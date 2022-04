Wie Manipulation wirkt

Auf den ersten Blick ist der Mainstream uneingeschränkt gegen Wladimir Putin und den Krieg in der Ukraine, während viele Alternativmedien unkritisch erscheinen oder gar Putin verteidigen. Doch in Wahrheit blenden beide Seiten Wesentliches aus bzw. scheuen davor zurück, einmal Neues zu recherchieren. Gerne wird nicht nur mir empfohlen, mich doch einmal mit Thomas Röpers Analysen zu befassen. Das tue ich ohnehin, doch ich habe zu einem aktuellen Gespräch von Dirk Pohlmann mit ihm, das auf Apolut.net erschienen ist, meine eigenen Assoziationen. Er spricht von endlosen Verflechtungen eines bestimmten Personenkreises beim Thema „Pandemie“, weist auf Tricks mit Stiftungen hin und klagt darüber, dass Geldströme verschleiert werden. Ich stelle endlose mit Geld verbundene Verflechtungen eines bestimmten Personenkreises dar, der mit Putins Netzwerk verbunden ist und weise auf Stiftungen wie die Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer im Vorstand unter anderem wegen Oleg Deripaska hin.

Natürlich geht Röper auch auf Bill Gates ein, aber war da nicht einmal etwas mit Jeffrey Epstein? Dirk Pohlmann zeichnet auch verantwortlich für den Inhalt von Free21.org, wo ein Artikel von Whitney Webb über „Daddys Girl“ Ghislaine Maxwell veröffentlicht wurde. Viele meinen, dass eigentlich sie das Sagen hatte und nicht Epstein, und Webb erwähnt, dass ihr Vater sich mit dem russischen Mafiapaten Semjon Mogilevich zu tun hatte. Greg Olear beschreibt ausführlich die Connections von Mogilevich, die von Donald Trumps Vater Fred über den sich in Österreich einem US-Auslieferungsabkommen entziehenden Oligarchen Dmytro Firtash bis zu Viktor Orban und Wladimir Putin reichen. Wenn Robert Maxwell zumindest für Mossad, MI6 und KGB tätig war, ist bei Mogilevich auch Geheimdienst-Background anzunehmen. Der 2006 ermordete FSB-Agent Alexander Litwinenko bezeichnete Russland bereits 1998 als Mafiastaat und wusste um die Connection zwischen Putin und Mogilevich.

Gegen russische Propaganda

Greg Olear wundert sich darüber, dass der inzwischen verstorbene Ex-FBI-Chef William Sessions als Mogilevichs Anwalt in den USA fungierte. Er vertrat jedoch auch Oleg Deripaska, dem das FBI eine lange Liste an Straftaten vorwirft. Als Dmytro Firtash ein Konto bei Wirecard eröffnen wollte, gab es wegen des Verdachts, dass er zu Mogilevich gehört, zwar Vorbehalte, doch Jan Marsalek setzte sich darüber hinweg. Man war nicht deshalb vorsichtig, weil man lautere Geschäftspraktiken hatte, sondern eher, um nicht aufzufallen, da Wirecard auch zum russischen Netzwerk gehört. „Freund“ Firtash wollte Marsalek zufolge auch Hilfe bei der Refinanzierung von zwei Immobilien, was Assoziationen zu von ihm genutzten Liegenschaften in Wien weckt. Als Vermieter Firtashs sind Alexander Schütz (C-Quadrat und früher Aufsichtsrat der Deutschen Bank) und Deripaskas Geschäftspartner Siegfried Wolf bekannt. Wolf vermietet auch an die Jumaschews, die mithilfe der SPÖ eingebürgert wurden und die eine wichtige Rolle beim Wechsel von Boris Jelzin zu Wladimir Putin spielten.

Bill Browder und Wladimir Kara-Mursa

Bill Browder von Hermitage Capital investierte früher in Russland und war bei einer Anhörung der amerikanischen Helsinki-Kommission, auf die ich hier eingehe. Bei Hermitage war auch Beny Steinmetz an Bord, der später mit Rene Benko und der Signa Holding Geschäfte machte. Oben warnt er Wladimir Kara-Mursa, den Berater des 2015 ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzov, nach Moskau zurückzukehren. Und dennoch wollen es viele immer noch nicht glauben und stellen fest, dass unsere Politiker im Vergleich mit Putin stark abfallen. Bei Epstein und Maxwell denkt man natürlich an Kompromat, aber dieses muss nicht unbedingt aus heimlichen Aufnahmen mit möglichst jungen Frauen bestehen. Eher schon gibt es ein so dichtes Netz an Einfluss, dass niemand ungestraft abweicht und zum Beispiel erkennt, wie fatal Massnahmen sind, die er setzen „muss“. Auch der Besuch von Kanzler Karl Nehammer bei Putin macht nur dann Sinn, wenn wir russischen Einfluss in Österreich berücksichtigen. Können Alternativmedien siehe unten nicht innehalten und nüchtern analysieren, vor allem aber recherchieren? Es fällt auf, dass vermeintliche Unabhängigkeit ständig betont wird, aus der Glaubwürdigkeit resultieren soll. Daraus wird, dass Fakten nicht mehr erörtert und geprüft werden müssen, weil eh klar ist, dass die Wahrheit verkündet wird.

