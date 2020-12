Corona: Vor der Massenimpfung wird gewarnt!

In Österreich waren viele froh, dass der Handel wieder aufsperrte; Schlangen vor Geschäften waren aber nicht zu sehen. Freilich wäre es wichtiger gewesen, sich einmal damit auseinandersetzen, was seit bald einem Jahr veranstaltet wird. Wurden wir eben noch mit mäßigem Erfolg in einen Massentest hineingetrieben, steht als nächstes eine Massenimpfung an. Wie immer stellt kein Mainstream-Journalist Politikern kritische Fragen und wir vermissen sachliche und korrekte Berichterstattung. Wenn aber geschwiegen wird, wenn Erfahrungen mit Impfungen gegen Coronaviren bzw. deren Entwicklung aufs Tapet kommen (via Social Media), lässt dies tief blicken. Zur Orientierung sollte auch dienen, wie Regierungspolitiker agieren; was Neverforgetniki hier über Angela Merkel und Markus Söder sagt, kann man mit Beobachtungen zu Sebastian Kurz, Werner Kogler und Rudi Anschober ergänzen. Mit Videos, die ich im Artikel einbinde, will ich auch klarmachen, dass alles überall sehr ähnlich abläuft; ich erkenne mich wieder in der britischen Journalistin Julia Hartley-Brewer, die daran verzweifelt, dass Boris Johnson nur mit unterwürfigen Mainstream-Fragen zu tun hat.

Was der Mainstream euch nicht über die Impfung verrät, werde ich hier zusammenfassen; zunächst aber geht es darum, was mit dieser Strategie erreicht werden soll. Wenn man sich damit auseinandersetzt, wie die Impfung eingesetzt wird und wirkt, kristallisiert sich ein Szenario heraus: wir erlebten heuer mit Lockdown, Maskenzwang, diesen und jenen Verboten, Kontrollen, Dauerbeschallung mit Corona nur die Generalprobe. Dabei erwiesen sich die meisten als brave Mitspieler, ohne das Stück zu kennen, denn sie bildeten sich eifrig ab im Home Office oder mit selbstgebastelteten Masken und fotografierten ihre Mitmenschen dabei, es mit Social Distancing nicht so genau zu nehmen. Weil das per Propaganda beständig verbreitete Corona-Narrativ wie ein Trigger funktionierte, trugen dann diese Menschen selbst sehr viel dazu bei, dass dieses Narrativ überlebte, also immun wurde. Die Corona-Allgegenwart wird jedem bewusst, wenn er zufällig an einem Ort ist, der einmal „wegen des Virus“ nicht zugänglich war, denn die geschlossenen Tore an einem Park oder dann die Polizei am Eingang sind sofort als Bilder präsent. Wir haben Monate von psychologischer Kriegsführung hinter uns, in der unser aller Realität in Richtung „neue Normalität“ umgeformt werden sollte. Mit einem Virus hat dies auch deswegen nichts zu tun, weil wie auf einer Wippe einmal höhere, einmal niedere „Fallzahlen“ generiert werden, wahlweise so, dass man uns „belohnt“, weil „der Lockdown wirkt“. Positive PCR-Tests besagen nur, dass Genmaterial vorhanden ist, das auch abgestorben sein kann; selbst wenn jemand infiziert ist, muss er noch nicht ansteckend sein und auch nicht erkrankt.

Clemens Arvay zum Impfstoff

Bei Pressekonferenzen gibt es nie kritische Fragen; auf Anfragen abseits solcher Termine mit handverlesenen Teilnehmern wird nicht reagiert. Dieses „Spiel“ kennzeichnet den Umgang mit allen „Corona-Maßnahmen“ und setzt sich fort, wenn es nun auch um Impfungen geht. Clemens Arvay hat vor allem Bedenken, weil in der Zulassung der Impfstoffe „teleskopiert“ wird, d.h. dass man alle Verfahren sozusagen im Zeitraffer durchläuft, ergo auch Langzeitfolgen nicht kennt. Außerdem ist der Bereich der RNA-Impfstoffe nicht besonders gut erforscht, da zwar einige Verfahren angemeldet wurden, diese aber in der Durchführung meist nicht sehr weit kamen, wenn sie überhaupt begannen; auch auf Tierversuche wird offenbar in der Regel verzichtet. Arvay spricht von überschießenden Reaktionen des Immunsystems auf den Impfstoff und verweist auf Studien wie eine von Studie von Peter Doshi; die möglichen Nebenwirkungen bewegen sich im Bereich einer Grippeerkrankung. Sie können jedoch auch darüber hinausgehen, denn im Außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss kam nach 3 Stunden 44 Minuten ein unter Verschluss gehaltener Test mit dem Impfstoff von AstraZeneca an Frettchen zur Sprache. In Deutschland wurden 20 dieser Tiere behandelt und 20 nicht; beide Gruppen wurden dann mit Coronaviren infiziert; die Geimpften fielen nach zwei Tagen tot um; die anderen waren zwei Wochen krank und wurden dann wieder gesund. Die Studie wurde angekündigt, jedoch dann nicht veröffentlicht, wohl weil das Ergebnis nicht das erwünschte war. Wenn der Impfstoff bindende Antikörper hervorruft, was man nicht ausschliessen kann, dann kann es auch sein, dass Menschen einfach tot umfallen.

