Stop bullying us!

Seit März 2020 dreschen Personen mit Medienzugang auf uns ein, was sich in den letzten Wochen noch gesteigert hat. Ihre Opfer werden selten als Personen des öffentlichen Lebens wahrgenommen, was zwar nicht vor Angriffen schützt, aber zu Solidarisierung führen kann. Die meisten von uns werden anonym attackiert, indem vor uns Angst gemacht wird oder wir unser Fett abkriegen unter unseren Nicknames auf Twitter und Realnamen auf Facebook. Dabei informieren wir uns laufend und helfen anderen, mit dieser Situation klarzukommen. Doch um echte Debatten, die an Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit interessiert sind, geht es ja nicht, sondern um das Durchsetzen von mittels Propaganda verfolgten Zielen. Wer hier besonders widerlich agiert, war in der Regel auch vorher höchst rigide und bog sich alles zurecht. Auch bisher wurden Auseinandersetzungen vermieden, bei denen die eine Seite nackt dastehen würde, weil sie bloss eine Agenda verfolgt, der Fakten nicht standhalten. Stellvertretend für viele sehen wir unten einen Tweet von Florian Klenk, dessen Methoden in letzter Zeit zu Recht in der Kritik standen. Wenn er Impfpflicht fordert und mit Jugendlichen argumentiert, ist das Erpressung, wie wir sie von ihm schon von als refugees welcome verkaufter illegaler Einwanderung kennen. Natürlich ist es medizinischer Unsinn, weil Impfungen in der Regel nicht Ungeimpfte, sondern Geimpfte schützen und sie gerade bei Kindern und Jugendlichen bei Corona nicht notwendig sind.

Kardiologen wie Peter McCullough in den USA warnen vor Myokarditis als keineswegs harmlose Nebenwirkung und fordern einen Stop der Impfungen mit nicht ausreichend erprobten Vakzinen. Ausserdem wurde bekannt, dass Pfizer bei der Studie zur Zulassung seines Impfstoffes gemogelt hat, sodass er ohnehin vom Markt genommen werden muss. Man kennt inzwischen auch die impfungsbedingte thrombotische Thrombozytopenie, die der schon länger bekannten Krankheit TTP eine neue Variante hinzufügt, weil nach „der Impfung“ weniger Blutplättchen gebildet werden. Peter McCullough meint, dass unser Körper mit den ersten beiden Impfungen fertig wird, die gebildeten Spike-Proteine wieder abbaut, auch wenn es einige Wochen dauert, jedoch nicht mehr nach der dritten als Booster bezeichneten Impfung. Australien hat genug Dosen gekauft, um jeden Einwohner innerhalb der nächsten sieben Jahre weitere 14 Mal zu „impfen“. Ich darf darüber nichts im Mainstream erfahren, es darf keine kritischen Debatten geben, aber Florian Klenk darf mich und andere Menschen treten, was auch bei allen anderen Themen gilt. Selbstverständlich ist es auch nur in Alternativmedien möglich, die australische Corona-Diktatur zu kritisieren, wobei Klenk und Co. ihren Zwei-Minuten-Hass auch über diese Medien ausschütten dürfen.

