Corona und Gehirnwäsche

Angeblich ist Umfragen zufolge „die Stimmung“ in der Bevölkerung gekippt; zugleich gibt es nun eine Reisewarnung der Bundesregierung für Tirol. Wenn man heute einkauft, merkt man, dass wieder mehr Menschen Angst haben, man könnte ihnen zu nahe kommen. Dies wohl deshalb, weil ja Gesundheitsminister Rudi Anschober einen „vierten Lockdown“ „„nicht ausschließt“. Deswegen wollen viele „brav“ sein, damit sie nicht dafür sorgen, dass „die Geschäfte“ nach ein paar Wochen wieder zusperren. Wie seit fast einem Jahr dominiert „Corona“ die Schlagzeilen, auch wenn niemand davon noch etwas wissen will.

Willkommen im Wahnsinn in Worte gefasst, die vor einem Jahr noch niemand verstanden hätte! Aber womit haben wir es zu tun, mit Gehirnwäsche, mit dem Stockholm-Syndrom oder mit beidem? Und wie können wir uns befreien, nachdem Psychotherapeuten völlig überlastet sind und Abhilfe ohnehin Aufwand erfordert? Erklärungen in Videos können gut darstellen, dass Gehirnwäsche uns in eine Abwärtsspirale bringt, unser Selbstvertrauen zerstört und uns von den Tätern abhängig macht, die manchmal auch Zuckerbrot und nicht immer nur Peitsche einsetzen. Freilich scheint es dann erst recht aussichtsslos, uns zu Wehr zu setzen; wie also befreien wir uns aus der Corona-Geiselhaft?

Typischer Medienbericht (Kronen Zeitung)

Wir werden auch missbraucht und sollten uns bewusst sein, dass wir es auch – aber nicht nur – mit Narzissten und Psychopathen zu tun haben; manche betonen diesen Aspekt in ihren Gesprächen. Auch das klingt natürlich nicht sonderlich ermutigend, und dazu kommt die Art und Weise, wie Medien berichten, wie sie permanent Angst schüren. Ich verwende bewusst entsprechende Clips zur Illustration, denn sie beeinflussen auch diejenigen, die sie als manipulativ erkennen. Bereits 1953 warnte der aus Holland stammende Psychoanalytiker Joost Meerloo in „The Rape of the Mind“ vor der unmittelbaren Wirkung von Radio und Fernsehen. Jeder hat da vor sich, dass es mit Internet und Social Media noch schlimmer geworden ist, weil sich wirklich niemand mehr entziehen kann. Meerloo stellte fest, dass es bei elektronischen Medien nicht den Zwischenschritt einer Rezeption gibt, wie wenn wir mit jemandem reden und es reflektieren, über etwas nachdenken oder ein Buch lesen. Er sprach auch davon, dass die Wirklichkeit kompartmentalisiert wird, also mit Vorhängen voneinander abgetrennt und zugleich auch hinter Vorhängen verschleiert wird.

Propaganda a la Fellner

Wenn wir nicht selbst rekonstruieren, was und wer wie zusammengehören und was im Hintergrund gespielt wird, also weitere Entscheidungen erwartbar erscheinen lässt, sind wir dem Geschehen ausgeliefert. Twitter mit seinen Blasen ist einer der Sitzplätze, zugleich aber auch Anschauungsmaterial, denn viele meinen, mitzubestimmen, wenn sie doch nur Karotten nachlaufen, die man ihnen hinhält. Wir sind dann wieder bei Gehirnwäsche und Stockholm-Syndrom, weil Identifikation mit dem Aggressor stattfindet. Jeder Versuch, die Plandemie nicht zu dramatisieren, wird so sofort von eifrigen Besserwissern im Keim erstickt. Wer bei der Selbstversklavung nicht mitmachen will, steht auf verlorenem Posten, weil nüchterne Fakten zu Corona keine Sensationen bergen. Sie fordern aber dazu auf, Regierungen und gewisse Experten loszuwerden und zu verhindern, dass derart massive Fehlentwicklungen je wieder möglich sind. In dieser Situation sind einige übrigens auch deswegen Gehirnwäsche ausgesetzt, weil sie auf Coaching-Angebote per Video eingehen, die ihnen versprechen, selbst mit Coaching wohlhabend zu werden.

