Wer regiert uns wirklich?

Um zu verstehen, warum mit Corona auf dem Rücken der Bevölkerung gespielt wird, als wäre er ein Klavier, müssen wir der Frage nachgehen, wer uns wirklich regiert. Wenn dies illegitim ist, dann ist es auch ein starkes Argument dafür, dass alle Corona-Massnahmen nicht nur illegitim sind, weil sachlich nicht gerechtfertigt. Daran kann sich jeder beteiligen, weil selbst in gratis aufliegenden Zeitungen Puzzleteile enthalten sind, und zwar auch in den Bereichen Wirtschaft und Society. Davon ausgehend kann man recherchieren, wie Personen zusammengehören, die nun zum Beispiel für Impfpflicht eintreten oder Panik machen vor der sog. Delta-Variante. „Heute“ berichtete am 3. August 2021, dass der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) für eine generelle Impfpflicht sei. Am 4. August war das Wetter unbeständig, was „Heute“ auf der Titelseite mit „Ideal zum Impfen“ beschrieb. Rainer Mausfeld erklärt in seinen Büchern und Vorträgen, dass Informationen meist schon vorhanden sind, aber fragmentiert werden. Das bedeutet, dass es kleine Notizen gibt, aber Wesentliches fehlt – bei Luger etwa, dass er dem Kuratorium der Austrian Chinese Business Association angehört. Dort finden wir auch Landeshauptmann Peter Kaiser, Christian Kern, ÖBB-Chef Andreas Matthä, den SPÖ-Abgeordneten Christoph Matznetter und Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein.

Matthä gehört zum Kreis um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, was auch für Gerald Gerstbauer gilt, den Präsidenten der Österreichisch-aserbaidschanischen Handelskammer, der auch mit Peter Kaiser, Alfred Gusenbauer und Gabriel Lansky verbunden ist. Mehrere Medien brachten bei Aufnahmen von den Salzburger Festspielen 2021 ein Foto mit Alfons Haider, Johanna Mikl-Leitner, Susanne Riess und Johannes Hahn, bei der Premiere von Jedermann. Haider wird als neuer Intendant der Seefestspiele in Mörbisch auch mit deftigen Corona-Ansagen interviewt. Susanne Riess war Vizekanzlerin der Regierung Schüssel I, wobei ihr damaliger Gatte dann für Magna und schliesslich für Rene Benko tätig war. Johannes Hahn war später Minister, ist seit Längerem EU-Kommissar und war einmal Chef der Novomatic. Riess steht an der Spitze von Wüstenrot, einem der Geschädigten bei der Pleite der Commerzialbank Mattersburg, und gehört dem Beirat von Rene Benkos Signa an. Ehe Alfons Haider von den Kulturbetrieben Burgenland zum Intendanten gekürt wurde, moderierte er z.B. die Starnacht aus der Wachau auch schon bei Landeshauptmann Erwin Pröll. Im Aufsichtsrat der Kulturbetriebe sitzt Anwalt Johannes Zink, der Landeshauptmann Hans Peter Doskozil puncto Commerzialbank vertritt und natürlich auch sog. Corona-Massnahmen unterstützt. Die Bank und ihr Mehrheitseigentümer, eine Kreditgenossenschaft, wurden von TPA geprüft, deren grösster Kunde Benkos Signa ist und die auch Wirecard CEE in Graz prüfte.