Eine Sitzung des ACU

Der ACU will nun die Herausgabe dieser Studie fordern; ich wandte mich mit Fragen auch die Studie betreffend vergeblich an Gesundheitsministerium und Ärztekammer in Österreich. Man muss beim Thema Immunsystem auch daran denken, dass wir nicht dessen Funktionieren gefährden sollen; man kann auf jeden Fall bei unter 70jährigen davon ausgehen, dass der Schaden größer ist als der Nutzen, wie manche betonen. Der ACU weist darauf hin, dass ein 70jähriger Pastor in Frankreich nach der Impfung starb; außerdem weiss man, dass ein 28jähriger Brasilianer die Impfung ebenfalls nicht überlebte. In Kanade ist schon davon die Rede, dass das Miitär die Impfungen vornimmt; in Deutschland soll die Bundeswehr ab dem 15. Dezember mit von der Partie sein. In Österreich freuen sich einige, dass das Bundesheer half, die Massentests zu organisieren, wer aber weiss, dass die Armee längst unter illegalem fremden Befehl steht, sieht darin nur den Testlauf für die Massenimpfungen. Auf Twitter wurde ich aufmerksam auf einen User, der Ausschnitte aus einem Gespräch mit Robert F. Kennedy postete, der auch mit dem ACU kooperiert; Kennedy verweist auf frühere Versuche, Corona-Impfstoffe zu entwickeln, und auf die Ähnlichkeit der Atemwege zwischen Frettchen und Menschen. Im ACU wird erklärt, dass sich Impfstoffe auf die Spikes der Coronaviren auswirken; sie können aber auch das Syncytin angreifen, das auch aus (Corona-) Viren gebildet wird und für die Entstehung der Plazenta im Mutterleib wichtig ist. Andere warnen, dass leichtfertig mit genetischen Informationen über Coronaviren umgegangen wird bzw. die Vorstellung, sich quasi Gentechnik spritzen zu lassen, vielen Menschen unheimlich ist.

Impftoter in Brasilien?

Nur von einigen wenigen bemerkt werden schon die Weichen gestellt hinsichtlich einer Akzeptanz von „Impftoten“, wie der Arzt Gunter Frank anhand einer Pressekonferenz des Leiters des RKI aufzeigt: „Laut Lothar Wieler ist die Ursache, wenn alte Menschen nach der geplanten Impfung sterben, dann im Alter und in den Grunderkrankungen zu suchen. Doch wenn alte Menschen mit einem positiven Corona-Test sterben, dann gelten sie laut RKI selbstverständlich als COVID-Tote. Das ist das gleiche Spiel wie bei der Schweinegrippe. Damals wurden mit der gleichen Zählweise die Schäden der ungeprüften, aber vom RKI empfohlenen Impfung verschleiert. Lothar Wieler entdeckt nun plötzlich, dass in Deutschland täglich 2.700 Menschen sterben, was man nun bitte angesichts der erwartbaren Impftoten in Relation setzen muss.“ Frank wirft Wieler nicht vor, dass er Tierarzt ist, denn diese haben nicht weniger mit Infektionen zu tun, eher schon mehr als Humanmediziner. Aber: „Mir liegen öffentliche wie auch nichtöffentliche Aussagen von Herrn Wieler vor. Daraus kann ich zum Beispiel erkennen, dass er das Versagen des RKIs im Rahmen der Schweinegrippe überhaupt nicht verstanden hat. Er glaubt offenbar wirklich, damals sei die Bevölkerung korrekt über den Impfstoff informiert wurden.“ Eine Folge der auch von Christian Drosten mitbetriebenen Schweinegrippe-Panikmache war, dass zahlreiche Geimpfte Narkolepsie entwickelten.

