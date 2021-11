Österreich, was ist aus dir geworden?

Am 19. November 2021 verkündete die Regierung nach dem „Lockdown für Ungeimpfte“ einen „Lockdown für alle“ und eine ab 1. Februar 2022 geltende Corona-Impfpflicht. Am 20. November protestierten in Wien 100.000 bis 150.000 Menschen parallel zu vielen anderen in zahlreichen Städten auf der Welt. Immer wieder gab es auch Solidaritätskundgebungen für uns und am 21. wurde in diversen anderen Städten Österreichs demonstriert (z.B. in Salzburg, je 10.000 Teilnehmer in Linz und Bregenz und mehr als 1000 in Steyr). In nie dagewesener Intensität und auf ungeheuer perfide und durchschaubare Weise wurde die Bevölkerung von der Regierung und in Mainstream-Medien diffamiert und verhöhnt, verstärkt und kombiniert mit Social Media. Dazu werde ich keine Beispiele bringen, aber zu einem der Berichte in Alternativmedien verlinken; ich will dem hier keine grössere Aufmerksamkeit geben. Doch es muss erwähnt werden, dass diese Strategie bei vielen auf fruchtbaren Boden fällt, wenngleich sie anderen vorführt, wie sehr manipuliert und gelogen wird, was ihre Entschlossenheit noch steigert. Besonders gerne werden wir wegen historischer Bezüge und wegen der Teilnahme der FPÖ attackiert, weil man gegen uns ja mit der Nazi-Keule „das“ Totschlagargument hat (oder zumindest alles „rechtsextrem“ findet). So können Anhänger des Narrativs ihre „Überzeugung“ aufrechterhalten und ausblenden, dass uns Impfopfer in Israel in einer Doku warnen, wo es immer wieder Demos gibt. Oder dass auch viele Juden in anderen Ländern der weltweiten Bewegung angehören und Vergleiche anstellen, die auch Filme über die NS-Zeit nahelegen.

Weil FPÖ-Chef Herbert Kickl Ivermectin ins Spiel brachte, rasten einige aus und unterstellen ihm, Menschen töten zu wollen. Sie blenden völlig aus, dass es 2015 einen Nobelpreis dafür gab, Ivermectin aus der Gruppe der Avermectine für den menschlichen Gebrauch nutzbar zu machen. Medikamentöse Behandlung zerstört jedoch das Dogma von „der Impfung“, was auch für Studien gilt, die zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von mRNA-Technologie und einer Häufung an Fällen von Kardiomyopathie und Thrombosen finden. Dieselben Leute, die sich über angeblich uninformierte „Schwurbler“ lustig machen, sind außerstande, sich mit Studien auseinanderzusetzen oder internationalen Experten zu lauschen. Als die Angriffe auf mich von glücklich gespikten Facebook-Usern trotz Links z.B. zu Untersuchungen weitergingen, verwendete ich als Versuchsballon den Begriff HCM. Es kam keine Reaktion, doch Hypertrophische Kardiomyopathie ist eine beim Menschen sehr seltene vererbte Verdickung des Herzmuskels, die mit Nutzen auch für die Humanmedizin an Maine Coon-Katzen erforscht wird, von deren Population etwa ein Viertel betroffen ist. Wer noch in der analen Phase ist und Witze über Pferdemist macht (an dem man erfolgreiche Entwurmung erkennt), wird auch ausblenden, dass Röntgen oder Ultraschall auch in der Veterinärmedizin zur Verfügung stehen. Weil viele Coonies zumindest heterozygot für die Gene sind, die HCM vererben, haben sich bei Züchtern Gentest und /oder Ultraschall eingebürgert. Letzterer zielt auf den Phänotyp ab, was notwendig ist, weil HCM autosomal dominant vererbt wird, aber in der Ausprägung inkomplett penetrant, d.h. es gibt Katzen, die nur sehr schwach betroffen sind, andere jedoch stark, was mit Medikamenten in den Griff bekommen werden kann. Eine meiner Katzen hatte einen Urgrossvater in den USA, der homozygot für HCM war, dessen Kinder also homo- oder heterozygot waren, sodass ich mich damit auseinandersetzen musste. Wer uns jetzt attackiert, scheint aber alle Tierarztbesuche vergessen zu haben, die er je machte, alle Erklärungen zur Dosierung von Medikamenten und alle Beipackzettel oder auch „besorgen Sie sich dies und das in der Apotheke, was Sie auch für sich nehmen würden“. Das aber wissen jene Menschen ebenso, die nicht unbedingt Studien lesen, aber spüren, dass ihnen ihre Freiheit für immer geraubt werden soll und Hunde und Katzen wiegen, um zu wissen, wieviele Tuben sie aus der Apotheke holen müssen, um soundso viele Kilo Vierbeiner zu entwurmen.

