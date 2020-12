Corona und der Deep State

Die Menschen sind in vielen Ländern frustriert, dass sich alles nur um Corona dreht und „Maßnahmen“ vollkommen unberechenbar scheinen. Anfangs konnten sich Regierungen noch darin gefallen, dass sie sich ja als tolle Krisenmanager verkaufen, aber dieser Lack ist inzwischen auch ab. Wenn man mit Menschen das analoge Gespräch sucht, fällt auf, dass viele zwar hoffen, dass alles nächstes Jahr besser wird, dies aber nicht unbedingt (noch) mit Glauben an die Regierung zu tun hat. Zugleich sprengt es aber ihr Vorstellungsvermögen, für möglich zu halten, dass doch mehr dahinter steckt und mitnichten alles paletti sein wird, wenn „die Impfung“ verabreicht wird. „Die Impfung“ ist aber ein gutes Stichwort, weil mit ihr am Sonntag, dem 27. Dezember in Österreich begonnen wird, mit großem Trara inklusive Liveübertragung für Medienvertreter/innen. In dieser Woche gab es als Highlight einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung, den FPÖ und NEOS unterstützten. Dies war zwar mit einem Schlagabtausch zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Klubobmann Herbert Kickl verbunden, doch bei Kurz schien dies keine Spuren zu hinterlassen.

Wer daran zweifelt, sehe sich den Clip unten von seinem Pressetermin zur feierlichen Ankündigung des Impfstarts an. Er scheint sich einfach wieder an sein Skript zu klammern, von dem er im Nationalrat dann doch ein wenig abweichen hatte müssen. Ein bißchen Leben kam abseits von Corona in die erstarrten politischen Rituale, als auch Politiker von ÖVP und Grünen schließlich die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem griechischen Lager Moria forderten. Freilich protestieren die meisten derer, die sich dafür ebenfalls stark machen, leider nicht auch gegen die Einschränkung unserer Freiheitsrechte durch die Regierung. Dies ruft manche auf den Plan, die sich nicht dessen bewusst sind, dass auch Flüchtlinge zum Spielball werden und es eine gewollte Entwicklung ist, dass Europa ein erstrebenswertes Ziel ist. Man kann sich fragen, wie scheinbar voneinander Getrenntes zusammenhängt, das immer auch das Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten (weil Menschen sind, wie sie sind), und ist dann beim Begriff des Deep State. Eigentlich kommt er aus der Türkei noch aus dem Osmanischen Reich, ist aber bei uns auf dem Umweg über die USA bekannt geworden. Man kann auch von einem Staat im Staate sprechen, muss aber aufpassen, nicht eine bestimmte Gruppe mit „die“ für alle Deep State-Erscheinungen verantwortlich zu machen.

Kurz zum Impfstart

Man kann keinen Kurz-Auftritt kommentarlos teilen, und sei er auch noch so kurz; zwar ist der Kanzler nicht der Einzige, der so tut, als seien bei uns noch nie Menschen gestorben, die älter als 80 sind, aber man sieht wieder einmal, wie er agiert. Während es bei uns nicht nur ungeheuerlich, sondern auch leicht lächerlich ist, dass „der Impfstoff“ per Bundesheer-Hubschrauber an Altersheime verteilt werden hätte sollen, machte die Bundeswehr glatt einen Impf-Testlauf, stilgerecht mit Soldaten auch im Rollstuhl. Übrigens will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit aller Gewalt einen EU-China-Handelsdeal durchdrücken, was anderen Mitgliedstaaten nicht passt. Nicht nur bei uns sind Gerichte oft vernünftiger als die Politik, wie ein jüngstes Beispiel aus Bosnien zeigt, wo Maskenpflicht und Ausgangssperren aufgehoben wurden. Dass das Verfassungsgericht von einem europarechtswidrigen Eingriff in die Grundrechte spricht, wird „unsere“ Justizministerin Alma Zadic wohl eher kaltlassen, die auch bei de facto Zwangstests nichts einzuwenden hat (und Grundrechtsverletzungen gerade durch die Justiz bei uns Alltag sind). Bei uns sagen die Anwälte für Grundrechte, dass Zwangstests und eine Quarantäne Gesunder mit Delikten wie Nötigung oder einer Heilbehandlung gegen den Willen des Betroffenen zu tun haben. Es gibt auch keineswegs eine „epidemische Notlage“, die eine Gefahr für das Gesundheitssystem darstellt (bei dem übrigens beständig gekürzt wird), sodass „Maßnahmen“ auch durch nichts gerechtfertigt sind. Ich erwähne immer wieder neue Details zur Impfung in meinen Artikeln und habe diesen auch einmal einen eigenen Text gewidmet; es versteht sich von selbst, dass Kurz alle Bedenken wegwischt.

