Warum werden „die Ungeimpften“ tyrannisiert?

Österreich macht negative internationale Schlagzeilen, seitdem ein „Lockdown für Ungeimpfte“ verkündet wurde. Historische Vergleiche scheinen zumindest aus der Distanz nahezuliegen, sind jedoch auch dann nicht von der Hand zu weisen, wenn man hier lebt. Nun steht es uns tatsächlich nicht zu, auf die Judenverfolgung im Dritten Reich Bezug zu nehmen, doch dies ist bei Demos in Israel gegen das Corona-Regime zu sehen. Zufällig wurde am 9. November 2021 endlich ein Denkmal mit den 64.440 Namen aller österreichischen Holocaust-Opfer in Wien eingeweiht, was natürlich nichts wiedergutmacht und niemandem seine Würde zurückgibt. Wir können jetzt an den Austrofaschismus (mit der Selbstbezeichnung Ständestaat) denken, weil dieser den Begriff Faschismus einschliesst, der eigentlich als Korporatismus geplant war. Die historische Forschung meint heute, dass Austrofaschismus nicht ganz zutreffend war, obwohl man sich stark an Benito Mussolini anlehnte, Menschen nach politischen Kriterien ausgrenzte und das Standrecht einführte. Mussolini kam eigentlich von links, war aber auch das Vorbild von Adolf Hitler, dem der Ständestaat entgegentrat und wollte, dass grosse Unternehmen einen Rat bilden und regieren, was mit Korporatismus gemeint ist. Es sollte nicht überraschen, dass manche diese Assoziationen zu einem offensichtlichen Diktat von Pharmakonzernen und zu weiteren grossen Gewinnern der „Pandemie“ haben (oder aber von Bolschewismus sprechen bzw. die Eigendefinition dieser Kräfte Globalisten verwenden).

In Israel, das nun ein einziges grosses Versuchslabor wurde, wird auch deswegen an die Nazizeit erinnert, weil danach der Nürnberger Kodex verhindern sollte, dass jemals wieder mit Menschen experimentiert wird. Hans Sewering war als NS-Arzt für die Ermordung von 900 behinderten Kindern, wurde aber später Präsident der deutschen Ärztekammer. Er war Funktionär der 1947 gegründeten Weltärztevereinigung und wurde 1992 deren Präsident, musste aber nach Protesten zurücktreten. Ein negatives Beispiel, was fehlende Verfolgung betrifft, ist der Wiener Euthanasiearzt Heinrich Gross, der nie vor Gericht stand und über den Bund Sozialistischer Akademiker Karriere machte. Vera Sharav überlebte den Holocaust als Kind und engagierte sich gegen medizinische Versuche an Kindern; sie sieht bei Corona mehrere Parallelen zu den Nazis. Denn wie für Hitler alte Menschen in Pflegeheimen „unnütze Esser“ waren, wurden „wegen Corona“ jetzt Menschen in Heimen mit Remdesevir und Midozolam behandelt. Offizielle Quellen sagen zwar, dass diese Mittel ohne Einfluss auf die Sterblichkeit seien, die auch gegeben werden, wenn jemand intubiert wurde; alternativ wird dies aber anders bewertet. Sharav weist darauf hin, dass Eugenik aus dem angloamerikanischen Raum stammt, von den Nazis übernommen wurde und jetzt Bioethik heisst; auch der Vater von Bill Gates war Eugeniker.

Protest am 14. November in Wien

Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer Thomas Szekeres fiel immer wieder auch unterstützt von der SPÖ durch Aggression gegenüber „Ungeimpften“ auf, wobei bereits dieser Begriff eine manipulative Zuschreibung ist. Bei der Ärztekammer gilt entgegen gängiger Wissenschaft 1 G, sodass nur Geimpfte das Gebäude betreten dürfen; tatsächlich sind jedoch Genesene dauerhaft immun, müssen sich aber impfen lassen, wenn sie mit der Kammer zu tun haben, die in Wahrheit für Diktatur und Totalüberwachung ist. Nun fantasierte Szekeres davon, „Ungeimpfte“ von der Polizei fesseln zu lassen, um ihnen dann die Spritze in den Arm zu jagen. Dies passt zu Anthony Fauci, der wegen der Folter von Hunden in die Schlagzeilen geriet, aber auch mit Kindern an AIDS-Medikamenten experimentierte, die man mit Gewalt zur Teilnahme gezwungen hat, wenn sie nicht willig waren. Darüber sprach David Knight am 15. November in seiner Show siehe unten, in der er auch auf die Situation in Österreich einging (thank you very much, David). Er weckte auch Vorfreude auf das am 15. November erschienene Buch The Real Anthony Fauci von Robert F. Kennedy Jr., der auch auf dessen Pakt seit 2000 mit Bill Gates eingeht und auf gefährliche Behandlungen von AIDS-Patienten mit AZT und Chemotherapie. Man kommt sich fast so vor, als würden die „Fehler“ von AIDS und Schweinegrippe auf dem Rücken der Bevölkerung potenziert (was auch an gleichbleibenden Akteuren liegt), wenn jetzt von schweren Nebenwirkungen der „Corona-Impfungen“ die Rede ist. Ins Bild passt auch, dass sich die Frage stellt, ob „das Virus“ überhaupt isoliert und sequenziert wurde. Denn der 2019 verstorbene Erfinder des PCR-Verfahrens Kary Mullis versuchte immer wieder vergeblich, Fauci persönlich zu konfrontieren, der PCR für seine AIDS-Agenda missbrauchte. Mullis würde heute wohl Twitter nutzen wie der Erfinder der mRNA-Technologie Robert Malone, der gerade einen Appell gegen Impfzwang geteilt hat. Wenn auch die Kriterien für „Impfstoff“ geändert wurden (und vorausschauend auch für „Pandemie“), bleibt es nicht nur aus seiner Sicht ein Experiment mit ungewissem Ausgang.

