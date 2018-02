Soros-Handlanger und die Arroganz der Macht

Frank Furedi ist Soziologe mit ungarisch-jüdischen Wurzeln und hatte das zweifelhafte Vergnügen, mit Mitarbeitern von Soros-NGOs an einem Tisch zu sitzen. Diese kamen aus mehreren Ländern und waren stolz darauf, dass sie am Sturz von Regierungen mitwirken, wenn ihnen (oder besser: George Soros und Co.) deren Politik nicht passt. Das Meeting fand 2013 statt und war als zivilgesellschaftlicher Austausch von Menschen aus aller Welt auf Einladung der Open Society Foundations geplant. Da jetzt bekannt wurde, dass Soros Brexit-Gegner unterstützt, fasste Furedi seine Erinnerungen unter diesem Titel für den „Telegraph“ zusammen: „My encounter with George Soros’s bright-eyed missionaries left me deeply disturbed“. Eingangs stellt er fest, dass ihn Soros‘ 400.000 Pfund für eine Anti-Brexit-Kampagne nicht überraschen, weil dies zu seiner Vorgangsweise seit den 1980er Jahren passt. Furedi erklärt, dass sich Soros dazu berufen fühlt, „falsche“ Wahlentscheidungen von Menschen zu korrigieren, da er nicht an die Legitimität von Grenzen oder Wahlen glaubt: „In Konsequenz daraus fühlt er sich dazu ermächtigt, das politische Schicksal von Gesellschaften auf der ganzen Welt zu beeinflussen und wenn möglich zu steuern.“

Dafür lassen sich gerade die Menschen leicht instrumentalisieren, die meinen, eine Aufgabe zu haben: „Die meisten davon waren smarte, idealistische junge Menschen, die dazu entschlossen schienen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Meine einzige Besorgnis bezüglich der Zusammenkunft war, dass diese ihre Teilnehmer als eine Gruppe demokratischer Missionare betrachtete, die zurück nach Hause gehen sollten, um eine frohe Botschaft zu verkünden.“ Nach dem Austausch in Gesprächsrunden wurde jedoch deutlich, mit welchem Fanatismus Soros‘ Handlanger ausgestattet sind: „Es war später während des Mittagessens in einem vornehmen Budapester Hotel, dass ich der vollen Kraft des arroganten Ethos begegnen sollte, das vom Soros-Organisationsnetzwerk ausgeht. An meinem Tisch lauschte ich niederländischen, amerikanischen, britischen, ukrainischen und ungarischen Vertretern von Soros-NGOs, wie sie sich ihrer Errungenschaften rühmten. Einige behaupteten, sie hätten eine größere Rolle während des Arabischen Frühlings in Ägypten gespielt. Andere brachten ihren Stolz über ihren Beitrag zur Demokratisierung der Ukraine zum Ausdruck. Einige prahlten über ihren Einfluss bei der Vorbereitung des Sturzes des Gaddafi-Regimes in Libyen.“

Israelische Analyse von Soros‘ Wirken

Furedi sagte nichts dazu, fühlte sich aber unwohl unter Menschen, die „auf so beiläufige Weise davon ausgehen, sie hätten das Recht, in aller Welt Gott zu spielen“. Die Leiterin einer ungarischen Soros-NGO wollte von ihm wissen, was er von ihrer Arbeit hält. Er wollte sie nicht verletzten und gab zu bedenken, dass er sich nicht sicher sei, ob man das Recht hat, etwa dem libyschen Volk seine Vorstellung von Demokratie zu oktroyieren. Die Frau erwiderte nur: „Ich glaube nicht, dass wir uns den Luxus leisten können, darauf zu warten, bis das libysche Volk seinen eigenen [früheren US-Präsidenten Thomas] Jefferson hervorbringt.“ Furedi irritierte der „herrische Ton, in dem sie mich darüber belehrte, wie man in Ländern wie Libyen die Rolle Jeffersons auszufüllen habe“. Wir wissen, dass der Rgeime Change in Libyen 2011 zu Chaos und Terror führte und dazu, dass Menschenhandel floriert. Als Jude weist Furedi Antisemitismusvorwürfe gegen Soros-Kritiker zurück, denn dies schadet auch dem Kampf gegen Antisemitismus. Zumal er selbst die meisten seiner ungarisch-jüdischen Familienmitglieder im Holocaust verloren hat, während Soros überlebte, indem er sich als christliches Patenkind eines ungarischen Beamten ausgab, den er begleitete, wenn dieser jüdisches Eigentum beschlagnahmte.

