Nein, Putin wird euch nicht retten!

Wenn Enttäuschungen über Regierende zunehmen, steigt der Bedarf nach Rettern. Dabei ist der russische Präsident besonders beliebt, dem oft auch der amerikanische und manchmal zusätzlich der chinesische zur Seite gestellt werden. Narrative verbreiten sich rasch über jene Menschen, die zwar bei öffentlich-rechtlichen Medien Propaganda fürchten, sich aber ein Youtube-Video nach dem anderen reinziehen. Es ist zunächst nichts dagegen einzuwenden, diesen oder jenen Clip aufzurufen, doch Angaben müssen überprüfbar sein; vielfach aber genügt schon eine einfache Wikipedia-Suche nebenbei, um behauptete historische Tatsachen zu widerlegen. Wenn man bei einigen Videos genau hinhört, erkennt man unverhohlene russische Propaganda, deren Verbreiter sich ihrer Rolle vielleicht gar nicht bewusst sind. Es ist auch leicht nachzuvollziehen, denn wer sich etwa mit den Kriegen der USA befasst, blendet dabei fast automatisch aus, wie zum Beispiel Russland in anderen Staaten interveniert. Die Bereitschaft, sich Führern zu unterwerfen, wurde sicher mit dem Corona-Faktor gesteigert, den man ja bei Bedarf immer wieder in die Debatte werfen kann.

Ich lasse im Folgenden ein paar Videos von „Stars“ dieser Szene für sich sprechen; nicht dass jede Überlegung falsch ist oder keinerlei Fakten stimmen; es ist eher ein Mischmasch mit unzulässigen Schlussfolgerungen und man kann oft eine verbindende Unterströmung wahrnehmen. Es gibt all dies auch „intellektueller“, nämlich in Alternativmedien, die mir gegenüber nur soweit aufgeschlossen sind, wie ich mich nicht mit Oligarchen, Mafia und Geheimdiensten, also dem häßlichen anderen Gesicht Wladimir Putins befasse. Einer der roten Fäden, die zahlreiche Vlogger verbinden, wirbt für Putin als „Erlöser“, während es auch und oft gleichzeitig darum geht, irgendein echtes „Germanentum“ zu propagieren und die Geschichte des Zweiten Weltkriegs wenn nicht neu zu schreiben, so doch in Frage zu stellen. Wichtig ist, dass Misstrauen gegen die deutsche Regierung verstärkt wird, die wiederum vielleicht hinter den Kulissen gute Beziehungen zu Russland hat. Wenn man einen herbeigeführten Zustand kritisiert, soll man also daran mitwirken, diesen Zustand noch zu verstärken, statt die Puppenspieler zu entlarven. Videos eignen sich recht gut zum Lenken der Bevölkerung, weil deren Macherinnen und Macher nur selten alles exakt belegen, sich eher an etwas live erinnern wollen, was sie irgendwann gelesen haben.

Trump, Putin und eine neue Jalta-Konferenz

Einen großen Gegensatz dazu bildet etwa die kanadische Serie „Mayday“, bei der man alles in Flugunfallberichten oder Wikipedia-Einträgen schriftlich belegt findet, was in Videos behauptet wird. Meine Recherchen sind vielen nicht nur wegen der Faktenfülle und des Detailreichtums zu sperrig, sie appellieren auch an den Verstand und weniger an das Gefühl. Manche der „Erwachten“ finden das irgendwie unweiblich. Sich emotional triggern zu lassen, ist vergleichsweise einfach und erfordert keinerlei Aufwand, nur wenige Sekunden, in denen man sich einen Tweet oder ein Facebook-Posting ansieht. Beim Video unten gibt es viele „Wuchteln“, bei denen man empört aufheulen müsste, etwa dass die CDU nach dem Krieg „zu 100% aus Nazis“ bestand oder dass CIA und Mossad praktisch von Fremde Heere Ost-Geheimdienstlern gegründet worden seien. Dieser Quatsch wird in Österreich von Hajo Müller und Veikko Stölzer unters Volk gebracht, wo man weiss, dass die (Neu-) Gründer der Parteien nach 1945 zum Teil gerade aus Konzentrationslagern heimkehrten und dass auch deutsche Geheimdienstler beim Widerstand gegen Hitler dabei waren. Natürlich interessierten sich die Amerikaner für sie wegen des Wissens über die Sowjetunion, wie man auch deutsche Wissenschafter für das eigene Raketenprogramm benötigte. Fast alles hat verschiedene, durchaus auch widersprüchliche Aspekte, doch hier wird offenbar beim „Schuldkult“ angedockt und Putin aks „Befreier“ angeboten.

