Ist das System Kurz wirklich am Ende?

Reaktionen auf den Rücktritt von Sebastian Kurz, dem auch Alexander Schallenberg und Gernot Blümel folgten, beinhalten meist, bei anderen Machtgeilheit wahrzunehmen. Dafür würde aber in der Regel ein Blick in den Spiegel genügen, da Statements nicht wirklich beim Verständnis der politischen Vorgänge helfen. Die Rede von Sebastian Kurz ist unten eingebunden; seine Ansage löste dann eine Kettenreaktion aus. Bemerkenswert war dabei, dass „die Pandemie“ nur als „die Krise“ am Rande vorkam, was wieder ein Hinweis darauf ist, dass wir es mit einem Narrativ zu tun haben. Freilich tauchte „die Pandemie“ dann wieder bei denen auf, die Kurz interpretierten, wie man etwa bei Maria Rauch-Kallat bei oe24.at sehen kann, wo stets hemmungslos Corona-Propaganda betrieben wird. Sie dachte auch laut darüber nach, dass jemand Herbert Kickl von der FPÖ anzeigen müsse, weil er auf Medikamente wie Ivermectin hinweist. Ebenfalls bei Fellner tauchte Johannes Voggenhuber wieder aus der Versenkung auf, der zuletzt 2019 als „unabhängiger“ Kandidat der Liste Pilz vergeblich bei der EU-Wahl antrat. Immerhin ordnete er Kurz Wolfgang Schüssel zu, bei dem sich Kurz ja auch artig bedankte. Tatsächlich ist Schüssel der gemeinsame Nenner von Kurz, Blümel und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, dessen Chats für politische Gegner so ergiebig sind. Doch Schüssel verbindet auch einiges mit seinem Nachfolger als Kanzler Alfred Gusenbauer, zum Beispiel der Oligarch Oleg Deripaska.

Auch Schallenberg ist dem Schüssel-Netzwerk zuzuordnen, da er 2006 Pressesprecher von Außenministerin Ursula Plassnik wurde und dies auch bei Michael Spindelegger blieb, der 2008 Ressortchef wurde. Nun spielte beim Abgang von Kurz eine wichtige Rolle, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft Probleme hat, bei der SPÖ so genau hinzusehen wie bei der ÖVP. Deswegen kann sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auch schon in Stellung bringen mit der Forderung nach Neuwahlen. Man wird ihm weder aus der Commerzialbank Mattersburg noch aus Eurofighter einen Strick drehen. Eher schon kann man einer Analyse des Paktes zwischen ihm und Peter Pilz zur Ausschaltung von Ex-Minister Norbert Darabos nach einer Fortsetzung zur Bundespolitik noch ein weiteres Kapitel hinzufügen, da offenbar die Kanzlerschaft angestrebt wird. Anscheinend ist Innenminister Karl Nehammer als nächster Bundeskanzler ein notwendiger Zwischenschritt, damit die SPÖ wieder Wahlen gewinnt. Nehammer ist nicht nur bei Gegnern von mit Corona verkauften Massnahmen unbeliebt, auch weil seine Frau gegen Social Media-User vorgehen liess.

Sebastian Kurz



Unbehagen gegenüber Nehammer hat nicht nur mit Corona-Kontrollen zu tun, sondern auch mit seinem Versagen in der Terrorbekämpfung. Peter Westenthaler bringt es unten ganz gut auf den Punkt, zumal unbeirrt weiter die Weichen Richtung Impfzwang gestellt werden. Es wäre falsch, jetzt in den Freudentaumel einzufallen, den besonders gehässige Kurz-Gegner wie Florian Klenk und Peter Pilz zelebrieren. Man kann sie nämlich nicht nur deshalb leicht einordnen, weil auch sie für ein Impf- und Totalüberwachungsregime wie etwa in Israel sind. Nun warf Schallenberg das Handtuch, nachdem er im Bundesrat Impfpflicht und geplante Strafen verteidigen musste. Dies wirft die Frage auf, ob er unter Druck gesetzt wird, während andere willig kooperieren, oft schlicht deshalb, weil sie die Manipulation nicht erkennen. Zeitliche Abläufe können oft ein Hinweis sein; so fällt bei Nehammer auf, dass er gerade den Leiter des neuen Nachrichtendienstes DSN Omar Haijawi-Pirchner präsentiert hat. Dies erfolgte „stilgerecht“ mit 2 G-Nachweis und negativem PCR-Test, also nachrichtendienstlich gesprochen mit Täuschung. Wenn Haijawi-Pirchner „Corona-Gegner“ ins Visier nehmen soll, passt dies auch zum Bundesheer mit seinen beiden Nachrichtendiensten. Denn auch in der Landesverteidigung sind die Verhältnisse auf den Kopf gestellt, wenn Offiziere, welche die Wahrheit sagen, mit Disziplinarverfahren gegängelt werden.

