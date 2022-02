Wladimir Putins hybrider Krieg

Auf dem Weg zum C-Protest am 19. Februar 2022 in Wien kam ich an einer Kundgebung für die Ukraine vorbei. Diese fand zugleich in einigen Städten in Europa statt und wurde von Wien aus koordiniert, doch offenbar erscheint manchen auf Social Media bereits das Posten eines Fotos davon höchst verdächtig. Dabei demonstrierte ich immer wieder gegen Militärinterventionen von NATO-Staaten, auch 2003, als vor Beginn des Irakkriegs Millionen Menschen weltweit auf die Strasse gingen. Es scheint, dass viele zwar beteuern, sich von denen abzuheben, die vorschnell urteilen und andere z.B. als „Ungeimpfte“ framen, selbst Bereiche haben, in denen sie genau dies tun. Was ist grundsätzlich anders, wenn man sagt, das jetzt die Bevölkerung der Ukraine (trotz Korruption vor und nach 2014) geschützt werden muss und es nicht verdient hat, einem Krieg ausgesetzt zu sein? Wir lernten doch spätestens bei C, nicht unbesehen zu glauben, was man uns vorsetzt, und herauszufiltern, wessen Expertise seriös ist.

Dazu kommt, dass durch die Gleichförmigkeit der Angriffe auf uns jedem klar ist, dass dies zu einer Agenda im Hintergrund gehören muss. Weil die Wahrheit aber das erste Opfer jedes Krieges ist, gilt dies umso mehr für einen hybriden Krieg, der mit unter Vortäuschung einer Notlage gesetzten Massnahmen geführt wird. Dennoch assoziieren viele mit Krieg immer noch Truppenbewegungen und werden durch wechselseitige Behauptungen die Ukraine betreffend verwirrt. Doch es ist – obwohl ich da zuerst skeptisch war – durchaus möglich, Orientierungshilfen zu geben. Wenn man dann als Werkzeug all das einsetzt, was einem angesichts von zwei Jahren C-Panikmache bewusst wurde, kann man das „Spiel“ durchschauen.

Kundgebung in Wien

Gänzlich unbeabsichtigt helfen mir dabei Robert Stein und Thomas Röper, weil sie unverhohlen Propaganda für Wladimir Putin machen. Wir würden es wahrscheinlich instinktiv ablehnen, würden sie sich für die NATO mit all ihren Interventionen, False Flags und auch der Erweiterung nach Osten ins Zeug werfen. Hier jedoch wollen es viele nicht erkennen, die sozusagen mit einem Wimpernschlag bereit sind, andere nicht mehr als Mitmenschen zu behandeln, weil sie dies tun (und die eben noch klagten, dass einige sich „wegen C“ so ihnen gegenüber verhalten). Gerne wegen C-Kritik konsumierte alternative Medien sind in der Regel auf Putin-Linie, sodass sie niemals zu mir verlinken würden, weil ich auch die langfristige Strategie behandle, die Catherine Belton in „Putin‘ s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West“ beschreibt. Einiges wird bei ihr im Detail ausgeführt, anderes aber von mir in meinem Blog, weil alles – auch in ihrem Buch – sehr viel mit Österreich zu tun hat. Wenn sie erklärt, wie die City of London zu einer wichtigen Drehscheibe für russische Operationen wurde, gibt es nicht nur viele Verbindungen zu uns. Es lässt auch Boris Johnsons Warnungen vor einem Krieg wegen seiner Oligarchen-Connections als reine Schutzbehauptung erscheinen.

