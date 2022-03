Warum Putins Netzwerk in Österreich intakt ist

Wenn über Oligarchen berichtet wird oder Staaten von sich aus Massnahmen setzen, handelt es sich in der Regel nicht um Österreich. Ein wichtiger Grund ist, dass Spionage weit weniger als in anderen Ländern verfolgt wird. Ausserdem sorgte gerade die Neutralität dafür, dass Österreich als Playground für jenes Netzwerk aus KGB – Oligarchen – Mafia verwendet wird, dem auch Putin zuzurechnen ist. Es existierte freilich schon lange vor ihm, wobei die Besatzungszeit von 1945 bis 1955 förderlich wirkte. Doch man kann personelle Verbindungen bis in die Zeit vor dem Einmarsch der Nazis 1938 zurückverfolgen und findet auch einen eigenen Zugang zu Graham Greenes „Der dritte Mann“ und der Verfilmung.

Wenn sich in der Aufzeichnung unten von der Pressekonferenz von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Medien einmal mehr als Kriegstreiber erweisen, könnte man sich fragen, welchen Sinn Recherchen wie meine eigentlich noch haben. Es scheint, dass Journalisten einen Einsatz taktischer Atomwaffen geradezu herbeisehnen. Dass aber die Sowjetunion auch Nuklearwaffen entwickelte, hatte wesentlich mit Spionage zu tun. Der englischsprachige Wikipedia-Eintrag zum geheimen britisch-kanadischen Tube Alloys-Programm ist umfangreicher als der auf Deutsch und erwähnt „Soviet spys in the Tube Alloys project“ und hier auch den Österreicher Engelbert Broda. Dessen Bruder Christian wurde Justizminister und galt wie Karl Waldbrunner, der in der Sowjetunion Verstaatlichung studierte, als Mentor von Heinz Fischer. Dieser wiederum verteidigte in den 1980er Jaren mit Alexander van der Bellen Peter Pilz gegen Spionagevorwürfe; Fischer und van der Bellen wurden Bundespräsident und Pilz langjähriger Abgeordneter.

Nun wirkt es auch bedrohlich, wenn die Truppenpräsenz in NATO-Mitgliedsstaaten verstärkt wird; es ist beunruhigend, dass Stoltenberg aus russischen Behauptungen über US-Biowaffenlabors in der Ukraine schliesst, dass es eine false flag geben könnte, auf welche die NATO reagieren müsste. Sind Biolabore auch gleich Biowaffen-Labore? Ausserdem kann es false flags auch andersrum geben, worauf einiges hindeutet. Bertold Brecht wird fälschlicherweise dieses Zitat zugeschrieben: „Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.“ Es hat in Wahrheit nichts mit ihm zu tun und wurde auch ergänzt damit, dass dann halt der Krieg zu und nach Hause kommt, wir uns also wehren müssen. Kriegsberichterstattung findet fast ausschliesslich weit abseits der Front statt, wie Thomas Gast hier erklärt, der bei Bundeswehr und Fremdenlegion war. Man mag zwar als Journalist erfahren sein, muss aber aufpassen, nicht auf Desinformationen beider Seiten hereinzufallen. Das Frauennetzwerk Medien verweist auf Journalistinnen und Expertinnen in einer von Männern dominierten Berichterstattung und appelliert, vermehrt Frauen als vom Krieg Betroffene zu Wort kommen zu lassen. Wir können aber in gewissem Sinn nicht hingehen, auf emotionalisierende Bilder verzichten, keine Spekulationen anstellen und stattdessen Putins Netzwerk bei uns und darüber hinaus darstellen.