„The first thing that we see is the megalomaniacal nature of Soros’s philanthropic project. No corner of the globe is unaffected by his efforts. No policy area is left untouched“, schrieb Caroline B. Glick 2016 in der „Jerusalem Post„: „On the surface, the vast number of groups and people he supports seem unrelated. After all, what does climate change have to do with illegal African immigration to Israel? What does Occupy Wall Street have to do with Greek immigration policies? But the fact is that Soros-backed projects share basic common attributes. They all work to weaken the ability of national and local authorities in Western democracies to uphold the laws and values of their nations and communities. They all work to hinder free markets, whether those markets are financial, ideological, political or scientific. They do so in the name of democracy, human rights, economic, racial and sexual justice and other lofty terms. In other words, their goal is to subvert Western democracies and make it impossible for governments to maintain order or for societies to retain their unique identities and values.“

Da diese Beschreibung auf die künstlich geschaffene „Zivilgesellschaft“ in allen westlichen Staaten passt, erkennen wir auch diejenigen wieder, die uns permanent weismachen wollen, wir müssten die ganze Welt aufnehmen und die dauernd von „Diversity“ reden. Es ist anzunehmen, dass es bei Soros-geförderten Dachverbänden wie dem European Grassroots Antiracist Movement (mit SOS Mitmensch und ZARA aus Österreich), dem European Anti Poverty Network (dort finden wir Arbeiterwohlfahrt, Volkshilfe und Co.), dem European Network Against Racism (u.a. zahlreiche muslimische Gruppen), Europäischer Flüchtlingsrat ECRE (Caritas, Diakonie, Integrationshaus, Asylkoordination) oder der European Women’s Lobby (z.B. Frauenring aus Österreich) ähnlich selbstgerecht wie von Furedi beschrieben zugeht. Man findet unzählige Projektförderungen, Studien, Initiativen, Tagungen, Netzwerke auf nationaler und internationaler Ebene, Institute, Medien usw., die Beziehungen zu den Soros-Foundations haben. Es ist bekannt, dass rund 30 % des EU-Parlaments als „verlässlicher Verbündeter“ von Soros gilt, den als SPD-Spitzenkandidat gescheiterten Martin Schulz inklusive. Wir erkennen die von Glick gut auf den Punkt gebrachte subversive Agenda im Ergebnis der deutschen Koalitionsverhandlungen ebenso wieder wie bei Protesten gegen die österreichische Regierung bzw. Gegendemos gegen Demos der Bürger in Deutschland.

Soros-Sohn Alexander mit Hillary Clinton auf Instagram

Wie Glick bezogen auf die US-Wahl 2016 und die Verbindung zwischen Clinton und Soros bemerkt, berichten Medien in der Regel nicht. Deshalb war im Mainstream auch nie Thema, dass Ex-Kanzler Christian Kern kurz nach Amtsantritt Besuch von George und Alexander Soros erhielt und Soros später als seinen engen Verbündeten bezeichnete. Wenn wir bedenken, dass Angela Merkel an der Spitze der einst christlich-sozialen CDU steht, muss bizarr erscheinen, dass „die Antifa“ gegen „Merkel muss weg“-Demos ausrückt. Nur wenn wir von dem abstrahieren, was CDU sein sollte und was Antifa war (entstanden aus Protest gegen den Faschismus in Italien), verstehen wir, was vor sich geht: Menschen, die gegen die Soros-Agenda auftreten (oft ohne dies zu wissen), werden mit allen Mitteln ins Visier genommen. Dies erklärt auch die „antiamerikanischen“ Reaktionen von Medien und Politik auf die Wahl Donald Trumps, da hier ja alles auf Clinton setzte und auch die Machenschaften der Clintons übersehen musste. Die deutsche Regierung unterstützte die Clinton-Foundation, während die Stadt Wien die Geldbeschaffungsaktion Life Ball großzügig fördert.

