Corona-Regierung: Das letzte Aufgebot

Die Proteste gegen die mit Corona verkaufte Agenda nehmen nicht nur in Österreich zu. Hier spielen Politiker, nachdem Aggression gegen „Ungeimpfte“ scheiterte, nun den verständnisvollen Onkel, der mit einem Lolli in die Falle locken soll. Bereits dies zeigt, dass die Bewegung erfolgreich ist, doch diese ist längst nicht mehr vom Beifall des Systems abhängig. Um die Lage zu analysieren, werde ich von Aktionen berichten und auf die Parallelwelt Bezug nehmen, in der so getan wird, als hätte sich nichts verändert. Ich wurde in einem sehr interessanten Gespräch darauf hingewiesen, dass man Change Management auch auf unsere Situation anwenden kann und dies optimistisch stimmt. Denn ein Veränderungsprozess hat bereits begonnen und wird auch deshalb deutlich, weil jetzt neuartige Gespräche möglich sind und wir einander abseits der falschen Spiele um Dominanz im System begegnen. Dieses wiederum wird immer verzweifelter verteidigt, sodass auch mehr Menschen begreifen, in welchem Ausmaß es auf Täuschung basiert.

Wir können deshalb unten die Kurzfassung eines Gesprächs mit Robert Malone, dem Erfinder der mRNA-Technologie hören, der von Massenhypnose spricht. Hier ist die Langfassung verlinkt; Malone und andere betonen, dass durch die Konzentration auf ein einziges Thema via Medien ein Zustand erreicht wird, der die meisten Menschen in Trance versetzt. Wir können auch den Begriff PsyOp für psychologische Operation verwenden und all denen vertiefende Infos anbieten, die bereits am Corona-Narrativ zweifeln. Es ist sinnlos, sich um diejenigen zu bemühen, die es jetzt immer noch nicht schnallen. Für andere ist die Erfahrung befreiend, dass es Bezeichnungen für das gibt, was einem merkwürdig vorkommt. Sie selbst erkennen, wo etwas nicht zusammenpasst und widersprüchlich ist, während anderen nichts auffällt. Das ist dafür typisch, dass der Verstand beiseite geschoben und irrational agiert wird. Ein stereotypes Wiederholen von Phrasen ist bezeichnend, wie man es gerade bei „Gesundheits“minister Wolfgang Mückstein sehen konnte. Unsere deutschen Leidensgenossen haben nun Karl Lauterbach als Minister bekommen, was jede politische Satire überflüssig macht. Am 6. Dezember wurde Karl Nehammer als Bundeskanzler angelobt und es gibt auch ein paar neue Minister. Wie in Deutschland wird Politik vor unseren Augen durch Personalentscheidungen und Aussagen delegitimiert, die vor Jahren undenkbar waren.

Robert Malone

Als Nehammer und Co. von der Hofburg ins Bundeskanzleramt gehen wollten, machten sich Demonstranten lautstark bemerkbar. Wie man unten sieht, wurden sie von der Polizei über den Ballhausplatz sozusagen in Sicherheit gebracht; einen Teil der Strecke sogar im Laufschritt. Medien diffamierten diesen Protest ausnahmsweise nicht, wohl weil ihn jene nutzen konnten, welche die ÖVP in der Regierung ablösen wollen. Im umfassenden Demokalender gibt es jedoch für jeden etwas, sodass am 7. Dezember eine Aktion vor der SPÖ-Zentrale in der Löwelstrasse anstand. Auch hier zeigte sich, dass man keine Massen braucht, aber die richtigen Leute am richtigen Ort sein sollen und von denen schon per Lautstärke wahrgenommen werden, an denen Kritik geübt wird. Zutiefst enttäuschte Genossen traten ans Mikro und machten ihrer Wut über eine abgehobene Parteiführung Luft. Diese treibt es mit Corona auf die Spitze, weil die selbst produzierte „Krise“ besonders die hart trifft, die es ohnehin schwer haben. Die Demonstranten zogen dann weiter zum Rathaus, wo wie zur Bestätigung neue Corona-Beschlüsse fielen. Auf der Strasse ging es hingegen darum, dass sich einige Menschen schon aufgrund des ständigen Druckes das Leben nehmen wollten.

Kundgebung zur Angelobung

Die SPÖ ist mit leichten Variationen an Bord bei der PsyOp und ist für Impfzwang, wie man an der Person Hans Peter Doskozil erkennen kann. Medien werden ihn niemals mit Korruption in Verbindung bringen, was bei der ÖVP anders gehandhabt wird. Ich hatte auch bei der Grossdemo am 4. Dezember Strassenmalkreide mit und schrieb nun „Wer hat uns verraten“ und einige Namen auf den Boden. Als ich mich auch kurz zu Wort meldete, wies ich auf Recherchen hin und dass ich zu den Personen gehörte, die mit Ex-Minister Norbert Darabos nie reden durften und ziemlich brutale Erfahrungen machte, weil ich wissen wollte, was los ist. Er war auch Bundesgeschäftsführer in der Löwelstrasse und die Genossen nahmen den Umgang mit ihm einfach hin („der Norbert wird halt abgeschirmt“). Dass die Befehlskette beim Bundesheer ausgehebelt wurde, war eine Voraussetzung dafür, später beim Militär wie auf Knopfdruck bei Corona mitzumachen (was ja wie gesagt eine PsyOp ist). Hinter den Kulissen läuft in der Politik etwas ganz anderes ab, was man auch daran sieht, dass Alexander Schallenberg gar nicht selbst beschloss, als Kanzler zurücktreten, sondern es wurde per Presseaussendung verkündet, als er im Bundesrat war. Ob Leute aber freiwillig oder unfreiwillig mitmachen oder schlicht nichts kapieren – nicht nur die SPÖ ist komplett unterwandert. Unten sind u.a. Pamela Rendi-Wagner, Christian Kern, Michael Ludwig, Peter Kaiser, Hans Peter Doskozil, Alfred Gusenbauer, Wolfgang Katzian, Renate Anderl, Barbara Teiber, Franz Schnabl, Heinz Fischer verewigt.

