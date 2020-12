Was hat es mit Enthüllungen über die Bidens auf sich?

Viele Menschen verfolgen die Auseinandersetzungen nach der Wahl in den USA; dabei sind die Details zu von der einen Seite behauptetem Betrug so vielfältig, dass man dem kaum folgen kann. Es ist einfacher und wohl auch noch brisanter, sich die neuesten Enthüllungen bezogen auf die Bidens und die Ukraine anzusehen. Diese werfen auch ein neues Licht auf den Versuch der Demokraten vor einem Jahr, Donald Trump des Amtes entheben zu lassen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Joe Biden seit 47 Jahren in der Politik ist, das ist länger als die meisten heute Lebenden überhaupt etwas mit diesem Begriff anfangen können; er war also bei allem dabei. Judicial Watch gelingt es immer wieder, nach dem Freedom of Information Act Dokumente freigeben zu lassen, die eigentlich auch den Mainstream von wegen Recherche interessieren müssten. Vor Kurzem gab die ukrainische Antikorruptionsbehörde eine Pressekonferenz, bei der auch Aussagen von Whistleblowern vorgespielt wurden, die anonym bleiben wollten. Sie beschrieben ein Geldwäscheschema, das über Banken im Ausland aufgezogen wurde und Bestandteil einer Abzocke aus Energiefirmen wie Burisma war, während die Tarife für die Bevölkerung ehöht wurden. Höchst peinlich für President select Joe Biden sind Aufnahmen seiner Telefonate mit Ex-Präsident Petro Poroschenko, doch es erregt nur in alternativer Öffentlichkeit Aufsehen.

Am besten, man sieht sich die Aufzeichnung der Pressekonferenz (mit englischsprachigen Untertiteln versehen) an und notiert Namen, (Briefkasten-) Firmen und Stichworte zum Zusammenhang und recherchiert dann selbst dazu. Aus österreichischer Sicht gibt es reichlich Anhaltspunkte, etwa wenn Alfred Gusenbauers Lobbyingpartner Aleksander Kwasniewski (Kasachstan, Ukraine) zur Zeit der Regierungen Obama über einen der Whistleblower gestückelt (damit es weniger auffällt) ingesamt eine Million Euro von Burisma auf sein Konto bei der Bank Polska erhielt. Übrigens weigert sich der Whistleblower, auch nur anzudeuten, für welche Russen er Geld transferiert hat. Wie Hunter Biden wurde auch Kwasniewski in den Verwaltungsrat von Burisma aufgenommen; es ist wohl kein Zufall, dass der ehemalige polnische Präsident einmal für den kommunistischen Sicherheitsdienst arbeitete. Und mit Gusenbauer und ihm lobbyierte auch Romano Prodi, der in den Mitrochkin-Archiven als Agent des KGB bezeichnet wurde; aktuell wird sein Name genannt, wenn es um die Zusammenarbeit mit der KP Chinas geht, was bei seiner Biografie nicht überrascht: „From 2010 to November 2015 Professor of CEIBS (China Europe International Business School) in Shanghai and now Member of the Board of the same School.“ Er hätte auch Angebote von Wladimir Putin annehmen können, wie es Gerd Schröder bei der Gazprom getan hat.

Pressekonferenz der Antikorruptionsbehörde

Nicht nur in der Ukraine scheint es politische Gegensätze nur an der Oberfläche zu geben; die Versorgung mit Gas und Kohle wurde dazu benutzt, sich skrupellos zu bereichern; man setzte Briefkastenfirmen mit Namen wie Rotterdam+ ein.. Dabei ist auch bekannt, dass etwa mit Gaslieferungen aus Russland auch Imperien von Oligarchen aufgebaut wurden, die dann wiederum kremltreue Kandidaten unterstützten. Nach diesem Schema ging auch Dmytro Firtash vor, der nach dem Maidan 2014 nach Wien floh, wo er sich inzwischen auch der amerikanischen Justiz entsetzt. Raiffeisen fungierte zeitweise als Treuhänder für ihn, seine PR macht der Ex-Sprecher des ehemaligen Vizekanzlers Josef Pröll (jetzt Raiffeisen), Daniel Kapp; sein Anwalt Dieter Böhmdorfer vertritt auch Rene Benko. Böhmdorfer gehörte wiederum der Regierung Schüssel an, die auch mit Karl Heinz Grasser und Susanne Riess verbunden ist, was den Magna-Konzern ins Spiel bringt, bei dem vieles auf eine russische „Front“ hindeutet. Bei Firtash muss man auch daran denken, dass er 2015 eine Agentur zur Modernisierung der Ukraine gründete, an deren Spitze Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger stand, der immer noch für sie zuständig ist. Dessen politischer Ziehsohn Sebastian Kurz wiederum betonte die guten Beziehungen zu Petro Poroschenko, in dessen letztem Wahlkampf Tal Silberstein als „Berater“ fungierte.