Robert Stein und Thomas Röper

Das live gestreamte Video beginnt damit, dass Thomas Röper stolz davon spricht, eben bei einer Konferenz in Moskau eingeladen gewesen zu sein. Man würde da doch gerne wissen, welche es war, worum es ging und wer noch anwesend war. Ausserdem wollte ihn Russia Today interviewen, und es plätschert dann so dahin über die Situation in der Ukraine und besonders im Donbass. Als Sergej Lawrows britische Amtskollegin Elizabeth Truss in Moskau war, wusste sie nicht einmal, dass Woronesch und Rostow am Don nicht auf ukrainischer Seite liegen. Lawrow meinte dann, dass man das Treffen auch streamen hätte können, weil Truss nichts sagte, worüber nicht bereits berichtet wurde. Dass Sanktionen Oligarchen hart erwischen würden, kann durchaus ein leeres Versprechen von Truss sein. Röper und Stein loben Lawrow überschwänglich unter Verweis auf 50 Jahre diplomatischer Erfahrung. Dieser ist seit 2004 Außenminister und trat seinen ersten Posten 1972 in Sri Lanka an, das dann eine sozialistische Republik wurde. Danach war er im Außenministerium, in der Ständigen Vertretung der Sowjetunion bei den Vereinten Nationen in New York, wieder im Außenministerium und nochmals bei der UNO tätig. Es überrascht nicht, dass Lawrow vom Oligarchen Oleg Deripaska unterstützt wird und sich für diesen einsetzt. Aus österreichischer Sicht ist interessant, dass Deripaskas Geschäftspartner Siegfried Wolf von Sebastian Kurz ebenfalls verlangte, sich für den Oligarchen einzusetzen, dem das FBI eine ganze Reihe an schweren Delikten vorwirft.

Ich unterschreibe jedes Wort, das Herr Gysi hier ausspricht. Endlich einer, der die Dinge klar benennt. Es geht nicht darum, #Russland heilig zu sprechen. Aber eben darum, eine Objektivität in der Berichterstattung zu schaffen. Sie ist einfach nicht da. Es wird nicht aufgeklärt. pic.twitter.com/8K30u3OMxD — Manaf Hassan (@manaf12hassan) February 19, 2022 Diskussion auf Twitter

In bester Absicht nach Erfahrungen mit NATO-Propaganda werden zweifelhafte Quellen eingebracht, denn bei der Linken sollte man auf ihren SED-Ursprung nicht vergessen. Wenn Catherine Belton zu Beginn ihres Buches erzählt, wie Putin als KGB-Offizier in Dresden bei der Stasi dort ein- und ausging, wo es um die Beschaffung westlicher Technologien und das Errichten von Tarnfirmen ging, sind wir sofort wieder in Österreich, weil hier Martin Schlaff ins Spiel kommt. Belton beschreibt auch die Operation Luch, mit der in Ostdeutschland mit Putin Vorkehrungen für den Fortbestand und Ausbau des Einflusses nach dem Ende der DDR getroffen wurden. Gregor Gysi, den wir oben sehen, war immerhin der letzte Vorsitzende der SED und wird mit dem Transfer von deren Vermögen, aber auch mit der Stasi in Verbindung gebracht. Wenn heute Sahra Wagenknecht etwa bei C als wohltuende Ausnahme erscheint, sei einmal mehr auf Yuri Bezmenovs Ausführungen in den 1980er Jahren zu ideologischer Subversion verwiesen. Diese führe auch dazu, dass man viele durch sowjetische Lager führen könnte und sie würden es nicht glauben; ein Äquivalent heute sind politische Gefangene in Russland, die auch gefoltert werden.

Sahra Wagenknecht

Wir sind damit wieder bei Röper und Stein, denn als der in St. Petersburg lebende Thomas Röper zuvor bei einer Konferenz in Moskau war, verblüffte er Russen damit, dass Annalena Baerbock Außenministerin werden soll, was er dann direkt bestätigt bekam (und diese einen Lachanfall). Nun denkt man bei ihr an die Young Global Leaders des World Economic Forum, aber welchen Zweck erfüllen entsprechende Postenbesetzungen wirklich? Klickt man die „Leaders“ durch, entsteht der Eindruck, es sei, wie wenn eine Gala von wichtigeren, prominenteren und eher unbekannten Personen besucht wird. Es ist, als müssten sie nicht bloss ihr Kommen per Mail ankündigen, sondern auch ein Foto hochladen, das auch ein Selfie sein kann. Nun ist Baerbock fraglos peinlich, wenn sie neben Deripaska-Freund Lawrow von „Fressefreiheit“ spricht und wir wissen, wie es um diese auch in Deutschland bestellt ist. Ein Zeichen für politischen Verfall und Inkompetenz ist für Röper und Stein auch, dass es nun schon die dritte deutsche Verteidigungsministerin in Serie gibt. Robert Stein vermutet gar, dass Politik außerhalb der USA absichtlich derart daneben ist, weil die Amerikaner es gar nicht anders zulassen würden (was ist eigentlich mit Joe Biden?). Nun besuchte Bill Gates die Münchner Sicherheitskonferenz und ist mit dem WEF verbunden, doch hier kann es sich schlicht um Dialektik handeln (These – Antithese – Synthese).

