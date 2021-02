Ein Jahr Plandemie – der Alptraum endet nie

Vor einem Jahr gab es in Österreich die ersten „Corona-Patienten“, was die Regierung mit einer Pressekonferenz und einem Gastronomie-Gipfel feierte. Inzwischen muss man niemanden mehr davon überzeugen, dass so vieles absurd und kontraproduktiv ist, auch wenn manche noch an eine richtige Pandemie glauben, der man halt besser begegnen müsse. Bei der PK wirkte Gesundheitsminister Rudi Anschober wie unter Beruhigungsmitteln und gab Haarsträubendes von sich wie etwa, dass die ohnehin ungeeigneten PCR-Tests nun auch noch auf „die Mutation“ untersucht werden, was uns „Lob“ seitens der WHO einbringt. Da Anschober Norwegische Waldkatzen züchtete, wird er wissen, dass Mutationen zur Natur gehören und sich etwa in der Fellfarbe bemerkbar machen.

Ähnlich wie die vergleichbaren Maine Coons, die ich früher hatte, haben viele eine andere Färbung als der Wildkatzen-Urahn, zum Beispiel Silber mit Weiss. Man muss es so einfach deutlich machen, denn Anschober steht neben sich selbst, wird alles vergessen müssen, was er je über Genetik wusste. Und es wird auch niemand im Saal stehen, der seine Situation kennt und für sie Verständnis hat. Dies beschreibt eine Lage, die sich fundamental von der eines Politikers unterscheidet, der tatsächlich gegen eine „Jahrhundertkrise“ ankämpft, mit viel Adrenalin, aber auch sowohl Zuspruch als auch Kritik. Es handelt sich aber um jemanden, der eine Krise erst mit anderen zu schaffen hat, der eher Geisel als Minister ist.

Neos-Abgeordneter Schellhorn: "Ganze Talschaften werden sterben" An die 10.000 Wirte und Hotels werden zusperren https://t.co/hKfQDTfu9x — Ulrich Böheim (@boeheim_u) February 19, 2021

„Selbstverständlich“ beantwortet das Anschober-Ministerium keine auf Fakten basierenden Fragen zu Tests, Impfungen und Corona an sich, und es wird auch weiterhin auf YouTube inseriert, wo immer mehr Videos und Kanäle gelöscht werden. Man kann zunächst denken, dass Anschober halt Vorgaben von Bundeskanzler Sebastian Kurz bekomme, aber es gibt keine Richtlinienkompetenz des Kanzlers in Österreich. Eine Farce sind nicht nur seine Medienauftritte, sondern das ist auch die richtige Bezeichnung für den Gastronomie-Gipfel. Sepp Schellhorn von den NEOS hat Recht, muss sich aber fragen lassen, warum seine Partei bis heute am Corona-Narrativ festhält. Hat das vielleicht etwas mit Oligarchen-Connections zu tun, die wir auch bei anderen beobachten können? Oe24 interviewte Matthias Winkler vom Hotel Sacher auf dem Weg zum Gastronomie-Gipfel im Bundeskanzleramt; er sprach von Testen, Testen, Testen und Impfen, Impfen, Impfen, ist also voll auf Linie (siehe auch hier bei Fellner). Das Sacher kümmert sich für Oligarch Deripaska um das Hotel Aurelio in Lech, das wie eine von vielen Briefkastenfirmen bei Alexander Walther in der Teinfaltstrasse 8 zwischen Cafe Landtmann und SPÖ-Zentrale eingetragen ist. Im selben Haus befand sich lange das Büro des Anwalts von Klienten aus dem ehemaligen Ostblock Leo Specht und seines Geschäftspartners Alfred Gusenbauer.

Wie wir wissen, ist Gusenbauer Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag, an der sich neben dem NEOS-Gönner Hans Peter Haselsteiner auch Deripaska beteiligt. Und wir können weiter aufdröseln, denn beim Gipfel war auch Mario Plachutta geladen, also gewissermassen die Ex-Schwiegerfamilie von Heinz Christian Strache, dessen gescheiterten Wiener Wahlkampf 2020 der ehemalige Deripaska-Geschäftspartner Gernot Rumpold managte. Auch vertreten war das Steirereck, das es in Wien und am Pogusch gibt, wo es u.a. als Treffpunkt der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer gilt. Damit kommen neben Gusenbauer auch Namen wie Gabriel Lansky, Alon Shklarek, Gerald Gerstbauer oder Rainer Nowak ins Spiel und man kann Netzwerke darstellen (siehe hier und hier). Bei der PK mit „Angstschober“ vertrat Danielle Spera vom Jüdischen Museum Wien ebenfalls die Position des Wohlstandes, war jedoch als selbst an Corona Erkrankte gekommen, deren Mann, den ÖVP-Abgeordneten und Psychoanalytiker Martin Engelberg es noch schwerer erwischt hatte. Sie lobte Israel mit dessen Impfstrategie als Vorbild und erwähnte, dass ihre Tochter gerade dort lebt und bereits geimpft sei. All dies ist meilenweit entfernt von Menschen, die ihre Existenz verloren haben oder die mit ihren Kindern mitleiden, denen Tests und FFP2-Masken oktroyiert werden.

