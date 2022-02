Klaus Schwab, Wladimir Putin und die Geopolitik

Es ist gut, dass immer mehr Menschen sich über die Rolle des World Economic Forum im Klaren sind. Doch die Suche nach Zusammenhängen darf nicht aufhören, gerade nachdem die Protestbewegung in Kanada von Young Global Leader Justin Trudeau niedergeschlagen wurde. Wenn bei uns die Dissertation von Global Shaper Alma Zadic als mutmassliches Plagiat Schlagzeilen macht, sollte es auch darum gehen, dass sie von Peter Pilz und Alexander van der Bellen gepusht wurde. Angesichts geopolitischer Spannungen scheinen gerade viele Menschen, die C durchschauen (das uns mit Young Global Leader Sebastian Kurz oktroyiert wurde), Wladimir Putin über jede Kritik erhaben zu sehen; dies wird auch beim durchaus verdienstvollen Corona-Ausschuss deutlich. Es sind dann Oligarchen gegen seinen Willen aktiv, obwohl ihm zugeschrieben wird, dass er es anderen so richtig zeigt im Gegensatz zu westlichen Politikern. Oder man bestreitet jede Verbindung zwischen Klaus Schwab und Putin, obwohl Schwab selbst darauf hingewiesen hat und den russischen Präsidenten als Young Global Leader bezeichnete.

Wenn Schwab Global Governance fordert, fragt sich, ob dies – wie gerne gemutmaßt wird – nun faschistisch oder kommunistisch sei (auch über die WHO unter marxistischer Führung wird dieses Ziel angesteuert). Mit simpler Logik ist auch nicht nachzuvollziehen, dass Putin uns puncto C Hoffnung geben soll, auch aber nie gegen die Agenda aussprach und das Vorgehen gegen Demonstrationen bei uns nie kommentierte. Bei C begannen wir damit, uns über Basics schlau zu machen, also über Viren, PCR und normale Krankheitsverläufe, um denen zu kontern, die uns eine echte Pandemie verkaufen wollten. Mit den gleichen Werkzeugen, der Recherche und dem Anhören von Personen, die sich schon länger damit befasst haben, kann man auch Geopolitik einschätzen, auf die ja bereits die Rolle des WEF deutet, wie das Wirtschaftsforum seit 1987 heisst. Man weiss, dass Schwabs Sohn Oliver das WEF Büro in China von 2011 bis 2015 leitete. Bei der Biografie von Klaus Schwab fällt unter anderem seine Zeit als Manager bei der Schweizer Firma Escher-Wyss auf, die mit dem geheimen südafrikanischen Atomwaffenprogramm zu tun hatte.

Demo-Schild in Anlehnung an Trudeau

Deshalb dachte ich, dass es auch einen Bezug zur DDR geben muss, deren Embargodeals unter anderem über die Schweiz und Österreich gelaufen sind. In einem Artikel über Schwab als begnadeten Netzwerker heisst es, die deutsche Wiedervereinigung sei von Helmut Kohl und Hans Modrow am Rande des WEF paktiert worden. 1990 machten Wolfgang Berghofer, von 1986 bis 1990 Oberbürgermeister von Dresden und mit Modrow beim WEF, und Friedrich Workuka, früherer Generaldirektor von Robotron, die Bekanntschaft von Schwab, worauf dankenswerter Weise ein Artikel im Archiv der „Zeit“ zu Schwab von 1990 hinweist. Auch der Screenshot aus dem Buch „Von Bonn nach Dresden“ des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf passt dazu, dessen Tochter Susanne beim ZDF immer wieder über das WEF berichtet. Der erwähnte Unternehmer Rudi Häussler begründete die „Davoser Gespräche“ mit und beschäftigte Workuka und Berghofer. Er wird auf Wikipedia mit Berghofer abgebildet, bei Stuttgart 21 genannt und engagierte sich die die Dresdner Semperoper. Eine Analyse über die Verbindung von Angela Merkel zu den de Maizeres zeigt sie 1993, als sie schon zu den Young Global Leaders gehörte, mit dem späteren Verteidigungsminister Thomas de Maiziere.

