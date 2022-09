„Aufwärts“ und die Manipulation der Öffentlichkeit

Am 4. August rief die neu gegründete Initiative „Aufwärts“ dazu auf, zum Ballhausplatz zu kommen und eine Stromrechnung mitzubringen, die man dann nicht mehr brauche, weil sie geschreddert wird. für Rückfragen wurde Thomas Walach angegeben, der jetzt die Social Media-Kommunikation der SPÖ leiten soll. Angesichts des Debakels bei Wien Energie, wo der Bund aushelfen muss, wirkte diese Aktion direkt vorausschauend. „Aufwärts“ kündigte an, einen „rechten Mob“ aus der Politik und von der Straße fegen zu wollen. Diesen assoziiert man mit Protesten gegen C-Massnahmen und Kritik an für uns fatalen Sanktionen „gegen“ Russland. Medial wurde alles ganz im Sinne von Walach und seinen Mitstreitern transportiert, wie der unten abgebildete Artikel aus den „Salzburger Nachrichten“ zeigt.

Verfasser Andreas Koller ist auch Präsident des Presseclub Concordia, der etwa zum Tag der Pressefreiheit im Mai Stellung nimmt und Seminare zum Beispiel zu SLAPP-Klagen veranstaltet. Dabei waren am 24. Juni u.a. Maria Windhager (zu deren Mandanten Grüne gehören) und Alfred Noll (Anwalt des „Falter“, begleitete Julian Hessenthaler in den Ibiza-U-Ausschuss, war Abgeordneter der Liste Pilz) als Experten geladen. Als Betroffene kamen Florian Scheuba (der in politischer Hinsicht ein Anhängsel von Florian Klenk ist) und Thomas Walach; es gab dann auch eine Resolution. Damit wurde das Narrativ untermauert, wonach Walach früher bei Peter Pilz‘ „Zackzack“, das er am 15. Junk verlassen hat, ernsthaft von Rene Benko bekämpft worden sei. Auch „Aufwärts“ unterstreicht dies, denn man posierte am 29. August mit einem Transparent vor dem (in Sachen Wien Energie wichtigen) Finanzministerium, auf dem vieles stand, auch „Benko enteignen“.

Andreas Koller für „Aufwärts“

Es ist charakteristisch für Koller und seine Kollegen, dass sie nicht recherchieren und so auch 99,99 % von hunderttausenden Demonstranten österreichweit etwa gegen „die Impfpflicht“ ignorieren oder diffamieren. So verfahren sie auch, wenn sie Walach und Pilz die SLAPP-Nummer abnehmen, statt sich zu fragen, wie das sein kann, wenn Benkos rechte Hand doch Alfred Gusenbauer ist und Walach am 5. September seinen SPÖ-Job antritt (vor einem Jahr zeichnete Pamela Rendi-Wagner Gusenbauer aus). Diesem leistete Pilz wertvolle Dienste, indem er Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich verschleierte. Damit wurde auch davon abgelenkt, dass das Verteidigungsministerium vom russischen Militärgeheimdienst GRU unterwandert ist, was etwa britische Diplomaten offen aussprechen. Pilz deckte dies auf Kosten des unter Druck gesetzten Ex-Ministers Norbert Darabos, dessen Ausscheiden aus der Politik plausibel erscheinen sollte. Schliesslich musste der Pilz-Verbündete Hans Peter Doskozil Landeshauptmann Hans Niessl nachfolgen; es wurde immer so dargestellt, als wolle Darabos LH werden. Doskozil und Pilz attackierten 2017 mit Unterstützung der ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partner Gusenbauers Skadden und FTI Consulting Airbus für russische Interessen. Daran wirkte auch Stefan Hirsch mit, der jetzt SPÖ-Kommunikationschef ist und wohl viel mit Walach zusammenarbeiten wird.