Typisch österreichisch ist wohl, wie mit dem Oligarchen-Problem umgegangen wird. Die Strabag meldete, dass Hans Peter Haselsteiners Familien-Privatstiftung (die auch an Rene Benkos Signa beteiligt ist) mit Alfred Gusenbauer im Vorstand den Syndikatsvertrag mit Oleg Deripaskas Rasperia Trading gekündigt habe. Auch Uniqua und Raiffeisen nahmen dies zur Kenntnis, doch weder dort noch bei der Strabag wollte die Konzernkommunikation Fragen beantworten. Dieser Vertrag sah vor, dass man Aufsichtsratsmitglieder gemeinsam ernennt und das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen koordiniert; an der Eigentümerstruktur ändert sich jedoch nichts. Mit anderen Worten hält Deripaska nach wie vor Anteile an der Strabag und war daran beteiligt, Gusenbauer 2010 zum Aufsichtsratsvorsitzenden zu küren. Von Haselsteiner gibt es keinen weiteren Kommentar; er hielt sich allerdings auch sehr bedeckt, als er im Ibiza-U-Ausschuss aussagen sollte. Wie andere Oligarchen unterhält Deripaska auch Dependancen in der City of London, wo man sich der Tragweite aber mehr bewusst ist als in Wien.

Weil es um mehr geht als um Deripaska, wandte ich mich vergeblich an die SPÖ:

Liebes Team,

Haselsteiner kündigt den Vertrag mit Oligarch Deripaska, über den hier in einem Magazin von ARD und RBB als Profiteur des Krieges berichtet wird:

Es gibt jedoch unter anderem wegen Gusenbauer weit mehr zu Deripaska zu sagen, was man in seiner vollen Tragweite versteht, wenn man weiss, dass das mit Putin verbundene System aus KGB, Oligarchen und Mafia besteht:

Noch ehe jetzt z.B. Christian Deutsch oder Rudi Fussi Empörung über Deripaska heucheln (und Gusenbauer aussparen), recherchierte ich über das russische Netzwerk in Österreich und dessen Bedeutung:

Für die SPÖ ist dabei auch wichtig, dass Putin Gusenbauer am 23. Mai 2007 mit den Oligarchen Oleg Deripaska und Viktor Vekselberg besuchte:

https://www.strabag.com/databases/internet/_public/content.nsf/web/B664F2F0B5DD4A11C1257A0D00409161

Es ging um Milliardenaufträge für die Strabag dank Russland/Putin, Vekselberg und Deripaska; Siegfried Wolf wurde auf Wunsch Deripaskas in den Aufsichtsrat der Strabag aufgenommen:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070524_OTS0008/profil-siegfried-wolf-neuer-strabag-aufsichtsrat

Dort blieb er bis 2015; Gusenbauer wurde 2010 AR-Vorsitzender. Es ist bekannt, dass Magna (wo sich Deripaska 2007 auch beteiligte) seit 1998 mit GAZ kooperiert (jenem Konzern, der vom Krieg in der Ukraine profitiert):

https://profil.at/home/industrie-die-perlkoenige-173017

Die Verbindung von Magna nach Russland war für den 2000 u.a. mit Daimler Aerospace gegründeten Konzern EADS interessant (heute Airbus Group). Magna sollte helfen, den russischen Markt zu sondieren. Noch ehe die Nachfolge der Saab Draken ausgeschrieben war, wurden Finanzminister Grasser (von 1998 bis 2000 bei Magna) Eurofighter im Paket mit MiG-29 angeboten. Diese MiG-29 der NVA landeten 2003 in Polen, und es gibt jetzt eine Debatte, ob sie der Ukraine zur Verfügung gestellt werden sollen.

Auch der Eurofighter-Vergleich hat mit Russland zu tun, weil Gusenbauer so einen unrealistischen Vertragsausstieg konterkarierte. Norbert Darabos hatte Wolfgang Peschorn von der Finanzprokuratur mit Ausstiegsverhandlungen beauftragt und dies nie widerrufen. D.h. nach dem Willen des zuständigen Ministers wären die Jets wie geplant geliefert worden, doch Gusenbauer war Putin im Wort, dessen 2006 gegründete United Aircraft Corporation mit 5 % an EADS beteiligt war. Ab 24. Mai 2007 gab es nur mehr Scheinverhandlungen ohne Peschorn, aber mit den alten Bekannten Meinhard Lukas und Helmut Koziol:

Im U-Ausschuss 2017 wurden die wahren Hintergründe und auch Druck auf Darabos verschleiert, der über den „Minister spielenden“ BMLV-Kabinettschef Stefan Kammerhofer abgeschottet wurde; es geht auch um umfassende Überwachung.