Kurz beim „Paarlauf mit Susi„

Es war Doskozil, der ab Dezember 2017 die Prüfung der Kreditgenossenschaft an TPA delegierte, was jedoch die Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht wirklich interessierte. Lange galt Ex-Minister Norbert Darabos als Landeshauptmann in spe, der Doskozil jedoch aus dem Weg geräumt wurde. Man brachte Darabos bei den Kulturbetrieben unter, deren Aufsichtsrat Zink nicht wissen will, was für Linke gegen Darabos gedreht wurden. Was im Hintergrund abläuft, ist nicht nur wegen Corona nicht allein auf Innenpolitisches zurückzuführen. Deshalb verweise ich auch auf kalkulierte Berichte über Sebastian Kurz und Freundin Susanne Thier, die zum Beispiel in Grafennegg in Niederösterreich bei der Sommernachtsgala fotografiert wurden. Dort waren auch der Kurz-Förderer Siegfried Wolf, Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, Bundespräsident Alexander van der Bellen und natürlich Johanna Mikl-Leitner anwesend. Wolf war einmal CEO von Magna, ist jetzt Geschäftspartner von Oleg Deripaska und Aufsichtsratsvorsitzender der Sberbank Europe. Unter den Bildern der Salzburger „Festspiel-Society“ finden wir auch eines mit Matthias und Alexandra Winkler vom Hotel Sacher mit Wolfgang Porsche. Nun sitzt Wolf im Aufsichtsrat von Porsche, das Hotel Sacher kümmert sich um Deripaskas Hotel Aurelio in Lech (was 2008 via Strabag eingefädelt wurde) und Matthias Winkler trat als Corona-Scharfmacher „für“ die Hotellerie auf. Der Porsche-Clan ist am „Falter“ beteiligt, dessen Anwalt Alfred Noll für Peter Pilz im Parlament sass und Julian Hessenthaler in den Ibiza-U-Ausschuss begleitete.

High-profile Democratic lobbyist Tony Podesta has been hired by Chinese telecommunications giant Huawei.



Huawei was previously deemed a national security threat and has ramped up its influence efforts in the United States through Senate lobbying.https://t.co/RI9Xy41PkP — Washington Examiner (@dcexaminer) August 1, 2021 Strange Coincidences

Bei der Austrian Chinese Business Association sind wir sofort international, denn sie hat auch Unternehmen als Mitglieder, etwa die ÖBB, KPMG (wo Markus Braun vor Wirecard war), TPA oder Huawei. Dieser chinesische Konzern heuerte jetzt Tony Podesta an, der schon für die Sberbank lobbyierte, die wie Raiffeisen und die Bank of China zu den Kreditgebern Rene Benkos gehört. Podesta war auch mit von der Partie, als der Geschäftspartner von Oleg Deripaska Paul Manafort für die russlandfreundliche frühere ukrainische Regierung u.a. mit Alfred Gusenbauer lobbyierte. In der Ukraine war auch die Kanzlei Skadden dabei, die Rene Benko vertritt, und die Lobbyingfirma FTI Consulting. Beide fanden wir 2016/17 wieder bei einer Kampagne Doskozils gegen Airbus, die russisch-chinesischen Interessen im Bereich der Großraum-Passagierjets diente. Uns allen ist der Begriff Putin-Trolle geläufig, doch auch China desinformiert etwa über falsche Twitter-Profile. Am russisch-chinesischen Flugzeugprojekt beteiligt sich Leonardo, wo Verteidigungsministerin Klaudia Tanner letzten Herbst Helikopter bestellte. Da sie den Krieg Doskozils gegen Airbus weiterführte, verwundert eine Presseaussendung vom 4. August, die doch eigentlich energischen Protest hervorrufen müsste; stattdessen aber gratulierte Staatssekretär Magnus Brunner einem Unternehmen in OÖ.

Wo bleibt der Protest von Tanner und Doskozil? @Bundesheerbauer @Marga_Kopeinig



Peak Technology verkündet Galileo-Vertragsunterzeichnung mit AIRBUS via @APAOTS https://t.co/2cUNkKBH7v — alexandra bader (@cw_alexandra) August 4, 2021 Natürlich keine Reaktionen…

Wer erinnert sich noch daran, wie Doskozil polterte, dass es keine Geschäfte geben dürfe zwischen österreichischen Unternehmen und Airbus? Wobei der Kauf von Eurofightern 2003 sehr viel damit zu tun hatte, dass Magna mit Siegfried Wolf seit 1998 offen mit Russland kooperierte und dieser Markt für EADS (2000 unter Beteiligung von Daimler gegründet, heute Airbus Group) attraktiv war. Der Eurofighter-Vergleich 2007 schliesslich ging auf die Kappe von Alfred Gusenbauer, weil der im Wahlkampf 2006 versprochene Ausstieg nicht in Frage kam, nachdem Russland die United Aircraft Corporation (OAK) gründete, die sich mit 5 % an EADS beteiligte. 2007 wurde Siegfried Wolf auf Wunsch Deripaskas in den Aufsichtsrat der Strabag aufgenommen, den er 2015 wieder verliess; seit 2010 ist Gusenbauer AR-Vorsitzender. Als Ende 2020 bekannt wurde, dass die kommunistische Partei Chinas rund 2 Millionen Mitglieder weltweit unter anderem in Konzernen untergebracht hatte, war auch Airbus betroffen. Zugleich machte jedoch die Brunswick Group PR für Airbus in Österreich nach Doskozils Angriffen, die wir unter den Mitgliedern der ACBA finden. Von der ACBA ist der Weg auch nicht weit zur Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft, wie etwa die Person des SPÖ-Abgeordneten Christoph Matznetter zeigt. ACBA-Gründer Georg Zanger ist schon lange mit Alfred Gusenbauer und Gabriel Lansky verbandelt; welch ein Zufall, dass der Flughafen Wien auch Mitglied der ACBA ist, wo Lanskys Schwager Julian Jäger Vorstandsdirektor ist, der zu Rene Benkos Gästen gehört. Überrascht es dann noch, dass der grösste Flughafen des Landes brav bei Corona mitmachte und weniger Passagiere beförderte als 1994?