Ex-Ministerin Andrea Kdolsky

Wir sollten uns auch fragen, warum selbst ehemalige Regierungsmitglieder (siehe auch Erhard Busek) so begeistert bei der Plandemie mitmachen, dabei längst Widerlegtes behaupten. Ausserdem wirken manche eher gehetzt als souverän – zum Beispiel Rudi Anschober – und werden möglicherweise unter Druck gesetzt. Zwar scheinen viele Menschen durchaus kritisch zu sein, lassen sich aber meist sofort wieder triggern, siehe „Tirol und die Südafrika-Mutation“. Die Tweets dazu zeigen, dass man mit Aufklärung auf verlorenem Boden steht, auch wenn allzu offensichtlich Ressentiments bedient und geschürt werden. Das Thema können wir ebenso beliebig variieren wie die Gruppe, die ihr Fett abbekommen soll. Stets sollen wir emotional reagieren, uns unreif verhalten, statt zu fragen, wo denn wirklich das Problem liegt und ob es überhaupt eines gibt. Denn wir werden wie stets manipuliert, wenn wir zulassen, dass das genaue Gegenteil von dem erfolgt, was wir erwarten – wir werden nicht informiert, sondern desinformiert. Wir sollen glauben, es gehe immer ohne jegliches Geschehen im Hintergrund und zu beiden Seiten um das, was für uns zwischen zwei Vorhängen wie ein abgeteiltes Bett sichtbar wird. Man sieht anhand des Tiroler SPÖ-Chefs Georg Dornauer, wie bereitwillig die allermeisten Politiker an einer unsichtbaren Leine laufen, wobei sie sich stark fühlen, weil sie anderen Versagen vorwerfen.

Georg Dornauer bei Fellner

Zu unserer scheinbar aussichtslosen Lage kommt noch, dass wir darauf getrimmt sind, mit anderen stets das Gespräch, den Ausgleich, den Dialog zu suchen; wir sollen ihnen schon um unser eigenes Seelenheil willen nichts nachtragen. Wenn wir es aber mit Gehirnwäsche, mit Psychopathen, mit vielen willigen Mitläufern zu tun haben? Joost Meerloo studierte Diktaturen und bemerkte, dass eine Lüge auf die andere folgt; wenn eine noch entlarvt wird, ist schon die nächste und die übernächste Lüge präsent. Gehirnwäsche führt dazu, dass Logik und Fakten niemals so überzeugend sind wie Irrationalität; deswegen sind vollkommen unlogisch agierende politische Führer auch keineswegs sofort bei der Bevölkerung unten durch. Zu Personen wie Georg Dornauer gibt es natürlich einiges zu sagen, was nicht nur seine Rolle beim Weg der SPÖ in die Corona-Falle betrifft, denn bisherige Täuschungen und Tabus bereiteten den Boden auf.

Ist Herbert Kickl wirklich Opposition?

Zwar wollte die FPÖ eine Ministeranklage gegen Anschober durchsetzen, doch dies scheiterte an allen anderen Parteien. Auch die Blauen bewegen sich aber innerhalb des Corona-Narrativs und können ohne Aufstand in der Bevölkerung nicht allzu viel bewirken. Und wenn es einen Aufstand gibt, richtet er sich auch gegen die Politik, wie wir sie kennen. Dazu aber müssen viel mehr Menschen den gewohnten Rahmen verlassen, der nach wie vor fast alles bestimmt. Was pausenlose Corona-Gehirnwäsche bewirkt, zeigen diese wahllos herausgegriffenen Presseaussendungen – hier und hier und hier -, die man sich einmal ohne „die Pandemie“ vorstellen sollte. Anders als in früheren historischen Epochen können wir nicht auf Befreier von aussen oder positive Umwälzungen hoffen, sodass es einzig auf uns selbst ankommt. Das muss man in dieser Form feststellen, ohne Lösungen und Allheilmittel anzubieten, denn jeder kann sich nur selbst helfen und hilft damit auch anderen…