SLAPP-Klagen dienen der Einschüchterung und sollen bereits im Vorfeld Angst schüren, wie bei einem Hearing der Helsinki Commission des US-Senats erklärt wurde. Da ging es um Recherchen zum Beispiel über den Oligarchen Oleg Deripaska, der an der Strabag mit Gusenbauer als Aufsichtsratsvorsitzendem beteiligt ist und von der GRU begleitet wird. Echte SLAPP-Klagsdrohungen gab es seitens der Stadt Wien gegen Stadtstrasse-Aktivisten (Retter der Lobau) mit Anwalt Hannes Jarolim (gebaut wird wegen Strabag, Porr und Co.). Jarolim hatte bis 2005 eine gemeinsame Kanzlei mit Gusenbauers Geschäftspartner Leo Specht; man kümmerte sich um Klienten aus dem ehemaligen Ostblock. Jarolim war lange SPÖ-Justizsprecher und sah als Mitglied des ersten Eurofighter-UA 2006/7 unter dem Vorsitz von Pilz bei Druck auf Darabos weg. 2016 und 2017 war auch wichtig, dass der damalige Chef des Abwehramtes Rudolf Striedinger (heute bekannt als GECKO-Kasperl und neuer Generalstabschef des Bundesheers) die Machenschaften von Doskozil und Pilz ignorierte. Ironischer Weise ist Skadden (also ein Partner von Doskozil und Pilz auf Steuerzahlerkosten) für SLAPP-Klagen für Oligarchen und Co. bekannt. Was ich hier aufführe und in zahlreichen Texten mit noch mehr Details belege, hätte auch Andreas Koller recherchieren können. Auch persönliche Eindrücke von Journalisten zählen, doch diese halfen stets mit, zum Beispiel die Abschottung von Darabos zu verschleiern. Weil wir die GRU erwähnt haben: Diese ist mit der Gruppe Wagner verbandelt, mit der Jan Marsalek von Wirecard zu tun hatte, der an das russische (Geheimdienst-) Netzwerk in Österreich andockte.

Die Gazprom ist eng mit der GRU verbunden, logiert in Wien als Nachbar der SPÖ in der Löwelstrasse und war zeitweise im Aufsichtsrat der Strabag vertreten. Am 31. August rief ich bei der SPÖ an, weil es ja besser ist, das Putin-Netzwerk bei uns zu zerschlagen als die Bevölkerung unter Sanktionen leiden zu lassen. Man hält aber stur am eingeschlagenen Kurs fest und weist auf die Oppositionsrolle hin, wenn es um die GRU next door und den Verfassungsschutz geht. In der Löwelstrasse ist man stolz auf Christian Kern, der sein russisches Aufsichtsratsmandat sofort zurückgelegt habe, als der russische Angriff auf die Ukraine begann. Weiterhin ist es aber Lobbyist der chinesischen KP und er wirkte daran mit, die Situation im BMLV zu verschleiern. Ausserdem wurde er über Gusenbauers Verbindungen zu Wladimir Jakunin Aufsichtsrat, der vom KGB kommt und Chef der russischen Staatsbahnen war. Noch als Kanzler liess sich Gusenbauer im November 2008 von Jakunin ehren; „KGB unter sich“ kann man genau genommen nicht dazu sagen. Denn der Auslandsgeheimdienst heisst jetzt SWR, seine Kompetenzen wurden nun aber auf die GRU übertragen, wie es im Podcast „Mythos Putin“ bewundernd heisst. Nicht nur bei der Kooperation mit GRUselbauer drängt sich bei Pilz der Gedanke an Russland auf. Im Buch „Die Spira“ von Stephanie Panzenböck vom „Falter“ über die Journalistin Elizabeth T. Spira ging es auch um deren Freund Karl Heinz Pfneudl, der zuerst für die Stasi und dann für die GRU tätig war. Er gab das „Extrablatt“ heraus, bei dem Peter Pilz verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes war (hier mehr dazu).