Gespräch mit Catherine Belton

Beispiele für ideologische Subversion, die langfristig zu Destabilisierung führt, sehen wir überall, von der Masseneinwanderung über Inflation und Teuerung bis zum völligen Abdriften von Parteien. Was das Kapern von Regierungen betrifft, zeigt sich dies auch in Österreich sehr deutlich. Alfred Gusenbauer wurde von Martin Schlaff gepusht, der Verbindungen zu KGB und Stasi hatte. Als Gusenbauer Kanzler wurde, zog Wahlkampfmanager Norbert Darabos (Mitglied des Landesverteidigungsausschusses im Parlament) das „grosse Los“ mit dem Verteidigungsministerium. Dies sollte in die Richtung der drei deutschen Ministerinnen und einer Schwächung des Militärs gehen, weil er vor vielen Jahren Zivildienst leistete, doch er wollte wohl kein Werkzeug der KGB-Netzwerke sein. Auch der Leiter der Plandemiekoordination GECKO Generalmajor Rudolf Striedinger durfte nie erkennen, was gespielt wird, obwohl er zeitweise an der Spitze des Abwehramts stand. Darabos wurde abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt, Gusenbauers Hintermänner gaben via Kabinettschef illegale Befehle.

Rudolf Striedinger

Man kann dies gut anhand der Affäre um den Eurofighter-Vergleich veranschaulichen; ausserdem ging der Gusenbauer-Mann und Nach-Nachfolger von Darabos Hans Peter Doskozil mit ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers gegen Airbus vor. Gemeint sind FTI Consulting und die Kanzlei Skadden, die auch von Rene Benko konsultiert wird und die SLAPP-Klagen gegen Recherchen im Bereich russischer Netzwerke übernimmt. Wenn man sich mit Kasachstan befasst wie Tom Burgis in „Kleptopia“, fällt nicht nur der Bezug zu Österreich auf, sondern auch, dass FTI Consulting mitmischt. Zu Beginn von Beltons Buch wird beschrieben, wie Sergej Pugaschow, der später nach Frankreich flüchtete, mit Walentin Jumaschew über Putin spricht; die beiden und Boris Jelzins Tochter Tatjana Dyachenko entschieden sich für Putin als nächsten Präsidenten. Auf Wunsch Deripaskas, der bis 2018 Jumaschews Schwiegersohn war, wurde Jumaschew mit Tatjana, die er inzwischen geheiratet hatte, und der gemeinsamen Tochter in Österreich eingebürgert. Daran waren unter anderen Gusenbauer, Ex-Landeshauptmann Hans Niessl, Franz Schnabl und Günther Apfalter von Magna (wo Deripaska Anteile hält) beteiligt.