Florian Klenk auf Twitter

Man braucht eine dicke Haut, um sich überhaupt noch mit anderen öffentlich auszutauschen, weil häufig ungebetene „Gäste“ dazukommen und Hass und Häme absondern und auf Fakten nicht ansprechen. Und dann gibt es Menschen, die auch selbst Öffentlichkeit schaffen und erleben, dass Klenk und Co. sich wünschen, man sei mit Verleumdungen, Drohungen, existenzieller Schädigung und Disziplinarverfahren zum Schweigen zu bringen. Wer dennoch der „anderen Seite“ zuhört, kann zum Beispiel im Kanal des Psychiaters Raphael Bonelli erfahren, dass auch andere psychisch unter dem Corona-Regime mit ständig wechselnden Regeln leiden. Wir sehen unten mit Rudi Fussi, Natascha Strobl und Isabelle Daniel drei typische Mitglieder der Corona-Gang, die uns leider nicht nur in einem düsteren Stadtviertel auflauern, das wir schliesslich meiden können. Weil Bussi Fussi bei Okto.tv gesendet wird, erfreut es sich auch der Unterstützung der Stadt Wien; gelobt wird die Impflotterie des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil. Fussi tanzte ohnehin schon auf fast allen Hochzeiten, Daniel schwärmt von 1 G in New York und Strobl ist stolz, dass sie ihre beiden kleinen Kinder „off label“ impfen hat lassen; Fussi lobt sie, weil sie einst seinen Kampf gegen Eurofighter unterstützte. Strobl unterstützt die Initiative Zero Covid und gilt als Expertin für den radikalisierten Konservativismus der ÖVP, mit der sie nichts zu tun haben will. Sie dient auch dazu, Florian Klenk einen Heiligenschein vermeintlicher politischer Verfolgung umzuhängen. Strobl, Fussi, Daniel, Klenk und einige andere könnten übergangslos für die SED oder die KPdSU tätig sein, weil sie Agitation an die Stelle eines auf Fakten und eigener Recherche basierenden Diskurses setzen.

Fussi und seine Gäste

Selbstverständlich gehört auch dazu, Peter Pilz zu loben und ihn einzubeziehen; er wird Fussis nächster Gast sein. Nun vertreten auch Anhänger der ÖVP das Corona-Narrativ (und äussern sich zuweilen deftig über Kritiker), doch wer pro Corona und kontra Türkise ist, will ein besonders striktes Regime. So betrachtet ist „Kurz muss weg!“, das auch bei Demos zu hören war, immer zweischneidig gewesen. Was wäre denn passiert, wenn die Regierung (eher wegen der ÖVP als wegen der Grünen) nicht mitmachen hätte wollen? Mit Sicherheit wäre ihr von exakt den Gruppierungen, die 2015 „refugees welcome“ verkündeten, und noch einigen mehr zugesetzt worden. Das ist jedoch nur ein Faktor, weil sie sich auch nicht mit der notwendigen Expertise ausstattete, um das von ihr Verlangte ruhig und gelassen nicht zu tun. Dabei kommt auch der öffentliche Dienst ins Spiel, aus dem sich jetzt „Beamte für Aufklärung“ zu Wort melden. Die Initiatoren sind beim Bundesheer tätig, wo man Situationen ohnehin nüchtern analysieren sollte, statt bei allem sofort mitzumachen. Weil sie jedoch „Corona“ auf unerwünschte Weise einschätzen, wird ihnen zugesetzt. Zugleich ignorieren Mainstream-Medien andere Standpunkte, werfen aber Experten vor, dass ihre von ihnen selbst ignorierten Schreiben von „rechter Presse“ aufgegriffen werden. Man darf sich auch nicht von FPÖ-TV interviewen lassen, wenn die Ärztekammer gegen einen vorgeht, aber Klenk, Fellner, Fussi, Pilz dies nicht weiter erwähnenswert finden. Wer sich von destruktiven Kräften gegen potenzielle Unterstützer ausspielen lässt, bescheidnet aber lediglich die eigenen Möglichkeiten.