Der ehemalige Grüne Planungssprecher Wiens, Christoph Chorherr, war Obmann eines afrikanischen Schulvereins für den er Spenden sammelte. Auch von Bauherren. Chorherr wünscht sich nun eine Diversion. https://t.co/UD6nzjHyk4 — Die Presse (@DiePressecom) August 2, 2021 „Gute“ Korruption

Es entbehrt nicht der Ironie, wenn die „Presse“ über ein Verfahren gegen den Sohn ihres früheren Herausgebers Thomas Chorherr berichtet. Der jetzige Herausgeber Rainer Nowak ist mit Alfred Gusenbauer befreundet, bei Treffen der Österreichisch-aserbaidschanischen Handelskammer dabei, er steht auf gutem Fuß mit Rene Benko und TPA. Was Spenden an Chorherr-Vereine betrifft, geht es z.B. um Günther Kerbler, der einst die Conwert gründete, bei der dann auch Hans Peter Haselsteiner und Eveline Steinberger-Kern an Bord waren. 2017 sollte die Conwert bei Vonovia landen, was auch das Schicksal der BUWOG war, die Ex-Magna-Manager Karl Heinz Grasser als Finanzminister mit Hilfe von Ludwig Scharinger von der Raiffeisen Landesbank OÖ privatisierte. Chorherr wurde auch von Willi Hemetsberger unterstützt, der am Verkauf der Osteuropa-Töchter der Volksbanken an die Sberbank mitwirkte (die heute die Sberbank Europe bilden); zuvor wollte die Sberbank mit Magna Opel übernehmen. Als Chorherr noch aktiver Grüner war, trat er gegen eine Abhängigkeit von russischem Gas auf, wird aber jetzt von Richard Soyer vertreten, der wie Gabriel Lansky für das kasachische Regime arbeitet, für das bekanntlich Gusenbauer lobbyierte. Zu Soyers Mandanten gehört auch Ibizagate-Anwalt Ramin Mirfakhrai, der wie er selbst einmal Konzipient bei Lansky war. Ausserdem unterrichtet er an der Universität Linz, die immer wieder von Ludwig Scharinger unterstützt wurde, der Ex-Innenminister Ernst Strasser an der Spitze der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft nachfolgte. Rektor der Linzer Uni ist Meinhard Lukas, der für Gusenbauer Eurofighter-Scheinverhandlungen führte und dies auch im U-Ausschuss 2017 deckte; inzwischen ist er Geschäftspartner von Gusenbauer, Haselsteiner und den Kerns. Es versteht sich von selbst, dass sich auch die Uni Linz eifrig am Corona-Narrativ beteiligt, wie ihre Pressemappe auf der Webseite der APA beweist.