Gabriel Lansky vertrat Mykola Asarow

Im März 2014, also nach dem Maidan, wurde gemeldet: „Vergangene Woche waren gleich zwei prominente ukrainische Politiker in Wien. Äußerst diskret und beinah unbemerkt trafen Präsidentschaftskandidat Petro Poroschenko und Vitali Klitschko in Österreich einen weiteren glamourösen Landsmann: Dmitri Firtasch. Der Oligarch ist bekanntlich gegen eine Kaution von 125 Millionen Euro derzeit wieder auf freiem Fuß in Wien.“ Der frühere Premierminister Mykola Asarow konnte auf Anwälte in Wien setzen, auf den Vertrauensanwalt der russischen Botschaft Gabriel Lansky und auf den Gusenbauer-Geschäftspartner Leo Specht, der auch die Oligarchin Elena Baturina vertritt, die über Hunter Biden in China investierte. Nach Ibizagate 2019 wurde in unserem Wahlkampf über Verbindungen des ukrainischen Oligarchen Ihor Kolomoiski nach Österreich diskutiert, der den jetzigen Präsidenten Wolodymyr Zelenski förderte. Beim Impeachment-Versuch gegen Trump mischte Firtash über seinen Mittelsmann Lev Parnas und Anwalt Ralph Isenegger mit, der sich zuerst auf die Seite des Präsidenten schlug, ihm dann aber schaden sollte. Bezeichnend ist, dass sich Biden und Poroschenko auch darüber austauschen, dass der IWF eine Erhöhung der Energiepreise um 75 % erwartete, der Ex-Präsident sich aber damit brüstet, 100 % durchgesetzt zu haben. IWF und Weltbank haben übrigens afrikanischen Staaten oktroyiert, bei den sogenannten „Corona-Maßnahmen“ dabei zu sein, was viele Menschen das Leben kostete, wie Robert Stein in einem Vortrag ausführte. Biden äußerte sich auch verächtlich über Trump, der angeblich keine Ahnung von Außenpolitik hat; allerdings war Trump immer gegen von Biden unterstützte Kriege.

Tom Fitton von Judicial Watch

Judicial Watch weist im eingebundenen Video darauf hin, dass nun eine Mail verfügbar ist, die Clinton, Biden, Burisma und Ukraine verbindet. Tom Fitton verweist auf die Lobbyfirma Blue Star Strategies, die – wie der Name schon sagt – den US-Demokraten nahesteht und die von Burisma angeheuert wurde. Es geht auch um Geldtransfers von Burisma über die ukrainische PrivatBank AS in Riga u.a. zur Biden-Firma Rosemont Seneca, die von den Ermittlern und einem der Whistleblower in der Ukraine angesprochen wurden. Beim Lobbying für die Regierung von Viktor Janukowitsch (vor dem Maidan) war auch die in den 1980er Jahren von John und Tony Podesta gegründete Podesta Group an Bord, ebenso Mercury LLC, FTI Consulting und die Kanzlei Skadden. Wir finden Skadden und FTI auch beim „Krieg“ gegen Airbus, der von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ab 2017 geführt und 2016 heimlich vorbereitet wurde. Anbetracht der China Files mit den Namen von 2 Millionen Mitgliedern der chinesischen KP in Unternehmen, Behörden etc. weltweit sollte man dabei Hintergedanken haben, denn auch bei Airbus und Boeing gibt es Personal, dessen Loyalität China und nicht dem Arbeitgeber gilt. Zufall aber auch, dass im Zuge der Plandemie der Flugverkehr sehr leidet und daher auch die bisherigen Marktführer Airbus und Boeing unter Druck geraten sind, was vielleicht dem russisch-chinesischen Nachbau eines A320 hilft.