Hajo Müller und Veikko Stölzer

Beim Publikum zieht auch, dass Deutschland ja „gar keinen Friedensvertrag“ habe und das Grundgesetz keine Verfassung sei; dieses hätte zwar – so war es in den 1950er Jahren gedacht – bei einer Wiedervereinigung durch eine Verfassung ersetzt werden, es wird aber siehe Bundesverfassungsgericht als eine solche behandelt. Auch den Anhängern von Hajo Müller und Veikko Stölzer sollte auffallen, dass die deutsche Autoindustrie (anders als die chinesische) unter der geschürten Klimapanik, aber auch den Coronafolgen leidet. Außerdem wird Airbus attackiert, einer der in Deutschland stark verankerten europäischen Leitbetriebe. Die beiden weisen im Video oben auf die Ausplünderung Russlands mit Boris Jelzin hin, die Millionen Menschen das Leben kostete und kein Ruhmesblatt für gierige amerikanische Hedgefondsmanager und ihre russischen Oligarchen-/Mafia-Komplizen ist. Der „Glücksfall“ Putin, den Herr Müller preist, betrieb dies weiter und kam mithilfe des Jelzin-Beraters Walentin Jumaschew an die Macht, dessen Einbürgerung in Österreich dann dessen Schwiegersohn Oleg Deripaska betrieb. Bereits 2004 warnten russische Journalisten, Anwälte, Aktivisten vor der Strategie des Kremls mit Oligarchen wie Deripaska, doch vergeblich. Deripaska beteiligte sich an der Strabag, an Magna, an der deutschen Baufirma Hochtief, deren Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Eichelmann auch dem AR von Wirecard vorsteht. Ehe dass sich die Fans der alternativen Youtuber aber damit auseinandersetzen, fantasieren sie lieber über „Blutlinien“, deren Angehörige die Welt beherrschten.

Catherine Thurner bei einem Vortrag

Man kann sich natürlich überlegen, wer Europa 2015 per „Refugees Welcome“ destabilisieren wollte; je nach Perspektive kommt man zu unterschiedlichen Schlüssen. Zu den Anhängern von Müller und Stölzer (der immer „der Russe“ sagt) gehört auch die Salzburger Künstlerin Catherine Thurner, die mit ihnen oft gemeinsam auftritt. Solche Events erfreuen sich gewisser Beliebheit, während die Wirtschaft durch Lockdowns beschädigt wird und man davon ausgehen kann, dass viele Betriebe zusperren werden und Banken krachen. Da wäre es doch im Eigeninteresse, sich abseits von Blutlinien, Geheimgesellschaften, Reptiloiden und Klonen der Frage zu nähern, ob es wirklich um eine Pandemie geht oder ein Plan dahintersteckt. Was danach kommen soll, stellt Müller auf recht eigenwillige Weise dar, da er zu denen gehört, die für ein deutsches Kaiserreich sind. Immer wieder erzählen mir andere fast mit leuchtenden Augen, dass uns „Putin, Trump und Xi“ retten werden, also sollte ich mich dann wohl mal in die Sonne setzen und an nichts mehr denken. Das ist natürlich keine Kritik an Menschen, die sich von Medien betrogen fühlen und nach Wahrheiten suchen; einiges im Netz kann man ja empfehlen, etwa den X22-Report oder Amazing Polly. Hier geht es aber auch um Fakten und Zusammenhänge wie bei mir, wohl auch, weil man sich damit selbst erdet, bei etwas andockt; das kann man auch tun, indem man zu „Q Drops“ recherchiert. Catherine Thurnher geißelt diejenigen, die Putin mit „den Oligarchen“ gleichsetzen, was zwar nicht ganz richtig ist, aber doch weitgehend zutrifft.

Tom Who Knows im Interview mit SAM – Soul and Mind

Wer uns weismachen will, dass es „sieben verschwiedene CIAs“ gibt (Veikko Stölzer) oder dass die Agency eh von Nazis gegründet wurde, neutralisiert damit auch fundierte Kritik. Beabsichtigt ist aber eher, die Vorstellungen von verdeckten Operationen diffus zu halten, sodass man nur ja nicht versucht, diese selbst zu erfassen. Wenn man ein komplexes Puzzle zusammenträgt, das eine derartige Operation abbilden könnte, muss man regelmäßig feststellen, dass keine „Reptos“, keine KI, keine Klone und auch keine uniformen Massen unterwegs sind. Sondern Menschen, die meist gar nicht wissen, was man ihnen vorenthält oder bei einer Veranstaltung (vielleicht auch in einem Aufsichtsrat) einfach dabei sind, ohne groß darüber nachzudenken, und die sich instrumentalisieren lassen. Es ist daher vieles ungeheuer banal und offenbart Opportunismus, den sich andere aber gut zunutze machen können. Das ist auch bei in der Gruppe durch den deutschsprachigen Raum tingelnden Vortragenden der Fall, denn hier wird mit Eitelkeit und dem Bedürfnis nach Zustimmung und Anerkennung spekuliert. So kann man aber auch eine Blase aufbauen, die sich inklusive Userpostings permanent selbst bestätigt, wie es jene tun, die sich gegenseitig ihre Masken-Selfies auf Twitter und Facebook zeigen. Schriftlich wirkt manches dann mehr, wenn man es sich öfter durchliest, etwa wie hier Willy Brandt und die CIA dargestellt werden; zwar sind die Beobachtungen korrekt, dienen aber einem bestimmten Zweck: „Deutsch-russische Übereinstimmung zum Weltfrieden“ ist ein Zwischentitel.