Peter Westenthaler

Es ist in der Tat entscheidend, ob man verdeckte Operationen zum Nachteil der Republik Österreich erkennen darf und dann unweigerlich immer mehr Bereiche identifiziert, in denen erfolgreich Subversion betrieben wird. Man beachte, dass Rudolf Striedinger, der 2016 Ewald Iby an der Spitze des Abwehramtes nachfolgte, im Jänner 2020 Stabschef der neuen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wurde. Tanners Ehemann ist für cafe+co und damit für Raiffeisen tätig; ihr Schwager Stefan Steiner gilt als Kurz-Berater und war vor ein paar Wochen von einer Hausdurchsuchung betroffen. Erwin Hameseder von Raiffeisen ist Stellvertreter des Strabag-Aufsichtsratsvorsitzenden Gusenbauer und Milizbeauftragter des Bundesheers. Zunächst fungierte Katharina Nehammer als Sprecherin von Tanner, deren Ehemann nicht nur Minister ist, sondern auch als Berufssoldat diente. Auf meine Schreiben an Frau Nehammer zu das Ressort betreffende Recherchen erhielt ich übrigens nie eine Antwort. Es dürfte nachvollziehbar sein, dass Tanner nicht Ministerin wurde, um Lunte riechen zu können, wenn jemand eine P(l)andemie ausruft. Sie gab eigentlich auch sofort eine Kostprobe, indem sie Doskozils Krieg gegen Airbus fortsetzen sollte. Klar ist, dass auch im Bereich der Nachrichtendienste alles auf den Kopf gestellt wurde, um die dort zu erwartenden Analyseprozesse zu unterbinden. Man merkt dies anhand des Einflusses von Oligarchen oder auch an den vielfältigen Bezügen von Wirecard zu Österreich.

Gernot Blümel

Analysieren bedeutet unter anderem, Puzzleteile zusammenzutragen, auch um festzustellen, was fehlt und wo etwas abweicht. Deshalb sehen wir oben das Statement, mit dem Gernot Blümel zurücktrat, weil es bewusst macht, dass es von Alexander Schallenberg nur eine schriftliche Erklärung gibt. Ohne allzu viel zu spekulieren ist dies doch bemerkenswert, wobei er ja durch Ibizagate 2019 in die Regierung gelangte. Natürlich sind jetzt weitere Abgänge und vielleicht auch Neuwahlen eine Option. Wie Peter Westenthaler meinen viele, dass die ÖVP gerade auch mit Nehammer in einer Abwärtsspirale gefangen ist und der deutschen Ampelkoalition eine österreichische folgen soll. Dabei sind die Vorwürfe der WKStA an Kurz und Co. aber Peanuts verglichen mit dem, was bei der SPÖ alles nicht untersucht wird. Dazu müsste es jedoch – um einen mit Corona gerechtfertigten Totalitarismus zu verhindern, wie er auch in Deutschland angestrebt wird – Widerstand in der Sozialdemokratie selbst geben. Bemerkenswert ist, dass auch die Grünen überhaupt nicht mit Korruption in Verbindung gebracht werden und dies für die NEOS ebenfalls gilt.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Natürlich kommt man Drahtziehern im Hintergrund erst allmählich näher, weil sie über vorgeschickte Handlanger agieren. Diese Drahtzieher haben bei uns noch völlig freie Hand, sodass sie einem auch alles antun können und dann gedeckt werden. Auf diese Weise habe ich meine Wohnung und alles andere verloren, ich wurde arm gemacht und niedergehalten. Immer wieder stehen Tage an, an denen ich nicht mehr weiterweiss. Ich schreibe auch deshalb, weil mir die Netzwerke um Gusenbauer nicht auch noch meinen Geist rauben sollen; dies wurde dann dazu, dass ich diese Netzwerke enttarne. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ wie gesagt auch bedeutet, mich ökonomisch zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!