Eine größere Distanz als zwischen Anschober, der uns jetzt auch FFP2-Masken im Freien oktroyieren will, und einem Vater wie Daniel Fränzel ist kaum vorstellbar. Für behinderte Kinder, die oft viele Operationen hinter sich haben, kann es besonders belastend sein, dauernd getestet zu werden und Masken tragen zu müssen. Man stelle sich auch vor, dass man FFP2-Masken aus arbeitsmedizinischer Sicht nur 45 Minuten am Stück tragen darf und zuvor untersucht werden müsste. Nicht nur Kindern werden sie aber stundenlang aufgezwungen, und auch Erwachsene klagen über Nebenwirkungen, wobei noch harmlos erscheint, dass die Nase zu rinnen beginnt. Es war sicher bewusste Regie zu vermeiden, dass man bei der PK heute Martin Engelberg hätte befragen können, denn Anschober versprach, sich Corona auch psychosozial anzusehen. Was wohl, wenn jemand Engelberg mit der zunehmenden psychischen Belastung für immer mehr Menschen konfrontiert hätte? Vielleicht ist die Presse ja einmal nicht so gefügig wie im letzten Jahr. Dass es niemals soweit kommen hätte dürfen, ist auch ein Versagen des Bundesheers, das eine Plandemie von einer Pandemie unterscheiden muss. Man ist jedoch unbeirrbar weiter auf dem Holzweg, wie dieser neue Tweet zeigt.

Heute besucht Verteidigungsministerin Mag. Klaudia Tanner das Kommando Luftunterstützung und wird in den Auftrag des Verbandes eingewiesen. Mit dabei Landeshauptmann Thomas Stelzer. #Bundesheer pic.twitter.com/HAonCnIrBn — Gerhard Oberreiter (@milkdoooe) February 19, 2021

Wie unverfroren die Regierung vorgeht, zeigt auch die Anwesenheit von Wolfgang Rosam beim „Gastro-Gipfel“. Vor einer Woche analysierte er noch wie üblich bei Wolfgang Fellner die neueste Umfrage, schon darf er mit dem Magazin Falstaff, das um 438 Prozent mehr Presseförderung 2020 erhielt, auch die Wirte vertreten. Aber vielleicht sind seine Luxusreisen, die der mit der Avcon Jet anbietet, ja das Geschäftsmodell der Zukunft? Es muss nicht jeder wie Jan Marsalek vor Behörden flüchten oder eine Mutter und ein Kind nach Kasachstan entführen wollen (mehr zum Umfeld von Andrei Kotchetkov bei Ibizagate/Novomatic-Artikeln). Man wird auch bei Presseaussendungen rasch fündig, zum Beispiel, wenn sich Praevenire mit Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling als Präsident einbringt. Er war Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbanken, die ihre Osteuropa-Töchter an die russische Sberbank verkauften. Der Aufsichtsratsvorsitzende der neuen Sberbank Europe Siegfried Wolf ist auch AR-Vorsitzender bei Deripaskas Russian Machines und im Aufsichtsrat von Porsche; der Ex-Magna-CEO fördert Rene Benko und Sebastian Kurz. Schelling gilt als Berater der Sazka Group, die jetzt Mehrheitseigentümer der Casinos Austria ist und der Gazprom (North Stream 2), deren Niederlassung sich ebenfalls im erwähnten Haus Teinfaltstrasse Nr. 8 befindet.

Wir sind zweifelsohne Gehirnwäsche ausgesetzt, die auch nicht enden soll; man bräuchte eigentlich Hilfe von Experten. Doch wir müssen es selbst auf die Reihe kriegen, weil Zusammenhänge vor uns verborgen werden, wir mit Emotionen getriggert und so abgelenkt werden. Wenn über Ibiza und Novomatic berichtet wird, sind dies Puzzleteile, die mit erklären, wie es zur Bildung einer Nomenklatura kam, die mittels Corona-Vorwand die Wirtschaft ab die Wand fährt. Es trifft immer nur die Kleinen, für die ohnehin absurde Massnahmen kaum oder gar nicht durchführbar sind, sondern ihr Ende bedeuten. Doch über andere wird für alle vorgegeben, deren Verfilzungen man kennen muss, weil sie zum Gesamtbild gehören. Sicher sollte man wissen, was der Great Reset ist, doch es wird bei uns und von uns entschieden, was aus uns wird.