müssen andere ran. Fraglos reiht sich der Tod von George Floyd durch Polizisten darin ein, dass schon viele Schwarze durch Polizeigewalt starben; Statistiken zeigen aber, dass die meisten von anderen Schwarzen getötet werden, was man nicht allein „Diskriminierung“ anlasten kann. Es ist jetzt die Rede von verteilten Flaschen, weniger mit Wasser für durstige Demonstranten als mit Flüssigkeiten, die man vielleicht auch für Molotowcocktails verwenden kann; außerdem werden Paletten mit Ziegelsteinen im öffentlichen Raum deponiert (nicht nur in Dallas, wie unten zu sehen). In New York fuhr ein SUV in eine Gruppe von Polizisten, was zu zwei Verletzten führte; dies hat ebenso wie das Plündern von Geschäften nichts mit Gerechtigkeit für George Floyd zu tun. Der Governeur von Minnesota, wo alles begann, gab bereits bekannt, dass rund 80 % der Demonstranten extra angereist sind; der Bundestaat wird von einem linken Bündnis regiert, das gegen die Unruhen vorgeht.

Who all is in on this❓ This video tells a lot‼️ [FF] pic.twitter.com/dJa4zSdudy — myklmnopQ (@michael08930353) June 1, 2020

Videoclip auf Twitter

Oben sehen wir, wie eine weiße Frau vor den Augen der Polizei „Solidaritätsparloen“ sprüht, was als Einzelevent ja noch nicht merkwürdig wäre. Ehe die erste Auslagenscheibe in Minneapolis zertrümmert wurde, schien ein mysteriöser Umbrella Man das Kommando dafür zu geben; natürlich soll sich durch Agents Provocateurs eine Art Sogwirkung entfalten. Manche erinnert der Umbrella Man, der immer wieder auftaucht, nun daran, dass auch bei der Ermordung von John F. Kennedy ein Mann mit einem Regenschirm aufgenommen wurde. Wir müssen im Jahr 2020 auch an Social Media-Accounts denken; schon vor Monaten wurde beobachtet, dass relativ neue Twitter-User kryptische Kommandos zu geben schienen, die wie ein Countdown wirkten. Wahrgenommen haben dies Menschen, die „Q Drops“ folgen und die man jetzt bewusst mit der „Antifa“ in einen Topf wirft. Unter Hashtags rund um Qanon wurde aber niemals zu Gewalt aufgerufen, sondern im Gegenteil die Einheit aller Menschen – in Freiheit! – beschworen („Where we go one, we go all“).

Qanon und Antifa

Weitere Verwirrung wird dadurch hervorgerufen, dass es Meldungen unter dem Label „Anonymous“ gibt, was ja auch jeder und alles sein kann. Es geht nicht darum, berechtigten Protest zu stigmatisieren oder Polizeigewalt zu verharmlosen, wohl aber gegen Provokateure aufzutreten und Inszenierungen zu entlarven. Immerhin werden Regime Changes auch via Social Media angezettelt, wie man gut beim „Arabischen Frühling“ sehen konnte. Es mehren sich aber die Indizien dafür, dass der „Amerikanische Frühling“ scheitert, weil es so nahe daran ist an Hollywood-Drehbüchern. Allerdings schnallen es manche immer noch nicht, etwa Robert de Niro, der es „rassistisch“ findet, dass ein schwarzer Undercover-Cop festgenommen wurde. Der Mainstream ist wie üblich über Trump empört und desinformiert, etwa dass dieser sich feige „in einen Bunker“ geflüchtet habe; er war aber im „Woodshed“, dem White House Situation Room, um über die Lage gebrieft zu werden. Auf Twitter wird auch die Behauptung ventiliert, dass sein Vater Fred dem Ku Klux Klan angehört habe, was auf einer Fotomontage basiert. Hingegen wird nicht kommentiert, dass Hillary Clintons Mentor Senator Robert Byrd dem Klan angehörte; vielfach ist nicht bekannt, dass die Republikaner gegen Sklaverei und progessiv waren, nicht aber die Demokraten.

