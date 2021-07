….und was war dein Aufwach-Moment?

Vielleicht war noch nie so viel davon die Rede, dass die einen aufgewacht seien, andere aber immer noch alles glauben, was man ihnen vorsetzt. Es ist meist sehr interessant, Menschen zuzuhören, was für sie einschneidende Momente waren, durch die sie danach einen anderen Weg eingeschlagen haben. Doch man verleitet uns auch dazu, an falsches „Erwachen“ Hoffnungen zu knüpfen, nämlich wenn Aussteiger im Bereich Politik und Mainstream-Medien den Vorhang ein wenig lüften, damit wir hinter die Fassade blicken können. Zunächst fragt sich, ob sie wirklich komplett draussen sind und dann sieht man in der Regel, wie Kritik sofort wieder eingefangen wird. Ein Beispiel dafür ist ein langes Facebook-Posting des ehemaligen „Krone“-Mitarbeiters Thomas Schrems, der seinem Unmut über Hofberichterstattung Luft machte. Sofort wurde er vom „Falter“ interviewt, weil es zu einem Narrativ gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz passte, das Erfahrungen mit anderen Politikern ausblendete.

Aufwach-Momente von Personen, die nicht aus den Bereichen Politik oder Medien kommen, gibt es im Video unten zu hören. Für eine Neuorientierung benötigt man Informationen, die jedoch nicht deswegen schon zuverlässig sind, weil sie nicht vom Mainstream stammen. Es spielt auch wenig Rolle für den herrschenden Diskurs, wenn sich Thesen verbreiten, die nicht an die hiesige Realität angekoppelt sind. Dies ist auch schade, weil viel an rebellischem Geist dadurch verloren geht, statt die Verhältnisse hier zu verändern. Es gibt aber auch kein Aufwachen und dann ist alles anders, sondern wenn man sich nicht manipulieren lassen will, muss man sich dies täglich neu erarbeiten. Natürlich kann man dabei einiges im Rückblick neu bewerten, was besonders spannend, aber auch schmerzhaft sein kann, wenn es um Politik und Medien geht.

Menschen schildern ihr Erwachen

Wer dies als sinnloses Unterfangen betrachtet, weil die Politik eh durch und durch korrupt sei und Medien ohnehin lügen, kann sich unten eine Alternative reinziehen. Hier geht es um einen Kongress von Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump, aber wie in anderen Videos auch darum, dass jemand offenbar Trumps Limousine gefilmt und dabei einen Satz von Securities aufgeschnappt hat, in dem es auch um JFK Jr. ging. Wenn ihr diese Aufregung einmal darauf überträgt, dass irgendwo der Dienstwagen von Sebastian Kurz oder Angela Merkel und ihren Vorgängern auftaucht, kommt es euch sicher absurd vor. Hier gehört aber ein gesamtes Narrativ dazu, das fest damit rechnet, dass Trump im August ins weisse Haus zurückkehrt. Man reibt sich die Augen, wenn man Clips findet, in denen es um Trump geht, aber sie stammen tatsächlich von heuer und nicht von 2020. Wer sich für aktuelle politische Auseinandersetzungen in den USA interessiert, ist auf diesen Kanälen schlecht bedient, deren Argumentationen auch zahlreiche deutschsprachige Angebote folgen. Nun lernt man (nicht nur) in der Politik und im Journalismus, wie man recherchiert, wird da aber kaum wirklich entlarvende Einblicke finden können.

Kehrt Trump zurück?