David Knight Show

Wenn man sich mit Corona und all dem befasst, was jetzt so ganz anders ist, stellt man auch fest, dass immer mehr Sportler plötzlich Herzprobleme bekommen oder gar tot zusammenbrechen. In einem hier zusammengefassten und als Video eingebundenen Vortrag des US-Kardiologen, Internisten und Epidemiologen Peter McCullough wird auch erklärt, dass junge Körper wohl mehr Spike-Proteine produzieren als ältere, nachdem man sie „geimpft“ hatte; man weiss nicht, was mit Krebspatienten passiert und wie es sich auf die Gebärfähigkeit auswirkt. Dies wird durch mRNA-„Vakzine“ angeregt, die dem Körper „helfen“ sollen, sich gegen Spikes in Sars-CoV-2-Viren zu wehren, die Produkt von Gain-of-Function-Research im Auftrag Faucis im Labor von Wuhan sind. McCullough spricht von Bioterrorismus und erklärt zu mRNA, dass diese Technologie nicht neu ist, aber bislang dazu diente, einen Proteinmangel beim Patienten (etwa bei Krebs) auszugleichen. Nun aber wird mit mRNA, die jetzt nicht binnen Sekunden zerfällt, sondern wochenlang, vielleicht auch drei Monate im Körper bleibt, die Bildung von Spike-Proteinen angeregt, was die Zellen tötet, die dies tun. Die Wahrscheinlichkeit, mit Spike-Proteinen zu tun zu haben, ist auf natürlichem Wege sehr gering, weil das Virus die Barriere der Schleimhäute überwinden müsste. Hingegen beträgt sie 100%, wenn man sich „impfen“ lässt, wobei bereits im März 2021 eine unabhängige Studie in Frankreich zum Schluss kam, dass alle „Impfungen“ gestoppt werden müssen. McCullough weist auf zahlreiche Details hin, die völlig vom bisher üblichen Procedere abwichen – so gibt es keine begleitende Forschung, die Alarm auslöst, eenn immer mehr Nebenwirkungen und Todesopfer gemeldet werden, was beides längst die US-Opfer im Irakkrieg überschritten hat. Es spielte auch keine Rolle, ob und in welchem Ausmaß jene Virusvariante noch im Umlauf ist, gegen die „geimpft“ wird. Ausserdem wurden „off label“-Gruppen „geimpft“, die von Studien ausgenommen waren, was etwa Schwangere oder Genesene und Immune betrifft (siehe auch Verhalten „unserer“ Ärztekammer). Hingegen wird versucht, die sofortige Behandlung von Erkrankten mit Hydroxycloroquin oder Ivermectin zu verhindern. McCullough versuchte auch zu ergründen, warum alle weltweit einer Linie zu folgen scheinen und stellte fest, dass manche wie in Trance wirken, zum Beispiel Ärzte, die es von ihrem fachlichen Zugang her besser wissen müssten. Weil er sich als Genesener natürlich nicht impfen lässt, gibt es manchmal abwehrende Reaktionen, die jedoch im Grunde auf eine harte Haltung a la „the Aryan race is worth it“ hinauslaufen. Übertragen also, „ja, es kann schon gefährlich sein, ich kann an der Folge der Impfung sterben, aber du musst dieses Risiko auch auf dich nehmen.“

Jeudi 18/11 : le peuple de France dit NON à l’apartheid !

Soutien au peuple autrichien et pour qu’il ne soit pas notre avenir !