Police brutality gone wrong this time. These two racist cops arrested a black man not knowing he's an undercover FBI AGENT he confiscated their badges. #USAonFire pic.twitter.com/bHlhgYoPFl — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) June 1, 2020

Tweet von Robert De Niro

Nicht von ungefähr sind jetzt die rigiden „Corona-bedingten“ Ausgangssperren in demokratisch regierten Bundesstaaten Schnee von gestern; es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Unruhen einfach einen zweiten Schritt darstellen, wenn der erste nicht ausreichte. Dies wird auch im X22-Report ausgeführt, der viele Puzzleteile zusammenfügt und dessen Macher Dave zu denen gehört, die mit so etwas gerechnet haben. Vielleicht bei uns sogar stärker als in den USA selbst wird auch mit „Schuldkult“ spekuliert, weil wir als heute Lebende ja auch für Kolonialismus, Sklaverei usw. verantwortlich sind. Man muss sich ansehen, wer zu „Black Lives Matter“-Demonstrationen einlädt oder sich sonstwie artikuliert und was er oder sie getan hat, als uns allen „Corona-Maßnahmen“ oktroyiert wurden; in der Regel mitgemacht und diese noch extra forciert. Freilich gehen manche auch zu weit mit ihren Spekulationen, etwa wenn sie in Sars-CoV-2-Viren eine Biowaffe (möglichst aus China) sehen wollen. Oder sie glauben, es sei eh „eine g’mahte Wiesn“ für Trump und wir bräuchten bloss zuzusehen.

Der neueste X22-Report

Was die deutsche (und österreichische) Antifa-Diskussion betrifft, verweise ich auf ein Video von Jasinna, die sich mit dem „Antifaschismus“ einer Jutta Ditfurth auseinandersetzte. Jasinna sichtete auch Aufnahmen von „Pro Refugee“-Demonstrationen und stellte fest, dass „Antifa“-Aktivisten es immer darauf angelegt haben, zu eskalieren. Man fuhr auch weit, um mit „Refugees“ und von diesen ausgehender Gewalt überforderte Kleinstädte zu belehren d.h. einzuschüchtern. Dies wird deswegen „abgenommen“, weil ja jeder „rechtsextrem“ sein muss, der gegen „die Antifa“ auftritt. Man sieht aber gerade auch anhand der Auseinandersetzung mit den Identitären, dass alles in einer „Blase“ stattfindet, in der Akteure keine dreißig Sekunden nachdenken, bevor sie etwas sagen. Dazu gehört auch die obligatorische „Gegendemo“, wenn „Rechte“ eine angemeldet haben, so von wegen „keinen Fußbreit dem Faschismus“; Bilder zeigen dann wieder einmal das Logo der „Antifaschistischen Aktion“. Zu den „richtigen“ also gewollten Demos gehören natürlich jene, die „Widerstand“ in den USA gegen Trump unterstützten siehe Womens‘ March against Washington.

Jasinna, Jutta Ditfurth, der Antifaschismus

Wenn Präsident Trump die Antifa zur Terrororganisation erklären will, geht es um „domestic terrorism“, was u.a. an die Weathermen denken lässt. Diese entstanden aus den Studentenprotesten und dem SDS heraus und radikalisierten sich wie die RAF immer weiter. Barack Obama ist mit Bill Ayers und Bernadette Dohrn befreundet, die einst bei den Weathermen waren. Als Obama 2008 erstmals kandidierte, gab es eine Kontroverse um seine Verbindung zu Ayers; damals planten sein Berater John Podesta, Berater Stanley Greenberg, den wir auch via SPÖ kennen, und George Soros eine totale Machtübernahme in den USA, was dank Wikileaks bekannt wurde. Nicht von ungefähr erkennen einige die „Rules for Radicals“ von Saul Alinsky im aktuellen Geschehen wieder, zumal Obamas Netzwerk wie jenes der Clintons auch Kommunisten umfasst. Die US-Demokraten mögen einmal rechts von den Republikanern gestanden sein; heute haben sie einiges von Kommunisten an sich, was auch für die Sozialdemokraten z.B. in Deutschland und Österreich, aber auch für „Christlichsoziale“ gilt. Man sollte sich vielleicht daran erinnern, dass die Berliner Mauer in der DDR als „antifaschistischer Schutzwall“ verkauft wurde und auch berücksichtigen, welchen Background WHO-Direktor Tedros Adhamon hat.

