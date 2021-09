Im Corona-Escape-Room

Man braucht nicht Stunden mit möglichst vielen internationalen Newsquellen zu verbringen, um Corona einzuschätzen. Es genügt ein normaler Vormittag in Wien, um praktisch mit der Nase darauf gestossen zu werden, wie alles zusammenhängt. Denn am 31. August gab es eine Kundgebung für die Aufnahme von Afghanen in Österreich, bei der einige Promis eine dann abgespielte Wortspende abgaben. Darunter befindet sich Heide Schmidt, einst Chefin des Liberalen Forums, das dank Alfred Gusenbauer von 2006 bis 2008 wieder im Parlament war, und jetzt Proponentin des Volksbegehrens gegen Korruption. Obwohl fast niemand kam, waren Medien anwesend und sprachen teilweise sogar von einer Demonstration; die Veranstalter redeten dies auch schön. Den Aufruf unterstützte auch die Initiative Courage – Mut zur Menschlichkeit, für die wie für das Volksbegehren die Skills Group die PR übernimmt. Wenig später konnte man dann ansehen, was der Proponent des Volksbegehrens Heinz Mayer zum Thema Lockdown für Ungeimpfte sagt (und was Wasser auf den Mühlen von Sebastian Bohrn-Mena ist). Er findet nicht, dass so etwas verfassungswidrig sei, sondern tut so, als würden diese Menschen jemanden gefährden, was an die deutsche Debatte erinnert.

Allerdings ist er für die Kanzlei von Gabriel Lansky tätig, der bevorzugt Klienten in (ex-) kommunistischen Ländern betreut und die russische Botschaft vertritt. Kürzlich empfahl der deutsch-amerikanische Anwalt Reiner Füllmich, sich die Verbindungen von Politikern zum World Economic Forum in Davos anzusehen. Er meinte, dass jene Personen, die ab dem Jahr 1992 gefördert wurden, jetzt Erfüllungsgehilfen einer Plandemie sind (und denkt z.B. an Annalena Baerbock, Robert Habeck oder Jens Spahn). Tatsächlich besuchte auch Kanzler Sebastian Kurz das WEF immer wieder und Justizministerin Alma Zadic gehört zur Gruppe der Global Shapers. Als Alfred Gusenbauer Kanzler war, nahm er 2008 am WEF teil, heute ist er u.a. im Think Tank „Dialog der Zivilisationen“ von Wladimir Jakunin aktiv. Jakunin kennt Wladimir Putin noch vom KGB und war Chef der russischen Staatsbahnen RZD, bei denen Christian Kern seit 2018 im Aufsichtsrat sitzt. Das Bundesheer unterstützt die Schweiz traditionell bei der Luftraumüberwachung während des WEF, wobei die Operationen immer Dädalus genannt werden.

Heinz Mayer bei oe24.at

Wenn in Übereinstimmung mit anderen Staaten der Impfdruck steigt, sollten wir uns nicht ins Bockshorn jagen lassen. Deshalb bleiben wir bei politischen Hintergründen, weil wir nur so der Matrix entkommen können. Dass auch Gusenbauers Vorgänger Wolfgang Schüssel zu den Gästen des WEF gehört, sehen wir unten. Wie Gusenbauer, der Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag ist, hat auch Schüssel Verbindung zum Oligarchen Oleg Deripaska, der ebenfalls das WEF besucht. Es ist klar, dass alle Genannten die Corona-Agenda unterstützen; die Kanzler Lansky gibt auch entsprechende Tipps in der Zeitschrift „trend“, die wie das „profil“ zum „Kurier“ gehört (Raiffeisen, Signa mit Gusenbauer im Aufsichtsrat). Einige Personen widmen sich mit Akribie der Aufklärung über von Anfang an kolportierte Desinformationen über Corona, doch man kann es auch als Operation hybrider Kriegsführung bezeichnen. Dies erklärt verstörende Wahrnehmungen von immer weiter abdriftenden Parteien vor Corona oder auch, dass Masseneinwanderung gepusht wurde. Wir finden bei denjenigen, die umfassend analysieren, stets interessante Informationen, etwa bei David Knight in den USA. Er spricht mit Eric Peters, der sich mit E-Mobilität befasst und vor reinen E-Autos warnt, um die man seinen Tagesablauf orientieren müsse und die wegen ihrer Bauweise auch leichter bei einem Unfall schrottreif werden. Auch Peters nennt den „Mundschutz“ schlicht „face diaper“, und er erinnert daran, dass Michael Moore (jetzt voll auf Corona-Linie) einmal den Film „Who Killed the Electric Car?“ veröffentlichte.

