Kommunistischer Putschversuch in den USA?

Es geht jetzt nicht darum, den Wert des Lebens schwarzer Menschen zu verteidigen, sondern um einen kommunistischen Putschversuch in den USA. Man hätte dasfür jeden Anlass als Coverstory verwenden können; natürlich ist es sehr praktisch, dass der Schwarze George Floyd bei einem Polizeieinsatz starb; dies bedient gleich eine Menge an Klischees zugleich. Manche wollen sich jetzt ernsthaft mit Antifaschismus vs. Antifa auseinandersetzen, doch dafür ist keine Zeit. Es genügt, sich einige Aufnahmen anzusehen, die belegen, dass es längst nicht mehr um Protest geht, aber sehr wohl um Plünderungen und Gewalt. Dazu kommt, dass es Nachahmer auch in anderen Ländern gibt, wenngleich dort Ausschreitungen noch zu den Ausnahmen gehören. Man sollte sich auch über nichts mehr wundern und nicht zum millionsten Mal Empörung über „den“ Mainstream oder bestimmte Politiker artikulieren.

Denn deren Verhalten ist schlicht ein weiterer Beleg dafür, dass alles nach einem Muster abläuft, dass ein Plan umgesetzt wird. Während in den USA „Antifa“ für viele noch ein neues Phänomen ist, wissen die meisten in Europa nicht, dass der Kommunismus sehr wohl auch eine Geschichte auf der anderen Seite des Atlantiks hat. Was ihnen Medien aber als Russiagate bzw. als Fight zwischen Donald Trump und Hillary Clinton verkauften, drehte sich darum, wer wirklich unterwandert ist. Unter diesem Gesichtspunkt versteht man aber besser, dass eine „Antifa“, für die Ziegelsteine und mit Benzin gefüllte Flaschen (für Molotowcocktails) strategisch verteilt werden, nur Handlangerin ist. Sie soll gemeinsam mit Black Lives Matter die Kulisse dafür bilden, dass Trump als „schwach“ erscheint und den persönlichen Schaden vieler Menschen vergrößern, die bereits unter der „Corona-Krise“ gelitten haben. Seltsam auch, dass es unter anderem in Minneapolis starke Gruppen Demokratischer Sozialisten“ gibt, die den Aufstand natürlich unterstützen. Man sieht auf Videos vor allem schwarze Plünderer, die von den eigenen Communities als „thugs“ bezeichnet werden.

Aufnahmen aus mehreren US-Städten

Wer an sich Sympathien für linkes Gedankengut hat, muss begreifen, dass es hier nicht um einen „weltoffenen“ Kuschelkurs mit „Selbstbestimmung“ für alle geht, sondern vollendete Tatsachen geschaffen werden sollen, und zwar im Sinne der Systeme, die viele Millionen Tote forderten. Wie Recherchen der Vloggerin Amazing Polly zeigen, arbeiteten Opfer und Täter in Minnesota als Securities für den El Nuovo Rodeo Club, angeblich aber, ohne sich zu kennen. Die Ex-Besitzerin des Clubs, Maya Santamaria, unterstützt wiederum La Raza (heute UnidosUS), eine der Soros-affinen Organisationen, die Einwanderung pushen. Verbindungen gibt es da auch zur Target-Supermarktkette, die den Demokraten nahesteht und wo es, welch ein Zufall, die allerersten Plünderungen gab. Nicht von ungefähr weist Polly auch auf „4th generation warfare“ hin, einen Begriff, der auch gut beschreibt, was hier vor sicht geht. Wir können uns ja in der Regel nicht vorstellen, wie man einen Regime Change, eine Revolution, einen Coup plant und durchführt.

Amazing Polly

Wir können auch von asymmetrischer Kriegsführung, von einer „Grauzone“ sprechen, auf die sich klassische Kräfte wie das Militär nicht recht vorbereitet haben. Man attackiert einen Feind am besten von innen, weil dies unter Umständen den Einsatz der Armee verhindert, man also den Staat übernehmen kann, ohne sich exponieren zu müssen. Amerikaner müssen verstehen, welche historische Rolle die „Antifaschistische Aktion“ hatte, die nämlich sowohl echte Nazis als auch die SPD als „Faschisten“ brandmarkte, was letztendlich auch die Machtübernahme durch die Nazis erleichterte. Man setzte auf Gewalt, auch weil die KPD damals die zweitgrößte kommunistische Partei der Welt war, doch dies machte die Nazis noch attraktiver. Dies wird gerade von denen ausgeblendet, die mit ihrer Naivität zu Wegbereitern von Kräften wurden, welche die alten Ziele nicht vergessen haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.

They make their agenda very clear. Floyd has nothing to do with the riots being incited and carried out by far-left extremists. They've long desired to lead uprisings to overthrow the American state. They've been empowered by media & politicians. #antifa https://t.co/4bctMc0HVg pic.twitter.com/hjDxGe6vr3 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 3, 2020

Aufklärung via Twitter

Weil die Gesellschaft in Deutschland, Österreich und anderen Ländern nach der forcierten Masseneinwanderung von 2015 gespalten ist, wollen viele verständlicher Weise jetzt einen Dialog führen, sich nicht mit anderen über die Frage „Antifa“ vs. „Antifaschismus“ in die Haare kriegen. Doch auch 2015 war bereits „4th generation warfare“ und Destabilisierung, wobei man Reaktionen 2020 exakt wie Perlen an einer Schnur beobachten kann, die auch damals gleich zusammengestellt war. Nur auf der Ebene der Parteien ist die Infiltration deutlicher sichtbar, was aber auch am nun ungenierten Agieren von Schläfern liegen kann. Man kann dies nachvollziehbar machen, wenn man Anhaltspunkte hat und Ereignisse untersucht, zu denen uns Narrative serviert werden (siehe z.B. Ibizagate, Eurofighter, Novomatic, Benko…). Das große Problem bei der Auseinandersetzung mit anderen, die auf „jeder ist ein Nazi“ konditioniert wurden, ist eben ihr bedingter Reflex, der jede ernsthafte Diskussion verhindert. Beim Thema „Kommunisten in den USA“ können wir, siehe Tweet des Project Veritas, unter anderem an Bernie Sanders und seine Mitarbeiter denken.