Michael Yeadon will mit Wolfgang Wodarg die Impfungen stoppen

Frank versucht, die Situation von Wieler (und Co.) einzuschätzen: „Es ist nicht so, dass er nicht von vielen klugen, hochrangigen Leuten in der direkten Kommunikation gute Argumente und vernünftige Vorschläge erhält. Doch das Problem ist: Er versteht sie offenbar nicht. Ich meine tatsächlich fachlich wie intellektuell. Er lebt scheinbar in so etwas wie einem Wahn, wir hätte es mit Lepra, Beulenpest und Ebola gleichzeitig zu tun.“ Die „Notzulassung“ von Corona-Impfstoffen wäre Ebola angemessen, wo man tatsächlich so vorgegangen ist; sie passt aber gut zu Söders „Katastrophenfall“, aber auch zu den Test-Helden der oberösterreichischen Landesregierung siehe unten. Frank hat auch Recht, dass alle komplett von der Rolle scheinen; man kann wie der britische Journalist Peter Hitchens auch von einem Corona-Glaubenssystem sprechen, da vieles schon quasireligiöse Züge angenommen hat. Für uns bedeutet das zunächst einmal, dass man mit Anhängern eines Kultes kaum über diesen Kult diskutieren kann und jede Auseinandersetzung schwierig wird, wenn der Kult nahezu jeden Aspekt des Alltags umfassen soll. Ich habe mich in all den Monaten darum bemüht, in keinem einzigen Satz der Ideologie der Corona-Anhänger nachzugeben, sodass ich „Krise“ auch stets sozusagen unter Anführungszeichen setzte. Man merkt aber, dass die meisten bei Ansätzen von Abstand nehmen sofort wieder in die vorgegebene Diktion verfallen, sobald sie sich über etwas empören.

Das Land OÖ hat heute eine Kampagne gestartet, um möglichst viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher für die oö-weiten Massentestung von 11.-14. Dezember zu motivieren. #echtehelden pic.twitter.com/oRRGJ1sI3Q — Thomas Brandstetter (@Th_Brandstetter) December 5, 2020

James Bond erblasst gerade vor Neid…

Es kann sich jeder ohnehin nur selbst davon lösen; vom Mainstream verschwiegene Informationen können dabei aber helfen. Nicht einmal ein Beitrag des Stanford-Professors John Ioannidis auf der Webseite der WHO zu den tatsächlichen „fatalities“, also Toten, wird von Politik und Medien beachtet – vielleicht, weil die Zahlen zu niedrig sind, um die Entwicklung eines Impfstoffes zu rechtfertigen?. Dabei kommt die bislang notdürftig kaschierte Realität ohnehin immer deutlicher zum Vorschein. Einem aus Deutschland nach Südamerika ausgewanderten Journalisten schrieb ein Baden-Württemberger zu einem Zeitungsausschnitt, dass man offenbar möglichst viele Polizisten positiv testen wolle, um sie dann alle zu impfen – mit „Freiwilligkeit“ ist es dann wohl auch nicht weit her. Denn wer sich verweigert wird (auch in medizinischen Berufen, in der Pflege, bei Lehrern usw.) einen Anwalt brauchen, um sich wirkungsvoll zur Wehr zu setzen, nicht als „Querdenker“ abgstempelt zu werden. Wenn Julia Hartley-Brewer unten britische Realität beschreibt, erinnert dies sehr an unsere eigenen Erfahrungen, weil in vielen Staaten Subversion via Kulturmarxismus betrieben wird, der massiv einengt, was sich die meisten überhaupt noch ohne direkte Repression zu sagen trauen. Man gewinnt den Eindruck, dass wir in Zukunft in Geimpfte und Gefährder eingeteilt werden, wobei die einen paradoxer Weise ein schwächeres Immunsystem als die anderen haben. Mit Testläufen per Massentests, die auch der Datenerfassung dienen, wird es kein Problem sein, Massenimpfungen durchzuführen – es sei denn, die Menschen wehren sich endlich.

Julia Hartley-Brewer im Gespräch

Man sollte sich nicht davon verführen lassen, dass man ja doch dort wieder einkaufen kann oder dass in einem anderen Land die Lokale wieder aufsperren usw. Denn all dies dient dazu, uns an Gängelung und Totalüberwachung zu gewöhnen, die dann vielleicht an das chinesische Sozialkreditsystem erinnert. Man engt unseren Radius auch dadurch ein, dass Branchen ruiniert werden und man es vor allem auf den Mittelstand abgesehen hat, den man anders als Konzerne auch nicht retten muss. Alles ist verpönt, wo es noch politischen Widerstand geben kann, der aus Eigenständigkeit und Unabhängigkeit entsteht. Man braucht nur genau hinhören, wenn mit weiteren „Lockdowns“ gedroht wird oder wenn es heisst, dass Masken und Tests auch dann zu unserem Alltag gehören sollen, wenn „die Impfung“ eingeführt ist. Mit einer aus Tests, die nur für den Laborgebrauch bestimmt waren, abgeleiteten Pandemie fand quasi eine riesige Event 201-Nachfolgeübung statt, in der wir zu Statisten degradiert wurden. Sie wollen uns per Impfung erfassen, mit digitaler ID, manche befürchten auch, dass Nanotechnologie eingesetzt / implantiert wird. Es sollen auch alle Grundvoraussetzungen für persönliche Freiheit ausradiert werden – wenn wir uns nicht wehren, wenn unser Leben nicht endlich wichtiger ist als Weihnachtseinkäufe. Übrigens wird nicht von ungefähr eine „Volksimpfung“ propagiert, für die sich u.a. Alfred Gusenbauer stark macht.