Absturz bei Dubrovnik 1996, aus der Serie Mayday – Alarm im Cockpit

Sieht man sich an, wer bei Blue Star Strategies Top-Positionen innehat, führt dies zu weiteren Puzzleteilen: „CEO & Co-founder Karen Tramontano, former deputy chief of staff to Clinton and counselor to Erskine Bowles and John Podesta, COO & Co-founder Sally Painter, ex-senior advisor to Clinton and aide to the late Commerce Secretary Ron Brown, will manage the BNP’s message development and narrative.“ Es ist kein Wunder, dass Blue Star Strategies auch involviert war in den Versuch, Donald Trump des Amtes zu entheben; beim Namen Ron Brown sollte es aber auch klingeln. Brown war Handelsminister als Bill Clinton Präsident war, und Jack Cashill schreibt: „Ron Brown played a role in all of this that he would rather not have. Targeted by an independent counsel along with his son Michael and his confidante (and my source) Nolanda Butler Hill on unrelated charges, Brown desperately needed the Clintons’ help to keep himself, Hill, and especially Michael out of prison. In true Underwood fashion, the Clintons exploited Brown’s vulnerability by making him their international bagman.“ Wir schrieben zuerst das Jahr 1994 und es ging um Clintons zweite Wahlkampagne. Brown fühlte sich in seiner Rolle zunehmend unwohl, versuchte Spielraum für sich, seinen Sohn und seine frühere Businesspartnerin zu schaffen und winkte den Clintons dann mit Veröffentlichungen über ihre Deals mit China. Wenige Tage nachdem Mrs. Clinton 1996 in Tuzla war („under sniper fire“ sollte sie dann fälschlich behaupten), sollte Brown mit einer Maschine der US Airforce nach Kroatien reisen. Bürgerkriegsbedingt gab es nur ungerichtetes Funkfeuer, was dann als Erklärung für den Absturz in Kombination mit „Unwetter“ herhalten musste.

Ron Brown 1991 bei Townhall

Manche meinen, es sei ein Anschlag gewesen; das Weiße Haus habe dann alles zugedeckt und Bill Clinton wurde nicht nach seiner Wahlkampffinanzierung oder nach Trade Deals gefragt. Judicial Watch meinte, man müsse den Absturz untersuchen, und brachte ihn 2016 wieder aufs Tapet: „Podesta has his own problems. In the Judicial Watch Chinagate civil lawsuit, testimony in federal court indicated that Podesta, along with former White House Chief of Staff Leon Panetta, ordered late-Commerce Secretary Ron Brown to defy the court orders and obstruct the Judicial Watch lawsuit until after the 1996 elections. This is the lawsuit which uncovered John Huang and the sale of taxpayer-financed Department of Commerce trade mission seats in exchange for political contributions to the DNC and Clinton-Gore campaign.“ Wenn wir oben John Brown 1991 bei einem Townhall Meeting zu Clarence Thomas vs. Anita Hill sehen, müssen wir wissen, dass der oberste Richter der USA Joe Biden vorwarf, sein Leben und seinen Ruf zerstört zu haben. Die Verbindungen der Clintons zu China wiederum scheinen eine Saat zu sein, die Jahre später in Form einer Plandemie aufgeht und dazu führt, dass die Demokraten – und nicht nur sie – als Handlanger Chinas betrachtet werden. Vieles ist in anderen Ländern ähnlich, auch ein Justizapparat, der die Korruption gewisser Kreise deckt und Ermittlungen verzögert. Gerade wurde bekannt, dass der chinesische Geschäftspartner von Hunter Biden verschwunden ist. Es besteht in der Regel ein Zusammenhang zwischen Verbindungen nach China und solchen nach Russland; da muss man wohl auch an ideologische Gründe denken.

CNN zu Ermittlungen gegen Hunter Biden

Dass Hunter Biden nun wegen seiner Steuerakte im Visier steht, ist immerhin etwas, aber auch lachhaft angesichts noch ganz anderer Vorwürfe. Selbstverständlich wusste Joe Biden über alles Bescheid und ist davon abgesehen auch für unangemessenes Verhalten gegenüber Frauen und Mädchen bekannt, was ihn mit seinem Sohn verbindet. Nicht nur in den USA erleben die Menschen, dass es herkömmliche politische Lager nicht mehr zu geben scheint; einige Republikaner fallen daher Trump in den Rücken. Der Weg in eine Mischung aus Kapitalismus der Superreichen und Kommunismus wurde aber von langer Hand über einige Jahre vorbereitet. Wir können alles auch bei uns beobachten, wenn Spitzenkandidaten in Wahlkämpfen gegeneinander antraten und Kanzlerschaften verloren gingen – am Ende gehören alle doch zusammen, aber als Handlanger derselben fremden Interessen. Was den Kurz-Berater Alfred Gusenbauer betrifft, so brachten er und Ex-Raiffeisen-Manager Herbert Stepic Veränderungen bei den Casinos Austria mit ins Rollen. Diese befassen nun die Justiz und den Ibiza-U-Ausschuss; als Gusenbauers Ukraine-Lobbying medial Thema war, äußerte sich Stepic lobend über ihn. Für uns ist auch von Bedeutung, dass sich der Anführer der bosnischen Serben Milorad Dodik auf die Seite Chinas gestellt hat, was die Demokratiebewegung in Hongkong betrifft. Dodik besuchte auch Kongresse der SPÖ und der Sozialistischen Internationale; er war Gast bei der Hochzeit von Johann und Tajana Gudenus in Banja Luka im Mai 2017 vor dem Countdown zur Ibizafalle.