Bernie Sanders und die Kommunisten

Es geht aber auch um Barack Obama, der immer enge Verbindungen zu Kommunisten, aber auch zu Islamisten hatte. Außerdem wurde sein CIA-Chef John Brennan von Aldrich Ames angeworben, der 1994 als KGB-Agent in der Agency enttarnt wurde. Nicht zufällig haben die US-Demokraten teils enge Verbindungen zu Sozialdemokraten; es trifft sich gut, wenn diese selbst Russland-affin sind wie z.B. die SPÖ. Wir dürfen nicht vergessen, dass klar linksradikale Statements zunächst und auf Jahre hinaus nur von Leuten aus der zweiten oder dritten Reihe kommen, die aber das Umfeld aufbereiten sollen, was man keinesfalls unterschätzen darf. Dabei wird zu starken, emotional höchst wirksamen Bildern gegriffen und fast permament mit dem Tod anderer Menschen gedroht. Besonders gut eignen sich dafür „refugees“, doch dieselbe Taktik wurde auch z.B. in Deutschland und Österreich in der Corona-Propaganda verwendet. Da rückte der potentielle Mord dann noch näher, weil ja jeder von uns ganz leicht zum Täter werden konnte, wie man uns einreden wollte. Außerdem gibt es Personen, die zur Tarnung eine komplett andere Position vertreten oder sich gemäßtiger und nicht radikal äußern.

Video von Steve Pieczenik

Es kommt der emotionalen Ebene natürlich nicht entgegen, von einem Coup und von Strategien der Infiltration und Subversion zu sprechen. Zugleich aber muss man erkennen, dass permanentes Emotionalisieren uns auch kleinhalten und infantilisieren soll. Wir sind aber erwachsen genug, um Fakten zu beurteilen, selbst zu recherchieren und unsere so gewonnene eigene Meinung auch anderen gegenüber zu vertreten. Und es auszuhalten, wenn sie uns deswegen ablehnen oder zu trollen beginnen, denn beides zeigt nur ihre eigene Schwäche. Was Medien betrifft, sollte als vorletztes Beispiel die Beteiligung an der Plandemie dafür sorgen, dass sie keine Leser mehr haben; denn auch weil man dann nahtlos dazu überging, „Proteste“ zu pushen, führte man zugleich vor Augen, dass Corona ein Hoax war. Es gibt auch wenig Hoffnung für all jene, die in QAnon die ruhmreiche Story einer Befreiung der USA und der ganzen Welt vom Deep State hineinterpretierten. Denn statt dass sie bequem von der Couch aus zusehen können, sollten sie wenigstens jetzt erkennen, dass gegen ihren Helden Trump geputscht wird.

Will Twitter delete this? pic.twitter.com/iFLuwoS3Ze — God Wins ⭐️⭐️⭐️ (@Educati0n4Libs) June 2, 2020

Clinton und Soros, eine alte Aufnahme

Viele Fragen bleiben natürlich offen: welche Rolle spielt es wirklich, dass George Soros zahlreiche linke Gruppierungen unterstützt? Geht friedlicher Protest, den es auch gibt, tatsächlich unter, weil viele ausrasten (weil sie ausrasten sollen) und plündern? Wie sehr geht Eskalation wirklich auf die Kappe der in den USA relativ neuen Antifa und wie weit ist das auch Prahlerei, gerade auch auf Twitter? In welcher Relation steht es zu Ausschreitungen, die es auch früher immer wieder gab? Es entsteht jedenfalls gerade durch Aufnahmen der Eindruck, dass es jetzt besonders schlimm ist, auch weil Städte wie New York von Plünderungen betroffen sind. In anderen Ländern ist die Rede von Black Lives Matter wie in UK oder vom Schwarzen Block wie in Griechenland; in Deutschland mobilisiert „Antifa“ in einigen Städten, vielleicht auch als Gegengewicht zu „Corona-Spaziergängen“, die einen von einigen geschmähten „politisch inkorrekten“ Protest darstellen. Was die USA betrifft, muss man bedenken, dass es für Hillary Clinton und Barack Obama eng wird, weil sukzessive untersucht wird, mit welchen Mitteln sie gegen Donald Trump (und seine Wahl) vorgingen. Wie alles zusammenspielt, sieht man etwa anhand von Tweets von Tom Fitton von Judicial Watch, jener Organisation, welche Clinton in Bedrängnis bringt, die panisch eine Zeugenaussage vermeiden will. Es ging in den USA immer auch um den Versuch, mittels „vote by mail“ die nächste Wahl für die Demokraten sicherzustellen; dass Briefwahl leicht manipuliert werden kann, wissen wir ja selbst recht gut. Verkauft wurde dies mit „Corona“, von wegen „stay at home“, was aber gerade wegen der inszenierten Unruhen hinfällig ist.