Wolfgang Schüssel in Davos

Bei uns kamen zuerst Hybridautos, die auch über Grüne wie Alexander van der Bellen und Eva Glawischnig beworben wurden. Als Bundespräsident sind van der Bellen unsere Rechte vollkommen egal, während er sich für die Aufnahme weiterer Afghanen einsetzt und meint, die umstrittene „Corona-Impfung“ sei ja bloss ein kleiner Stich und damit hat sich’s. Glawischnig ging zu Novomatic und ihr Mann wurde Moderator bei oe24.at, wo besonders hemmungslos Corona-Propaganda betrieben wird. Wir sehen unten die Hofburg im Hintergrund; durch die schmal wirkende braune Tür links geht die Bundesregierung von der Angelobung beim Bundespräsidenten zu ihrem ersten Ministerrat ins Bundeskanzleramt. Wären höchste Organe nicht gekapert worden, fände am Ballhausplatz und in den Ministerien Entscheidungsfindung wie in der Verfassung vorgesehen statt. Dieses Kapern fand auch in Ibizagate mit Vorwissen von Türkis und Grün Ausdruck, als van der Bellen bedächtig sagen konnte „So sind wir nicht!“. Der Bundespräsident ist laut Verfassung Oberbefehlshaber des Bundesheers, was nicht bedeutet, dass er sich um das Tagesgeschäft kümmert, aber dass ihm ein Anliegen sein muss, dass die Landesverteidigung nicht unterwandert und übernommen wird. Man hätte beim Heer auch im Bereich der Nachrichtendienste Lunte riechen müssen, als Österreich im März 2020 „wegen Corona“ zusperren sollte.

Medien werden sicher berichten, dass gaaanz viele mit den Stimmen von Heide Schmidt und Christian Kern (aus dem Off) für die Aufnahme von Afghan*innen demonstrierten pic.twitter.com/X5PLsluJaQ — alexandra bader (@cw_alexandra) August 31, 2021 Aufnahme vom 31.8.2021

Wenn wir uns jene Gruppen und Personen ansehen, die „Menschlichkeit“ für Afghanen fordern, so vertreten sie auch die Corona- und Klima-Agenda, also alles, was gegen unsere eigene „Menschlichkeit“ gerichtet ist. Es ist bezeichnend, dass 20 Jahre Krieg in Afghanistan mit einer halben Million Toten keine Rolle spielen, auch nicht die Beteiligung Österreichs am Drohnenkrieg. Nun aber zählt das individuelle Schicksal jener Leute, denen vielleicht Gefahr von den Taliban droht oder die bloss in dem Land auf Urlaub waren, aus dem sie zuvor flüchteten. Es ist kein Zufall, dass einige der Corona-Aufklärer auch am 11. September 2001 nicht alles für bare Münze nahmen, was uns medial serviert wurde. Ein Beispiel ist der Schweizer Arzt Thomas Binder, der leider auf Twitter gesperrt wurde, an einer Peer Review zum Einsatz des PCR-Verfahrens beteiligt war und massiven Schikanen ausgesetzt ist. Wie in einer Zeitschleife kommt man sich auch vor, wenn bei den Grünen Afghanen zur Herzenssache werden, nachdem man u.a. mit Peter Pilz und Alexander van der Bellen stets für Militärinterventionen war. Der Begriff Embedded Feminism drängt sich auf, der kreiert wurde, als plötzlich ein Fokus auf Frauenrechte gelegt wurde, um einen Angriff auf Afghanistan PR-mässig zu verkaufen.

Elisabeth Köstinger bei oe24

Als Sebastian Kurz 2017 ÖVP-Chef wurde, förderte ihn der Putin-Freund und Deripaska-Geschäftspartner Siegfried Wolf. Bei damaligen Medienberichten fiel auf, dass Elisabeth Köstinger Kurz nicht von der Seite wich, die ÖVP-Generalsekretärin war und dann mit einem Ministerium belohnt wurde. Dies ist noch nicht ungewöhnlich, wohl aber, dass sie offenkundig – mit Unterstützung von Finanzminister Gernot Blümel – den Tourismus in den Sand setzen soll. Die „Pandemie der Ungeimpften“, welche sie heraufbeschwört, existiert vielleicht in der Fantasie von Klaus Schwab, Bill Gates, Anthony Fauci und Karl Lauterbach. Nicht nur die Kommentare zu Videos auf Youtube wie dem Obigen sprechen Bände, sodass auch verständlich ist, dass viele Menschen keinem Politiker mehr über den Weg trauen. Dennoch kandidieren neue Parteien: Menschen – Freiheit – Grundrechte bei der Landtagswahl in Oberösterreich und die Basis bei der deutschen Bundestagswahl, beides am 26. September. Natürlich dominiert in der Wahrnehmung konventioneller Wahlkampf siehe unten, wobei auch Christian Kern die SPÖ OÖ unterstützte. Übrigens wurde für die Afghanistan-Aktion nicht jener Wochentag ausgesucht, an dem im Bundeskanzleramt der Ministerrat stattfindet. Zwar wird jetzt jede Pressekonferenz gestreamt, doch eine gleicht der anderen, ist kaum mehr voneinander zu unterscheiden.