Marco Caimis Weihnachtsvideo

Es prasselt dennoch pausenlos Absurdes auf uns ein, etwa dass wir uns nicht mehr umarmen sollen (meint die WHO). Und wenn sich Kurz im Parlament und überhaupt auf die deutsche Nationalakademie Leopoldina beruft, so distanziert sich Professor Thomas Aigner wegen des Corona-Papiers von der Unwissenschaftlichkeit, die dort mittlerweile betrieben wird. Man möchte vielleicht meinen, dass Menschen, die nicht mit einer Minirente das Auslangen finden müssen, es in einer Seniorenresidenz doch ein bisschen besser haben; doch auch hier werden Grundrechte massiv eingeschränkt. Ein Darmstädter beschwerte sich nun erfolgreich beim Verwaltungsgerichtshof, weil es unter dem Deckmantel Corona mehrmals Quarantäneanordnungen gab. Der Schweizer Arzt Marco Caimi berichtet, dass auch seine Mutter in so einer Residenz eingesperrt wurde und sich herausstellte, dass das Personal keinen blassen Schimmer von Corona hatte, nicht einmal wusste, was ein CT-Wert ist (es geht um die Zyklen, die der Test durchläuft, je mehr, desto eher findet man etwas). Caimi stellt im Video oben fest, dass es Häftlinge besser haben als Senioren, die wir nicht schützen, sondern auf ihren Zimmern einsperren; es gibt nicht einmal „eine Stunde Hofgang“. Schutz würde natürlich auch darin bestehen, Sozialkontakte nicht zu unterbinden und wenn es Probleme mit dem respiratorischen System gibt, nicht zu schnell zu intubieren, weil dies oft zum Tod führt. Generell aber sind diejenigen, die gerne ausblenden, dass man wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft stirbt, wenn man bereits über 80 ist, ganz begierig darauf, die Alten zuerst zu impfen. Das ist bei uns auch so, denn die Alten kommen dran, nachdem am Sonntag live übertragen ein Arzt die erste Spritze erhalten hat (dies in der Ambulanz für Tropenmedizin – ein Schelm, wer da an den früheren Jpb von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner denkt). Es gibt keinerlei Berechtigung für Lockdowns, auch weil fragwürdige Modellrechnungen dabei Pate stehen; generell fällt die ungeheure Kälte von Regierenden gegenüber der Bevölkerung auf.

Angela Merkel wird demaskiert

Dieser Ausschnitt aus einer Diskussion, die entweder 2014 oder 2015 stattfand (es wird ein damals neues Buch zum Ersten Weltkrieg erwähnt), besteht aus einer Warnung vor Angela Merkel, die als Produkt der DDR nie Demokratin, sondern immer autoritäre Führerin war. Man hätte es gerade auch in der CDU selbst merken müssen, wo allmählich vom bisher üblichen Procedere abgewichen wurde, und natürlich im Bundestag. Auch bei Sebastian Kurz kommt es nicht aus heiterem Himmel, dass er sich eine in Österreich nicht existente Richtlinienkompetenz anmaßt, nicht nur das Parlament, sondern auch Minister überrumpelt werden. Wenn wir unter Deep State alles verstehen, wo nicht die erwartbaren, abgesicherten Entscheidungsprozesse stattfinden, sondern offenkundig etwas im Hintergrund abläuft, das man vor uns verbergen will, dann werden wir in Deutschland und in Österreich sofort fündig. Aus der US-Debatte können wir lernen, dass zum DS auch Medien gehören, Big Tech, internationale Netzwerke, die übrigens nicht von ungefähr oft Verbindungen nach Wien haben. Der User Digitaler Chronist befasst sich in seinen „Geschichten zum Advent“ auch mit CSU-Ministerpräsident Markus Söder, den viele nur mehr Södolf nennen; er nimmt Anleihen bei Good Bye, Lenin und lässt Erich Honecker sprechen.