Wir sind auch in Wien🇨🇭👊🇦🇹 pic.twitter.com/tXCPRpnPES — R. J. Z. (@RJZ36591576) November 20, 2021 Die Freiheitstrychler aus der Schweiz

In der Schweiz fällt am 28. November die Entscheidung über ein Covid-Gesetz, was zu permanenten Protesten geführt hat, die auch von den Freiheitstrychlern getragen werden. Sie erwiesen uns am 20. November die Ehre in Wien und waren tags darauf in Bregenz zu sehen. In Wien war es die richtige Strategie, Kundgebungen an mehreren Plätzen abzuhalten und dann gemeinsam über den Ring zu ziehen, den wir geschlossen haben. Dies straft auch all jene Lügen, die uns auch von der Anzahl her kleinreden wollen. Als Teilnehmerin mittendrin konnte ich keine Aufnahmen machen, die dem Ausmaß gerecht werden. Viele fotografierten und filmten und posteten es sofort auf Social Media; es fügte sich so auch ein in den internationalen Widerstand. Der Schock über die Regierung war vielen anzumerken, aber umso mehr sind sie miteinander solidarisch; einige Eltern brachten ihre Kinder mit, die sie ja beschützen wollen. In Wien (und nicht nur hier) ist damit begonnen worden, Kinder von 5 bis 11 Jahren off-label, d.h. ohne Zulassung zu „impfen“. Wie beim Thema Medikamente oder Nebenwirkungen hören all jene nicht zu, die der Corona-Doktrin anhängen. Zur Demo kann ich nur das sagen, was so viele andere ausgesprochen oder gepostet haben – dass eine ungeheure Menge an normalen, besorgten, friedlichen Menschen teils mit Transparenten, Tafeln und Trommeln einige Kilometer weit marschierte und das Gefühl dabei ungeheuer ermutigend war. Der existentielle Druck wurde auch in Reden deutlich, etwa wenn die couragierte Ärztin Maria Hubmer-Mogg wegen ihres Einsatzes ihren Job verlor und ihr auch die Kammer zusetzt (auch in Deutschland wird wacker abgestraft). Als Parole war ausgegeben, dass Gesundheitspersonal weisse Mützen trägt; es ist als erstes von der „Impfpflicht“ betroffen, wie ein durchgesickerter Entwurf zeigt. Manche User spotteten über ein Foto, auf dem drei Frauen grüne OP-Haube tragen, was sie wohl mit dem vielzitierten Aluhut in Verbindung bringen, da ihnen die Welt dieses Widerstandes vollkommen fremd ist.