Unsere OÖ LR @b_gerstorfer und Abg. NR @PetraWimmer5 haben SPÖ-Chefin @rendiwagner heute den mobilen Testbus u. die Impfstraße in Wels gezeigt. Auch hier braucht es wegen steigender Infektionen bei sinkender Impfrate noch mehr niederschwellige Impfangebo… pic.twitter.com/icjx1mGj3t — SPÖ (@aut_spo) August 26, 2021

SPÖ im Wahlkampf

Die Corona- und Afghanistan-Fixierung der SPÖ ist nicht zu übersehen, wobei zwar Kern nur virtuell am Ballhausplatz war, jedoch die neue Frauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner vorbeischaute. Weil Alfred Gusenbauer, für den übrigens auch Gabriel Lansky Wahlkampf machte, jetzt von der Partei geehrt werden soll, sprach ich Holzleitner auf seine dunklen Seiten an. Damit erwischte ich sie auf dem falschen Fuß, denn ihre Begleiterin tat so, als müsse sie ihr etwas auf dem Handy zeigen und entfernte sich mit ihr. Sehr seltsam ist auch das Verhalten von Präsident Joe Biden, dessen Rede zu Afghanistan zweimal verschoben wurde, bis der letzte US-Soldat das Land verlassen hatte (unter Zurücklassung von Hunden). Christian Kern wiederum war zwar nicht vor dem Bundeskanzleramt, ist aber wie die Skills Group mit Anwalt Georg Zanger verbunden, der Chinas Gewalt gegenüber den Uiguren beschönigt. Kern ist Präsident des Kuratoriums von Zangers Austrian Chinese Business Association und einer an die chinesische Regierung angedockten Industrielobby. Kern macht einen auf Empathie und betont, dass jedes Leben zählt und man jedem helfen müsse. Er empört sich über diejenigen, die meinen, dies sei nicht vernünftig, denn wir haben Verantwortung für jedes individuelle Schicksal und müssen uns auch für Frauen und Gleichberechtigung einsetzen.

Natascha Strobl erklärt Kurz

Vor drei Jahren sprach ich Kern darauf an, dass er den früheren Kabinettschef im Verteidigungsministerium Stefan Kammerhofer zum Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB machte. Dieser spielte illegal Minister (deswegen auch meine Anmerkung zu Angelobung in der Hofburg und Ministerrat), verleumdete und bedrohte Menschen und schadete auch mir sehr, was bis zum Wohnungsverlust ging. Das seien „Unterstellungen“, aber Kern werde es sich ansehen; natürlich hörte ich nie wieder ein Wort von ihm. Kern wurde von Gusenbauer gefördert, der sich für eine weltweite Corona-„Volksimpfung“ ausspricht und selbst von Martin Schlaff gefördert wurde, der Kern 2016 zum CEO von RHI machen wollte. Kern half seinem heutigen Geschäftspartner Gusenbauer dabei, seine Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich 2007 zu verschleiern, der mit den Zuständen im BMLV zu tun hat. Über eine gekaperte Befehlskette und die Unterstützung des Heeres bei der Plandemie brauchen wir uns nicht wundern; nun geht es darum, alle Soldaten zu impfen. Wir sehen oben einen Clip mit der ehemaligen Sprecherin des VSStÖ Natascha Strobl, die gegen Kurz und für Zero Covid ist. Von wegen „Escape Room“ ist einer der Orte, die man in Wien ohne 3 G betreten kann, die Hauptbücherei, die per Folder zu Buchvorstellungen einlädt. Unter anderem wird „Radikaler Konservatismus“ von Frau Strobl präsentiert, wo es um eine Öffnung der ÖVP zum urbanen Milieu geht. Hinter Bobo-Sprech verbirgt sich, dass die ÖVP wie z.B. die SPÖ von Kommunisten gelenkt wird, die einem zu errichtenden Weltstaat dienen. Strobl merkt davon nichts und wird in einer Blase gefeiert, die sie auch dadurch konserviert, dass sie alle auf Twitter blockiert, die ihr widersprechen. Mich nannte sie als Beispiel für „Antisemitismus“, weil ich die Methoden von Tal Silberstein kritisierte, der auch am Gusenbauer-Wahlkampf 2006 mitwirkte. Dies war der Prätext für die Zustände im BMLV und die Entwicklung bei den Eurofightern, doch davon wollte Strobl nichts wissen.