Aus „Die Spira“

1985 wurde Pilz übrigens vom damaligen Wissenschaftsminister Heinz Fischer unter Berufung auf Professor Alexander van der Bellen gegen Spionagevorwürfe verteidigt. Unten sehen wir einen interessanten Ausschnitt aus dem Buch „Die Akte U“ (Korruptions-UA 2012) von Gabriela Moser, die zuletzt ehrenamtlich im Bildungsverein der Liste Pilz tätig war. Dieser „durfte“ fast nichts veranstalten, weil Pilz die staatlichen Fördermittel für „Zackzack“ aufsparte (inzwischen liess die Stadt Wien 200.000 Euro springen). Moser beschreibt eine „außergewöhnliche“ Einladung im Jahr 2005, die sich von ihren ausschliesslich professionellen Kontakten zur Telekom abhob. Denn da begleitete sie den Klubobmann und Parteichef Alexander van der Bellen zu einem Mittagessen mit Telekom-Generaldirektor Heinz Sundt. Offenbar wollten ihr beide Herren klarmachen, dass man osteuropäische Mobilfunkunternehmen nun mal nicht direkt von der russischen Mafia erwerben könne, sondern Martin Schlaff als Zwischenhändler benötige (ich gehe hier näher darauf ein). Schlaff machte Technologietransfers mit Putin in dessen Zeit in Dresden und errichtete Tarnfirmen (hier mehr dazu); er pushte dann GRUselbauer und den für die Parteizentrale so vorbildlichen Kern. Als Schlaff, der Verbindungen zur Gazprom-Firma Centrex hat, Kern einen Job als CEO von RHI anbot, war GRUsenbauer dort Aufsichtsrat (Kern wurde dann aber Kanzler). Selbstverständlich folgen „Salzburger Nachrichten“ und Co. van der Bellens Erzählung bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele 2022, wonach alle anderen – nur nicht Putins Agentennetzwerk – „gefährliche Kollaborateure“ seien. Wenn heute „Aufwärts“ (wo auch Othmar Wicke von „Zackzack“ mitmischt) am 10. September 2022 gegen die nächste Kundgebung der C-Kritiker demonstriert, steckt Kalkül dahinter.

Aus „Die Akte U“

Zu „Aufwärts“ gehört auch ein offener Brief an die Regierung, den ich wie unten ersichtlich per Retweet teilte. Allerdings wollte Aktivistin „Marie Fantasie“ dann nicht mehr, dass ich ihre Tweets sehen und einbeziehen kann (ich kann jedoch dem „Aufwärts“-Account folgen; der Brief ist auch bei change.org online). Tatsächlich sind es Erfahrungen in den Grünen, an die das Agieren von „Aufwärts“ erinnert, sodass der Begriff Frontorganisation naheliegt. Man beachte, dass bereits Anfang August die Stromrechnung ins Spiel gebracht wurde mit der Bundesregierung als Adressat. Wir wissen heute, dass Bürgermeister Michael Ludwig zweimal 700 Millionen Wien Energie am Gemeinderat vorbei zugeschossen hat; die prekäre Lage war ab Mitte Juli evident. Walach nannte als „Mitinitiator“ von „Aufwärts“ den Suizid der Ärztin Lisa Maria Maria Kellermayr als Initialzündung, der jedoch erst Ende Juli erfolgte. U.a. auf Twitter hassen und hetzen unter anderem Walach, Klenk, Robert Misik, Peter Pilz (gegen uns „Hassbürger“) und Rudi Fussi einander und andere bestärkend. Man weiss inzwischen, dass Fussi Kellermayr zu medialer Präsenz anstachelte, der sie sich keineswegs gewachsen fühlte und die im Grunde die Wirkung von Drohbriefen auf Kellermayrs Psyche noch verstärkte.