Eines meiner Fotos

Natürlich denken einige Menschen, die stets zu Recht pessimistisch waren bzw. „denen“ alles zutrauten, schon wieder strategisch. Dazu gehört unbedingt, sich keine Illusionen darüber zu machen, ob man Verblendete nicht doch mit irgendetwas aus ihrer Trance erwecken kann. Dass sie alles akzeptieren, sieht man daran, wie unverfroren verkündet werden kann, dass auch zweimal „Geimpfte“ mit Geld- bzw. Haftstrafen bedroht werden, wenn sie sich den „dritten Stich“ nicht abholen. Zugleich fanden sie es weiterhin okay, dass sie bis heute noch „normal“ einkaufen, ins Kaffeehaus, auf Christkindlmärkte gehen konnten, während andere bei Strafandrohung ausgeschlossen sind. Wer kann es den Menschen verdenken, die aus der Geschichte gelernt haben, dass sie Assoziationen zu „Juden haben hier keinen Zutritt“ haben? Sowohl der „Lockdown für Ungeimpfte“ als auch der „Lockdown für alle“ wurden als „Notverordnung“ an einem Sonntag (14. und 21.11.) mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und Grünen im Hauptausschuss des Nationalrats beschlossen. Dies besagt nicht nur, dass uns Sozialdemokraten verraten haben, sondern auch, dass FPÖ und NEOS nicht zustimmten. In der SPÖ sollen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die Landeshauptmänner Michael Ludwig, Peter Kaiser und Hans Peter Doskozil sowie der LH-Stellvertreter Georg Dornauer die treibenden Kräfte gewesen sein. Damit mischt die SPÖ mit und soll es wohl so drehen, dass der neue ÖVP-Kanzler Alexander Schallenberg den Schwarzen Peter hat. Wäre Sebastian Kurz nicht abgeschossen worden, hätte man wohl wegen noch heftigerer Reaktionen Lockdown und Impfpflicht nicht so einfach durchdrücken können. Damit sind auch jene in der ÖVP betrogen worden, die Kurz unterstützten und Corona ernsthaft für eine Pandemie halten.

Neil Oliver: Will we remain silent while such a dark tide slides ever closer to our own shores, one country at a time?



Neil Oliver discusses Austria's decision to go into another lockdown. pic.twitter.com/GwTH8vDOZV — GB News (@GBNEWS) November 20, 2021

Neil Oliver in UK on Austria

Nachdem die SPÖ jetzt in Umfragen vor der ÖVP liegt, hat Corona-Druck wohl auch damit zu tun, dass den Türkisen die Felle davonschwimmen. Wie in diesem Gespräch auch aus deutscher Sicht gut analysiert wird, gießt man Öl ins Feuer, wenn man am Tag vor einer Grossdemonstration extra einen weiteren Lockdown und eine allgemeine Corona-Impfpflicht verkündet. Danach war die Demo grösser als erwartet, doch die Regierung drohte weiter und diffamierte uns auch; zudem wurden falsche Behauptungen aufgestellt. Wenn das eigentliche Ziel eine rote Alternative zu Schallenberg ist – eine Person schlimmer als die andere -, lässt sich hier vielleicht noch Logik erkennen, wenngleich auf perverse Art. Es sagt schon alles, wenn Neil Oliver in Grossbritannien voll Sensibilität über uns spricht, während uns die „eigene“ Regierung wie einen Feind behandelt, den man vernichten muss. Doch es gibt Widerstand in der ÖVP, und diesmal traten auch Polizisten und Soldaten privat, aber erkennbar bei der Demo auf. Es kann nicht sein, dass SPÖ und Grüne wirklich so homogen sind, wie sie wirken; und da ist noch nicht einmal von den jeweiligen Gewerkschaftsfraktionen die Rede.