Auf1 und Eingeschenkt.tv

Natürlich setzen einige Menschen bei uns alle Hoffnungen auf Putin und teils immer noch auf Trump und meinen, dass „die Politik“ von sich aus schlechter wurde. Wenn es um globale Strippenzieher im Hintergrund geht, ist selbst Reiner Füllmich mit dem Corona-Ausschuss nicht bereit, an eine etwaige Rolle Russlands zu denken. Einige Leute haben wohl auch insgeheim Angst, dass hinter der nächsten Ecke etwas warten könnte, das ihr Weltbild vollkommen erschüttert. Voila, wie wäre es damit? Greg Olear fragt zu Recht, warum sich Edward Snowden 2013 ganze 40 Tage auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo aufhielt, der als Schmugglerparadies gilt und wo nichts geschieht, ohne dass Mogilevich davon erfährt. Ausserdem erwähnt er Banken, mit denen Geld gewaschen wird, darunter auch Raiffeisen. Dies hat Bezug zu Österreich, denn Raiffeisen war Treuhänder Firtashs bei Deals mit Gazprom und leaste Privatjets an Firtash und Deripaska. Diese wurden dann von der Avcon Jet betreut, die mit dem eingebürgerten und gut vernetzten Russen Andrei Kotchetkov in Verbindung steht. Er bekam übrigens Schwierigkeiten in Russland, weil er Rechnungen in Scheremetjewo schuldig blieb und den Bogen überspannte. Raiffeisen verlor übrigens 2020 einige Millionen bei den Affären Wirecard und Commerzialbank, die nicht nur durch die Firma Treuhand Partner Austria miteinander verbunden sind. Wegen der Eurofighter-Gegengeschäfte ist man über TPA sofort bei einem weiteren Skandal, der sehr viel mit Russland zu tun hat.

Video von Alexej Nawalny mit Untertiteln

Das Team von Alexej Nawalny dokumentiert oben den Reichtum des Dirigenten Valeri Gergijew, der jetzt Engagements verliert, weil er sich nicht von Putin distanziert. Dies fanden einige empörend, wohl ohne zu wissen, dass die Untersuchungen Nawalnys zu grossem Immobilien- und Grundbesitz vor allem in Italien führten. Die japanisch-italienische Kunstmäzenin Yoko Nagae Ceschina soll ihm einiges an Besitz vererbt haben. Nawalnys Leute bezeichnen ihn als eine Art vorzeigbaren Aussenminister Russlands, der Sergej Lawrow ebenso eher wie Putin. Hier ist jedoch klar, dass Russland eine Kleptokratie ist und man dem nachgehen muss, wer Gelder zum Beispiel für Putin versteckt. Einen Aspekt dabei haben wohl die Wenigsten im Blick: Es gibt auch eine okkulte Komponente, die mit Aleksandr Dugin zu tun hat, den wir unten sehen, und mit Chaosmagie. In einem interessanten Podcast (Teil 1 und Teil 2) wird der Hintergrund erklärt und wie es selbst unser Denken beeinflusst. Auch der Wikipedia-Eintrag zu Dugin bietet Anhaltspunkte, denn es wird etwa ein Gegensatz von Land- und Seemächten erwähnt (siehe auch sein Buch „Grundlagen der Geopolitik„). Die Landmächte sind eurasisch und „gut“, die Seemächte atlantisch und „böse“. Eurasien verteidigt sich bloss, während die NATO bekanntlich expandiert.

Aleksandr Dugin

Ein unvoreingenommener Blick in die Geschichte zeigt jedoch, dass die Landmächte in Europa immer wieder gegeneinander Krieg führten. Aber darum geht es nicht, weil Mythen kreiert wurden und auf fruchtbaren Boden fallen, von einem Video, einem Posting zum nächsten verstärkt werden. Dugin lobte ausdrücklich Trump und hat Verbindung zu dessen Umfeld, aber auch zu den Identitären, er wollte die Ukraine von innen destabilisieren. Dugin bezieht sich auch auf Aleister Crowley, doch paradoxer Weise wollen seine Anhänger im Westen (die nicht einmal realisieren, wem sie folgen), überall „satanische Kräfte“ am Werk sehen, gegen die nur Traditionalismus hilft. Nicht nur bei Dugin fällt ein möglicher Geheimdienstbackground auf, denn dies kennen wir auch aus den USA siehe Temple of Seth; Crowley war zeitweise für den britischen Geheimdienst tätig und beeinflusste posthum etwa die Musikszene. Sein Sohn Randall Gair Doherty wollte die britische Regierung übernehmen; als Aprilscherz, den einige ernstnahmen, wurde behauptet, dass Barbara Bush Crowleys Tochter sei. Nun glauben die einen an Mythen um QAnon, White Hats und einen Kampf Gut gegen Böse, doch die anderen sind Anhänger des C-Kultes; die Gesellschaft scheint perfekt gespalten.

Diese Recherchen erfordern sehr viel Aufwand und sind in dieser Form einzigartig. Es ist immer notwendig, alles neu zu bewerten und weitere Puzzleteile zu einem sehr komplexen Bild hinzuzufügen. Davon profitiert jeder, der mit einzelnen Bereichen in Berührung gekommen ist oder der sich fragt, wie etwas einzuordnen ist. Als Grundlage für weitere Recherche, für parlamentarische Untersuchungen, für Ermittlungen der Justiz eignet es sich auch sehr gut. Es kommt oft darauf an, durch Zufall an eine mögliche Verbindung überhaupt mal zu denken, um sie und einiges mehr zu finden.

