Corona oder die grosse Täuschung

Es überrascht nicht, dass mit Corona begründete Maßnahmen nahezu täglich verschärft werden sollen. Dies bestätigt einmal mehr, dass wir nicht adäquat auf ein Virus reagieren, sondern uns Theater vorgespielt wird. Man kann dafür neben medizinischen Fakten auch Indizien anführen, die sich auf das Verhalten von Regierungen beziehen; etwa wenn herumgeschwafelt wird, ohne je konkret zu werden. Und wenn so getan wird, als gäbe es verifizierbare „Werte“, die eine Pendelbewegung ausführen und dazu verwendet werden, Lockdowns und Massentests zu rechtfertigen, aber jedwede Wissenschaftlichkeit ad absurdum führen. Dazu kann man recherchieren oder lesen, was ich zusammenfasse und verlinke, oder aber die paar Minuten aufwenden, um die von mir hier eingebundenen Videos anzusehen. Nicht von ungefähr wird gefordert, dass sich Bundeskanzler Sebastian Kurz und Co. endlich Kritikern stellen, statt nur bei Presseterminen mit handverlesenen und gefügigen Journalisten aufzutreten. Jedes neue Detail würde es für die Regierung und ihre Anhänger noch schwieriger machen, in einer ernsthaften Auseinandersetzung bestehen. Man kann sich z.B. Aufnahmen mit dem letztes Jahr verstorbenen Erfinder des PCR-Tests Kary Mullis ansehen, der Anthony Fauci als Lügner bezeichnete; dies würde er heute auch tun und andere wie „Doktor“ Christian Drosten wohl einschließen.

Jeder kann von seinem Background ausgehend ergründen, dass alles nur Theater ist; man muss nicht aus dem medizinischen Bereich oder aus der Forschung kommen, um krasse Abweichungen von dem festzustellen, was bisher gegolten hat. Journalisten sollten in der Lage sein, nüchtern zu analysieren, was Regierungsmitglieder bei Pressekonferenzen erzählen; ich habe dies hier getan, indem ich Kurz‘ Statement nach dem vorletzten Ministerrat transkribierte und analysierte. Der „Gesundheitsmechaniker“, der für den 19. Dezember zu einer Kundgebung in Wien aufruft, zerlegt in einem neuen Video Aussagen von Kurz und Gesundheitsminister Rudi Anschober, indem er Daten ansieht, auf die sich beide angeblich beziehen. Wenn an diesem Samstag Verschärfungen in Deutschland und Österreich angekündigt werden, hat dies nichts mit einer wirklich gefährlichen Pandemie zu tun. Der Schein, der auch ganz stark via Medien erweckt wird, steht und fällt mit dem PCR-Test, der fürs Labor entwickelt wurde, aber niemals zur Diagnose von Infektionen gedacht war. Politiker wirken zunehmend wie Jünger einer Sekte, Anhänger eines Kults oder wie Süchtige, die immer kürzer mit der letzten Dosis ihrer Droge auskommen und rasch wieder einen Schuss oder eine Linie brauchen.

Kurz & Anschober demaskiert

Wir funktionieren zunächst so, dass wir uns an denen orientieren, die eine Rolle spielen und sind uns nicht dessen bewusst, was dies noch bedeutet. Denn sie spielen tatsächlich eine Rolle, wobei uns vielfach erst jetzt auffällt, dass sie wie Roboter aus Stepford wirken, die immer mehr außer Tritt geraten. Wichtig sind aber diejenigen, die keine Rolle spielen – die man in diesem System totzuschweigen versucht, die aber die Wahrheit sagen und sich jeder Diskussion stellen würden. Das Video unten unterlegt Ausschnitte aus „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit dramatisierenden O-Tönen von Angela Merkel, die sich ständig wiederholen. Man mag es dann nicht recht glauben, aber Merkels letzter Auftritt im Bundestag wurde in der Twitterblase auch in Österreich von vielen gelobt. So aber sollen wir manipuliert werden und dann annehmen, dass wir uns eh selbst informiert hätten, wenn wir denen folgen, die eine Rolle spielen. Eben fand eine sehr interessante alternative Talkshow bei Nuoviso statt; die Juristin und Journalistin Corinna Busch erzählte dort, dass sie einmal in Davos bei einer Runde war, die sich mit Bill Gates traf. Sie meinte, dass Gates selbst eher zurückhaltend sei, aber die Tatsache, mit ihm in einem Raum zu sein, bei anderen der Selbsterhöhung diente. Man war sich dann rasch einig, dass dafür empfängliche Politiker nicht besonders reif sind und es offenbar wirklich recht simple Erklärungen gibt. Zugleich aber waren sich alle bewusst, dass Corona nur als Vorwand missbraucht wird, ganz egal, auf welchem Weg man zu dieser Schlußfolgerung gelangt.