Was Furedi bei einer Soros-Veranstaltung erlebt hat, passt zu Erfahrungen, die wir mit Aktivisten machen, die uns naiv, idealistisch, äußerst sendungsbewusst und damit auch sehr destruktiv erscheinen. Wir würden uns wünschen, dass ihnen der Rest der Welt egal ist, sie sich ausschliesslich für neue Filme und Urlaube interessieren, aber uns und den Rest der Gesellschaft verschonen. Gilad Atzmon ist Saxophonist, Buchautor und scharfzüngiger Soros-Kritiker, der sarkastisch meint, dass Linke sehr billig zu haben sind, es genüge eine Übernachtung im Holiday Inn. Er stellt fest, dass Soros deswegen so erfolgreich ist, weil er die Linke mit Identitätspolitik aufs Glatteis führt. Gehörte man einer Schicht an, so war Solidarität möglich, statt sich in Gender, trans, schwul, lesbisch, white male usw. aufzuspalten. Das von Furedi beschriebene arrogante Auftreten begegnet uns ständig, selbst wenn wir nicht zu Veranstaltungen der „Welcomer“ gehen oder uns nicht anhören wollen, was diese Szene zu Burschenschaftern in der FPÖ zu sagen hat. Tatsächlich gibt es z.B. Direktoren von irreführend als „NGOs“ bezeichneten Sozialkonzernen, die meinen, es sei ihr Recht, Regierungen zuzusetzen. Wie man an den Zitaten hier von Erich Fenninger (Volkshilfe) sieht, geht das im Soros-Sinn bis zum Stürzen von Regierungen.

Soros und Schulz (Twitter)

Einheimische Arme sind nicht nur dann die Angeschmierten, wenn Siedlungen für Flüchtlinge gebaut werden, die keine sind, aber Obdachlose egal sind – sie zahlen doppelt drauf. Denn „NGOs“ erheben scheinbar in ihrem Namen Forderungen puncto Sozialleistungen, meinen aber auschliesslich Merkels Gäste, und sie wollen in erster Linie mehr Geld für sich selbst, um „Sozialarbeiter“ zu beschäftigen, die keine Ahnung von Armut haben. In den Plänen der Globalisten ist vorgesehen, dass nur mehr 20 % der Bevölkerung einen Job hat, während 80 % gefüttert und vor den Fernseher gesetzt werden. „Tittytainment“ nannte dies Zbigniew Brzezinski, auf dessen Tochter Mika, eine Moderatorin, der Whistleblower QAnon aktuell anspielt (siehe Posting Nr. 739 vom 12.2.). Auch wenn sich Soros‘ Handlanger für ungeheuer edel und gebildet halten, unterscheidet sie doch nur wenig von Menschen, die sich nicht engagieren, sondern in erster Linie konsumorientiert sind. Denn sie mögen einmal analysiert, recherchiert und gedacht haben, sind aber längst nur mehr Erfüllungsgehilfen, die störende Fakten ausblenden und andere attackieren und blockieren.

Sie sind sich einer Macht im Hintergrund sicher und werden auch dadurch bestärkt, dass andere ihnen zustimmen; doch dies findet immer im Rahmen einer geschaffenen Matrix statt. Wie im Film „Matrix“ haben sie sich für die blaue Pille entschieden, die sie vor Erkenntnis bewahrt, während immer mehr Menschen den beschwerlichen Weg der roten Pille gehen oder auch wie in „Alice im Wunderland“ dem weißen Hasen folgen. Nicht von ungefähr wird in der Q-Gemeinde immer auf beides Bezug genommen und viel Q-Recherche findet auf 8chan statt, einem Portal für anonyme Kommunikation, wo man sich als „autistische Armee“ versteht. Damit ist gemeint, sich in eine Sache zu vertiefen, Details zu recherchieren und keine Angst davor zu haben, Überzeugungen auf den Kopf zu stellen. Dies ist der Gegenpol zur Lakaienschar des George Soros, die immer überheblicher wird, weil sie ja scheinbar so viel positives Feedback hat; dass dieses auf die eine oder andere Weise gelenkt ist, werden sie nicht wahrhaben. Wenn in Deutschland immer mehr Demos veranstaltet werden abseits der Soros-NGOs-„Zivilgesellschaft“, wird sie das nicht als Zeichen an der Wand sehen, sondern umso mehr für das vermeintlich Gute (den Untergang des eigenen Landes) kämpfen.