Dirk Pohlmann zu Beirut

Und dann heißt es: „Die Sowjetunion hat sich immer an das Völkerrecht gehalten, sowie heute Russland es tut. Das kontrastiert mit dem westlichen USA/EU-Block, der seine Außenpolitik immer wieder unter Bruch des Völkerrechts betreibt und damit den Weltfrieden riskiert. Sich dessen völlig im Klaren übergab der russische Außenminister Sergej Lawrow ein gemeinsames Dokument seinem Kollegen Heiko Maas bei dessen Besuch in Moskau am 11.8.2020, ein Dokument, unterschrieben schon von beiden Seiten, das die deutsch-russische Übereinstimmung zum Weltfrieden besiegelt. Russland und Deutschland betrachten es demgemäß, ‚als wichtigen Teil ihrer Politik, den internationalen Frieden aufrechtzuerhalten und die Entspannung zu erreichen‘. Die Macht der Gewalt des Westens stellt sich erschreckend in den Vordergrund wie bei den jüngsten Kriegen, Morden und Verwüstungen im Irak, in Libyen, Syrien und in der Ukraine. Zügellos herrscht die Drohpolitik von Israel und den USA. Bestimmte westliche Macht-Herren müssten sich von Gewalt und Terrorismus reinigen, die auf Terror-Zerstörung und auf die Macht der Gewalt setzen und damit ihre partikulären egoistischen Interessen ohne jede Rücksicht auf andere Staaten und ihre Bewohner durchsetzen wollen.“ Es ist jedoch nicht der Westen gegen diejenigen Menschen u.a. in Österreich gewaltätig, die keine Handlanger von Oligarchen/Mafia/Geheimdiensten sein wollen.

Veikko Stölzer bei SAM – Soul and Mind

Das Video weiter oben mit einem Kommentar des Filmemachers Dirk Pohlmann zur Explosion in Beirut hat ebenfalls ein wenig von Agitation; die von ihm vorgebrachten Fakten sollte jeder selbst beurteilen. Was die Plandemie betrifft, verweisen einige auf eine marxistische und kommunistische Komponente via WHO, während dies anderen eher entspricht: „Im Jahr 2010 hat Peter Schwartz zusammen mit der Rockefeller Stiftung das Schöne-neue-Überwachungswelt-Szenario ‚Lock Step‘ (Gleichschritt) entwickelt, als Zukunftsvision für die Zeit nach einer Pandemie. Während Rockefeller eifrig an der Vertiefung arbeitet, kümmert sich Schwartz um die Verbreiterung und wirbt in einem Interview sogar ganz offen für die Totalüberwachung. Peter Schwartz (73) ist Futurologe. Er war schon für das Pentagon und das Weltwirtschaftsforum aktiv. Er ist u.a. Senior Vice President für strategische Planung des Cloud-Anbieters Salesforce, er sitzt im Vorstand des (militaristischen) Center for a New American Security (CNAS). In einem aktuellen Interview lässt Schwartz den totalitären Fantasien des Silicon Valley freien Lauf und sagt: ‚Wir werden nach und nach sehr viel mehr Überwachung akzeptieren. Und am Ende wird es uns nicht stören, weil es – für die meisten Menschen in den meisten Situationen – mehr nützt als schadet.'“ Uns sollte nicht entgehen, dass Veikko Stölzer oben davon schwärmt, wie sich die Natur durch Corona erholt habe; typisch ist, dass er und seine Anhänger fast wie Erweckte wirken und allen Ernstes glauben, dass der Weltfrieden schon da sei und sich alles bereits umfassend geändert habe.

Omg, If you need any more proof what a JOKE this is

Look at what literally WUHAN China is doing right now – major music festivals, no social distancing obvi.



And we can't even be in public without a mask. LOL!