Eher schon wird abgelenkt bzw. die eigene Beteiligung verschwiegen, was man etwa bei Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner oder dem ehemaligen Abgeordneten Peter Pilz gut erkennen kann. Dennoch nehmen viele Menschen, die auf Hilfe von außen gegen „das System“ hoffen, all das für bare Münze, was scheinbar enthüllt und damit auch suggeriert, es gäbe nicht mehr zu sehen. Ich kenne „das System“ von innen und von außen und bewertete Corona daher daran gemessen, was sonst Alltag ist im Bereich Politik und Medien, zum Beispiel bei Presseterminen. Schreiben ist immer ein Erkenntnisprozess, wenn es über das Notieren von Stichworten hinausgeht. Hilfreich sind auch Skizzen, die Verbindungen zwischen Personen und Unternehmen aufzeigen und auch chronologische Abläufe darstellen. Man findet vieles im Internet, aber auch, wenn man Zeitungen und Zeitschriften aufmerksam liest. Oft würde man natürlich etwas Älteres benötigen, das man vielleicht einmal in Print hatte, dessen Bedeutung damals aber noch nicht klar war. Selbst wenn man abschalten will, gibt es immer wieder Assoziationen, die den Erkenntnisprozess auch befeuern können. Dies ist zumindest dann der Fall, wenn es um Recherche und Analyse geht und nicht um tiefschürfende persönliche Einsichten. Und manchmal merkt man, dass sehr präsent ist, womit man sich schon intensiv befasst hat – während ich tippte, unterhielten sich zwei junge Männer auf der Bank hinter mir am Bahnhof über Bombardier vs. Siemens. Ich hätte ihnen erzählen können, warum Airbus die Mehrheit an Bombardier Aerospace erwarb und Boeing ein Joint Venture mit Embraer bilden wollte, dass aber bei Großraumjets Russland und China Boeing und Airbus ausloten wollen und wie österreichische Verteidigungsminister dies unterstützen.

These – Antithese – Synthese?

Wenn ich wirklich entspannen will, höre ich gerne Mantras, am liebsten gesungen von Snatam Kaur und Ajeet Kaur. Deshalb weiss ich auch, dass Kaur (Prinzessin) der Nachname weiblicher Sikhs ist und ich verstehe, warum Sobhkir Kaur ihrem Sohn Pavandeep Singh Gill den Rücken stärkte, als er Wirecard-Whistleblower wurde. Klar, dass ich mir auch keinen Krimi ganz unbefangen ansehen kann; beim ARD-Kroatien-Krimi „Tränenhochzeit“ musste ich bei einem Besitzer diverser Klubs mit durchwachsenem Ruf an Martin Ho denken. Der Bruder der Braut verunglückte und machte vorher Rap-Videos, in denen er mit organisierter Kriminalität reich gewordene Kroaten an den Pranger stellte. Domagoj Margetic ist ein kroatischer Journalist, der sich mit Geldwäsche am Balkan befasst und dabei auch österreichische Geschäftspartner wie Martin Schlaff und Alfred Gusenbauer des serbischen Premiers Aleksandar Vucic unter die Lupe nimmt (mehr dazu auch hier). Im deutschen Krimi muss es natürlich eine ungewöhnliche Lösung geben, die nichts mit rivalisierenden Mafiaclans zu tun hat. 2018 gab es einen Mafiamord in Wien, der auf die Kappe einer Gruppe geht, die vom montegrinischen Hafen von Kotor aus operiert. Das Killerkommando übernachtete bei Ibiza-Detektiv Julian Hessenthaler in einem Haus, das dem Schwager von Vizekanzler Werner Kogler, Ronny Pecik gehört, der übrigens aus Kroatien stammt. Pecik war Geschäftspartner des Oligarchen Viktor Vekselberg, der wie Michael Cherney, mit dem Martin Schlaff Geschäfte machte, und Oleg Deripaska (der in Montenegro eine wichtige Rolle spielt) an den russischen Aluminiumkriegen beteiligt war.

