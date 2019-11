Die Casinos Austria und die Oligarchen

Ibizagate, BVT, Casinos Austria, Regierungsverhandlungen – alles hängt irgednwie zusammen. Da die Korruptionsstaatsanwaltschaft besonders bei Verschlussakten undicht wie ein Nudelsieb zu sein scheint, werden wir laufend via Medien mit Chatprotokollen versorgt. Es ist kein Wunder, dass der Agent und Ex-Abgeordnete Peter Pilz auch zu den Empfängern von Ermittlungsakten gehört. Wir sollten aber auch hellhörig werden, wenn die Presse verkündet, was die tschechischen Aktionäre der Casinos Austria AG wollen. Denn dabei wird ausgeblendet, welche Machtkämpfe es vor wenigen Jahren schon um Einfluss auf die CASAG gab und dass da alle irgendwie mit drinnenhängen. Noch 2015 war die Republik Österreich über ihre Beteiligungs AG (ÖBAG) Mehrheitseigentümerin der CASAG. Drei Jahre später war alles ganz anders: „Seit dem 15. Jänner 2018 ist die tschechische Sazka-Gruppe mit insgesamt 34 Prozent der Aktien größter Aktionär der Casinos Austria AG. In einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigten die Aktionäre einen Zukauf von jenen 22,7 Prozent, die von Leipnik-Lundenburger und Uniqa stammten.

Davor war die Sazka-Gruppe bereits mit elf Prozent an der CASAG beteiligt. Laut der Rechercheplattform Addendum wurden außerdem von der Sazka-Gruppe Vorverträge mit Novomatic und dem Bankhaus Schelhammer & Schattera für eine Übernahme von insgesamt rund 61 Prozent der Anteile unterschrieben. Novomatic gab allerdings an, seinen 17-Prozent-Anteil an den Casinos nicht verkaufen zu wollen.“ Die Sazka Gruppe gehört zu KKCG: „Die KKCG SE ist ein tschechischer Mischkonzern mit Sitz in Limassol, Zypern, die 1996 von Karel Komárek jun. mit seinem Vater gegründet wurde. Sie umfasst eine Reihe von Unternehmen im Bereich von Erdöl, Erdgas, Industrie und Investitionen. Im Jahr 2006 wurde das Unternehmen zur SE (Europäische Aktiengesellschaft) mit Sitz in Zypern umgewandelt. Es gibt noch Niederlassungen in der Schweiz, den Niederlanden, Deutschland, Griechenland, Großbritannien und Tschechien.“ Dem Einstieg von Komarek und Sazka bei der CASAG ging voran, dass Ex-CASAG-Chef Karl Stoss (auch damals schon Beirat der Signa Holding) sich plötzlich dafür stark machte, dass Rene Benko, Alfred Gusenbauer und Beny Steinmetz Mehrheitseigentümer werden sollen.

Der frühere Casinos-Vorstand Hoscher bekam bei seiner Ablöse u.a. € 651.207 (!) für 108 nicht verbrauchte Urlaubstage, obwohl er weiter im Konzern beschäftigt blieb.

Der Laie fragt sich ja: Warum ließ man ihn nicht einfach auf Urlaub gehen?https://t.co/wNF3l7VK6V — Armin Wolf (@ArminWolf) November 21, 2019

Tweet zum Ex-Vorstand Dietmar Hoscher (SPÖ)

Steinmetz wurde 2013 medial als neuer Geschäftspartner und „Geldgeber“ Benkos erwähnt; Letzterer hat auch einen Kredit bei der russischen Sberbank laufen und gibt heute vor, nichts mehr mit Steinmetz zu tun zu haben. Es wurde nichts aus einer (direkten?) Beteiligung von Benko und Co., doch man ist auch so der CASAG-Anteilseignerin Novomatic verbunden, über deren Gründer Johann Graf und über Gusenbauer (Berater der Novomatic, früher Aufsichtsrat ihrer deutschen Tochter Löwen Entertainment, wo ihm nun Eva Glawischnig nachfolgt). 2017 hatte nach der Festnahme von Tal Silberstein und Beny Steinmetz mehr Aufmerksamkeit als zuvor, dass Silberstein und Co. einen Deal mit Video Lottery Terminals machen wollen: „250.000 Euro kostete die Casinos Austria laut dem Magazin profil 2016 ein Vergleich mit Tal Silberstein. Dessen Firma ‚Novia Management Limited‘ mit Sitz in Malta wollte in das Lotterien-Geschäft mit sogenannten Video Lottery Terminals investieren. Doch die Lotterien stiegen im April 2015 wieder aus. Laut Silberstein entstand dadurch ein ‚Vertrauensschaden‘ für seine Firma, als deren ’nicht-geschäftsführender Direktor‘ damals Alfred Gusenbauer fungierte.