Aus „Von Bonn nach Dresden„

Bei den Stichworten Robotron und Dresden liegt nahe, Wladimir Putin zu erwähnen, der für den KGB in Dresden stationiert war und mit der Hauptverwaltung Aufklärung die Beschaffung von West-Technologie betrieb. An dieser Stelle kommt Martin Schlaff ins Spiel, der später WEF-Gast Alfred Gusenbauer fördern und feiern sollte, dass dieser am 11. Jänner 2007 als Kanzler angelobt wurde. Wenn man aus heutiger Perspektive die Wiedervereinigung betrachtet und berücksichtigte, dass Geheimdienststrukturen diskret fortbestanden, versteht man auch, warum die Präsenz von Schwab wichtig sein kann. Manche sind dadurch total getriggert, dass ich den Konnex von Putin zu Schwab mit der DDR, Dresden, Robotron und Wiedervereinigung zunächst auf Facebook erklärte. Dazu kommen dann noch Grafiken aus dem 1999 erschienen Buch „Science under Socialism„, die das HVA/KGB-Netzwerk in Wien darstellen.

Aus „Science under Socialism“

Es kommen bekannte Namen vor wie Udo Proksch oder Rudi Wein; ausserdem war an die Rudolf Sacher GmbH das „Extrablatt“ angekoppelt, bei dem Peter Pilz seine ersten Artikel schrieb. Die Akademie der Wissenschaften ist auch vertreten mit Kernforschung und die Volksbanken sind es, die 2012 ihre Osteuropa-Töchter an die Sberbank verkaufen sollten. Matthias Warnig war im Ministerium für Staatssicherheit tätig, als Putin in Dresden stationiert war und ist heute Geschäftsführer von North Stream 2. Hans Jörg Schelling war Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbanken und Finanzminister und ist heute Berater bei North Stream 2. Ich habe sehr viele Puzzleteile zusammengetragen, die aufzeigen, wie massiver Schaden etwa durch Privatisierungen, Scheinverkäufe oder das Plündern von Banken bei uns entstanden ist. Gerade demonstriert dies auch das „profil“ mit dem durch Leaks bei der Credit Suisse bekanntgewordenen Fall des ukrainischen Oligarchen Oleg Bakhmatjuk. Es ist ein Hohn, dass die EU „uns“ nun dafür „entschädigen“ will, dass Subversion inklusive höchst rauer Sitten weitergehen. Weil Yuri Bezmenov zu Recht bemerkte, dass man Menschen, die es nicht wissen wollen, vergebens mit Fakten überschütten kann, weise ich alle anderen auf das Erkennen von Mustern hin.

Aus „Science under Socialism„

Für mich sind die Mechanismen vertraut, die Catherine Belton in „Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West“ übrigens mit viel Österreich-Bezug beschreibt. Im Grunde geht es jetzt sehr vielen so, die bei C das Durchziehen einer Agenda um jeden Preis erleben, mit offensichtlichen Lügen, Geheimnissen, dem völligen Negieren persönlicher Leistungen und Lebensumstände. Auch bei den Grünen war eine hidden agenda spürbar, die Peter Pilz und Pius Strobl durchzuziehen hatten. Sie scheuten nicht davor zurück, Menschen zu verleumden und zu bedrohen, die leider zuwenig Solidarität erfuhren und auch verdeckt aus dem Hinterhalt attackiert wurden. Daher weiss ich aber, was eine Frontorganisation ist ähnlich jenen Tarnfirmen, die u.a. Putin und Schlaff errichteten. Wenn etwas inszeniert wird, eine Fassade nach aussen errichtet wird, fühlt es sich anders an; es scheint immer ein Fall ins Bodenlose zu drohen, wenn man mit der Agenda in Konflikt kommt, auch wenn man nur merkt, dass etwas nicht stimmt. Wie in Russland, aber auch in der City of London bieten Justiz und Polizei schon lange keinen Schutz mehr, wenn man unbeabsichtigt beim KGB-Netzwerk aneckt.

Der Kanzler zur Ukraine

Von unbeirrbaren Putin-Fans hören wir jetzt, der Great Reset des WEF sei zwar kommunistisch, aber habe nur mit China zu tun. Auch Robert Malone bringt nur das chinesische Vorbild ins Spiel; Berichten zufolge nahmen Vertreter Chinas erstmals 1979 teil und Russen 1987. Wie China mit Russland verbunden ist, wird natürlich ausgeblendet und auch, dass Putin jetzt Anspruch auf die gesamte Ukraine unter Verweis auf den Kommunismus erhebt. Ausserdem erkennt er per Dekret die Volksrepubliken Donezk und Lugansk in der Ostukraine an, was nicht wie kalmieren wirkt, zumal er auch Truppen entsendet und eine Rede hält. Vielleicht ist alles wie aus einem Guss d.h. das Resultat von Destabilisierung, wenn „unsere“ Regierung nach C-Krisenstäben wie GECKO nun auch einen zur Ukraine einrichtet. Auf jeden Fall sollten wir uns dessen bewusst sein, dass nur die Slowakei zwischen Östereich und der Ukraine liegt. Während auch ganz normale Menschen aus der Ukraine hier leben, gibt es auch vielfältige Verbindungen im Bereich Korruption vor und nach 2014. Und damit sind wir bei der Dokumentation unten zum höchst emotional besetzten Thema Abschuss der malaysischen Boeing, der vermeidbar gewesen wäre, hätten die Staaten den Abschuss eines Kampfflugzeugs auf einer Höhe von 6000 Metern davor ernstgenommen. In Deutschland war es der damalige Aussenminister Frank-Walter Steinmeier, der Warnungen nicht weitergab; nur 20 Minuten vor Flug MH 17 war ein Jet der Lufthansa in diesem Luftraum unterwegs. Eine Untersuchung kam zwar zum Schluss, dass die Boeing von einer Buk-Rakete abgeschossen wurde, doch man ging vorsichtig davon aus, dass die Russen diese den Rebellen überlassen hätten.

