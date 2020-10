Good Bye, Lenin! Merkel, Kurz im 2. Lockdown

Mit nahezu gleichen Worten verkünden die Regierungen in Deutschland und Österreich einen zweiten Lockdown, dem sie natürlich einen verharmlosenden Namen geben. Es sollte sich jede und jeder selbst ein Urteil bilden anhand der hier eingebundenen Videos; ergänzendes Videomaterial besteht aus einer Diskussionsrunde bei Markus Lanz und einem Vortrag des KGB-Überläufers Juri Bezmenow. Widerstand ist zwar in Deutschland stärker sichtbar als in Österreich, doch auch hierzulande ist er durchaus vorhanden. Kritiker sind sich oft einig, dass etwas ganz anderes im Hintergrund abläuft als ein als Vorwand genommenes Virus zu bekämpfen und wir an globale Dimensionen denken müssen. Dabei machen viele die Erfahrung, dass man mit einigen Menschen überhaupt nicht mehr reden kann, weil sie alle Fakten ausblenden, die ihnen nicht ins Konzept passen. Wir sind nicht darauf vorbereitet, hybrider Kriegsführung erfolgreich zu begegnen, was auch ein Versagen der Geheimdienste und der Armeen ist; doch genau das ist der korrekte Begriff für die Panikmache und die seit Monaten gestiftete Verwirrung.

Ich werde nicht all die Reaktionen auf Kanzlerin Angela Merkel und Kanzler Sebastian Kurz zusammensuchen und verlinken (manches findet man ganz einfach via APA). Denn wenn du, liebe Leserin, lieber Leser, dies selbst machst, wird dir mehr auffallen, als wenn ich dir sage, was dir doch auffallen muss, weil es mir auffällt. Mein Eindruck ist stets, dass fast alle nur meinen, man müsse etwas an vollendeten Tatsachen in die eine oder andere Richtung modifizieren, dürfe aber das Vorgesetzte niemals ablehnen. Dies mag sachlich richtig, nachvollziehbar und auch gerecht sein, bedeutet aber immer, nach den Regeln anderer zu spielen. Wobei es kein Spiel im eigentlichen Sinn ist, weil unsere Lebensgrundlagen, aber auch der Staat, wie wir ihn kennen, zerstört werden, unsere Grundrechte, unsere Privatsphäre verletzt werden. Es gibt innerhalb der „Blase“ der Parteien, der Amtsträger, der Interessensvertretungen, der Mainstream-Medien, der NGOs usw. fast niemanden, die oder der einfach NEIN zu alledem sagt. Deinem eigenen Erkenntnisprozess will ich nicht vorgreifen, aber darauf verweisen, dass positive Tests meist falschpositiv sind und nicht einmal aussagekräftig sind, was Infektionen betrifft. Man will möglichst viele symptomlose Menschen in einer Statistik erfassen, um Maßnahmen zu rechtfertigen, die sonst bei fast allen Empörung und Widerstand hervorrufen würden.

Die Staatsratsvorsitzende spricht in der Volkskammer

Ich empfehle zwei Videos, das eine ist ein Vortrag von Robert Stein von Nuoviso, der Zusammenhänge sehr gut aufzeigt; das andere befasst sich damit, dass der „Top-Virologe“ Christian Drosten wahrscheinlich nicht einmal promoviert hat und stammt vom deutschen (zivilgesellschaftlichen) Corona-Untersuchungsausschuss. Wenn man Angela Merkel einfach mal zuhört, sollte man nicht an eine Pandemie denken, die sich längst als eine solche hätte bemerkbar machen müssen, sondern sich vorstellen, es handle sich um die Versammlung der Volkskammer der DDR. Immerhin verkündet Merkel gerade die Vernichtung der deutschen Wirtschaft und schüchtert die Bevölkerung ein, die in Angst voneinander isoliert ausharren soll, bis der Staatsrat verkündet, dass die Maßnahmen doch endlich wirkten. Freilich gibt es den viren- und auch bakterienfreien menschlichen Organismus nicht, was Merkel als Naturwissenschafterin bekannt sein muss. Der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes Hans Georg Maaßen meint durchaus nachvollziehbar, dass nicht die DDR in der BRD aufgegangen ist, sondern umgekehrt. Es gibt eine parallele Entwicklung in Österreich, das immer als Brückenkopf verwendet wurde, sodass man sich nicht zu wundern braucht, wenn Kurz und Merkel wie ein Tandem wirken.

Vortrag von Juri Bezmenow

Wer sich Merkel nüchtern anhört, kann sich des Eindrucks nicht verwehren, dass er oder sie Attribute wie „CDU“ und „Bundeskanzlerin eines NATO-Staates, in dem US-Truppen stationiert sind“ am besten sofort vergisst. Es wird auch in Österreich eine erfolgreiche Step by Step-Strategie sichtbar, wie sie Juri Bezmenow in den 1980er Jahren beschrieben hat. Nicht von ungefähr lachte er über von Hollywood geprägte Vorstellungen a la James Bond, weil sich kommunistische Geheimdienste vor allem damit befassen, westliche Gesellschaften zu zersetzen. Das haben auch einige sowohl bei der Bundeswehr als auch beim Bundesheer nicht ganz verstanden, die meinen, hybride Kriegsführung sei bloß, halt mal ein paar Cyberangriffe abzuwehren. Hybrid / asymmetrisch / subkonventionell besteht aber in allem, was auch schlicht billiger und weniger leicht zu erkennen ist als der Einsatz militärischer Gewalt. Es ist hybrid, Perspektivagenten in Organisationen einzuschleusen, wo sie im Lauf der Zeit Karriere machen sollen, oder sich mit anderen Agenten in Kreisen zu bewegen, die man sukzessive auf einen anderen Kurs bringen will. Honigfallen / Kompromate sind spätestens seit Ibizagate vielen ein Begriff und können alles sein, mit dem man jemanden erpressen und lenken kann. Natürlich kommt auch die Sexfalle vor, die gut als Beispiel dienen kann, um zu zeigen, warum Erkennen und Umdenken jetzt vielen so schwerfällt.