Und täglich grüßt die Kanzlerin….

Es gab auch die etwas naive Vorstellung, dass es ja nur darum gehe, mal miteinander zu reden und auch die Meinung des anderen gelten zu lassen, etwa wie wenn man vor einem Geschäft mit anderen „wegen Corona“ warten muss und ins Gespräch kommt. Doch wir haben es hier mit Personen zu tun, die eben nicht mal eben mit anderen sprechen und diesen auf Augenhöhe begegnen; es ist auch schon vorgekommen, dass Politiker unter Druck gesetzt werden, wenn sie keine Handlanger der Kreise werden wollen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Es geht um einen Austausch, der schlicht nicht stattfindet, ganz egal, wer ihn fordert; manche mahnen ihn öffentlich ein wie die Grazer Ärztin Konstantina Rösch im Video unten. Sie fragt zu Recht, was die Regierung denn machen würde, wenn es wirklich eine (nicht selbst erzeugte) Krise gibt, weil auch sie die „Corona-Krise“ für eine Inszenierung hält. So muss man auch dem Bundesheer begegnen, das sich ganz stolz wegen der Beteiligung an Massentestungen als nun wirklich auch bewährte „strategische Reserve der Republik“ feiert. Allerdings sollte man gerade beim Militär einen Versuch erkennen, Reaktionen auf eine (falsche) Bedrohung zu stimulieren, die zur Destabilisierung Österreichs beitragen. Auch hier gilt wie bei der Bundesregierung, dass man sich Kritikern und ihren Einwürfen gar nicht erst aussetzt.

Konstantina Rösch an Sebastian Kurz

Selbst der Laie sollte staunen, wenn plötzlich die Grippe nahezu verschwunden ist, wo doch am 21. Dezember der Winter offiziell beginnt. Wie wir pausenlos auf Kurs(z) gebracht werden sollen, zeigt ein Tweet von Lou Lorenz vom ORF exemplarisch: „Du weißt, es ist Ernst, wenn eine #ZiB2-Analyse von ⁦@PeterFilzmaier ganz ohne Bonmot auskommt, sondern nur eine einzige Warnung ist: ‚Wenn die Einstellung eines Teils der Bevölkerung so bleibt, dann ist die Pandemie nie zu Ende, niemals.'“ Es geht letztlich darum, dass sich die meisten überhaupt nicht mehr auskennen, was denn nun wann und wo gelten soll und die Widersprüchlichkeit / Kontraproduktivität von „Maßnahmen“ auch denjenigen auffällt, die gar nicht an diesen zweifeln wollten. Uns wird nicht deswegen damit gedroht, dass „die Pandemie“ niemals vorbei sein wird, sondern weil wir in eine totalitäre „neue Normalität“ übergeführt werden sollen, die wir nie gewählt haben und die nicht von „unserer“ Regierung ausgeht. Mit „der Impfung“ sind all die „Maßnahmen“ keineswegs vorbei, die uns ein dreiviertel Jahr als „Schutz vor Corona“ eingebläut wurden. Dazu kommt, dass die Warnungen vor „der Impfung“ immer lauter werden; ohne ausreichende Testphase weiß man schlicht gar nichts über einen Impfstoff, der in Deutschland demnächst verabreicht werden soll; Österreich folgt später. Dennoch oder deswegen wird uns von der Regierung schon mitgeteilt, wer zuerst geimpft werden soll; wie stets wird besonders an „Risikogruppen“ gedacht, deren Leben man seit März am stärksten einschränkt, ohne sie jemals zu fragen, was sie denn eigentlich wollen.