Dokumentation über Flug MH 17

Übrigens war Ferdinand Piech, der Enkel von Ferdinand Porsche, mit Klaus Schwab befreundet und natürlich auch Gast in Davos. Piechs Bruder Hans Michael Piech ist am „Falter“ beteiligt; dem Aufsichtsrat von Porsche gehört der AR-Vorsitzende der Sberbank Europe Siegfried Wolf an. Wolf ist auch Geschäftspartner des Oligarchen und Young Global Leaders Oleg Deripaska und der Vermieter des ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtash und des eingebürgerten Putin-Beraters Walentin Jumaschew. Mit Hans Michael Piechs Sohn Stefan und dem Firtash-Vermieter Alexander Schütz tritt Deripaska-Geschäftspartner Hans Peter Haselsteiner in der Show „2 Minuten – 2 Millionen“ auf. Wir werden all die mit C begründeten Massnahmen nur dann los, wenn wir sie nicht bloss inhaltlich entlarven, sondern auch deren Ursprung benennen. Unten sehen wir den russischen Abgeordneten Jewgeni Fjodorow, dessen Botschaften auch über Hans Joachim Müller transportiert werden (und der bei Alex Jones im Interview mit Arkadi Mamontov erwähnt wird). Es entsteht, wenn auf ihn bei uns Bezug genommen wird, in Verbindung mit anderem der Eindruck, dass auf etwas eingestimmt werden soll gerade auch angesichts der Delegitimierung der Politik durch C.

Jewgeni Fjodorow

Fjodorow spricht zu Beginn auch an, dass die Minister bei Boris Jelzin nicht in ihre Ministerien gelassen wurden. Nun gilt Jelzins Tochter Tatjana Dyachenko als Gatekeeper gegenüber dem Präsidenten; später heiratete sie den Leiter der Präsidentschaftskanzlei Walentin Jumaschew, der in den letzten Jahren formulierte, was Jelzin zugeschrieben wurde. 2006 beteiligte sich Russland via VTB Bank an EADS; zuvor wurde die United Aircraft Corporation per Dekret Putins gegründet, die dann die VTB-Anteile erhielt. Zwar machte Gusenbauer einen „Sozialfighter statt Eurofighter“-Wahlkampf, doch es kam nicht in Frage, dies auch unzusetzen. In Vorbereitung von Geschäften von Russland und Oligarch Viktor Vekselberg bzw. des Einstiegs von Deripaska bei Strabag und Magna beteiligte sich Schlaff an RHI. Als Gusenbauer Kanzler wurde, sollte Wahlkampfmanager Norbert Darabos den KGB-Netzwerken als Verteidigungsminister dienen. Doch er schien diese zu erkennen und sich querzulegen, sodass man ihn abschottete, überwachte und bedrohte und via Kabinettschef illegale Befehle gegeben und leider auch ausgeführt wurden. 2009 bekam Darabos nach Neuwahlen die Sportagenden hinzu, sodass man ihn mehr oder weniger ins Haus des Sports abschieben konnte; die Justiz deckt immer noch alles. Ab November 2008 bemühten sich Gusenbauer und Co. um die Einbürgerung von der Jumaschews, wobei auch ein Scheinwohnsitz eine Rolle spielte. Man fragt sich, ob russische Praktiken des „Regierens“ eingeführt wurden und nicht das WEF das Kommando gibt, wie viele jetzt vermuten…

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zur Änderung des Sozialversicherungsgesetzes, um der Ärztekammer mehr Macht über Ärzte zu geben (siehe 2172/A). Es ist auch notwendig, sich per Stellungnahme gegen eine Verlängerung des Epidemiegesetzes bis 30. Juni 2022 auszusprechen (siehe 2063/A).

PPS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich nahe, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!