Zugleich zeigte Hans Peter Doskozil Airbus an, wobei er von Peter Pilz unterstützt wurde, der im UA Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich verschleierte. Ausserdem wurden die Kanzlei Skadden (die auch Rene Benko vertritt, dessen rechte Hand Gusenbauer ist) und die Lobbyingfirma FTI Consulting engagiert, die der Kapitalisierung von Airbus auf dem Aktienmarkt schaden sollte:

Skadden und FTI lobbyierten mit den Deripaska-Leuten Paul Manafort und Alfred Gusenbauer für den ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, der eine zentrale Figur im russischen Ukraine-Narrativ darstellt:

Gusenbauer lobbyierte auch schon dank Gabriel Lansky für Nursultan Nasarbajew, der ebenfalls zum Putin-Netzwerk gehört. Ausserdem wurde via Lansky das Agieren der SPÖ im Eurofighter-UA koordiniert, da es ja nicht dazu kommen durfte, dass Gusenbauers Rolle publik wird und Darabos von Druck befreit weiter in der Politik bleiben kann:

Dies ist von grosser politischer Bedeutung wie auch die Einbürgerung von Walentin Jumaschew samt Familie auch dank eines Scheinwohnsitzes im Burgenland (jetzt haben die Jumaschews eine Wohnung in einem Siegfried Wolf-Haus in der Elisabethstrasse):

https://www.spiegel.de/politik/ausland/jelzin-tochter-hat-oesterreichische-staatsbuergerschaft-erhalten-a-896512.html

Mehr dazu auch hier:

In Büchern wie „Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West“ von Catherine Belton und „Der Pate des Kreml“ von Paul Klebnikow, auf die ich mich beziehe, wird die Rolle von Jumaschew, der zuerst Jelzins Ghostwriter war und dann die riesige Präsidialverwaltung leitete (zeitweise mit Putin als Stellvertreter), ausführlich beschrieben. Wenn Jelzin im Krankenhaus war, regierte seine Tochter Tatjana Dyachenko, die später Jumaschew heiratete, dessen Tochter Polina aus erster Ehe Deripaskas Frau wurde. Der russische Generalstaatsanwalt Juri Skuratow ermittelte wegen 50 Milliarden Dollar, die ins Ausland verschoben wurden und auch gegen den Jelzin-Clan wegen Kickbacks bei der aufwändigen Kreml-Renovierung. Es gab Hausdurchsuchungen in der Schweiz in Kooperation mit Carla del Ponte. Gegen Skuratow setzte das FSB (an dessen Spitze da Putin stand) ein Kompromat ein, das schliesslich im Fernsehen gezeigt wurde, als er sich nicht einschüchtern liess:

https://www.welt.de/politik/ausland/article161084410/So-bringt-der-russische-Geheimdienst-Gegner-zu-Fall.html

Putin sollte dann nächster Präsident werden und den Jelzins Straffreiheit zusichern. Aus der SPÖ waren Gusenbauer, Franz Schnabl, Hans Niessl (in dessen Büro Doskozil gerade begonnen hatte) an der Einbürgerung der Jumaschews beteiligt; auch Günther Apfalter von Magna kann man dazu zählen und Gusenbauers Anwalt und Partner Leo Specht; sein auch von Gusenbauer genutztes Büro war im selben Haus Teinfaltstrasse/Löwelstrasse wie die Gazprom und TMF, eine Londoner Firma, die Deripaska-Firmen in Österreich verwaltete und Verbindung zu Specht hat. Mehr hier:

Eine Al Jazeera-Doku über den Kleptokraten Viktor Janukowitsch und sein Umfeld sowie die von diesen Personen betriebene Geldwäsche verweist auf Pawel Fuchs, einen Geschäftspartner Jumaschews in Moskau:

https://www.aljazeera.com/features/2018/1/7/oligarch-friend-of-trump-who-is-pavel-fuchs