Schau dich an. Der Herr Blümel hat davon gewusst. Ist das nicht der engste Vertraute des Alt-Bundeskanzlers in der Regierung gewesen? https://t.co/aS3o54gpVR — Andreas Kollross (@AndreasKollros) November 21, 2019

SPÖ voller Schadenfreude

Der wegen Geldwäsche-Vorwürfen vorübergehend verhaftete Silberstein (den die SPÖ als Wahlstrategen beschäftigte) ist mit Gusenbauer auch in anderen Firmen indirekt verbunden: etwa in der Signa von Rene Benko. Silberstein-Geschäftspartner Beny Steinmetz finanzierte Benkos Karstadt-Übernahme.“ Es erscheint seltsam, dass nicht nur die Novia, sondern auch die Novotalica (ebenfalls Gusenbauer, Silberstein, Steinmetz) so ähnlich wie Novomatic klingen. 2015 hieß es, dass die tschechische Sazka-Gruppe an CASAG-Anteilen interessiert sei, zuerst jedoch mit dem österreichischen Investor Peter Goldscheider (EPIC). Er machte Schlagzeilen, weil er als eine Art Zwischenhänder für den OIigarchen Rimat Achmarow beim Erwerb der Ukrtelecom fungierte, der so beschrieben wird: „Er kontrolliert über seine System Capital Management (SCM) die gesamte Wirtschaft der Ukraine und ist das finanzielle Rückgrat von Präsident Viktor Janukowitsch. Medien, Stahlschmelzen, Minen, Telekommunikation, Landwirtschaft, Banken und Immobilien.“ Goldscheider soll die Absicht gehabt haben, die Telekom zu sanieren: „Das Telekom-Imperium des gebürtigen Tataren wird noch größer. Die Wiener Investmentgesellschaft EPIC von Peter Goldscheider, Nachfahre der weltbekannten Keramik-Dynastie, verkaufte die zypriotische Mutter der Ukrtelecom an die SCM-Holding. Goldscheider erstand den ukrainischen Telekom-Konzern mit rund 80.000 Mitarbeitern und mehr als zehn Millionen Festnetzkunden nach langen Privatisierungsquerelen 2011 um 964 Millionen Euro.“

Silberstein-Firma Novia Technologies BV

Wie Goldscheiders Agieren von der Presse dargestellt wird, weckt Assoziationen zu Martin Schlaff und seinen Telekom-Deals: „Rivalen haben nach Bieterkampf das Feld geräumt. Vertrag in Kürze unterschriftsreif. Die Kaufsumme wird in der Ukraine aufgestellt“ sind atemlos wirkende Stichworte.“ Wie Schlaff ist auch Goldscheider dafür bekannt, dass er mit nun ehemaligen Ostblockstaaten gut im Geschäft ist; in der Ukraine ist er seit 1994 präsent. Nicht von ungefähr ließ das „profil“ (zum „Kurier“ gehörend, am dem Benko beteiligt ist) Martin Schlaff in einem seiner seltenen Interviews die schönen Osthandelszeit Revue passieren. Oder aber: Schlaff ließ geschmeichelte Redakteure bei sich antanzen, die nur bestimme Fragen stellen sollen?! Es ist durchaus von Belang, dass die Regierung Janukowitsch auch von Dmytro Firtash unterstützt wurde, dessen US-Anwalt bis vor kurzem noch nichts mit dem Trump-Lager zu tun hatte: „Firtash, who was still fighting the Justice Department’s attempts to haul him back to the States for a trial, was listening. In July, he fired Hillary Clinton’s close friend, Lanny Davis, as his personal lawyer and replaced him with Joe diGenova and Victoria Toensing, Trump loyalists who had also worked for Giuliani.“ Der Konnex zu Österreich wird auch anhand dieser Details deutlich: „Firtash has found himself at the heart of a sprawling international corruption investigation before. In 2006, he flew to India, where, according to American authorities, he offered officials an $18.5 million bribe to acquire the mining rights for minerals integral to the production of Boeing 787 airplanes.

„profil“ zum Besuch bei Schlaff

That year, FBI officials began investigating Firtash; they knew then that he had ties to some of Eastern Europe’s most notorious mobsters, as well as a direct line to Moscow. Eight years later, Austrian authorities apprehended him outside his plush offices in Vienna. Firtash quickly made bail—an all-time Austrian record, $174 million, to be exact—and has been living comfortably in Vienna ever since, his fortune growing by the year.“ Für die 787 war Patrick Shanahan verantwortlich, der 2017 US-Vizeverteidigungsminister wurde und bis vor wenigen Monaten auch amtierender Minister war. Die Gusenbauer-SPÖ und die Pilz-Grünen agitierten jahrelang gegen den Ankauf der Eurofighter Typhoon durch die Regierung Schüssel II im Jahr 2003. Dazu passt auch ein aktuelles Pilz-Interview bei Wolfgang Fellner, in dem er ein Aussetezn der Koalitionsverhandlungen wegen der CASAG-Affäre fordert. 2016 und 2017 beschäftigte SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil um Millionen Steuergeld die US-Kanzlei Skadden und die Lobbyingfirma FTI Consulting in seinem „Krieg“ gegen Airbus.