Zagreb, Croatia – People are chanting "We are not giving you our children!" pic.twitter.com/rjrWfmLh7B — Deleuze (@Kukicat7) November 20, 2021 Kundgebung in Zagreb

Einige Leute meinten, dass andere noch einen Rest an Naivität hätten und deswegen verzweifelt reagierten; nun sollte jeder das tun, was er kann, weil es für uns alle um alles geht. Doch auf der Ebene der Hintergründe und internationalen Zusammenhänge, die ich ja beharrlich thematisiere, gibt es tatsächlich neue Puzzleteile. Viele empören sich darüber, dass der Verfassungsjurist Heinz Mayer Ungeimpfte „zwangsisolieren“ möchte. Er ist jedoch für die Kanzlei von Gabriel Lansky tätig, die Kasachstan und andere Regime vertritt, um die es im Buch „Kleptopia“ von Tom Burgis geht. Mit Lansky ist auch Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer verbunden, der Impfen als „Bürgerpflicht“ betrachtet. Gusenbauer ist Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag, an der Hans Peter Haselsteiner, Raiffeisen und Oleg Deripaska beteiligt sind. Haselsteiner hat auch Lansky-Connections und stieg am 21. November gerade noch rechtzeitig aus seinem Helikopter, ehe der Pilot beim Weiterflug tödlich verunglückte. Dass in Wien wie verrückt PCR-Tests ausgewertet werden, hat nicht nur mit dem Aufrechterhalten der Testpandemie zu tun. Die Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Gusenbauer im Vorstand investierte bereits 2013 in das Labor Lifebrain. Dieses hat ein Monopol auf die Auswertung der Test aus den Wiener Teststrassen und kümmert sich auch um die bei Bipa abgegeben via Lead Horizon weitergereichten Tests (man ist auch für Salzburg zuständig und expandierte schon 2018 nach Italien). Nun sind die von Haselsteiner unterstützten NEOS in der Stadtregierung, doch Lifebrain ist auch mit dem Unternehmensberater Roland Berger und Wolf Theiss verbunden, der Kanzlei, die Airbus vertritt. Berger, Haselsteiner und Gusenbauer sind an Rene Benkos Signa Holding beteiligt, der das Haus gehört, in dem der Verfassungsgerichtshof den Weg in die Diktatur verschläft (mehr dazu hier). Berger war einmal bei der Boston Consulting Group wie Antonella Mei-Pochtler, die jetzt eine Stabsstelle für Strategische Planung im Bundeskanzleramt leitet und prophezeite, dass jeder eine App haben wird. Stefan Klestil, dessen Stiefmutter Margot Klestil-Löffler österreichische Botschafterin in Russland war, heuerte bei Roland Berger an und gehörte dem Aufsichtsrat von Wirecard an. Damit sind wir bei Enthüllungen über Wirecard-Connections, die ins Muster jener verdeckten Einflussnahme auf unser Land passen, die auch ermöglichte, dass alles bei Corona gleichgeschaltet funktioniert.

Eindrücke von der Demo

Jetzt wurde nämlich bekannt, dass die Spionagefirma DSIRF mit Wirecard und Jan Marsalek verbunden ist, die ein Loft von Ex-Kanzler Christian Kern gemietet hatte. Zu den Kunden gehörte Rene Benkos Signa Retail (an der Roland Berger Anteile hält) ebenso wie Oleg Deripaskas Russian Machines mit dem Förderer von Kurz und Benko Siegfried Wolf. Der Konnex wird auch deutlich, wenn Kern jetzt Geschäftspartner von Haselsteiner und Gusenbauer ist und den Weg zu einer Corona-besessenen SPÖ mit Pamela Rendi-Wagner als Chefin ebnete. Vieles erscheint auf den Kopf gestellt, etwa wenn Genossen für einen „Kampf gegen Faschismus“ von den Sozialdemokratischen Freiheitskämpfern ausgezeichnet wurden, die zum Corona-Regime schweigen und keinen Finger rühren, um andere Menschen zu schützen. Das ist sicher schwer zu akzeptieren, doch andererseits ist es um solche Personen auch nicht schade, wenn sich ihre Entscheidung für die Corona-Lüge samt Impf-Abo als fatal erweist. Wenn die demokratischen Kräfte nicht nur in Österreich obsiegen, werden viele, die gekuscht haben, plötzlich eh immer schon auf unserer Seite gewesen sein.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich näher, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!