Was lange gärt, wird endlich Wut

Nicht nur in Österreich wird jeden Tag gegen mit Corona verkauften Zwang demonstriert. Überall wird versucht, Proteste abkanzeln, um nicht zugeben zu müssen, dass sie eine breite Bewegung repräsentieren. Doch ebenso wie die Menschen Corona-Fake News erkennen, finden sie sich selbst in den Bezeichnungen nicht wieder, die man ihnen umhängt, was man z.B. beim „Falter“ sehen kann. Es wirkt wie eine Parallelwelt, wenn man auf den Demos mit anderen spricht und dann APA-Meldungen liest, die uns signalisieren, dass die Agenda weiter durchgezogen wird. Zwar gibt es auch Anzeichen für Bruchlinien in der Politik, zugleich aber allzu oft bereits eine Einheitspartei aus ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS (dazu später mehr). Manche vermuten gar, dass der Impfzwang ohnehin bloss ein Bluff sei, weil man ihn nicht umsetzen könne; dies tut etwa Monika Donner, die bei der Grossdemo am 11. Dezember in Wien redete.

Eigentlich sollte ein Blick auf den Gesetzesentwurf in Begutachtung genügen, zumal auch immer wieder mit psychologischem und politischem Druck nachgelegt wird. Nüchtern betrachtet binden viele ihr Schicksal an „die Impfpflicht“, als sei sie eine neue Religion oder Staatsdoktrin. Durchgesetzt werden soll sie mit Leuten, die immer schon „dem System“ dienten, wie es ihre Kritiker bei den Demos sagen. Dazu gehören auch abenteuerliche Verrenkungen, etwa wenn Sebastian Bohrn-Mena dem neuen Bundeskanzler Karl Nehammer „gute Vibes“ schickt. Natürlich diffamiert er die Bewegung, die man am besten mit Wasserwerfern von der Strasse gegen sollte. Diese aber war auch am 15. Dezember in mehreren Städten unterwegs, in Linz sogar mit Traktoren. Für die Teilnehmer ist nicht mehr relevant, wer gerade Kanzler oder Minister ist und was eben von welchem Medium behauptet wurde.

Demo zum Gesundheitsministerium

Das medizinische Personal zog über die gut bewachte Ärztekammer zum Ministerium, wo darauf hingewiesen wurde, dass Teilnehmer zwecks Strafbescheiden identifiziert werden sollen. Dies erinnert an das Vorgehen der Stadt Wien gegen die Besetzer des Stadtautobahn-Bauplatzes in der Donaustadt mit der Kanzlei Jarolim. Hier tritt sogar Amnesty auf den Plan, wo man „Corona-Demos“ wiederum ablehnt und auch jede Gewalt okay ist, mit der ich konfrontiert bin, wenn ich über das Netzwerk um Alfred Gusenbauer recherchiere, zu dem Hannes Jarolim gehört. Dass alles miteinander verbunden ist, zeigt eine Pressekonferenz der FPÖ siehe Video unten, bei der eine Einheitsfront von vier Parteien im Gesundheitsausschuss beschrieben wird. So wurde ein Antrag der SPÖ auf eine „Informationskampagne“ zur Kinderimpfung unterstützt und einer der NEOS zur Bekämpfung von „Corona-Fake News“. Die FPÖ distanziert sich nicht von „der Pandemie“, zeigt aber auch so Widersprüche auf, die entlarvend sind. Wie in Wien gab es auch in Innsbruck eine kleine Antifa-Demo gegen die Corona-Demos; dort war die Sozialistische Jugend mit an Bord.