Angela Merkel und Klaus Schwab

Man kann sich durch Unmengen an Corona-Meldungen wühlen und feststellen, dass „Maßnahmen“ keiner inneren Logik folgen. Eher schon ist es so, dass man unerfüllbare Vorgaben macht, die damit spielen, dass man in unserem Klima im Winter nun einmal mehr respiratorische Erkrankungen hat. Dazu kommt aber, dass Tests höchst unzuverlässig sind und inzwischen alle den Begriff „falschpositiv“ kennen; gegen die Verwendung von PCR-Tests wird nun immer öfter geklagt, was das gesamte Plandemie-Gebilde zum Einsturz bringen soll. Manche meinen, dass die Wahlen in den USA eine große Rolle dabei spielten, wie Corona-Angst geschürt wurde; dabei geht es nicht nur um die Besonderheiten des Gesundheitssystems, sondern auch darum, dass die Auftritte von Donald Trump und Joe Biden so nicht direkt vergleichbar waren. Die Beobachtungen von Anwalt L. Lin Wood kann man auch auf Europa übertragen; er spricht von kommunistischer Infiltration, die so weit vorangeschritten ist, dass nicht einmal Präsident Trump weiss, wem er noch trauen kann. Der Unternehmer Patrick Byrne spricht davon, dass Trump im Weißen Haus abgeschottet wird, dass Menschen, die früher zu ihm Zugang hatten, von ihm ferngehalten werden. Außerdem werden Anweisungen von ihm nicht ausgeführt, man sabotiert sie und findet Ausreden dafür, warum dieses oder jenes nicht möglich sein soll.

L.Lin Wood über Trump

Byrne wählte wenn, dann einen libertären Kandidaten, hatte aber mit Trump zu tun, als es um Wahlbetrug ging; er bekam da auch mit, wie man mit ihm umgeht. Trump sei sehr nett und verhalte sich auch zu sanft; Byrne würde ausrasten, wenn man ihm ins Gesicht lügt, doch das tun gewisse Anwälte. Byrnes Schilderung sollte all jene aufwecken, die meinen, dass ohnehin Schritt für Schritt der Deep State demontiert würde, denn man kennt auch anderswo illoyale Mitarbeiter und Verräter. Direkte Befehle von Trump werden untergraben, und das auch mit dem Präsidenten in Hörweite; man hält es vielleicht für unfassbar, wenn man den Deep State z.B. bei uns nicht kennt. Tatsächlich erinnert es daran, dass Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos ebenfalls abgeschottet wurde und fremde Befehle aus seine ausgegeben wurden; selbst wer mit ihm persönlich ein Meeting ausmachte, stand im Ministerium vor verschlossenen Türen. Dieser Deep State ist mit jenem in den USA bestens vernetzt, weil es in beiden Fällen um kommunistischen Unterwanderung geht. Dies wurde und wird bei uns von allen gedeckt; in den USA ist es jetzt besonders brisant, weil das korrupte Establishment Trump zureden soll, doch aufzugeben (man sehe sich einmal diese Zusammenstellung zum Thema Wahlbetrug an). Byrne sagt ab Minute 15 in diesem Video:“They draw an Iron Curtain around him; no one can get to him with information; I mean people who are telling me they could pick up the phone for four years and talk to Trump are being told they cannot talk to him“. Keiner kommt an Trump heran, auch alte Bekannte, auch langjährige Unterstützer; „the problem is that the leadership in the White House is giving that order down“ (dies meint u.a. den Stabschef).