Am Schwarzenbergplatz

Belton erwähnt den Ölkonzern Lukoil, bei dem Wolfgang Schüssel im Aufsichtsrat sitzt (sein Mandat beim russischen Mobilfunker MTS übernahm Jumaschew); gegenüber der Zentrale in Wien befindet sich die Industriellenvereinigung und schräg gegenüber die Sberbank Europe (ehemals die Osteuropa-Töchter der Volksbanken; im gleichen Gebäude trifft sich die Offiziersgesellschaft). Dort ist Siegfried Wolf AR-Vorsitzender, während die neue Chefin der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG Edith Hlawati von der Kanzlei Cerha Hempel kommt, welche die Sberbank Europe vertritt. Der ehemalige AR-Vorsitzende der Volksbanken Hans Jörg Schelling war dann Finanzminister und berät jetzt die Gazprom bei North Stream 2. Er steht auch an der Spitze von Praevenire, einer von vielen Firmen, die von der Plandemie profitieren wollen. Bei Belton spielt auch der frühere Chef der russischen Staatsbahnen (jetzt mit Christian Kern im AR) Wladimir Jakunin eine Rolle, der Putin noch vom KGB kennt und in dessen Think Tank Gusenbauer aktiv ist. Ausserdem kommt der ukrainische Oligarch Dmytro Firtash vor, der seit Jahren gegen einen Auslieferungsantrag der USA von Wien aus kämpft. Sein Anwalt Dieter Böhmdorfer war Justizminister zu Schüssel-Zeiten und vertritt auch Rene Benko, der von Sberbank Europe, Bank of China und Raiffeisen Kredit bekommt. Der ÖVP-Spender mit Wirecard-Connections Alexander Schütz ist ebenso wie Siegfried Wolf Vermieter von Firtash (in einem Wolf-Haus wohnen auch die Jumaschews).

In der Löwelstrasse

Gleich neben der SPÖ-Zentrale ist die Verbindung zur City of London offensichtlich mit der Wiener Niederlassung der TMF-Group. Diese betreut(e?) auch Deripaska-Firmen und es gibt personelle Verbindungen zu Gusenbauers Anwalt und Geschäftspartner Leo Specht, der auch Oligarchen wie Elena Baturina vertritt. Lange hatten Specht und Gusenbauer ihr Büro in diesem Haus, in dem man auch die Niederlassung der Gazprom findet. Bis 2005 kümmerten sich Specht und der langjährige SPÖ Abgeordnete Hannes Jarolim gemeinsam um Klienten aus der ehemaligen Sowjetunion. Jarolim machte jetzt Schlagzeilen mit SLAPP-Klagen gegen Auschützer für die Stadt Wien, doch er sah auch geflissentlich im ersten Eurofighter-U-Ausschuss bei Druck auf Darabos weg. Aktuell kursiert auch unter Gegnern des C-Narrativs das Buch des Ex-Abgeordneten Peter Pilz über „Kurz. Ein Regime“, obwohl Pilz uns immer wieder diffamiert. Freilich ist Pilz auch Teil des russischen hybriden Kriegs; als er in den 1980er Jahren in Spionageverdacht geriet, machten ihm Heinz Fischer und Alexander van der Bellen die Mauer. Die ersten journalistischen Gehversuche von Pilz fanden beim „Extrablatt“ statt, das einer DDR-Firma in Wien gehörte. Fischer wiederum hatte Ex-Justizminister Christian Broda als Mentor, dessen Bruder Engelbert zu den Atomspionen des NKWD gehörte (auch Putins Vater war für den Vorläufer des KGB tätig).

Zur Situation in der Ukraine

Auch Ex-Verstaatlichtenminister Karl Waldbrunner, der Verstaatlichung in Moskau studiert hatte, förderte Fischer. Im Buch „Science under Socialism“ aus dem Jahr 1999 wird aufgezeichnet, welches MfS-Netzwerk in Wien Agenten, Technologietransfer, diverse Firmen, die Volksbanken, die SPÖ, das „Extrablatt“ und ein paar Lokale verbindet. Es ist klar, dass ich auch Thomas Röpers Buch „Inside Corona“ nicht empfehlen kann, weil es zwar Finanzströme rund um C analysiert, aber ausblendet, dass sie mit ideologischer Subversion zu tun haben könnten. Bei Monika Donners Buch „Corona-Diktatur“ muss man daran denken, dass sie die gekaperte Befehlskette beim Bundesheer deckte und ein Buch mit dem Titel „God bless you Putin“ schrieb. Noch überfordert es die meisten, an jeder Ecke auf Manipulation gefasst sein zu müssen, sodass sie lieber zum Beispiel Putin ausser Streit stellen wollen. Doch ohne Verständnis von nachrichtendienstlichen Strategien wird man dem C-Narrativ und der Umwandlung unseres Landes nicht Einhalt gebieten können.

