Erfolgreich Widerstand leisten

Aus vielen Ländern gibt es ermutigende Aufnahmen von Protesten gegen die via Corona durchgezogene Agenda von Impfzwang und Green Pass. Zugleich müssen wir dort Widerstand leisten, wo wir leben und erkennen, dass wir nur diese eine Chance haben. In Österreich mag es zwar schon wieder einen neuen Kanzler geben – die Corona-Agenda wird auf jeden Fall weiter durchgezogen. Manche scheinen dies immer noch nicht ernstzunehmen, sind aber grundsätzlich kritisch. Andere wiederum haben auch kein Problem mit der Androhung von Beugehaft für sogenannte Impfverweigerer. Man gewinnt beinahe den Eindruck, dass einige Männer noch nicht verstanden haben, dass es jetzt um alles geht, wie auch dieses neue Video von Nuoviso zeigt. Es kann aber sein, dass Frauen einerseits wegen der Kinder, andererseits aber auch wegen der Selbstbestimmung über ihren Körper dort rote Linien haben, wo Männer oft noch zögern. Bei Nuoviso wurde ein Bedürfnis nach Anerkennung durch diejenigen artikuliert, die dazu eingesetzt werden, eine Agenda durchzuziehen, die auch gegen die Nationalstaaten gerichtet ist. Es ist unter diesen Bedingungen nicht erstrebenswert, mit Personen zu diskutieren, die auch vor Corona keinen Millimeter vom Vorgegebenen abgewichen sind. Wenn man freilich Ansehen bei einer medial zur Unterdrückung eingesetzten Elite gewinnen will, mag man(n) um Beachtung ringen.

Das ist jedoch bereits eine Lektion, die immer mehr Menschen spätestens jetzt lernen – sie werden weder vom Mainstream noch von der Politik jemals fair behandelt. „Die Ungeimpften“, was für jeden steht, der nicht regelmässig am Experiment teilnimmt, werden beschimpft, verspottet, in die Enge getrieben und könnten irgendwann einmal zurückschlagen. Dass jeder früher oder später ein „Ungeimpfter“ ist, auch wenn ihm etwas ganz anderes versprochen wurde, hat sich noch nicht zu allen herumgesprochen. Stattdessen beobachtet man, dass die Verteidiger des Narrativs selbst Mainstream-Quellen komplett ausblenden, wenn sie nicht in den Kram passen. Diese Erfahrung machte auch der Psychiater Raphael Bonelli, der bei Servus TV das amerikanische CDC zu psychischer Belastung als Corona-Risikofaktor zitierte. Die anderen fielen über ihn her, vielleicht weil er das Wort „Angst“ verwendete, das ein Gefühl beschreibt, mit dem sie getriggert werden. Eine der anderen Teilnehmer war übrigens Katia Wagner von Krone TV, deren Name auch bei Ibizagate auftauchte. Bonelli stellte jedenfalls fest, dass die anderen Gäste völlig ausserhalb der Realität verortet sind.