Pressekonferenz am 14. Dezember

Wenig überraschend wandten sich grüne Gründungsmitglieder an die FPÖ, weil sie über Vizekanzler Werner Koglers Angriffe auf die Protestbewegung entsetzt sind. Wie die NEOS einzuordnen sind, sieht man daran, dass sie zuerst Ex-Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad als „Pandemiekoordinator“ vorschlugen und dann Wüstenrot-Chefin Susanne Riess. Sie gehört nämlich dem Beirat von Rene Benkos Signa Holding an, bei der Alfred Gusenbauer im Aufsichtsrat sitzt. Bei Benko investiert Hans Peter Haselsteiner, dessen Familien-Privatstiftung mit Gusenbauer im Vorstand bis vor wenigen Monaten an Lifebrain mit einem Monopol auf die Teststrassen und die Auswertung der Gurgeltests in Wien beteiligt war. Wir wissen natürlich, dass Corona eine Testpandemie ist; Benko bekommt Kredit von Raiffeisen, Sberbank Europe und Bank of China. Raiffeisen ist wie der Oligarch Oleg Deripaska an der Strabag mit Gusenbauer als Aufsichtsratsvorsitzendem beteiligt. Für die Sberbank Europe mit Deripaskas Geschäftspartner Siegfried Wolf als AR-Vorsitzendem ist die Kanzlei von Edith Hlawati tätig, die an der Spitze der ÖBAG steht. Interessant ist ja, dass Wolf einmal an der Spitze von Magna stand und auch Riess Verbindungen zu diesem Konzern hatte; es ist immer ein Netzwerk. Als die Demo, die beim Museumsquartier startete, am Nachmittag die Mariahilferstrasse hinaufzog, kam sie auch an Benkos riesiger Baustelle vorbei. Strabag, Signa und Co. machten auch mit Corona-Unterstützungen Rekordgewinne, während viele den Eindruck haben, dass der Mittelstand vernichtet wird. Sie werden weder von Politikern noch von Experten oder Medien vertreten und angehört, sollen aber tatenlos zusehen, wie ihnen ihr Leben unter den Fingern zerrinnt.

Auf dem Platz der Menschenrechte

Wenn sie die Erfahrung machen, dass über Demos gelogen wird, die sie aus eigenem Erleben kennen, warum sollten sie dann bei Corona auch nur ein Wort glauben, das via Medien verbreitet wird? Am 14. Dezember wurde nicht nur neuerlich gegen den Verrat der Sozialdemokratie an den Menschen protestiert, es gab auch eine öffentliche Pressekonferenz von Ärzten. Diese konterten so Diktat und Maulkorberlass der Ärztekammer mit einer Fülle an Fakten und boten auch Zuspielungen mit Geert Vanden Bossche aus Belgien und Peter McCullough aus den USA. Es ist irgendwie logisch, dass versucht wird, die Bewegung nicht nur abzuwerten, sondern auch zu kriminalisieren. Ein Video von 0punkt analysiert auch die PK des neuen Innenministers Gerhard Karner nach der Demo am 11. Dezember. Er dankte allen, die nicht dabeigewesen sind, was sicher bei jeder anderen Kundgebung einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hätte. Nun aber kündigt er Massnahmen zum Schutz von Fake News und Propaganda, d.h. von Medien bzw. Journalisten an, die schliesslich die siamesischen Zwillinge der Regierung sind. Zuerst waren Lügen auch vor Corona und dann merkten immer mehr Menschen, dass sie belogen werden. Sie versuchten, sich mit Fakten Gehör zu verschaffen, jedoch vergeblich; dann wandten sie sich verstärkt Gleichgesinnten zu.

Pressekonferenz am 14. Dezember

Was vollkommen logisch und nachvollziehbar ist, wird nun mit dem neuen Verfassungsschutz zur grössten Gefahr für den Staat stilisiert. Dabei wurde Corona für Massenhypnose verwendet, die zur Massenpsychose führte, deren Ausprägung wir auch bei Journalisten sehen. Wenn wir die mit Corona als Vorwand betriebene psychologische Kriegsführung mit anderen Faktoren kombinieren, sind wir bei hybridem Krieg. Wer uns schützen sollte, macht mit, und überall lauern eingebildete Gefahren. Tatsächlich aber werden Menschen, die Täuschung einmal durchschaut haben, sich nicht wieder einfangen lassen. Es ist ihnen klar, dass die andere Seite auch mit Begriffen wie Dialog nur meint, „Du hast zu tun, was ich sage“ oder „letztlich wirst du doch machen, was ich will“. In Wahrheit ist die Agenda aber immer absurder und mehr Menschen denn je halten Politiker für Marionetten…

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich näher, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!