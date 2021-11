Impfpflicht und Organisierte Kriminalität

Bei so einem Titel denkt man zuerst einmal an astronomische Gewinne von Pharmafirmen und Big Tech, die es ohne „Pandemie“ nicht in dieser Form geben würde. Diese Gewinne kommen auch Investoren zugute, wobei Namen wie Blackrock und Vanguard genannt werden. Blackrock hat auch rund 14 Prozent der Lufthansa-Aktien und profitiert somit auch von österreichischer Staatshilfe für die AUA. Auf den zweiten Blick ist klar, dass Staatsbudgets geplündert werden, was immerhin zu heftigem Schlagabtausch im Parlament führt, und dass „Corona-Hilfen“, Kurzarbeit, Inserate und erhöhte Presseförderung ein Kapitel für sich sind. Enthüllungen in den USA von Robert F. Kennedy Jr. über The Real Anthony Fauci tragen sehr zu unserem Verständnis der Zusammenhänge bei. Doch wir können auch das bereits 2020 erschienene Buch Kleptopia des „Financial Times“-Mitarbeiters Tom Burgis mit unseren Erfahrungen kombinieren. Denn er stellt ausgehend vom ehemaligen kasachischen Herrscher Nursultan Nasarbajew dar, wie Milliarden Dollar in den Westen gebracht und dort gewaschen wurden, um dann für Einflussnahme eingesetzt zu werden. Der Weg von diesem Thema zur drohenden Impfpflicht in Österreich (zur erzwungenen Teilnahme an einem Experiment) ist höchst kurz, denn Kasachstan wird von der Kanzlei von Gabriel Lansky vertreten, was seit der Affäre um Rachat Alijew allgemein bekannt ist. Der Verfassungsrechtler Heinz Mayer ist nicht nur bei Lansky beschäftigt, er attackiert auch sog. Impfgegner und erteilt im Mainstream einem etwaigen Impfzwang seinen Sanctus.

Alfred Gusenbauer lobbyiert für ehemals (?) kommunistische Länder, in denen Lansky tätig ist, betrachtet Impfen als Bürgerpflicht, das zunächst den Gesundheitsberufen vorgeschrieben wird. Er sitzt im Aufsichtsrat von Gesellschaften der Signa Holding Rene Benkos, gegen die die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Im unten eingebundenen Video weist der Innsbrucker Anwalt Christian Ortner darauf hin, dass Mayer das Lied singt, das sein Arbeitgeber hören möchte und der Verfassungsgerichtshof längst mit der Regierung eine Impfpflicht auspackelt. Die Bundesimmobiliengesellschaft hat von Benko Räumlichkeiten an der Freyung Nr. 8 in Wien gemietet, in denen jetzt der Gerichtshof logiert; Signa ist in Haus Nr. 3 zu finden. Unsere Verbündeten im weltweiten Widerstand gegen die Corona-Diktatur weisen gerne auf das Mitwirken von Geheimdiensten hin, wenn sie sich in den USA befinden und an diverse Übungen zur Vorbereitung erinnern. Ihnen ist auch bewusst, dass sowohl bei Donald Trump als auch bei Joe Biden die Administration unterwandert ist, was auch bei Corona deutlich wird und sich aus europäischer Sicht bestätigen lässt. In Kleptopia ist nicht ohne Grund auch von Geheimdiensten die Rede, die Banken nutzen und Tarnunternehmen aufziehen, ausserdem schon lange rekrutierte Agenten nutzen können. Wenn Tom Burgis etwa auf Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort hinweist, ist dieser auch als Geschäftspartner des Oligarchen Oleg Deripaska gemeint, womit wir wieder bei Österreich wären.

CORONA-LAGE 17.11.: Kippt der geschlossene Widerstand die drohende Impfpflicht? https://t.co/HyYW1T2r3X — Kurt Käferböck (@kaeferboeck) November 18, 2021 Christian Ortner und Maria Hubmer-Mogg bei Auf1

