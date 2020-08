Corona: Was ist der Plan hinter der P(l)andemie?

Proteste gegen mit Corona begründete Einschränkungen der Bürgerrechte werden medial diffamiert, egal ob sie in Berlin oder in Wien stattfinden. Dabei fällt jedoch auch auf, dass wir offenbar nur die zweifelhafte Wahl haben sollen, brav das zu tun, was uns der Mainstream nahelegt, oder wenn wir dies nicht wollen, damit auch in fragwürdige Gesellschaft zu geraten. Die meisten Menschen sind grundvernünftig, wollen sich aber weder Angst einjagen noch über den Tisch ziehen lassen – es ist durchaus beabsichtigt, dass man ihnen möglichst wenig Gehör verschafft. In Berlin waren am 29. August 2020 weniger Menschen dabei als am 1. August, doch immerhin mit Robert F. Kennedy Jr. auch ein „Startgast“. Kennedy sagte, dass er keine „Nazis“ sah, wie es ihm Medien ankündigten, sondern Menschen, welche die Demokratie lieben und nicht von ihrer Regierung belogen werden. Er wandte sich gegen enge Verflechtungen zwischen der Pharmalobby und der Politik, was man nicht nur in den USA kennt, sondern auch in Deutschland, etwa wenn man an Gesundheitsminister Jens Spahn denkt. Kennedy wurde dann so aufgenommen: „Die Ankündigung, dass er dort spricht, hatte unter Anhängern Begeisterung ausgelöst. ‚Querdenken‘ hatte öffentlich Donald Trump, Wladimir Putin und ihn eingeladen. Die Fangemeinde von Kennedy, darunter vielfach auch Anhänger der QAnon-Bewegung, sieht in Kennedy eine Lichtgestalt in der Welt der Düsternis, etliche schrieben, Tränen des Glücks vergossen zu haben. Für sie ist er der unerschrockene Verkünder unterdrückter Wahrheiten und Kämpfer gegen die Pharmalobby.“

Viele beziehen sich auf Gott, aber nicht auf den der Katholischen Kirche; sie wollen zugleich an eine Vergangenheit anknüpfen, die vor allem in ihrer Vorstellungswelt existiert. Unbestreitbar germanisch sind Götter wie Odin, keltisch ist hingegen Morrigan, und beide sind auch für Krieg und Schlachten zuständig, weshalb Raben und Krähen mit ihnen assoziiert werden. Morrigan steht für Souveränität, was unweigerlich mit Krieg zu tun hat; das ist auch meilenweit entfernt von „erlernter Hilflosigkeit“ und „gefangen im Lockdown“. Eine Corona-Folge ist, dass in vielen Bereichen nur mehr daran gedacht wird, wie man spezifische Konsequenzen mildert, und ob wohl Frauen oder Migrantinnen und Migranten bei Maßnahmen nicht diskriminiert werden, Männer genug Kinderbetreuung übernehmen. All dies ändert zwar nichts, ist aber noch ein relativ rationaler Fluchtweg, während andere ausrasten, weil sie die Maskenpflicht nicht mehr ertragen; viele sind auch durch Coronoia traumatisiert und haben besonders unter der aufgezwungenen Isolation gelitten. Auf jeden Fall kann niemand, der es mit uns gut meint, so mit uns umgehen – wenn wir nicht um Souveränität kämpfen, wird das aber so weiterlaufen…

PS: Wir alle haben die erwähnten mit Russland verbundenen Konzerne auch mit Steuergeld unterstützt, Stichwort z.B. Kurzarbeit „wegen Corona“.