Misik schützt mit einem grottenschlechten Buch vor, dass er nicht zu Putins echter fünfter Kolonne gehöre; er schreibt auch im „Falter“. Da er im Bruno Kreisky-Forum die Reihe „Genial dagegen“ kuratiert, wende ich mich mit Beispielen für seine Postings (und für das Putin-Netzwerk in der SPÖ) an Vorstandsmitglied Oliver Rathkolb. Auch der Steuerprüfer Andreas Staribacher gehört dem Kreisky-Vorstand an, ist jedoch darüber hinaus Aufsichtsrat der Wiener Stadtwerke GmbH. In seiner Kanzlei Centurion hiess es gestern, dass er grundsätzlich keine Interviews gibt; aber ich könne ihm mailen. Dabei geht es mir auch um die gesellschaftliche Situation im Allgemeinen mit immer grösserer Not (wo ist die Sozialdemokratie?) und darum, dass er als Pilot auch etwas zu meinen Recherchen über Eurofighter und Russland vs. Airbus sagen könnte. Wenn der Korruptions-UA 2012 erwähnt wurde, ergibt sich da wieder eine Verbindung, denn es wurde die Einbürgerung von Putin-Berater Walentin Jumaschew, seiner zweiten Ehefrau, der Jelzin-Tochter Tatjana und der gemeinsamen Tochter Maria angesprochen. Dabei spielte nicht nur GRUselbauer eine Rolle, sondern auch Niessl mit Doskozil im Büro. Denn man tat so, als ob für die reichen Russen eine Wohnung im November 2008 auf ein Jahr befristet in einem heruntergekommenen Haus in Winden am See angemietet werde, an dem Niessl täglich vorbeikam. Der „Zackzack“-Anwalt gegen Pseudo-SLAPP ist Johannes Zink, der auch Kern, Doskozil und die Korruptionsstaatsanwaltschaft vertritt, bei Doskozil gegen Airbus an Bord war und dem Aufsichtsrat der Kulturbetriebe Burgenland angehört, zu denen Darabos abgeschoben wurde. All dies können auch Koller und Co. recherchieren, und wenn „Aufwärts“ erklärt, dass Schreddern auf ÖVP-Aktenschreddern verweist, sollte man an Praktiken im BMLV denken. Dort wurden Spuren verwischt und man vernichtete auch die Minister-Terminkalender von Darabos, um zu vertuschen, dass die Befehlskette gekapert ist.

Berichte aus dem Journalismus

Auf1 betont gerne Unabhängigkeit, hat jedoch eine durchwachsene Geschichte; im Mainstream stellt man das Medium und seine Macher ins ganz rechte Eck. Dies ficht viele nicht an, die ungeheuer enttäuscht sind über klassische Medien und bei Auf1 (endlich!) zu Wort kommen. Oben werden ihre Erfahrungsberichte unterbrochen mit Fakten zu Verflechtungen, die jedoch bewusst (?) unvollständig dargestellt werden. Während aber bei Rene Benko als Miteigentümer der „Kronen Zeitung“ auf den Bezug zu Sebastian Kurz verwiesen wird, erwähnt man GRUselbauer nicht einmal; dies verbindet Auf1 mit Pilz. Bei Rainer Nowak von der „Presse“ wird a la „Standard“ informiert, welche Verbindung er zu ÖVP-Politikern hat, nicht jedoch, dass er mit GRUselbauer befreundet ist. Man kann sehr viele weitere Verflechtungen aufzeigen, die jedoch den gewünschten Eindruck einer transatlantisch von den USA aus gesteuerten Berichterstattung aufweichen würden. Tatsächlich sind „alternative Medien“ meist ein Synonym dafür, notwendige Kritik an Russland hintanzuhalten; dies verbindet sie aber mit „Spiegel“ und Co. Es geht so auch verloren, dass Recherche im vielen Bereichen erforderlich ist und man feiert falsche Helden als „mutige Journalisten“. Denn natürlich drückt es etwas aus, wenn ein Narrativ von allen als sakrosankt betrachtet wird und die von mir beschriebenen Zusammenhänge unter den Tisch fallen müssen („natürlich“ redet die Redaktion von Auf1 nicht mit mir). Damit wird auch darauf verzichtet, den Aufbau einer Front nicht nur via „Aufwärts“ gegen Menschen zu behindern, die gegen massive Teuerungen auf die Strasse gehen und auch „die Sanktionen“ verantwortlich machen.

PS: Wolfgang Schüssel war auch russischer Aufsichtsrat und zwar bei Lukoil; zuvor war er beim russischen Mobilfunker MTS, wo Walentin Jumaschew sein Mandat übernahm. Bei Lukoil starb eben CEO Rawil Maganow einen Sturz aus dem Fenster; zuerst behauptete man, er sei schwer krank oder depressiv gewesen; im Mai wurde über den Tod des Lukoil-Managers Alexander Subbotin berichtet. Michail Gorbatschow lebte wie seine Tochter einige Zeit in Deutschland, verbrachte aber die letzten beiden Jahre in einer Moskauer Klinik aus Angst vor C und selbstverständlich bewacht.