Clip von oe24 – und so sieht der „Standard“ Anschober

Byrne konfrontierte sie damit in Anwesenheit des Präsidenten; immerhin müssten sie seinen Anordnungen folgen, statt ihn abzuschotten. Byrne beschreibt Trump als nice und smart, denn er versteht Zusammenhänge sofort, wenn man sie ihm darlegt; er durchschaue auch jeden Bullshit, wenn man ihn an der Nase herumführen will. Man kann dennoch einiges kritisieren, zum Beispiel, dass er Söldner von Blackwater begnadigte, aber Julian Assange nach wie vor nicht schützt. Vom präsidentiellen Pardon, das Amtsvorgänger weit exzessiver handhabten, profitierte auch Paul Manafort, der unter anderem mit Alfred Gusenbauer für die Ukraine lobbyierte, womit wir wieder bei russischen Netzwerken sind, die auch mit China zu tun haben, was man ebenfalls aus den USA kennt. Es wird immer mehr bekannt über ein Leak mit den Namen von zwei Millionen Mitgliedern der chineischen KP z.B. in internationalen Konzernen; mit ihr kooperiert auch Romano Prodi, den Gusenbauer für Lobbying für die Ukraine und für Kasachstan gewinnen könnte (dorthin hat wiederum auch Bill Clinton so seine Verbindungen). Wir sind da noch nicht einmal unbedingt bei Corona, können uns aber die Testpandemie auch unter dem Aspekt dieser Verbindungen ansehen. Der Journalist und Fotograf Kai Stuht möchte nicht nur ein „europäisches Youtube“ ohne Zensur auf die Füße stellen, er reflektiert auch die Erfahrungen von Aufklärern in Corona-Zeiten. Dabei spricht er gerne auch mit denen, die an all das glauben (wollen) und meinen, dass sie sich natürlich impfen lassen würden; er stellt sie als besonders auf Rationalität bedacht denen gegenüber, die eher inituitiv reagieren nicht zuletzt auf das ungeheure Theater, das um Corona gemacht wird.

Kogler muss alles rechtfertigen…

Man gleiche einmal Koglers Statement ab mit dem, was über den Orwellschen Great Reset des World Economic Forum bekannt ist (das übrigens auch Oleg Deripaska besucht). Wie üblich werden bedeutungslose Zahlen über „Neuinfektionen“ damit gekoppelt vorzurechnen, wieviele Milliarden ein „dritter Lockdown“ den Handel schon wieder kosten soll. Dass wir es mit einer PsyOp zu tun haben (da müsste das Bundesheer eingreifen, statt mitzumachen!), erkennt man auch daran, dass die „Fallzahlen“, selbst wenn sie relevant wären, angesichts der Populationsgrösse und der Altersverteilung nichts mit einer Pandemie zu tun haben. Der Great Reset, der offenkundig gegen das Volk vom Bundeskanzleramt aus mitgetragen wird, ist ein Albtraum, gegen den jede bisherige Dystopie verblasst und wird hier genau erklärt. Wir werden nicht nur exakt erfasst und überwacht und können uns nie wieder frei bewegen, werden nichts mehr besitzen, sondern auch in einer Welt leben, in der Wälder und Tiere riesigen Windenergie- und Solaranalagen geopfert werden. In den USA wird wegen geouteten chinesischen Spionen viel darüber diskutiert, wie Infiltration stattfindet, wer erpresst wird, wer freiwillig kooperiert, wer gar nicht merkt, was vor sich geht. Es bleibt uns überlassen, das Agieren der Bundesregierung, aber auch der Opposition, von Medien, Interessensvertretern, Konzernen usw. zu beurteilen. Es sind, wie man auch bei Linken sieht, die meisten jedoch Spielball, ohne dass sie bewusst jemandem schaden wollen.