Pilz bei Fellner (20.11.2019)

Wir finden Skadden auch wieder als Anwalt Benkos bzw. diese Kanzlei und FTI beim Ukraine-Lobbying, an dem Gusenbauer zu Janukowitsch-Zeiten beteiligt war. Als Firtash mit Boeing dealte, führte Gusenbauer einen „Sozialfighter statt Eurofighter“-Wahlkampf mit den israelischen Ex-(?) Agenten Tal Silberstein und Chaim Sharvit, Zu Firtashs Anwälten in Österreich gehört Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer, der für EU-Infothek die mit Ibizagate verbundene CASAG-Affäre analysiert. Wenn wir uns Sazka und Karel Komarek zuwenden, fällt auf, dass sukzessive Glücksspielbeteiligungen erworben werden. Etwa in Griechenland, wo es um die OPAP ging, gemeinsam mit dem Unternehmer Dimitris Melissanidis, der wiederum Verbindungen zu Sokratis Kokkalis hat, der wie Martin Schlaff u.a. an Technologietransfer in die DDR verdiente. In „Der stille Putsch“ (Link führt zum gesamten Buch als PDF) schreibt der verstorbene Autor Jürgen Roth über das Abwickeln von Ländern wie Griechenland und Portugal und vergleicht den Umgang mit Griechenland mit jenem der Treuhand mit der Ex-DDR.

https://t.co/4hkcAj7nzU Man lese und staune … der ORF schafft es die Chatverläufe von Blümel zuzuordnen -> es hat 0,nix mit Sidlo, seiner Bestellung oder auch nur annähernd mit einem Deal mit der Novomatic zu tun.@profilonline das hättet auch ihr recherchieren können! — Helene Steiner (@HeleneSteiner4) November 21, 2019

Zu Chatprotokollen der Korruptionsstaatsanwaltschaft

Dass Stasi-Verdächtigungen gegen Kokkalis laut wurden, war für diesen schlicht eine Verschwörung: „‚Die Verleumder‘, so warnte er, ‚werden zur Verantwortung gezogen.‘ Was wenig daran ändert, dass er im Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Stasivermögen mehrfach erwähnt wird. ‚Der AHB Elektrotechnik Export-Import war der wichtigste Geschäftspartner der Integra und der Intracom in der DDR. Für die vermittelten Geschäfte erhielt Kokkalis vom AHB Elektrotechnik je nach Art und Umfang der Aufträge Provisionen in Höhe von fünf bis zehn Prozent des Auftragswertes, die auf das hierfür eingerichtete Konto 709 bei der Deutschen Handelsbank gezahlt wurden. Von dort aus transferierte Kokkalis die Gelder auf Konten im westlichen Ausland, 1996 ermittelte die Athener Staatsanwaltschaft gegen Intracom, da bei der Vergabe eines Großauftrags der staatlichen Fernmeldegesellschaft Hellenic Telecom Schmiergelder geflossen sein sollen. Es kam damals zu keiner Anklage. Im Jahr 2011 gab es dann erneut ergebnislos gebliebene Ermittlungen, diesmal im Zusammenhang mit Kokkalis’ Unternehmen Intralot und der staatlichen Lottogesellschaft OPAP. Letztere wurde inzwischen privatisiert – ebenfalls ein etwas undurchsichtiges Privatisierungsgeschäft“, wie Roth auf Seite 159 feststellt..