➡️ Manifestation devant l’Ambassade d’Autriche en France ! Rupture des relations diplomatiques avec ce pays pour le forcer à sortir de l’horreur ! ⤵️ pic.twitter.com/WcAnEZLGcY — Florian Philippot (@f_philippot) November 15, 2021 Solidarität in Frankreich

Wie in Trance wirken auch all jene, die McCullough abqualifizieren, obwohl / weil er international renommiert ist wie einige andere, die aufstehen. Immer werden auch diejenigen gebasht, die auf solche Botschaften aufmerksam machen, in diesem Fall der Wissenschaftsjournalist Peter F. Mayer. Dabei besteht dieses Handwerk darin, Quellen zu sichten, Recherchen anzustellen und auf mögliche Zusammenhänge hinzuweisen, die einem Experten auf einem bestimmten Gebiet vielleicht nicht auffallen, weil sie ausserhalb seines Terrains liegen. Dies ist dennoch seriösen Experten nahe, wie man daran sieht, dass auch Kary Mullis seine Kritiker gerne in öffentlicher Auseinandersetzung gestellt hätte. Dazu hätten auch Journalisten beitragen können, die jedoch immer mehr gewisse gepushte Personen bloss zu „soft ball facts“ befragen, ohne je zu „hard ball facts“ überzugehen. Hier wird der herablassende Umgang mit „Impfgegnern“ sehr gut analysiert und hier, wie ein Impfnarrativ mit nach einem gemeinsamen Skript agierenden Darstellern geschaffen wird (auch das Thema Faschismus wird angesprochen). Die Initiative Corona Information betont, dass in Österreich mehr denn je „getestet“ wird, die Zahl der Positiven (was ohnehin umstritten ist) jedoch relativ betrachtet sinkt.

Kyle Warner bei John Campbell

Der amerikanische Profi-Mountainbiker Kyle Warner entwickelte Perikarditis als Folge „der Impfung“ und sprach auch bei einem Hearing des Senats. Auch die Videos des britischen Arztes Campbell werden von sog. Fact Checkern unter die Lupe genommen, die stets die Big Pharma-Position vertreten. Unten sehen wir ein Interview mit dem amerikanischen Kinderpsychiater Mark McDonald, der von Massenpsychose spricht und das Buch „United States of Fear“ veröffentlicht hat. Ihm fiel auf, wie Kinder auf Panikmache reagieren, die so etwas wie Kanarienvögel in der Mine sind, wenn etwas gesellschaftlich gewaltig schiefläuft. Ihm fiel auch auf, dass Medien eine Zensurfunktion übernehmen, die der Staat nicht direkt ausüben will, weil er dann die Meinungsfreiheit verletzen würde. Jeder ist so ständig Propaganda ausgesetzt, die via Social Media und da besonders Tik Tok auch Kinder erreicht. Wer das offizielle Narrativ vertritt, kann oft nicht argumentieren und scheut jede echte Auseinandersetzung, vor der ihn aber auch der Mainstream bewahrt. McDonald weist darauf hin, dass wir unsere Wahrnehmung auf Muster aufbauen; d.h. wenn ein Meinungsforscher bei jeder Wahl ziemlich genau am Ergebnis liegt, sollten wir ihm vertrauen, egal wo er politisch steht. Doch wir bewerten nicht, was alles zu Beginn der „Pandemie“ behauptet wurde anhand dessen, was eingetroffen ist und Medien Lügen straft, aber Kritikern Recht gibt. Weil alles von diesem Narrativ durchsetzt ist, können wir nur von unten Widerstand und Solidarität aufbauen, indem sich Menschen zusammentun, die für individuelle Freiheit kämpfen. Auf Kundgebungen in Österreich am Wochenende reagierten Medien mit Diffamierung und zahlreiche Corona-Anhänger mit Häme; der Regierung waren sie gleichgültig. Auf dem Ballhausplatz sprach auch der Arzt Lukas Trimmel, dessen Rede nun als offener Brief mit vielen Quellenangaben an „Gesundheits“minister Wolfgang Mückstein veröffentlicht wurde.