Demo am 4.12. in Wien

Es ist hilfreich, sich anzusehen, was Experten zu Massenhypnose sagen, der wir ja seit dem ersten „Lockdown“ ausgesetzt sind. Freilich teilten uns Medien auch vorher nicht unbedingt die Wahrheit mit bzw. scheiterten Journalisten an U-Ausschuss-Protokollen oder daran, von ihnen selbst berichtete Details korrekt einzuordnen. Wir müssen uns damit abfinden, dass die Menschen verloren sind, die immer noch nicht begreifen, dass es um Totalüberwachung geht. Wenn wir es immer noch bei ihnen versuchen, gleichen wir Reportern, die jemandem nachrennen, der nichts sagen will. Auch ich habe von März bis Mai 2020 sehr viel zu Corona geschrieben, obwohl ich die Basics eh gleich durchschaute. Es ist nicht die Zeit für Erklärungen, wenn wir mit „Omikron“ nur die Corona-Spirale weiterdrehen und zugleich Scherze darüber demonstrieren, dass es keine echte Pandemie gibt. Wenn wir so tun müssen, als würden wir jeden Tag fast überall mit Staubfiltermasken Boden schleifen (und viele Orte nicht mehr betreten dürfen) und in Schweden bereits Mikrochips bekommen sollen, sind wir in einer Dystopie gelandet. Viele Menschen leiden darunter, dass Verwandte und Freunde nichts mit Ihnen zu tun haben wollen, doch man kann sich jetzt auf Gleichgesinnte verlassen und hoffen, dass die anderen die Zeit überstehen, in der wir alles zu stoppen versuchen. Es macht nur Sinn, den Menschen Zusammenhänge aufzuzeigen, die jetzt merken, dass man sie etwa mit dem Impfversprechen betrogen hat. Im Moment ist eher uninteressant, wer wie politisch verflochten ist, da ja fast alle Parteien für Impfzwang und Überwachung sind. Es wird jedoch Bedeutung gewinnen, wenn bei Neuwahlen so getan wird, als sei ja eh nur die ÖVP korrupt mit dem Ziel einer Ampelkoalition wie in Deutschland. Es ist auch nicht die richtige Zeit, um darüber zu spekulieren, ob unser Albtraum mehr mit Klaus Schwab, Bill Gates und George Soros zu tun hat oder mit Bilderbergern, Transatlantikern und Oligarchen. Wir müssen aber wissen, dass von Politikern keine Hilfe zu erwarten ist, denn sie wurden freiwillig oder unfreiwillig zu Komplizen oder haben schlicht keine Ahnung, was passiert.

Pathologiekonferenz Teil 2



Wenn etwas so offen geschieht wie das Umsetzen eines Impfzwanges, lassen sie natürlich die Masken fallen. Das kann bedeuten, dass bei einigen weiteren Menschen der Groschen fällt, signalisiert jedoch auch, dass „sie“ ihr Ziel fast erreicht haben. Der wachsende Widerstand hat auch überall Sympathisanten, sodass er durchaus die Oberhand gewinnen kann. Dass oben die Fortsetzung der Pathologiekonferenz vom September eingebunden ist, soll darauf hinweisen, wie weit die Realität von dem entfernt ist, das medial als solche verkauft wird. Wir haben also einen Überwachungsstaat, der über den Umweg einer Impfung, die keine Impfung ist, basierend auf einem Test aufgebaut wird, der kein Test ist, indem Infektionen verkauft werden, die keine Infektionen sind. Und dann hat diese Impfung auch noch schwere bis tödliche Nebenwirkungen, sodass „Impfverweigerer“ schlicht ihr Leben retten wollen. Vielen Menschen muss man überhaupt nichts mehr auseinandersetzen, wie man auf dem Weg zu Demos erkennen kann, wo sich schon die ersten Gespräche ergeben. In den letzten Tagen, als mit der Impfpflicht die Katze aus dem Sack gelassen wurde, nahmen die Proteste zu und sie wurden auch politischer. Im Grunde sind sie wie jene im Jahr 2000 gegen Schwarzblau, nur dass die damaligen Teilnehmer jetzt oft die heutigen Demonstranten diffamieren. Doch weil die meisten alles auch selbst mit Fotos oder Videos dokumentieren, scheitern solche Versuche. Die Gegner, die nun Impfzwang und Totalüberwachung mit Freiheit und Solidarität in orwellscher Weise gleichsetzen, hatten bisher Definitionsmacht und sollten uns vorgeben, was wir „denken“ sollen. Sie verhalten sich zynisch, arrogant, beleidigend und belehrend, wenn nicht aggressiv, weil dies nicht funktioniert. Zwar unterstellen sie gerne, dass „wir“ ungebildet seien und uns nicht informieren, doch viele von uns lesen auch z.B. medizinische Studien. Darauf kommt es aber nicht an, weil hier jeder willkommen ist und es nicht um einen Wettbewerb geht, sondern jeder wichtig und wertvoll ist.