Hans Joachim Müller in Moskau

Weiter oben ist ein Bericht über QAnon eingebunden, denn es ist eine PsyOp nach dem Vorbild der Operation Trust, mit der die Bolschewiken vor 100 Jahren eine Falle für ihre Gegner bauten. Eine Schwachstelle ist bei vielen Menschen, dass sie sich den Kampf gegen „das System“ als LARP vorstellen, wo doch die simple Wahrheit oft ungeheuerlich genug ist. Allein die wenigen Beispiele zu Österreich sollten nachvollziehbar machen, dass jeder irgendwo ansetzen kann, etwas weiss, das er besser einordnen will. Kein plötzliches Erwachen, sondern ein langer Prozess auch angesichts von Schikanen und Mauern war es für mich herauszufinden, wie die Eurofighter-Affäre wirklich einzuordnen ist. Dazu war auch notwendig, Netzwerke darzustellen, die für über Jahre erfolgte beständige Subversion stehen. Damit wird der auch in Österreich beliebte Hans Joachim Müller wohl wenig Freude haben, der kürzlich in Moskau war, wo er mit dem Abgeordneten Jewgeni Alexejewitsch Fjodorow nicht einmal direkt sprechen konnte. Wir sehen ihn oben mit Dolmetscher an einem Tisch im Freien sitzen, während Fjodorow nur auf einem kleinen Bildschirm präsent ist. Dieses Setting wirkt fast wie eine zusätzliche Unterwerfungsgeste für „die Deutschen“. Wenn man genau zuhört, wird klar, dass es um russische Machtübernahme geht; auch die Verhältnisse in Ex-Jugoslawien sollen zurechtgerückt werden. Michail Gorbatschow wird als CIA-Agent bezeichnet, was ein an der Oberfläche vielleicht zutreffender Schluss ist – was aber, wenn er in Wirklichkeit dem alten Sowjetsystem dient?

Film „Red Joan“

In Wien ist man schnell bei Assoziationen zu Spionage, denn ich las vor ein paar Wochen „Geheimnisse eines Lebens“ von Jennie Rooney, eine vom Leben von Melitta Norwood inspirierte Geschichte. In Buch und Film ist es Joan Smith, die als Studentin in Cambridge in den 1930er Jahren die Bekanntschaft von Sonya und Leo Galich macht, aus Deutschland geflüchteten russischen Juden. Jahre später stehen Agenten vor Joans Tür und konfrontieren sie damit, dass sie für den NKWD das britisch-kanadische Nuklearprogramm ausspionierte. Dieses hatte den Decknamen Tube Alloys, und einer der sowjetischen Spione war Engelbert Broda, dessen Bruder Christian SPÖ-Justizminister und Mentor des späteren Bundespräsidenten Heinz Fischer war. Fischer wurde auch von Karl Waldbrunner gefördert, det 1932 in die Sowjetunion auswanderte, wo er bis 1937 leitender Ingenieur war. Dann kehrte er nach Österreich zurück, wo er sich nach 1945 für Verstaatlichung einsetzte, ein Jahr Gesandter in Moskau war; er wurde auch SPÖ-Zentralsekretär, Minister und Nationalratspräsident. Man braucht wirklich kein LARP rund um Trump und QAnon, denn Fischer förderte dann den jetzigen Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der über das SED-System in der DDR dissertierte. Als 1985 der Verdacht aufkam, dass der spätere Abgeordnete Peter Pilz die österreichische Rüstungsindustrie ausspionierte, machten ihm Fischer und Alexander van der Bellen die Mauer. Die Cambridge Five hatten übrigens auch Bezug zu Wien, denn Kim Philby wurde hier zum Kommunisten; Engelbert Brodas zeitweilige Partnerin Edith Tudor-Hart war ebenfalls für den NKWD tätig, sie rekrutierte Philby und ist eine Cousine der Ehefrau des Friedensforschers und grünen Präsidentschaftskandidaten 1992 Robert Jungk.

By corrupting global institutions, promoting hysterical data, publishing fraudulent science, and deploying propaganda on an unprecedented scale, Beijing transformed the snake oil of lockdowns into “science,” the greatest crime of the 21st century to date.https://t.co/RgbLlnRZ6B — Michael P Senger (@MichaelPSenger) January 10, 2021 Ein interessanter Thread