Dimitris Melissanidis

Über Dimitris Melissanidis, „dessen Karriere im Jahr 1975 mit einer kleinen Fahrschule begann“, bemerkt Roth, dass er heute mit seinen über 60 modernen Tankern als der weltweit größte Lieferant von Heizöl“ gilt: „In Griechenland besitzt er über 600 Tankstellen. Schon immer gab es Gerüchte in den griechischen Medien, dass er sein Vermögen auch mit Ölschmuggel vermehrt habe. 270 Bislang konnte ihm jedoch nichts nachgewiesen werden. Seit die Preise in astronomische Höhen geklettert sind, floriert in Griechenland der Schmuggel mit Benzin und Heizöl insbesondere. Die Steuern auf Heizöl wurden um das Sechsfache erhöht, sodass Heizöl inzwischen fast so teuer wie Diesel ist. Die Regierung kündigte zwar den Kampf gegen den Schmuggel an, ging jedoch nur gegen die kleinen Tankstellenbesitzer vor. Im Zuge der Ermittlungen fiel den Zollbehörden auf, dass die Exporte von Diesel in die Türkei oder nach Mazedonien um ein Vielfaches höher waren als die dort deklarierten Importe. Als Erklärung stellte sich heraus, dass der verschwundene Sprit in griechischen Tankstellen landete, mit legal versteuertem Kraftstoff gemischt und mit großem Gewinn an die Kunden verkauft wurde. Das garantierte den Big Bossen der Schmuggler Einnahmen zwischen 500 Millionen bis 2 Milliarden Euro jährlich, so die Schätzungen. Am 2 Am 28. Januar 2013 kontrollierte die Küstenwache einen Tanker, in dem 43.467 Liter für den Export deklarierter 162 Brennstoffe fehlten. Ins Visier geriet daraufhin der Konzern Aegean Oil, den der Ölbaron Melissanidis gegründet hat. Er beliefert unter anderem die US-Flotte im Mittelmeer mit Treibstoffen.“

Griechische Lotterien

Für das Umsetzen der brutalen Maßnahmen der EU-Troika gegen die griechische Bevölkerung war Stelios Stavridis zuständig, der sich in Melissanadisis‘ Privatjet einladen ließ und meinte, er habe dies „sorgfältig abgewogen und angenommen“. Das erinnert an Flüge u.a. Gusenbauers mit Martin Schlaff, wobei in Roths Buch auch auf den Konzern Gabriel Resources verwiesen wird, der u.a. in Griechenland und Rumänien Gold schürfen will und mit Steinmetz und Gusenbauer zu tun hat. Zu diesen international vernetzten Oligarchen gibt es noch sehr viel zu sagen. Doch wir kürzen es ab und befassen uns noch mit ein paar Details zu Komarek. Er passt ganz gut ins Muster: „Karel Komarek started his business in oil and gas in the Czech Republic during the 1990s, right after the Velvet Revolution.“ Bei seinem Wikipedia-Eintrag wird such auf Springtide Ventures verwiesen, „a venture capital company that does early stage venture in CEE and Israel“, bei dem es um IT und Hybrid IT geht. – u.a. wird in dass israelische Start Up PlainID investiert, Bei Engagemet in Israel müssen wir an die Kerns, Gusenbauer, Haselsteiner, Schlaff, Georg Muzicant, Gerald Schweighofer und die Affinität der dortigen IT-Branche zu Geheimdiensten denken.

Das „profil“ und Casino-Deals

„Tycoon Karel Komárek is expanding into the IT business in a big way, iHned.cz reported. His group KKCG is setting up a new holding company that aims to be the biggest Czech-owned IT firm in the country – and also to expand to Western European markets, the news website said“, wird immerhin berichtet. Und wieder spielen Ressourcen eine große Rolle: „Maybe not the man with the Midas touch, but from almost nothing to the third richest Czech and knocking on the door of the world’s top 1,000 billionaires is not a bad track record. Czech billionaire Karel Komárek has taken his original flagship oil and gas company Moravské Naftové Doly (MND) and diversified into the travel business, lotteries, real estate, telecoms, and health sectors.“ Auch Griechenland gibt einiges her, eben wenn Melissanidis als Partner beim OPAP-Deal an Bord war, der ja ebenfalls mit Öl reich wurde. 2014 hieß es unter Bezugnahme auf die US Börsenaufsicht: „The prospectus filed by Aegean Marine Petroleum Network Inc. prior to the company’s 2006 listing on the New York Stock Exchange provides a wealth of details about Dimitris Melissanidis’s past legal travails.

Roth zu Melissanidis

Most significantly it is revealed that the oil tycoon himself is a ‘control person’ of Aegean Oil, a fact which upends his defamation case against the news magazine ‘Unfollow’, the hearing of which concluded Thursday. The prospectus also shows that Melissanidis has a history of being prosecuted over threats of violence.“ Zu den von Roth erwähnten Drohungen schrieb Vice (am 6.2.2013): „Until last week, when Unfollow magazine published an extensive report on the smuggling of shipping oil. A day after the magazine went to print, Lefteris Charalampopoukos – the guy who wrote the article – received a phone call from someone claiming to be oil magnate (and alleged oil smuggler) Dimitris Melissanidis, who threatened to kill him. I spoke to Unfollow’s editor-in-chief, Augustine Zenakos, who witnessed the conversation.“ Sagt uns das auch etwas über jene Kreise, in die man sich mit Casino-Deals einlässt und neben denen WhatsApp-Chats von an Freunderlwirtschaft gewohnten Politikern verblassen? Und entsteht nicht der Eindruck, dass Ibizagate-Handlanger allzu grell gezeichnet werden?