Nachrichtendienste vs. „Putins Agentenheer“

Die Vorstellung scheint absurd, dass der neugeschaffene österreichische Nachrichtendienst DSN Putins Spione jagt. Dies behauptet ein Bericht der „Kronen Zeitung“, wobei unterstellt wird, dass hier geradezu ein „Agentenheer“ tätig sei. Zugleich soll sich DSN weiterhin Sorgen machen um sogenannte Demonstranten und natürlich auch Demonstrantinnen. Nun wird der Impfzwang ausgesetzt, unmittelbar nachdem mit Johannes Rauch von den Grünen der dritte Gesundheitsminister seit Jänner 2020 angelobt wird. Dass DSN nicht weit schauen muss, um auf KGB-Netzwerke zu stoßen, sollte bereits zu Beginn des Gesprächs unten mit der russischen Journalistin Yewgenia Albats klar werden. Denn sie verweist auf den Umstand, dass alle russischen Konzerne in Bereichen wie Öl, Gas, Telekommunikation etc. und die Banken unter der Kontrolle von KGB-Leuten stehen. Damit sind wir unter anderem bei Aufsichtsräten aus dem Westen, die jetzt oft hastig zurückgetreten sind. Wir sprechen etwa von Wolfgang Schüssel (Lukoil), Alfred Gusenbauer (Think Tank von Wladimir Jakunin), Christian Kern (Staatsbahnen RZD) oder Siegfried Wolf (Sberbank Europe) und Karin Kneissl (Rosneft), die jetzt Medien ihr Leid klagt. Aufgrund vieler personeller Verbindungen auch untereinander stellt sich die Frage, ob Wirecard, Strabag, Novomatic, Signa, Magna und andere vom russischen Geheimdienst als Front benutzt werden.

Außerdem muss man sich Banken ansehen, die nicht nur mit solchen Unternehmen kooperieren, sondern auch bei Geldwäsche-Schemata eine Rolle spielen. Es ist von grosser Bedeutung, dass mit Putin-Berater Walentin Jumaschew und seiner zweiten Ehefrau, der Jelzin-Tochter Tatjana Personen mithilfe der SPÖ eingebürgert wurden, die zu Putins Königsmachern gehörten. Albats zählt dazu ausserdem Alexander Voloshin, der vor Jumaschew Leiter der Präsidentschaftskanzlei von Boris Jelzin war. Sie interviewte im Jahr 2000 eine dieser drei Personen, die ihr wegen Überwachung nur mit Zetteln antwortete. Für Albats war klar, dass man einen KGB-Offizier nicht kontrollieren kann, zumal Putin gelernt hat, anderen zu sagen, was sie hören wollen.

Yewgenia Albats

Wenn heute eine russischstämmige Frau in der Schweiz nur unter Pseudonym mit ihrer Hilfe für Menschen in der Ukraine erwähnt werden darf, hat dies mit Angst vor Überwachung zu tun. Es ist nicht zu erwarten, dass Schweizer Behörden einschliesslich Nachrichtendienste jemanden schützen, wenn man von Erfahrungen in Österreich ausgeht. Wie Albats richtig bemerkt, brachte man Putin bei, andere zu spiegeln, als Mensch wie ich und du zu erscheinen; er wurde nicht zufällig in der DDR zur Rekrutierung von Agenten eingesetzt. Er kümmerte sich auch um Technologietransfer und das Errichten von Tarnfirmen, was beides auch auf eine Zeit danach ausgerichtet war. Hier kommt auch Martin Schlaff ins Spiel, der später Gusenbauer förderte und über den Kern CEO von RHI geworden wäre, hätte man ihn nicht als Kanzler gebraucht.

Aus der „Kronen Zeitung“

Albats wurde nach der Wahl von Donald Trump interviewt, die sie indirekt mit russischem Einfluss verbindet. Dies ist jedoch eine zu optimistische Sichtweise der Demokraten, da diese ebenso wie Trump über Russland-Connections verfügen, wie ich immer wieder ausführte. An dieser Stelle sei nur ein Beispiel genannt: John Podesta war für Bill Clinton und Barack Obama tätig und wurde dann Wahlkampfleiter von Hillary Clinton. Sein Bruder Tony lobbyierte mit Paul Manafort – der später Trump’s Wahlkampf leitete -, Alfred Gusenbauer und anderen für Viktor Janukowitsch. Manafort und Gusenbauer sind dem Putin-nahen Oligarchen Oleg Deripaska zuzurechnen, der bis 2018 Schwiegersohn und Geschäftspartner Jumaschews war. Janukowitsch wurde 2014 von russischen Special Forces nach Moskau ausgeflogen; dorthin floh auch Premierminister Mykola Azarov, der von den Gusenbauer-Leuten Leo Specht und Gabriel Lansky vertreten wird. In der Doku unten geht es um Janokuwitsch als Kleptokrat, der wie gesagt mit Putins Hilfe flüchtete; beim beschriebenen Geldwäsche-Schema wird z.B. Jumaschews Geschäftspartner mit Trump-Connections Pawel Fuchs erwähnt, der auch zu Juri Luschkow Verbindung hatte. Der schwerbewachte ukrainische Oligarch Serhij Kurchenko mit Verbindung zu Janukowitsch geht in russischen Ministerien und bei Gazprom, Rosneft und VTB Bank aus und ein.