Dieser Thread auf Twitter, der aus einer Serie an Postings besteht, erinnert uns daran, dass wir auch an China denken müssen. Wenn es aber um Lektüre zur Entspannung geht, liefert der schwedische Thriller „Der Kormoran“ von Martin Österdahl einige Anregungen, der 1996 im russischen Wahlkampf spielt. Es geht um hybriden Krieg, weil Speznas-Kräfte der GRU mit St. Petersburg GSM ein fiktives vielfältig nutzbares Mobilfunkunternehmen aufbauen. Fun Fact: Wolfgang Schüssel sass real im Aufsichtsrat des russischen Mobilfunkers MTS, wo ihn Walentin Jumaschew ablöste; Schüssel ist jetzt bei Lukoil. Im Roman kommt eine schwedische Stiftung in die Quere, die Russland auf dem Weg in die Marktwirtschaft beraten will. Ein Schweizer, der eine Wirtschaftsprüferkanzlei als Front der GRU eröffnet, war vorher bei KPMG – ein Schelm, wer da an Markus Braun und Wirecard denkt, doch das Buch ist 2016 erschienen. Wenn es um Wahlkampf geht, wird die Performance von Boris Jelzin thematisiert und erwähnt, dass ihn seine Tochter Tatjana Dyachenko berät. Sie sollte später den Leiter von Jelzins Präsidentschaftskanzlei Walentin Jumaschew heiraten, der jetzt Wladimir Putin berät, und auf Wunsch Deripaskas mit Mann und Tochter in Österreich eingebürgert werden. Bei der GRU wird auf Einsätze in Afghanistan hingewiesen, was zu Martin Möller passt, der im Verteidigungsministerium für die GRU spionierte und der Einheit 29155 zuarbeitete, die bei der GRU für Spezialoperationen und Attentate zuständig ist. Weil heute das WEF in Davos in aller Munde ist, passt es gut, dass es auch vorkommt – ein betagter Geldgeber des Think Tanks besuchte es, jedoch auch Jelzin und diverse Oligarchen. Als besondere Pointe Österdahls wird der Stiftung verwehrt, nach den actionreichen blutigen Auseinandersetzungen im Roman wieder in Russland tätig zu sein von wegen Spionage – dies veranlasste Wladimir Putin, der damals Vizebürgermeister war. Vieles dreht sich im Buch um Stalins Terror und sein Erbe, und auch da müssen wir nicht weit schauen, denn der Freund des früheren Wiener Bürgermeisters Michael Häupl, sein Moskauer Amtskollege Juri Luschkow, gehörte zu den Stalin-Verehrern.

Flug über Wien 2020

Selbst ein simples Flugzeugvideo kann inspirieren, wenn einen interessiert, welches Unternehmen hinter einer DA40 steckt. Es stellt sich heraus, dass an der österreichischen Firma Diamond Aircraft inzwischen auch China beteiligt ist. Blackwater-Gründer Erik Prince hatte vor ein paar Jahren einen Wohnsitz im Burgenland – zuerst 2012 in Eisenstadt – und dementierte, dass er an Diamond Aircraft interessiert sei. 2013 meldete er sich in Neusiedl am See an, als Hans Peter Doskozil Polizeichef war; es heisst, dass die Polizei mehrmals vergeblich versuchte, ihn auch anzutreffen, sodass er seitens der Behörden zwangsweise abgemeldet wurde. Hingegen tat man von November 2008 bis November 2009 so, als würden die Jumaschews in einem heruntergekommenen Haus an einer Durchzugsstrasse in Winden am See leben, an dem Landeshauptmann Hans Niessl täglich vorbeifuhr. Kehren wir noch einmal zu Melitta Norwood und Engelbert Broda zurück, die durch die Auswertung des Mitrochin-Archives enttarnt wurden. Auch der frühere italienische Regierungschef Romano Prodi kommt dort vor, was eine parlamentarische Untersuchung zur Folge hatte. Warum sollte sich Gusenbauer an ihn wenden, als die Novomatic im Juli 2017 Steuerschulden in Italien hatte? Natürlich hat Prodi mit Gusenbauer zuerst für Kasachstan und dann für die Ukraine lobbyiert. Doch dabei war auch Aleksander Kwasniewski an Bord, der einst für den kommunistischen polnischen Sicherheitsdienst tätig war. Was sagt uns all dies nun über unseren Ex-Kanzler, der auch für Serbien und neu Usbekistan lobbyiert?!