🤣🙃 pic.twitter.com/XrzFR1QiAf — Gerd Farnleitner (@GerryGerd) August 31, 2021 Die ÖBB sind auf Linie

Rudi Fussi mischte sowohl im Wahlkampf 2006 als auch 2017 mit und ist daher auch Anhänger von Gusenbauer und Kern. Nun interviewte er zeitweise gemeinsam mit Strobl Personen, die ins vorgegebene Raster passen (Corona-Refugees). Hier kommt Strobl nach Minute 30 erstmals zu Wort und meint u.a., „mit einem Virus kann man nicht verhandeln“, womit sie „Corona“ absolut setzt. Sie schildert Einschränkungen für Eltern und lässt sich durch Fussi leicht auf die soziale Schiene bringwn, weil „Corona“ ja auch Verlierer kennt. Von den wahren Bedingungen des Regierens hat sie wohl wenig Ahnung, weil sie meint, es liege beim inzwischen zurückgetretenen Gesundheitsminister Rudi Anschober bloss an fehlender richtiger Beratung. Sie wollte allerdings auch nie wissen, was z.B. im BMLV so alles möglich ist und wird auch nicht verstehen, warum „Corona“ viele an die DDR erinnert mit „Antifaschismus“ und „für den Frieden“ als Vorwand für alles und jedes. Einem kurzen Überblick über globale Ereignisse entnehmen wir u.a., dass sich beim US-Militär Widerstand gegen die nun verordnete Impfung aus Angst um die Einsatzfähigkeit regt. Ausserdem bekommt die Polizei in Australien immer mehr Befugnisse und kann jetzt private Online-Kommunikation überwachen und Menschen vom Netz abschneiden. Dass überall demonstriert wird, passt für Strobl und Co. in ihr Weltbild von „eh alles Nazis“, also Leute, gegen die man auf die Straße gehen sollte. Nicht von ungefähr ist auch der Young Global Leader des WEF Jens Spahn mit einem Ausbau der Überwachung in Deutschland beschäftigt. Global Shaper Alma Zadic wiederum übernimmt den Ehrenschutz für den Diversity Ball am 11.September im Kursalon Hübner, bei dem jeder Besucher einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen muss. Kein Fun Fact ist, dass Deripaska 2006 an diesem Ort mithilfe von Gernot Rumpold von FPÖ/BZÖ/Strache zu einem Kennenlernen mit Oligarchen einlud.

Truckerblockade in Australien angekündigt

Was die ÖBB betrifft, sind sie ohnehin ein Hort der Korruption, sodass nicht verwundert, dass sie bei Corona an Bord sind. Kerns Nachfolger Andreas Matthä ist auch bei der Austrian Chinese Business Association und deckt Kammerhofer, wobei er zusammenzuckt, wenn man ihn darauf anspricht. Covid 1984 wird auch dadurch vorangetrieben, dass alle, die mitmachen, mit jedem Tag immer peinlicher werden. Einzugestehen, dass man einer Täuschung erlegen ist, geht z.B. bei Politikern mit dem Rücktritt einher. Deshalb konnten sich Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, auch leichter kritisch positionieren, wobei sie dann heftig attackiert wurden, wenn sie durch alternative Medien an Popularität gewannen. Die Strobls dieser Welt werden dazu eingesetzt, den Diskurs zu steuern, auch wenn sie vielleicht glauben, wirklich gut und beliebt zu sein. Inzwischen macht auch das zunehmend verzweifelte Bemühen, uns entgegen dem Nürnberger Kodex zur Impfung zu nötigen, stets aufs neue deutlich, dass es keine Pandemie gibt. Bei der Plandemie spielen aber russische Netzwerke, Pseudo-Zivilgesellschaft, Welcomer und all das zusammen, wo man „Tugend“ einschliesslich Klima signalisieren kann.