Hans Georg Maaßen im Interview

Wärest du, liebe Leserin, lieber Leser, ein Politiker, auf den eine Agentin angesetzt wird, so fällt vielleicht jemandem auf, dass da etwas nicht stimmen kann, der es gut mit dir meint, aber du verdrängst es, wirst ärgerlich, willst davon nichts wissen. Es gibt ein Zitat von Bezmenow siehe Wikipedia, dass man manipulierte Menschen geradezu überschütten kann mit Fakten und sie werden nichts davon begreifen wollen. Vor einigen Jahren hörte ich einmal, wie Zielpersonen drauf sind, wenn sie höchst unsanft aus ihren Träumen erwachen, also etwa, wenn sich die vermeintliche Freundin als Agentin entpuppt: Sie werden „sehr anlehnungsbedürftig“, weil sie vollkommen die Orientierung verlieren, nicht mehr wissen, wo oben und unten, rechts und links ist. In dieser Situation befinden sich die Jünger von St. Corona, die wie ein typisches Honigfallen-Opfer aber immer nur einen Millimeter von ihren (von ihnen nicht erkannten) Gegnern und zugleich von der Wahrheit entfernt sind. Zur perfiden Täuschung trägt bei Corona gezielte Panikmache bei, die verhindern soll, dass man rational Informationen einholt, abwägt und bewertet. Daran erkennt man eine Operation psychologischer Kriegsführung, mit der ein Land, eine Person, ein Volk oder eben eine Mikrobe zum Feind erklärt wird, um die Unterstützung der Bevölkerung bei Maßnahmen zu haben, die sie sonst ablehnen würde.

„Regierungs“-Pressekonferenz u.a. mit Sebastian Kurz

„Good Bye, Lenin!“ nicht in Berlin, sondern in Wien bedeutet, dass wir siehe Video oben fast schon vergessene Begriffe wie „Flatten the Curve“ und „exponentielles Wachstum“ erneut eingetrichtert bekommen. Es wird auch deutlich, wie Pressekonferenzen ablaufen, wenn nur DDR-Medien zugelassen sind; kritische Fragen, die nicht dem vorgegebenen Narrativ folgen, wird man da vergeblich erwarten. Und wieder wird gedroht, indem der Begriff Triage verwendet wird, den man sonst allenfalls dann einsetzt, wenn bereits etwas passiert ist, das ihn rechtfertigt, was jedoch die Durchschnittsbevölkerung nicht weiß. Zur Bundesverfassung hat Kurz ein eigenartiges Verhältnis, da ja eh der Verfassungsgerichtshof hinterher befinden kann, dass etwas nicht verfassungskonform sei. Hans Georg Maaßen rät dazu, Kommunisten und Kommunismus beim Namen zu nennen; es ist erfreulicherweise zu hören, dass dies auch schon in Gemeinderatssitzungen am Land erfolgt, wo die Menschen verzweifelt sind, weil ihnen alles abgedreht wird bis zum Fußballspielen am Wochenende. Nun gibt es in unseren Gesellschaften vor der Plandemie natürlich auch Ungerechtigkeiten, doch wir müssen bei allem, was vereinheitlichen, gleichmachen, Daten zentralisieren und uns von anderen fernhalten soll, sehr argwöhnisch sein und Widerstand leisten. Denn anders als bei der Gründung der DDR steht jetzt ein praktisch unbegrenzter digitalisierter Überwachungsapparat zur Verfügung; was auch immer wir durchgehen lassen, wird unumkehrbar sein. Wir müssen trotz allem gewisse Corona-Basics parat haben, etwa was der Biologe Clemens Avray über die Gefährlichkeit der geplanten Impfungen herausgefunden hat oder dass Masken nicht nur wenig bringen, sondern selbst die Gesundheit gefährden, wie z.B. der Arzt Marco Caimi zu ihnen und zum Immunsystem bemerkt.

Diskussion bei Markus Lanz

Wichtig ist das Verständnis der Vorgangsweise a la 1984: War is Peace, also alles, was uns in vielerlei Hinsicht schadet, ist ja nur zu unserem Besten. Zufällig sah ich zuerst eine Satiresendung, in der auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann parodiert wurde; was ich für überzeichnet hielt, gab es dann auch zugeschaltet bei Markus Lanz siehe oben. Auch Karl Lauterbach live vor Ort hatte Orwellsche Dimensionen, überboten nur noch heute nachmittag vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder puncto Lockdown Nr. 2, als er die deutsche Bevölkerung als „durchseucht“ bezeichnete. Nun war Kretschmann wie einige andere Grüne auch beim Kommunistischen Bund Westdeutschland, was wohl so manches erklärt; es lohnt sich immer, biografische Details nachzuschlagen und Netzwerke zu rekonstruieren. Das aber ist ein Fall für die Ratio, die bei vielen abgeschaltet scheint, eben weil sie so erfolgreich manipuliert werden können, wenn kommunistische Kräfte die Deutungshoheit erobert haben (Step by Step, wie ich schon sagte). Durch den Erkenntnisprozess muss jeder selbst durch, gerade weil belogen und getäuscht Werden heftige Emotionen freisetzt, wenn man es endlich begreift. Besonders heftig bekämpfte Menschen haben oft schon lange gewarnt, wurden aber mit allen Mitteln marginalisiert, während diejenigen zusahen oder mitmachten, die in einer Trtaumwelt lebten.