Was die SPÖ betrifft, muss man auch an Martin Schlaff denken, der mit Putin schon in Dresden kooperierte, als es um Embargodeals im Bereich Technologietransfer und um das Gründen von Tarnfirmen ging (darauf geht auch Belton ein):

Alle beschriebenen Zusammenhänge und Komplizenschaft nicht nur von Mitgliedern der SPÖ verweisen auf ein vom russischen Geheimdienst über die Jahre aufgebautes Netzwerk:

Eingebunden ist ein Gespräch mit der Moskauer Journalistin Yewgenia Albats, die davon spricht, dass Geheimdienstler an der Spitze von Konzernen in Bereichen wie Rohstoffe, Technologie, Öl, Gas und bei Banken stehen. Ich habe meine Analyse auch im Kommentarbereich ergänzt.

Ich erwarte von Pamela Rendi-Wagner, die nie mit mir reden wollte, jetzt unverzüglich zu handeln. Mit einem Parteiausschluss der erwähnten und anderer Personen ist es dabei nicht getan, da es auch um Strafrechtsrelevantes geht.

Zum Schluss noch zu Deripaska und Co.:

https://www.polygraph.info/a/fact-check-deripaska-fbi-search/31525122.html

Es geht dabei um Delikte, die ihm das FBI vorwirft.

http://narativ.org/2019/02/06/deripaska/

Deripaska dient dem russischen Staat…

https://www.rferl.org/a/major-questions-fincen-leak-sheds-light-on-the-hidden-money-flows-of-putin-s-russia/30855925.html

https://www.dw.com/de/russland-die-oligarchen-der-fincen-files/a-55055752

Putin-Berater Jumaschew und andere und die FinCEN Files.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-23/deripaska-s-ex-wife-said-near-deal-to-sell-en-stake-to-mubadala

Jumaschew und seine Tochter waren an Deripaskas En+ beteiligt.

https://amp.theguardian.com/business/2022/mar/07/tory-peer-greg-barker-to-resign-as-chair-of-russian-firm-en

Lord Gregory Barker war Aufsichtsratsvorsitzender bei En+ und wird mit einem Gesetz von 1917 gegen Spionage konfrontiert.

https://www.globalresearch.ca/russia-ukraine-war-jeremy-corbyn-right-all-along-about-putin-his-oligarchs/5773794

Vorbildliches Verhalten eines Sozialdemokraten, an dem sich die SPÖ ein Bespiel nehmen muss….

Mit freundlichen Grüssen

Alexandra Bader

Zu ergänzen ist, dass sich Helga Krismer von den Grünen in Niederösterreich mit Oligarchen und deren Villen befasst. Was Strabag, Raiffeisen und Magna mit Geopolitik zu tun haben, analysiert hier Martin Malek. Gegenüber Strabag und Raiffeisen kann man auch ins Treffen führen, dass die von Haselsteiner gesponserten NEOS Gusenbauer bei Eurofighter deckten und das Bauernopfer Darabos attackierten. Ausserdem wirkte daran der „Kurier“ mit Erwin Hameseder von Raiffeisen als Aufsichtratsvorsitzendem mit, dem stellvertretenden AR-Vorsitzenden der Strabag. Man transportierte im „Kurier“ sogar Drohungen von Gusenbauers Komplizen Peter Pilz gegen Darabos. Hameseder ist ausserdem Milizbeauftragter des Bundesheers und leitete 2012/13 das Personen Komitee „Einsatz für Österreich“ zur Wehrpflicht-Volksbefragung. Er wusste, wie mit Darabos umgangen wird (der für das bestehende System war und dies nicht vertreten durfte), war aber zu Russland anstelle der Republik Österreich loyal. Währenddessen geht man gerade in der Slowakei gegen russische Spionage auch im Verteidigungsministerium vor. Österreich übt sich hingegen in Solidarität unter falscher Flagge und leeren Worten gegen Russland, denen keine Taten gegen das Putin-Netzwerk hier folgen.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!