Man kann Welt und Parallelwelt gut beobachten, wenn es Kommentare zu den stets gleichen Studiogästen gibt. Deren Agieren wirkt zunehmend bizarrer (stellvertretend seien Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und Physiker Werner Gruber erwähnt), doch zugleich bringt dies immer mehr Leuten ein Aha-Erlebnis. Somit wirken sie in einer Weise aufklärend, wie es eigentlich Betreiber von längst gesperrten Youtube-Kanälen wirklich wollten. Jeder kann nicht nur zu Demos gehen, sondern sollte auch an Abgeordnete vor der Impfpflicht-abstimmung schreiben, wie es die Anwälte Florian Höllwarth und Andreas Scheer vorschlagen, die auch ein Volksbegehren starten. Sehr wichtig ist es, einander auch im Alltag verbunden zu sein, da wir ja nicht ohne Kalkül isoliert werden sollen und dies am besten mit Menschen durchbrechen, die für die Freiheit kämpfen. Wenn etwa Robert Malone und Erzbischof Carlo Maria Vigano vom Bösen und globalem Totalitarismus sprechen, treffen sie den Nagel auf den Kopf (siehe auch Ernst Wolff). Man muss denen, die uns als Regierung und Parlament vorgesetzt werden, alles zutrauen, denn es gab vor ein paar Jahren einen Probelauf, als Zwangsentrechtungen einzementiert wurden, deren Abschaffung die UNO forderte. Man benannte sie einfach um auch mithilfe der FPÖ, die jetzt angeblich für Freiheit ist, damit kriminelle Netzwerke von Richtern, Anwälten und Ärzten weiter Menschen ausrauben, quälen und nicht selten töten können.

Demo am 4.12. in Wien

Man muss darauf nicht nur wegen der Parallelen zu Corona-Zwang hinweisen, denn es geht um den gleichen empathielosen gleichgültigen Geist, der jede Grausamkeit exekutiert oder duldet. Das mag höchst pessimistisch klingen, doch wir werden nur dann gewinnen, wenn wir uns keine Illusionen machen. „Do not comply“ ist die Parole derjenigen, die international Widerstand leisten. Das bedeutet zunächst, sich nicht zur „Impfung“ zwingen zu lassen und dann, sich dem Corona-Regime soweit es geht zu verweigern. Dass wir auch auf unserer Seite noch nicht alle vom Ernst der Lage überzeugt haben, sieht man an einem Gespräch von Catherine Thurner mit „drei Herren“ in Deutschland. Diese können ihre unmittelbare österreichische Sicht nicht nachvollziehen, obwohl auch bei unseren Nachbarn die Einschläge näher kommen. In Deutschland wird nun auch die Bundeswehr verstärkt eingesetzt, was ja wohl kaum gegen „das Virus“ gerichtet sein kann. Catherine lud dann auch mich und Manuel Mittas zu einer Österreicher-Runde ein, bei der wir realistisch sein wollten, aber dennoch Hoffnung bieten. Manuel wies auf nicht sichtbaren passiven Widerstand etwa in Behörden hin; natürlich kommen Menschen aus allen Bereichen zu Demos längst auch in kleineren Städten. Was Realismus betrifft, hat sich eine Kraft entwickelt, während aber immer noch Realpolitik gemacht wird, als wenn nichts geschehen wäre. Dabei kann wiederum helfen, was ich recherchiert habe, doch jetzt in diesem Moment geht es nur um Widerstand und um alternative Zusammenschlüsse. „Die Ungeimpften“ sind nicht nur eine lästige „Kontrollgruppe“, sie stehen auch für nicht Erfasstsein und wollen freie Bürger sein.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich näher, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!