Am 7. Dezember vor der SPÖ-Zentrale

Viele Menschen litten darunter, dass sie auf Mauern stossen, wenn etwas eigentlich doch nicht passieren oder geduldet werden darf. Dieses System verliert zunehmend die Kontrolle, gerade weil es stets neue Kontrolle unter dem Deckmantel Corona implementieren will. Ein typisches Beispiel sind die Ausfälle von Vizekanzler Werner Kogler, der FPÖ-Chef Herbert Kickl „lebensbedrohliche“ Aussagen unterstellt, weil dieser vom Corona-Narrativ abweicht. Wie irre viele durch die PsyOp gemacht wurden, erkennt man auch daran, dass der Einsatz von Ivermectin ausgeblendet wird, weil es auch in der Tiermedizin verwendet wird. For the record sei noch erwähnt, dass mein erster Wahlkampf 1982/83 mit Kogler in Graz stattfand, ich aber den Eindruck habe, dass ich mich seither entwickelt und verändert und auch sehr viel Wissen durch Recherche erworben habe. Niemals würde ich von mir geben, womit Kogler in den Medien auftritt und ein Regierungsamt innehat. Die „Macht“ auf der Ebene der Realpolitik wird durch Inszenierungen verteidigt und indem Kommentatoren spekulieren, wie viel Türkis denn nun noch in der Regierung enthalten sei. Würde es nicht mit aller Gewalt den Weg in Totalüberwachung und Totalitarismus pushen, könnte einem das ausgetauschte politische Personal beinahe leid tun.

Ohne Worte

Als ich das Video zur Amtsübergabe von Karl Nehammer an Gerhard Karner heraussuchte, gab es im oe24-Livestream gerade eine Pressekonferenz von Nehammer. Er wurde gefragt, ob er auch auf die zugeht, die Fake News verbreiten, und wieder einmal ist Realität stranger than fiction. Denn er müsste dann auf sein Spiegelbild zugehen und auf die Reporterin, die sich natürlich den 2G-Regeln der fiktiven Pandemie fügt. Wenn man sich Karners erste kurze Ansprache ansieht, ist man fassungslos, doch es wird dadurch getoppt, dass er Bürgermeister einer Gemeinde war, die ein Museum für den Austrofaschisten Engelbert Dollfuss unterhält. Er will gegen Faschismus kämpfen, versichert er uns, und wieder drängt sich auf, dass dies eine Spiegelfechterei sein könnte. Da er einmal im Kabinett von Innenminister Ernst Strasser tätig war (wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner), muss man auch an russische Netzwerke denken. Der Merkwürdigkeiten noch nicht genug will auch Nationalratspräsident und Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka auf uns mit dem Holzhammer zugehen. Bevor er uns mit Impfpropaganda zutextet, wollen wir aber wissen, wie jemand wie er dazukommt, eine moralisch höhere Warte einzunehmen.

Wolfgang Sobotka

War da nicht einmal etwas mit der Hypo in Niederösterreich? Mal eben 2,3 Milliarden an Wohnbaugeldern verspekuliert? Mit Wirecard und Verbindung zu Jan Marsalek samt Einladung nach Moskau? Mit der Novomatic und dem Alois Mock-Institut? Mit dem Vorsitz im Ibiza-U-Ausschuss, aber nicht nur dort, denn er deckte im Eurofighter-UA 2018/19 Alfred Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich. Wenn Sobotka bei Richard Schmitt über Veränderungen durch Sebastian Kurz spricht, meint er eine ÖVP, die auch vor 2017 mit russischen Oligarchen verbunden war, was sie mit SPÖ und NEOS gemeinsam hat. Wie fremde Interessen verfolgt und Politiker zu Statisten gemacht werden, stelle ich u.a. hier dar, wo ich auch einen ehemaligen Generalstabsoffizier zitiere, der den Umgang mit Darabos miterlebte. Das ungeheure Ausmass an Täuschung, dem wir ausgesetzt sind, wird seit bald zwei Jahren durch vermeintlich besonders entscheidungsstarke Politik kaschiert. In Wahrheit dient alles nur dazu, stufenweise unsere bisherige Gesellschaft und Wirtschaftsordnung zu zerstören und jeden über eine App zu überwachen, bei der es keine Tabus mehr gibt, weil Staaten schon daran gehen, „Ungeimpften“ den Zugang selbst zu Nahrung zu beschneiden und Widerspenstige konzentriert werden.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich näher, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!