Es macht nur Sinn, all die „Corona-Massnahmen“ als Teil einer Strategie zu betrachten, die aus Ausbeutung und wirtschaftlicher Schädigung besteht und den Opfern dann per Totalüberwachung die Möglichkeit nehmen will, sich zu wehren und zu erheben. Wir sehen unten den Arzt und Psychotherapeuten Christian Schubert aus Innsbruck, der wie so viele sympathisch und engagiert wirkt, aber in seinem Erklärungsversuch nicht den finalen Schritt macht. Er scheint nämlich davon auszugehen, dass nicht mit voller Absicht und kühler Berechnung keine Rücksicht auf unsere Psyche genommen wird, wir wie eine Maschine behandelt werden, die man abstellt (Lockdown). In den USA bringen Kritiker Verhaltenswissenschaften ins Spiel, was im Vergleich zu Begriffen wie psychologische Kriegsführung zu harmlos klingt. Einige Monate nach Beginn des ersten „Lockdown“ im März 2020 wirken fast alle wie von der Rolle, zum einen die, welche andere diffamieren, weil sie „ungeimpft“ sind, zum anderen diejenigen, die sich gegen sie wehren. Ausserdem erreichen mediale Lügen einen neuen Höhepunkt, wobei es für viele nichts ändert, diese zu entlarven. Es kann befreien, die Propagandisten der Impfpflicht einzuordnen, was z.B. für Ministerin Margarete Schramböck gilt, die sich dem Konzern RHI Magnesita verbunden fühlt, an dem Martin Schlaff beteiligt ist. Der „Lockdown für Ungeimpfte“ wurde via Hauptausschuss des Nationalrats unter anderem von Michaela Steinacker (ÖVP) auf Schiene gebracht, gegen die die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, weil sie angeblich zum Schein bei Strabag/Raiffeisen beschäftigt war.

Christian Schubert bei FPÖ TV

Wir sehen unten einen Clip zur „Impfung“ von 5- bis 11jährigen Kindern im Austria Center in Wien, die vom Arbeiter Samariter Bund beworben wird. Deren früherer Präsident Franz Schnabl ist jetzt Chef der SPÖ Niederösterreich und hatte keine Ahnung von Medikamenten, mit denen man an Corona Erkrankte behandeln kann. Schnabl spricht aber auch nicht gerne über seine Bekannten, die man „Kleptopia“ zuordnen kann, wobei es auch wieder einmal um Deripaska geht, der übrigens Gast des World Economic Forum ist. „Gnädiger Weise“ ist Hans Peter Doskozil im Burgenland nicht für Impfpflicht, drängte aber fast alle auch per „Impflotterie“ an die Nadel. Auch bei ihm fällt der Deripaska-Konnex auf und es gibt viele Gründe, warum sich die Justiz ernsthaft für ihn interessieren muss. Man erlebt Politiker dieser Tage als überfordert, genötigt oder völlig desorientiert, was auch zudecken mag, dass manch eine/r Österreich in bewusster Komplizenschaft an die Wand fahren wird. Andere wollen es nicht, kuschen aber aus Feigheit und viele begreifen überhaupt nicht, was sie tun. Wenn Menschen mit der Angst vor dem Tod getriggert werden, möchte man doch hoffen, dass Politik und Medien nicht ebenso simpel ticken. Doch die Beteiligung erstreckt sich auch auf ehemalige Politiker und Ex-Redakteure, die nicht im Traum daran denken, über Lug und Trug in der ihnen bekannten Szene auszupacken. Sie werden oft zu besonders aktiven Protagonisten der fatalen Agenda und tun dies in Talkshows, bei Interviews oder auf Twitter kund. So werden Medienkonsumenten in Trance versetzt, weil man ihnen eine scheinbar ausweglose und vermeintlich gefährliche Situation mittels weapons of mass deception endlos vorgaukelt. Das Ziel bei „Kleptopia“ ist kein freies, sicheres, glückliches Leben für uns, sondern dass wir in die Falle „Impfpflicht“ tappen und jeden unserer Schritte per App überwachen lassen.

Jetzt werden die Kinder verheizt‼️😡 pic.twitter.com/qw8PBMHMuC — Neues aus Absurdistan – immer aktuell (@DrLoeser) November 18, 2021