Aktion in Salzburg nach Schweizer Vorbild

In der Schweiz wurden genug Unterschriften für ein Referendum gegen mit „Corona“ begründete Notgesetze gesammelt; in Deutschland und Österreich wendet man sich an Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshöfe. Sowohl Angela Merkel als auch Sebastian Kurz berufen sich auf ein Papier der Nationalakademie Leopoldina (bei der wir übrigens neben Drosten auch Joachim Sauer finden..); darin wird verlangt, das gesamte öffentliche Leben „wegen Corona“ ruhen zu lassen. Es genügt jedoch selbst einfachsten wissenschaftlichen Standards nicht, wurde aber natürlich sofort medial transportiert. Bestünde tatsächlich ein Zusammenhang zwischen „Lockdowns“ (hart, light, End-, je nachdem, welcher Stepford-Roboter gerade spricht) und „Fallzahlen“, würde der Effekt wesentlich langsamer eintreten. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass nur bei Corona nicht zwischen positiv getestet, infiziert, erkrankt, ansteckend unterschieden wird und der PCR-Test (totes) Genmaterial feststellt, aber nicht quantifiziert; es gibt auch weder eine zweite noch eine dritte Welle (mit dieser droht jetzt u.a. Kurz). Sofern es Studien gibt, die nicht das gewünschte Ergebnis zeigen, greift man siehe „Spiegel“ schon mal zu Desinformationen. Zum Teil haben Psychologen (siehe die erwähnte Nuoviso-Diskussion) Recht, wenn sie auf die Verfaßtheit politischer Akteure verweisen. Dies kann vielleicht erklären, warum der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer „ganz klare, autoritäre Maßnahmen des Staates“ fordert – er steht da in einem Aufmerksamkeitswettbewerb mit anderen Amtsträgern, man kann auch Wettpinkeln dazu sagen.

Aber sonst geht‘s euch noch gut?! Das ist keine kluge Teststrategie,

das ist Kollektivhaft. Missachtet jeden Grundgedanken der Freiheitsrechte in der Verfassung. Wir sind hier nicht in China. pic.twitter.com/lF1M5jXVYM — Das Neue Österreich (@neos_eu) December 12, 2020

Die NEOS entlarven die Handlanger der Kommunistischen Partei Chinas

Mit einer Fakepandemie, die mit Faketests erzeugt wird, kann man locker Städte „in Quarantäne“ halten, was bedeutet, den Rest an noch nicht vernichtetem wirtschaftlichem Leben zum Erliegen zu bringen. Erst seit Corona werden gesunde Menschen zu „symptomlos Erkrankten“, weil sie vielleicht ein paar abgestorbene Partikel verschiedener Coronaviren in sich tragen. Wir haben keine Regierung, in der Politiker halt von Geltungsdrang beseelt sind, sondern Hochverräter, die gezielt in Regierungsfunktionen platziert wurden, um Österreich zu zerstören. Dieser Prozess findet auch in anderen Staaten statt, doch wir können uns nur ohne Hoffnung auf Hilfe von außen hier zur Wehr setzen. Vor ein paar Tagen konnte Protest auch der Opposition verhindern, dass die Polizei in Zukunft Wohnungen durchsuchen kann, um „Quarantänebrecher“ (wegen eines Faketests!) aufzuspüren; jetzt sollen alle in Geiselhaft genommen werden (siehe Tweet der NEOS), weil den Marionetten von Xi Jinping und Klaus Schwab die „Kontrolle“ entgleitet. Es reicht! Und es ist bezeichnend, dass nie jemand bei den Menschen Rechenschaft ablegt, deren Leben vernichtet wird – nicht von ungefähr forderte Konstantina Rösch dies auch gestern vorm Grazer Rathaus ein, in dem einst Vizekanzler Werner Kogler Gemeinderat war.