Was TPA von der Webseite entfernt hat…

Nachdem letzten Sommer kurz hintereinander die Affären um Wirecard und die Commerzialbank publik wurden, entfernte TPA einen Bericht von der Webseite. Dieser behandelte eine Veranstaltung bei Benko im Park Hyatt Hotel mit Karin Fuhrmann, der „Addendum“ diese Recherche widmete, moderiert von Rainer Nowak, einem typischen Benko-Gast. Wir sehen unten die Zentrale der Sberbank Europe am Wiener Schwarzenbergplatz, direkt gegenüber vom Sitz der Industriellenvereinigung. An der Spitze der IV Wien steht Christian Pochtler, dessen Gattin Antonella Mei-Pochtler im Bundeskanzleramt die Umgestaltung der österreichischen Wirtschaft via Plandemie koordiniert (auch über Aussendungen der IV sollten wir uns nicht wundern). Ebenfalls gegenüber der IV liegt der neue Sitz des russischen Ölkonzerns Lukoil, dessen Aufsichtsrat Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel angehört. Bei all der geschürten Empörung über Sebastian Kurz, Gernot Blümel und Thomas Schmid wird gerne übersehen, welche Rolle Schüssel bei ihrem Werdegang spielte, als er 2007 und 2008 noch ÖVP-Klubobmann war. Damals war Gusenbauer Kanzler, der danach ja auch de facto russischer Aufsichtsrat wurde mit dem AR-Vorsitz bei der Strabag, als Aufsichtsrat bei Signa Prime Selection und früher bei einer deutschen Novomatic-Tochter, wo ihm Eva Glawischnig nachfolgte. Ex-Kanzler Christian Kern, der von Gusenbauer gepusht wurde, ist nicht nur Präsident des Kuratoriums der Austrian Chinese Business Association, sondern vertritt auch eine chinesische Industrielobby und sitzt im AR der russischen Staatsbahnen RZD. Schüssel war zeitweise im AR des russischen Mobilfunkers MTS, wo ihn aber der über die SPÖ eingebürgerte Putin-Berater, Deripaska-Schwiegervater und Jelzin-Schwiegersohn Walentin Jumaschew ablöste. Drei Ex-Kanzler im Dienst Russlands ist ein bisschen viel; das ist auch der Fall, wenn in den russischen Aluminiumkriegen vier Oligarchen übrigblieben und zwei davon Bezug zu Österreich haben. Gemeint sind Oleg Deripaska und Michael Cherney; Deripaska machte Geschäfte mit Roman Abramovich, der auch an den Aluminiumkriegen beteiligt war und Deals in Östereich laufen hatte. Viktor Vekselberg mischte in den Aluminiumkriegen mit und war Geschäftspartner von Vizekanzler Werner Koglers Schwager Ronny Pecik. Michael Cherney ist Martin Schlaff verbunden, der ähnlich wie Pecik Telekom-Deals durchzog.

Sberbank Europe am Schwarzenbergplatz

Corona-Panikmache und Massnahmen gehören zu hybrider Kriegsführung, die sich der meisten Menschen bemächtigt. Dazu passt eine Erfahrung von Catherine Thurner mit einem ängstlichen und daher aggressiven Arzt, denn Fachwissen verhindert nicht, dass man getriggert wird. Corona steht und fällt mit dem PCR-Verfahren, das eigentlich für die Forschung entwickelt wurde und etwa von forensischen Archäologen sehr geschätzt wird. Eine Untersuchung der wichtigsten Hengstlinien in der Pferdezucht mehrerer Rassen verwendete auch das PCR-Verfahren, wobei es darum ging, das Y-Chromosom Haplogruppen zuzuordnen und einer Mutation bei Englischen Vollblütern nachzugehen. Es ist sicher weniger mot Emotionen behaftet, daran zu denken, dass der Wechsel von HT2 (Darley Arabian, geboren um 1700) zu HT3 (sein Nachkomme in männlicher Linie Whalebone, geboren 1807) auch dank PCR nachweisbar ist. Solche Beispiele machen deutlich, wie weit das von Wissenschaft entfernt ist, was uns als deren höchster Ausdruck verkauft wird. Warum wichtige Akteure mitmachen, erklären deren Netzwerke, aber es geht darüber hinaus, weil viele es immer noch nicht begreifen und andere vielleicht aussteigen wollen, aber Angst vor den Folgen haben. In der Politik kommt man nicht nach oben, indem man rebelliert, es sind viele Kompromisse notwendig, die bis zur Selbstverleugnung gehen. Und dann hat man es nicht mehr im Griff, auch weil es keine Verbündeten gibt und Personen, die merken, was gespielt wird, mit jeder Form an Repression rechnen müssen. Wer aber mitmacht, bezahlt jetzt damit, das eigene Land, auch das eigene Unternehmen an die Wand zu fahren. Weil wir es mit Zersetzung zu tun haben, gibt es oft keine klaren Fronten, sodass Erkenntnis schwerfällt. Und es wird auch alles unternommen, um uns abzulenken und zu beschäftigen.