„Kinderimpfung“ in Wien

Mit Fassungslosigkeit stellen viele fest, dass ihre Mitmenschen auch einfachste Zusammenhänge nicht verstehen; zum Beispiel, dass es immer um die Gesamtsterblichkeit als Richtschnur geht. Oder auch, was PCR wirklich messen kann, dass echte Impfungen tatsächlich schützen (und nicht schaden) und man seit März 2020 falsche Versprechungen wie eine Karotte hingehalten bekam. Aufklärung funktioniert jedoch nicht, wenn geschürte Emotionen alles überlagern; manche profitieren auch von der Situation oder fürchten negative Konsequenzen, wenn sie nicht mitspielen. Falsch dürfte aber eingeschätzt worden sein, wie sensibel viele Menschen auf Bilder von Polizeikontrollen aus Wien reagieren (siehe auch die Kommentare, wenn man den Tweet unten anklickt). Auch die Untertanenmentalität derjenigen, die sich über die Perlustration freuen und denen sie „ein Gefühl von Sicherheit“ gibt, kommt gar nicht gut an. Es gab wohlweislich nie eine offizielle Auseinandersetzung mit nationalen und internationalen Experten, wenn diese nicht dem gewünschten Narrativ folgen. Deshalb gehen auch Polizei und Bundesheer von falschen Voraussetzungen aus, obwohl sie imstande sein müssen, die Situation selbst zu beurteilen, i.e. Corona-Handlangerdienste zu verweigern, die nur der Umgestaltung der Gesellschaft Vorschub leisten. So aber verletzen Exekutive und Militär ihre Verpflichtungen gegenüber der Republik Österreich und der Bevölkerung.

Es gab sogar eine Solidaritätskundgebung in Frankreich für Österreich, wie der Tweet unten und dieses Video zeigen. Überhaupt wird international beachtet, wie das Corona-Regime voranschreitet, und zwar auch von denen, die an „die Pandemie“ glauben. Bei einem Protest sprach Vera Sharav, die den Holocaust als Kind überlebte, vom erschreckenden Gleichklang mit den Nazis: „Die Juden überteagen Krankheiten“ – „Die ‚Ungeimpften‘ übertragen Krankheiten“. Ich kann nur denen, die das zynische Spiel mit unser aller Leben durchschauen, dazu raten, die internationale Komponente über Bill Gates hinausgehend zu betrachten. Seht euch daher Interviews mit Tom Burgis zu „Kleptopia“ an und stellt Zusammenhänge her; berücksichtigt auch, dass es unter anderem um den Mafiapaten Semjon Mogilevich geht. Dieser wird mit dem Oligarchen Dmytro Firtash in Verbindung gebracht, der sich in Österreich der Justiz entzieht und Konnex zu Wirecard und zur ÖVP hat. Der Anwalt von Mogilevich in den USA William Sessions wiederum vertrat auch Oleg Deripaska, womit sich wieder ein Kreis schliesst. Politiker wirken panisch, wie Getriebene, wie in Geiselhaft und werden für jedes Zögern von anderen Politikern oder von Journalisten geprügelt.

Au pied de l’ambassade d’Autriche ce soir pour soutenir le peuple autrichien face à l’apartheid et la politique du bouc-émissaire ! Honte au régime autrichien covidiste !

Réveil des Français en lutte ! Et milliers de lumières de l’espérance ce soir ! Bravo ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷⤵️ pic.twitter.com/BuTGme0OVl — Florian Philippot (@f_philippot) November 18, 2021 Solidarität mit uns

Das ist jetzt deutlicher denn je, doch wenn man erklärt, dass ausnahmslos alle korrumpiert sind, sperrt einen Facebook. Dies widerfuhr mir gestern, wobei ich in meinem Posting auch dazu aufrief, sich zu entscheiden: wer dem Irrsinn jetzt nicht entgegentritt, ist für immer als Verräter gebrandmarkt. Dies drückte ich etwas anders aus, ich betonte aber, dass diejenigen, die jetzt Handlanger beim Vorantreiben der Agenda sind, schon vor „Corona“ von Lüge, Betrug, Korruption profitierten. Dazu gehört auch, wegzusehen, nichts zu unternehmen, wenn integre Menschen attackiert und vernichtet werden. So kam es dazu, dass „im System“ niemand mehr Nein sagt, sich querlegt, Verbündeter der Bevölkerung ist. Wer schweigt, stimmt zu – dieser Satz hat heute tragische Aktualität. Und wer nicht schweigt, demonstriert morgen in Wien, egal wie repressiv die „Regierung“ von Oligarchen Gnaden sich verhält. Corona-Vertreter werden überall von der Realität wie von einer Lawine überrollt und legen immer mehr Dosen im Wortsinn nach, gleich Suchtkranken, die nicht erkennen, dass der Ausstieg aus der Sucht die einzige Lösung ist.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich näher, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne.

Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!