Aber wehe ein anderer macht ein Foto mit #Gauland oder #Meuthen. Dann überschlagen sich die #Medien und beginnen eine #Hetzjagt. pic.twitter.com/27WfaIekTo — Olle Opa Kowalski, ich bin ein freier Rentner🇩🇪 (@VSefzat) May 31, 2020

SPD-Finanzminister Olaf Scholz und die Antifaschistische Aktion

Er war Minister in der Regierung der als Terrororganisation eingestuften Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front EPRDF, die zwar z.B. 2005 freie Wahlen abhielt, deren Ergebnis aber nicht akzeptierte, wie Asfa-Wossen Asserate in seinem Buch „Ein Prinz aus dem Hause David und warum er in Deutschland blieb“ auf Seite 115 schreibt. Zuvor gab es 1974 den Putsch gegen Kaiser Haile Selassie, der Höhepunkt einer „schleichenden Revolution“ war, der sich viele nicht in den Weg stellten, als sie noch etwas unternehmen hätten können. Seither wurden rund 2, 5 Millionen Menschen getötet, auch im Konflikt um Eritrea, dessen Vizekönig Asfs-Wossens Vater einst war. Es ist kein Zufall, dass Tedros Adhamon Besuch von Obamas Berater Podesta erhielt oder mit Bill Gates auf gutem Fuß steht; auch nicht, dass China seine Wahl zum WHO-Chef ausdrücklich unterstützte. Wir müssen dann auch noch den „Philantrophen“ George Soros berücksichtigen, der – seltsamer- oder logischerweise? – Kontakt zu Christian Kern aufnahm, kaum dass dieser 2016 Kanzler wurde, und sich nun eben mit Sebastian Kurz trifft. Zu den Wegbereitern Kerns, der für China, Russland und Israel (und die jeweiligen Geheimdienste???) lobbyiert, gehörten auch die „roten Jugendorganisationen“. „Obergrenzen sind unmenschlich“, befanden auch diese, wobei sie illegale Masseneinwanderung meinten, die Nationalstaaten zerstören sollte, welche ja bereits Karl Marx ein Dorn im Auge waren.

Wer ist „Antifa“?

Virtue signalling meint niemals, dass man Personen an ihren Handlungen erkennen soll, sondern ist nur ein Mittel der Agitation im Kampf um Hegemonie. Deshalb sind junge Rote auch „Antifa“(schistische Aktion), ohne mit der Wimper zu zucken und haben so große Angst vor Antisemitismus, dass sie nicht einmal wagen, den Namen israelischer „Beter“ siehe Tal Silberstein (der mit Greenberg, Kern, Gusenbauer und Co. verbunden ist) auszusprechen. „Natürlich“ waren sie auch für jede noch so absurde „Corona-Maßnahme“ (zur Zerstörung der Nationalstaaten?) und verdammten diejenigen, die auf die Straße gingen, weil sie sich auch ihren gesunden Menschenverstand nicht rauben ließen. Wenn jene Recht haben, die in der Plandemie Stufe Eins sehen und Stufe Zwei in provozierten Unruhen, dann wird auch der nächste Schritt in Europa mitgetragen, über Handlanger, die nicht begreifen, was sie tun…