Gespräch mit Maria Hubmer-Mogg

Schliesslich wird gerne die Nazi-Keule geschwungen, die auch zur Steinzeit-Ausrüstung einer Natascha Strobl gehört. Für sie ist es bereits antisemitisch, die Wahlkampfmethoden von Tal Silberstein zu kritisieren. Weiss sie überhaupt, dass einer israelischen Studie zufolge Geimpfte eine 40 Mal so hohe Mortalität aufweisen und es besonders Jüngere betrifft, manche schon von einem neuen Holocaust sprechen? Oder dass der Nürnberger Kodex nach den Menschenversuchen der Nazis medizinische Experimente verbietet? Bei manchen Anhängern der Corona-Ideologie wird der Background ziemlich deutlich, etwa beim von Isabelle Daniel interviewten Traiskirchner Bürgermeister Andi Babler, der zu den Fans des Staatsmonopolitischen Kapitalismus des realen Sozialismus gehört. So viel anders treten jedoch auch die Ex-ÖVP-Ministerinnen Maria Rauch-Kallat und Andrea Kdolsky nicht bei Fellner auf. Corona und dann Klima eignen sich ja ganz gut als Vorwand, die Bevölkerung zu gängeln und zu überwachen. Doch dem Narrativ von der gefährlichsten Pandemie aller Zeiten spricht Hohn, wie verzweifelt für eine Impfung geworben werden muss. Diese stellt nur geringen Schutz dar und hat weit mehr Nebenwirkungen als andere lange erforschte Vakzine; längst trendet „plötzlich und unerwartet“ für Todesmeldungen. Viele lassen sich impfen, weil sie geschützt sein wollen, unterstellen dann aber Ungeimpften, diese würden für sie eine Gefahr darstellen. Manche entlarven sich mit autoritären Fantasien selbst wie etwa der lange ge-/überschätzte Noam Chomsky. Im März 2020 waren einige fassungslos, dass ihre Mitmenschen die üblichen Sterbestatistiken ausblendeten oder nicht verstehen wollten, dass das PCR-Verfahren keine Infektionen oder gar Krankheiten feststellen kann. Längst ist Neues hinzugekommen, das die ersten Fehlannahmen erst recht einzementiert hat. Ausserdem macht sich die Regierung auch bei Geimpften nicht beliebt, denen sie eine endlose Kette an weiteren „Stichen“ wie eine Karotte hinhält. Wenn Bundeskanzler Alexander Schallenberg uns „die Zügel straffer ziehen“ will und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein behauptet, „jeder Desinfektionsspender ist ein Ort der Nächstenliebe“ und Pamela Rendi-Wagner Angst hat, dass noch mehr Tote sterben, fragen sich die meisten, ob sie in einer Satiresendung gelandet sind.

Philipp Bagus spricht bei Gunnar Kaiser davon, dass wir mit ständig neuen Massnahmen in Dauerstress versetzt werden, eine Massenpsychose kreiert wurde. Es gibt da keine Entspannungsphase, ausser wir klinken uns aus, was viele aufgrund ihres Alltags nicht können. Noch macht uns auch zu schaffen, dass eine bestimmte andere Gruppe das Recht haben soll, uns zu drangsalieren und nicht daran denkt, ihren Überzeugungen nachzukommen, ohne uns damit zu behelligen. Es mag im Moment schwer vorstellbar sein, dass die geschaffene Spaltung eines Tages überwunden wird. Attackierte Ungeimpfte wollen nicht mit jenen Geimpften zu tun haben, die sie ausgrenzen, und unterscheiden, warum sich jemand impfen liess. Viele klagen, dass sie fast ihr gesamtes Umfeld verloren haben und unterstützen sich daher gegenseitig. Wäre Corona keine Agenda, sondern ein Problem, über das man reden kann, wäre es nie so eskaliert und viele Menschen wären niemals isoliert worden. Gäbe es echte Pressefreiheit und einen Pressekodex, der nicht längst Makulatur ist, würden Redakteure nicht seit Monaten auf uns eindreschen und jetzt Ungeimpfte an die Wand nageln. Was Medien betrifft, recherchierte ich über von ihnen vertuschte Korruption, als die P(l)andemie über uns hereinbrach. „Und das soll ich euch jetzt glauben, wo ihr so oft gelogen habt?“, dachte ich und machte mich natürlich auch erstmal schlau. Viele sollten wie ich zur Aufklärung beitragen, doch einige waren auch von massiven Kanallöschungen auf Youtube und von Anfeindungen betroffen.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich näher, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne.

Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!