FYI, China ended THEIR Lockdowns on April 7!https://t.co/W4F4WtjcTT pic.twitter.com/aA3WizNAtE — DeAnna Lorraine 🇺🇸 (@DeAnna4Congress) August 17, 2020

Party in Wuhan

Die Putin-Fans wollen uns vermitteln, dass wir „ihn“ ja auch praktisch durch sie kennenlernen; es soll ein starkes emotionales Band erzeugt werden. Dazu gehört auch, dass jedwede Kritik als persönlicher Angriff verstanden wird, was wiederum Solidarität triggern soll. Polarisieren ist jedenfalls einkalkuliert, wie zwei Userreaktionen auf Stölzer auf Youtube zeigen: „Sorry, bei diesem Dialekt biegt es einem die Hufnägel hoch…….kann man nicht ertragen. Er soll sich etwas Niveau zulegen, dann kann man ihm auch zuhören. Dieses Ossi-Wichtigtuer-Gequatsche und selbstüberschätzende Getue ist unerträglich. Hält sich wohl für sehr überlegen und unentbehrlich.“ Dem steht diametral gegenüber: „Es gibt ein Leben vor Veikko und ein Leben nach Veikko (O-Ton Veikko) Das Beste, was mir passieren konnte, war ihn zu finden. Er ist mit uns in die neue Welt gegangen… hat uns einfach so mitgenommen. I love it.“ Man sollte jedenfalls wenn, dann sehr genau zuhören; so will uns Hajo Müller einreden, dass die Bevölkerung in der DDR alle Freiheiten hatte und die Russen geradezu liebte. Und man sollte bei allem vorsichtig sein, was über andere Kanäle verbreitet wird – so ist auch der oben eingebundene Tweet zu verstehen. Denn Corona ist ein ideales Thema für erbitterte Glaubenskriege wie „Refugees Welcome“ 2015 – teile und herrsche eben….

Talk bei Nuoviso

Die hier beschriebene Video-Szene ist ein wenig machoid, etwa wenn Thurnher meint, dass sie sich eh bloß der Meinung von Männern anschließen müsse. Auch bei Nuoviso gibt es fast nur Männer, unter anderem den Betreiber des Anti-Spiegel in St. Petersburg, Thomas Röper. Immerhin berichtet Röper auch via Nuoviso über die Ukraine, geht aber auf Hinweise zur Verbindung u.a. von Oligarchen via Österreich in andere Länder nicht ein. Moderator Robert Stein sagt jetzt, wenn er dazu gezwungen werden sollte, sich „gegen Corona“ impfen zu lassen, dann lieber mit dem neuen russischen Produkt. Zugleich wird aber aufmerksam registriert, dass der IWF Belarus viele Millionen Dollar geboten hatte, wenn man dort auch einen Lockdown macht – andere Staaten sollen auf solche Offerte eingegangen sein. Man ist sich bei Nuoviso zwar bewusst, dass Medien Angst schüren, sieht diese aber auf einer anderen Seite und nicht als Antithese zur eigenen Rolle als These zwecks Synthese. Man sollte die wesentlichen Puzzleteile kennen: etwa dass Deripaska immer wieder Gast in Davos war und Corona mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verglich. Und dass mit Jumaschew der Übergang zu Putin eingeleitet wurde, er Jelzins Rücktrittsrede samt Bitte um Verzeihung verfasste, es um ein back to the roots geht, was für uns nichts Gutes bedeutet. Wie unpräzise die „Erweckten“ oft sind und welche Missverständnisse sie dadurch hervorrufen, sieht man in diesem neuen Video.

Catherine Thurner

Denn Frau Thurner behauptet, die USA würden alle Visegrad-Staaten in die Zusammenarbeit mit der Armee einbinden, was damit begann, dass Bundesheer und National Guard kooperieren. Ihr scheint nicht bewusst zu sein, dass Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei schon länger Mitglieder der NATO sind. Beim Besuch von Ex-CIA-Chef Mike Pompeo, der jetzt Außenminister ist, stellt sich eher schon die Frage, wie weit ihm der Oligarcheneinfluss in Österreich klar ist. Vielleicht ist die Vereinbarung mit dem Bundesheer ja ein gefinkelter Schachzug, der das Verteidigungsministerium davon abbringen soll, weiterhin verdeckter Arm Russlands zu sein? Bei „Erwachten“ bemerkt man auch, dass sie sich oft als „Mensch“ definieren und meinen, Deutschland sei eine Firma, viele sehen in meinen Firmenbuch-Recherchen, wenn es um Beteiligungen von Ländern, Gemeinden und Bund geht, auch nur einen Beleg dafür, halt bezogen auf Österreich. Nüchterne Argumente wie Verantwortlichkeiten (Aufsichtsräte z.B.) und Firmenbuchnummern, die ja andere Unternehmen auch erhalten, verpuffen da leider. Es ergibt jedoch Sinn, wenn jedweder Widerstand abgefangen und kanalisiert wird, weil eine solche Gedankenwelt die Schwächung staatlicher Strukturen und das Durchziehen von Privatisierungen unterstützt. „Ich bin Mensch“ oder „ich bin Person“ in Reinkultur ist dann ja die Lockdown-Vereinzelung, die viele psychisch bricht.