Mark McDonald im Interview

Als Kanarienvögel in der Mine merkten auch einige im Bereich Medizin und in Labors, dass etwas nicht stimmt, als im März 2020 „die Pandemie“ ausgerufen wurde, sodass sie sich engagierten, bei Demos zu finden sind und selbst welche organisieren. Num wird jedoch mit grösserer Intensität als zuvor behauptet, dass Gegner „der Impfung“ (das neue Dogma, due Religion, die Ideologie) „esoterisch“ und „Schwurbler“ seien. Gerne suchen Medien diejenigen heraus, die vielleicht wirklich auch nicht Untermauertes von sich geben. Doch wer unerfahren im Umgang mit der Presse ist, hält sie vielleicht für freundlich gesinnt und freut sich über vermeintlichen Gedankenaustausch. Dabei gilt hier, was McDonald über Muster sagt, denn etwa der Umgang der Medien mit Korruption und bestimmten Politikern zeigt sehr wohl, dass vertuscht, ignoriert, gelogen wird und dass oft Täter-Opfer-Umkehr betrieben wird. Dies pasr perfekt zum Corona-Narrativ, wie das Facebook-Posting von Florian Klenk vom „Falter“ unten zeigt. Doch wenn Klenk bei Korruption eine Agenda vertritt, ist es bei Corona dasselbe, und es wird stets darauf verzichtet, sich umfassend zu informieren und tatsächliche Erkenntnisse ohne Bias zu gewinnen. Für ihn findet Wesentliches nicht statt, was dann natürlich auch für uns gelten soll; zum Beispiel der Widerstand gegen das Schweizer Covid-Gesetz, über das am 28. November abgestimmt wird. Dabei gab es eine Medienkonferenz, an der auch Robert F. Kennedy Jr. teilgenommen hat und die man auf Youtube und Odysee ansehen kann. Ich verwende in dieser Analyse fast ausschliesslich Quellen abseits des Mainstream, was ich nicht so durchziehen kann, wenn es um Netzwerke und Korruption geht. Ich befasste mich im Frühjahr 2020 mit politischen Hintergründen, die im Mainstream gedeckt und verfälscht dargestellt werden werden – da hätte ich dann darauf vertrauen sollen, dass schon stimmen wird, was zu Corona gesagt wird? Hier gibt es natürlich noch einiges aufzuklären, etwa ob man bei uns hinter den Kulissen schon von einer im Labor erzeugten Mutation und Gain-of-Function ausging. Doch man hätte längst merken müssen, dass „das Virus“ nicht so gefährlich ist und unter keinen Umständen gestatten oder gar pushen dürfen, dass unsere Körper nun selbst Spike-Proteine züchten sollen. Auch psychologische Kriegsführung mit einer Angstkampagne, die längst auf Dauerton geschaltet wurde, die Zerstörung der Wirtschaft und der Grundrechte künden von einem grösseren Plan, also von hybrider Kriegsführung. Was Klenk und Co. komplett ausblenden, ist Wissenschaft als offener Prozess, den man nicht Profiteuren, Angst- oder Korruptionsgesteuerten überlassen soll, die ständig irgendwo auf Sendung gehen. Es fehlen bei Corona die Peer Reviews, die jedoch von kritischen Experten dennoch gemacht werden, wie etwa beim von Christian Drosten umfunktionierten PCR-Verfahren zu sehen war. Dabei heisst es, dass Sars-CoV-2 nie isoliert wurde, also Fragmente bzw. Computermodelle aus China übermittelt wurden, mit denen PCR-Tests verglichen werden.

Bei diesen vergrössert man Material in jedem Zyklus auf das Doppelte, d.h. bei 24 Zyklen um über 16 Millionen. Es ist kein Zufall, dass Antigen-Tests nun von PCR verdrängt werden sollen.

Klenk auf Facebook

Manche der Meldungen aus dem Corona-Irrsinn sind gerade unter dem Aspekt von Mustern interessant, etwa zur Polizeikontrolle beim Nobelitaliener. Denn das Fabio’s gehört der Alta Treuhand, womit wir auch bei Eurofighter-Gegengeschäften, der Wirtschaftsprüferkanzlei TPA sind, die mit Rene Benkos Signa Holding, Wirecard und der Commerzialbank Mattersburg verbunden ist. Als die NEOS ankündigten, dass sie einen „Pandemiekoordinator“ fordern werden, war leicht zu erraten, dass es sich um Ex-Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad handeln könnte. Er war einst daran beteiligt, dass der russische Oligarch Oleg Deripaska (der zu den Gästen des World Economic Forum gehört) bei der Strabag einsteigt. Als „Flüchtlingskoordinator“ 2015 orderte er Container der Strabag, die auch prompt zur Verfügung gestellt wurden. Gefragter Gesprächspartner der Medien, wenn es um das Verletzen von Grundrechten geht, ist Verfassungsjurist Heinz Mayer, der stets alles abnickt. Er arbeitet jedoch für die Kanzlei von Gabriel Lansky, der mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Strabag Alfred Gusenbauer („Impfen ist Bürgerpflicht!“) verbandelt ist. Neben Big Pharma und Big Tech als Gewinner der „Pandemie“ und geopolitischen Veränderungen sollten wir nicht vergessen, wer hierzulande gewaltig profitiert und wie dies ermöglicht wird. Leider werden Opfer einer Massenpsychose bis zuletzt nicht begreifen, dass ihre in Panik ausgerufene Forderung nach „Impfpflicht“ Totalüberwachung wie in China etablieren soll. Während „unser“ Bundespräsident Alexander van der Bellen behauptet, dass „Impfen“ Leben rette, meint Peter McCullough schlicht: wer nicht „geimpft“ werden will, möchte nicht sterben.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich näher, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne.

Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!