Doku über Geldwäsche und Janukowitsch

Es überrascht nicht, dass die Meinl-Bank vorkommt, die wie die Commerzialbank Mattersburg 2020 abgewickelt wurde. Wegen all der von mir immer wieder dargestellten Verbindungen kann man sagen, dass beide Bankenpleiten quasi innerhalb des KGB-Netzwerks bei uns stattfanden. Bei Meinl war zeitweise Karl Heinz Grasser aktiv, der zuerst Magna-Manager und dann Finanzminister mit einem Hang zu Privatisierungen war. Wie Alfons Mensdorff-Pouilly ist er in die Eurofighter-Affäre verstrickt; zuerst war Grasser beim Investmentfonds C-Quadrat, dessen Gründer Alexander Schütz an den ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtash vermietet (Mensdorff ist aktuell bei C-Quadrat). Derzeit sind Psychogramme beliebt, die Putin etwa zum Narzissten und Psychopathen stempeln oder fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat (es könnte auch sein, dass er Krebs hat). Auch so kann man dem Bild auf den Leim gegangen sein, das man von Putin haben wollte. Auf der anderen Seite pushen Journalisten wie Florian Klenk (oft ohne es zu ahnen) die Agenda des Kreml und geben sich jetzt kritisch. Dies wird mit ideologischer Subversion zu tun haben, die auch verhindert, dass man Punkte miteinander verbindet. „Die Russen“ in diesem Fall mit ihren Hotels soll natürlich primitive Reflexe bedienen.

Diverse Alternativmedien finden viel Beachtung wegen ihrer Kritik am herrschenden C-Narrativ, vertreten jedoch mit Ausnahmen immer wieder die russische Position. Das muss nicht immer Absicht sein, sondern kann auch ausdrücken, wie wirkmächtig erzeugte geopolitische Vorstellungen sind. Während aber bei C eins und eins zusammengezählt werden können, erscheint es unmöglich, das Puzzle russischer Einflussnahme zu verstehen oder aufzugreifen. Hingegen wird erfreut gemeldet, dass Russland tatsächlich gegen „die Globalisten“ kämpfe, als ob nicht auch namhafte Russen beim World Economic Forum wären bzw. Globalisierung nichts mit ihnen zu tun hätte. In den Userkommentaren zum Gespräch mit Jack Barsky wird Bezug genommen auf ideologische Subversion, von der einst Yuri Bezmenov erzählte. Diese wurde zwar vom KGB initiiert, doch sie wird auch zum Selbstläufer, sodass sich der Westen mit immer weiter abtriftenden Vorstellungen selbst erledigt. Wer dafür nicht empfänglich ist, bekommt das Gefühl, dass es bei den meisten ganz anders ist und jetzt noch mehr Leute durch den Krieg wegkippen.

Jack Barsky

Es gibt auch einige, die meinen, sie müssten jetzt als Freiwillige für die Ukraine kämpfen; ihnen wäscht Thomas Gast den Kopf, der sowohl bei der Bundeswehr als auch bei der Fremdenlegion war. Die Vorstellung ist nämlich naiv, dass man im Fall einer Gefangennahme schonend behandelt werden wird oder nicht Gefahr läuft, erschossen zu werden. Es mag auch in Österreich Männer geben, die damit liebäugeln; die Regierung tut jedenfalls so, als gäbe es hier gar keine Netzwerke Putins zu sehen. Da wird der Ukraine allen Ernstes Treibstoff zunächst aus den Reserven des Bundesheers angeboten. Ausserdem fürchtet nun Bundespräsident Alexander van der Bellen um die (längst nicht mehr gegebenene) Einsatzfähigkeit des Bundesheers. Zu „Putins Heer“ gehört auch Vorgänger Heinz Fischer, und Christian Kern wird zu Energiesituation und Inflation interviewt. DSN wird wohl auf neue Agenten Putins fixiert an der tatsächlichen Lage vorbeitappen…

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!